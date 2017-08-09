Маккейн не понимает слова Трампа об ответе КНДР "огнем и яростью"
Как сообщает РИА Новости, широко известный сенатор Джон Маккейн высказал критические замечания в адрес президента США Дональда Трампа, который обещал ответить "огнем и яростью" на потенциальные угрозы со стороны КНДР.
С его слов, ему не до конца ясен смысл слов президента.
80-летний Маккейн, будучи одной из наиболее влиятельных фигур на американском политическом поле, является главой комитета сената США по вооруженным силам и оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику страны. 19 июля у него диагностировали опухоль мозга. На следующий день он возобновил активную политическую деятельность.
Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову.
С его слов, ему не до конца ясен смысл слов президента.
Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает.
80-летний Маккейн, будучи одной из наиболее влиятельных фигур на американском политическом поле, является главой комитета сената США по вооруженным силам и оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику страны. 19 июля у него диагностировали опухоль мозга. На следующий день он возобновил активную политическую деятельность.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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