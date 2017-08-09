Маккейн не понимает слова Трампа об ответе КНДР "огнем и яростью"

Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову.

Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает.