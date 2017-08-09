09:37 09 августа

СМИ: КНДР разработала миниатюрную ядерную боеголовку

Согласно информации РИА Новости, интернет-газета Washington Post сообщает о завершившейся в Северной Корее разработке миниатюрной ядерной боеголовки, предназначенной для установки на межконтинентальные баллистические ракеты местного производства.

Как утверждает издание, благодаря этому КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой". Темпы развития страны в данном направлении опережают прогнозы Вашингтона. В июле 2017 года Разведывательное управление Пентагона пересмотрело свои взгляды на арсенал ядерного оружия в КНДР. Считается, что количество соответствующих боеголовок превышает 60 единиц.

СМИ: КНДР разработала миниатюрную ядерную боеголовку



При этом некоторые эксперты по-прежнему полагают, что их число колеблется от 30 до 60 единиц.

Как указывает газета, в ходе последнего северокорейского ядерного испытания, состоявшегося 9 сентября 2016 года, мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн (что квалифицирует его в качестве «миниатюрного») – вдвое больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 09:16
    Ну а что-всем можно,а им нельзя?Хотя,конечно,напрягает подобное развитие обстановки возле рубежей наших на ДВ...
    Алексей7777777
    1. сибиралт Сегодня, 09:30
      Пусть подарят эту миниатюрную головку Йюле к её "атомному пистолету". laughing Иначе никто не поверит в её существовании.
      сибиралт
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 09:20
    Ну конечно же - не всем это нравится, но, благодаря наличию именно этого вида ОМП, Северная Корея еще существует.
    КОТ БАЮН
  3. rpuropuu Сегодня, 09:21
    Пентагон не будет врать, нужно срочно собрать СБ ООН потрясти пробиркой ну или показать фотографии stop
    rpuropuu
  4. Балу Сегодня, 09:22
    И что, эта головка сможет по баллистической траектории куда-то долететь и не сгореть в верхних слоях атмосферы?
    Этот северокорейский пацан просто держит всех в напряжении, чтоб его не трогали. Мировому сообществу нужно просто перестать обращать на него внимание, так же как и южнокорейцам.
    Балу
  5. rpuropuu Сегодня, 09:23
    Цитата: Балу
    И что, эта головка сможет по баллистической траектории куда-то долететь и не сгореть в верхних слоях атмосферы?
    Этот северокорейский пацан просто держит всех в напряжении, чтоб его не трогали. Мировому сообществу нужно просто перестать обращать на него внимание, так же как и южнокорейцам.

    Мне почему то тоже так кажется. Там все решает КНР, а они подозрительно спокойно себя ведут yes
    rpuropuu
  6. Ванёк Сегодня, 09:27
    Очередная "пробирка" от Калина Пауэла?
    Ванёк
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