09:37 09 августа

Жертвами авиаудара коалиции во главе с США в Сирии стали 29 мирных жителей

Из Сирии приходят сообщения об очередном «промахе» американской коалиции. Самолёты, входящие в коалиционные силы, возглавляемые Соединёнными Штатами, нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ (*запрещено в РФ) в провинции Ракка. Однако один из ударов пришёлся вовсе не по террористическим позициям, а по мирному населению Ракки.

Жертвами авиаудара коалиции во главе с США в Сирии стали 29 мирных жителей


Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате авиаудара погибли не менее 29 гражданских лиц. Информационная служба ссылается на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Известно о том, что среди погибших 14 детей. Американское военное командование сообщение об очередном ударе по мирным жителям в Сирии пока никак не комментирует.


На этом фоне приходят новые данные о прорыве сирийскими войсками и проправительственными вооружёнными формированиями позиций ИГ (*) в районе Ас-Сухне. Антиигиловские силы используют артиллерию и бронетехнику, пытаясь свести сопротивление игиловцев на этом направлении к нулю. Об этом сообщает портал AMN.

Среди прочих вооружений в районе Ас-Сухне используются танки Т-72, 130-мм пушки М46, а также системы реактивной артиллерии «Град». Основное направление ударов – холмистая местность, где засели несколько отступивших групп террористов.





Использованы фотографии: http://www.ilfattoquotidiano.it
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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:24
    Осначтить бы людей в тех районах,куда летают бомбить мирных жителей матрассы ПЗРК "Вербами"...
    НЕКСУС
    1. insular Сегодня, 09:26
      Цитата: НЕКСУС
      мирных жителей

      Цитата: НЕКСУС
      Оснастить

      Цитата: НЕКСУС
      ПЗРК "Вербами

      wassat wassat Здесь только я вижу противоречия?
      insular
      1. Ванёк Сегодня, 09:28
        Цитата: insular
        Здесь только я вижу противоречия?


        А где здесь противоречия??? request
        Ванёк
        1. insular Сегодня, 09:33
          1. Мирный и вооруженный = антонимы.
          2. Группа гражданских с оружием, не подконтрольный центральному командованию = незаконное бандформирование.
          3. Необученный гражданский с серьезным ВиВТ = риск для всего кругом.
          4. Гражданский с доступом к серьезным ВиВТ, которыми он не способен пользоваться = 100% уход этих самых вооружений и техники на теневой рынок со всеми вытекающими.

          Странно читать такое на ВО... Здесь стало не принято думать?
          insular
    2. Джедай Сегодня, 09:35
      США продолжают говорить о непрофессионализме русских лётчиков, в то время как их собственные летуны постоянно мажут и лупят по мирному населению, невоенной технике и инфраструктуре. Так кто непрофессионал?
      Джедай
  2. Ванёк Сегодня, 09:25
    «промахе»

    ЦЕ-ЛЕ-НА-ПРАВ-ЛЕН-НО!!!
    Ванёк
  3. Alex_59 Сегодня, 09:30
    F-14 на фотке очень виноват в произошедшем. laughing
    Alex_59
  4. rpuropuu Сегодня, 09:34
    Из Сирии приходят сообщения об очередном «промахе» американской коалиции.
    - Это был не промах, а четко выверенная операция, мирные жители сами виноваты что построили свои дома на позициях ИГИЛ (с) Пентагон
    rpuropuu
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