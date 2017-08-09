09:37 09 августа

Первый взлет с авианосца при помощи электромагнитной катапульты

Впервые в истории авиации состоялся взлет самолета (Boeing F/A-18F Super Hornet) с авианосца при помощи электромагнитной катапульты. Опыты проводились 29 июля 2017 года неподалеку от берегов штата Вирджиния на борту авианосца СVN 78 Gerald Ford, первого корабля ВМС США, оснащенного подобной катапультой (EMALS - Electromagnetic Aircraft Launch System), которая в скором времени заменит традиционные паровые катапульты.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:11
    Ну вот, еще недавно эм катапульту поносили, как недоведенную. Быстро ей мозги вправили однако...
    Вождь краснокожих
Картина дня