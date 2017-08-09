Первый взлет с авианосца при помощи электромагнитной катапульты

Впервые в истории авиации состоялся взлет самолета (Boeing F/A-18F Super Hornet) с авианосца при помощи электромагнитной катапульты. Опыты проводились 29 июля 2017 года неподалеку от берегов штата Вирджиния на борту авианосца СVN 78 Gerald Ford, первого корабля ВМС США, оснащенного подобной катапультой (EMALS - Electromagnetic Aircraft Launch System), которая в скором времени заменит традиционные паровые катапульты.