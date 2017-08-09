09:36 09 августа

Маккейн не понимает слова Трампа об ответе КНДР "огнем и яростью"

Как сообщает РИА Новости, широко известный сенатор Джон Маккейн высказал критические замечания в адрес президента США Дональда Трампа, который обещал ответить "огнем и яростью" на потенциальные угрозы со стороны КНДР.

Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову.





С его слов, ему не до конца ясен смысл слов президента.

Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает.


80-летний Маккейн, будучи одной из наиболее влиятельных фигур на американском политическом поле, является главой комитета сената США по вооруженным силам и оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику страны. 19 июля у него диагностировали опухоль мозга. На следующий день он возобновил активную политическую деятельность.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Olegater Сегодня, 07:20
    Ну да мозг вырезали и ему стало трудно понимать кого либо вообще. Что раньше до операции по удалению остатков вещества из своей коробки понимал? Зачем его там содержат такое впечатление конгресс стал домом умалишенных.
    Olegater
    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:28
      А вот кстати здесь-
      "Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову."
      очень здравая мысль от него-если уж сказал,мол,"А",Господин Президент,будь готов сказать и "Б",или не говори тогда ничего,"не страми,не страми нас перед державами" smile ...Так что не всё так уж и потеряно с МакКейном,как кажется... wink
      Алексей7777777
      1. vovanpain Сегодня, 07:33
        Цитата: Алексей7777777
        Так что не всё так уж и потеряно с МакКейном,как кажется...

        Маккейн оценит ваш коммент и поблагодарит вас лично. wink
        vovanpain
        1. Anarchist Сегодня, 07:59
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Алексей7777777
          Так что не всё так уж и потеряно с МакКейном,как кажется...

          Маккейн оценит ваш коммент и поблагодарит вас лично. wink

          Я думаю, что и Вам было бы весьма лестно из-за личной оценки Вашего комментария г-ном Маккейном. И не припирайтесь...
          Anarchist
          1. vovanpain Сегодня, 08:27
            Цитата: Anarchist
            Я думаю, что и Вам было бы весьма лестно из-за личной оценки Вашего комментария г-ном Маккейном. И не припирайтесь.

            Да что вы laughing Сожалею тоаврищ анархист,но мои комменты бы очень не понравились Маккеюшке. request wink
            vovanpain
      2. pvv113 Сегодня, 09:22
        В связи с ампутацией части мозга Маккейн не смог правильно сформулировать свою мысль, вот и показался адекватным wink
        pvv113
    2. Тралл Сегодня, 07:31
      "Огонь и ярость" Трампа против "маразма и отваги" Маккейна. Кто кого? smile
      Тралл
    3. Genych Сегодня, 08:40
      Вспомнил свое пребывание во Вьетнаме, а, Маккеша? Он знает, в Корее Северной будет ещё хуже.....
      Genych
  2. olhon Сегодня, 07:22
    Зачем про него вообще тут писать?
    olhon
  3. soroKING Сегодня, 07:22
    у него над бровью был шанкр...бррр шрамкр ...царапка
    soroKING
    1. Olegater Сегодня, 07:41
      Многоуважаемый Сорокино по поводу Ланкра это признал половой болезни сифилиза ну а в данном случае для этого сенатора не так важно так как присутствует болезнь сифилис мозга
      Olegater
  4. Altona Сегодня, 07:30
    Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает.
    ---------------------------
    Дедушка, голову давно заштопали, успокойся наконец. laughing laughing
    Altona
  5. Гюйс Сегодня, 07:34
    Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен

    Маккейн тролит Трампа. Походу Трамп мечется, не может найти "выхода" из ситуации и поддержка у него слабеет. Сольют Трампа, лишь бы с перепугу "дров не наломал", мировых.
    Гюйс
    1. Masya Masya Сегодня, 08:07
      Что угодно и как угодно, лишь бы против трампа... wink
      Masya Masya
  6. Ююка Сегодня, 08:14
    Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову.

    ну может же здравые мысли выдавать! или... русские хакеры?.. неужели успели во время операции? belay
    Ююка
  7. VovanFalcon Сегодня, 08:22
    А он ещё с мозгом или уже удалили?...или часть отрезали и оставили кусочек отвечающий за агрессивность?
    VovanFalcon
  8. лысова Сегодня, 08:43
    Два баламута, с отклонениями по своему. С одним давно всё ясно, пускай тявкает, другой может натворить беды.
    лысова
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