09:36 09 августа

Климкин обеспокоен заявлениями из Германии о необходимости "временно забыть о Крыме"

В интервью немецкому изданию Bild министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление лидера Свободной демократической партии ФРГ Кристиана Линднера. Напомним, что Линднер предложил европейским коллегам на фоне осложнившейся обстановки, связанной с давлением со стороны США и ухудшением ситуации на Украине, «временно забыть» о территориальных спорах по вопросу Крыму и начинать снимать антироссийские санкции по мере выполнения отдельных пунктов Минских договорённостей.

Климкин обеспокоен заявлениями из Германии о необходимости "временно забыть о Крыме"


Заявление Климкина (перевод ТАСС):
Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики, как сейчас глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер, постоянно пытаются игнорировать открытые нарушения международного права или даже оправдать их. Мы твёрдо убеждены в том, что нужно не только сохранить санкции, но и ужесточить их. Такие меры остаются единственным невоенным средством, чтобы указать России на границы допустимого и восстановить мир в Крыму и Донбассе. Призывы ослабить санкции являются контрпродуктивными.



Восстановить мир в Крыму? Интересно, о чём это г-н Климкин? В Крыму, несмотря на все попытки украинских радикалов и киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове, давно воцарился мир. Или под «миром» Климкин понимает исключительно наличие американских военных баз?

Накануне Саакашвили заявил, что у Павла Климкина есть российское гражданство. На это глава МИД Украины ответил Саакашвили: "Не занимаюсь коллекционированием паспортов".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/UkraineMFA
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 08:24
    Скоро вам в Европе скажут-НАВСЕГДА забыть.Примите,как должное,господин Климкин.
    Алексей7777777
    1. oleg-gr Сегодня, 08:32
      "Ааааа! Нас кинули!" Вот и весь смысл комментариев укроминистра. Даже вспомнил про международное право.
      oleg-gr
    2. Балу Сегодня, 08:33
      Наноминистру иностранных дел бандерии нужно съездить в Крым и у крымчан спросить-хотят ли они жить в бандерии или нет. Европарламентарии съездили, все поняли.
      Зря Климкин лег под германскую разведку. занимался бы наукой, глядишь уже просессором бы стал, книжки написал, придумал бы новый способ наносварки lol
      А токак порошенко типа клоуна весь вечер на арене все беспокоится и беспокоится. wassat
      Балу
    3. vovanpain Сегодня, 08:40
      В Крыму, несмотря на все попытки украинских радикалов и киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове, давно воцарился мир.

      И люди спокойно делают свое дело,не боясь обстрелов и террора укропов. yes
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 08:46
        hi Читая в новостях заявления майдаунных политиканов, ловлю себя на мысли : а не идёт ли там борьба за госдеповский приз "Кто больше чепухи намелет и нарусофобит"? request
        Джедай
        1. soroKING Сегодня, 08:51

          не долго осталось
          soroKING
          1. Джедай Сегодня, 09:05
            Спасибо за видео hi , надеюсь, оно окажется пророческим. И наказание коснётся не только укрохунты, но и заморского "дирижёра".
            Джедай
          2. Подрезчик Сегодня, 09:05
            Никак не могут понять, что Украина "отработанный" материал для Европы, ее "сливают" и не хотят серьезных экономических проблем.
            Подрезчик
    4. сибиралт Сегодня, 09:14
      Саакашвили по украинскому загранпаспорту добрался до Прибалтики и там сдал Климкина, заявив что у последнего имеется российский паспорт.
      сибиралт
    5. сибиралт Сегодня, 09:22
      На вчерашнем "Соловьеве" прозвучало дельное предложение. Коль Украина никаких территорий себе самостоятельно не присоединяла, то потребовать группе государств вернуть им бывшие свои территории подаренные ей Россией и СССР. Стоит хотя бы одному государству из этой группы проставить такой вопрос на международный уровень, то к нему начнут присоединяться остальные. А там почти вся Восточная Европа и Россия. bully
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:25
    Климкин обеспокоен заявлениями из Германии о необходимости "временно забыть о Крыме"
    Климкин.Накой вам Крым? Вы с оставшейся территорией как те клоуны делов дать не можете. Впереди ой какая зима будет.С ценами по взрослому. В стране толпы никому не нужных граждан.Все дёргнули кто может за кордон.А вы всё про Крым переживаете.Там Крымчане накостыляют любому барану с жоВто голубым флагом.Причём конкретно в башку вобьют всю сою "любовь" ко всему украинскому. Имидж плохой Украина себе заработала чтобы люди скучать даже начали за Украиной.
    Наблюдатель2014
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:32
      Доброе утро,Сергей hi Что же вы все злые такие сегодня,дядьки... laughing laughing laughing А я вот,как никогда-миролюбив и благостен... feel
      Алексей7777777
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:37
        Алексей7777777
        Что же вы все злые такие сегодня,дядьки...
        На работу уходить.Духота и жара 2й месяц.А тут Климкин со своими хотелками под руку подвернулся laughing
        Наблюдатель2014
      2. soroKING Сегодня, 09:26

        вот Вам расслабтесь good
        soroKING
  3. Ююка Сегодня, 08:27
    А в чем беспокойство-то? Это как наш Жириновский - делает заявления-вбросы, с целью прозондировать общественное мнение, и в какой-то степени подготовить к принятию определенных решений. Никто сейчас не признает факта "Крым-российский", но двигаются в нужном направлении. Как кролик к удаву - верещит, а ползет. Думаю, кто кролик объяснять не надо feel
    Ююка
  4. Masya Masya Сегодня, 08:35
    Климкин обеспокоен заявлениями из Германии о необходимости "временно забыть о Крыме"

    Нет ничего более постоянного, чем временное... так что забудьте о Крыме навсегда!!!
    Masya Masya
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:39

      Доброе утро,Добрая Душа love love love love love love love
      Алексей7777777
      1. Masya Masya Сегодня, 08:53
        И , Вам, доброго денечка... love
        love
        Masya Masya
  5. Ююка Сегодня, 08:35
    Цитата: Ююка
    А в чем беспокойство-то? Это как наш Жириновский - делает заявления-вбросы, с целью прозондировать общественное мнение, и в какой-то степени подготовить к принятию определенных решений. Никто сейчас не признает факта "Крым-российский", но двигаются в нужном направлении. Как кролик к удаву - верещит, а ползет. Думаю, кто кролик объяснять не надо feel


    совершенно неожиданно наткнулся на высказывание Фазиля Искандера, но как в тему!

    Кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы - это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы - это бывшие они, а они - это будущие мы.

    Источник: https://quote-citation.com/topic/fazil-iskander
    Ююка
  6. Altona Сегодня, 08:44
    Пашу Климкина в ФМС Курской области не ждут случайно?С просроченным российским паспортом.
    Altona
  7. инженерный Сегодня, 09:02
    Накануне Саакашвили заявил, что у Павла Климкина есть российское гражданство. На это глава МИД Украины ответил Саакашвили: "Не занимаюсь коллекционированием паспортов".
    Как знать, как знать, ведь только в России такие как ты Чугункин, убогие, чувствуете себя в безопасности.
    инженерный
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 09:32
    Даже ущербный Климкин понимает, что что то пошло не так.....
    КОТ БАЮН
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