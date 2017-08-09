СМИ: КНДР разработала миниатюрную ядерную боеголовку
Согласно информации РИА Новости, интернет-газета Washington Post сообщает о завершившейся в Северной Корее разработке миниатюрной ядерной боеголовки, предназначенной для установки на межконтинентальные баллистические ракеты местного производства.
Как утверждает издание, благодаря этому КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой". Темпы развития страны в данном направлении опережают прогнозы Вашингтона. В июле 2017 года Разведывательное управление Пентагона пересмотрело свои взгляды на арсенал ядерного оружия в КНДР. Считается, что количество соответствующих боеголовок превышает 60 единиц.
При этом некоторые эксперты по-прежнему полагают, что их число колеблется от 30 до 60 единиц.
Как указывает газета, в ходе последнего северокорейского ядерного испытания, состоявшегося 9 сентября 2016 года, мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн (что квалифицирует его в качестве «миниатюрного») – вдвое больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
Как утверждает издание, благодаря этому КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой". Темпы развития страны в данном направлении опережают прогнозы Вашингтона. В июле 2017 года Разведывательное управление Пентагона пересмотрело свои взгляды на арсенал ядерного оружия в КНДР. Считается, что количество соответствующих боеголовок превышает 60 единиц.
При этом некоторые эксперты по-прежнему полагают, что их число колеблется от 30 до 60 единиц.
Как указывает газета, в ходе последнего северокорейского ядерного испытания, состоявшегося 9 сентября 2016 года, мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн (что квалифицирует его в качестве «миниатюрного») – вдвое больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти