Климкин обеспокоен заявлениями из Германии о необходимости "временно забыть о Крыме"

Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики, как сейчас глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер, постоянно пытаются игнорировать открытые нарушения международного права или даже оправдать их. Мы твёрдо убеждены в том, что нужно не только сохранить санкции, но и ужесточить их. Такие меры остаются единственным невоенным средством, чтобы указать России на границы допустимого и восстановить мир в Крыму и Донбассе. Призывы ослабить санкции являются контрпродуктивными.

В интервью немецкому изданию Bild министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление лидера Свободной демократической партии ФРГ Кристиана Линднера. Напомним, что Линднер предложил европейским коллегам на фоне осложнившейся обстановки, связанной с давлением со стороны США и ухудшением ситуации на Украине, «временно забыть» о территориальных спорах по вопросу Крыму и начинать снимать антироссийские санкции по мере выполнения отдельных пунктов Минских договорённостей.Заявление Климкина (перевод ТАСС ):Восстановить мир в Крыму? Интересно, о чём это г-н Климкин? В Крыму, несмотря на все попытки украинских радикалов и киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове, давно воцарился мир. Или под «миром» Климкин понимает исключительно наличие американских военных баз?Накануне Саакашвили заявил, что у Павла Климкина есть российское гражданство. На это глава МИД Украины ответил Саакашвили: "Не занимаюсь коллекционированием паспортов".