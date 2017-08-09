Жертвами авиаудара коалиции во главе с США в Сирии стали 29 мирных жителей
Из Сирии приходят сообщения об очередном «промахе» американской коалиции. Самолёты, входящие в коалиционные силы, возглавляемые Соединёнными Штатами, нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ (*запрещено в РФ) в провинции Ракка. Однако один из ударов пришёлся вовсе не по террористическим позициям, а по мирному населению Ракки.
Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате авиаудара погибли не менее 29 гражданских лиц. Информационная служба ссылается на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Известно о том, что среди погибших 14 детей. Американское военное командование сообщение об очередном ударе по мирным жителям в Сирии пока никак не комментирует.
На этом фоне приходят новые данные о прорыве сирийскими войсками и проправительственными вооружёнными формированиями позиций ИГ (*) в районе Ас-Сухне. Антиигиловские силы используют артиллерию и бронетехнику, пытаясь свести сопротивление игиловцев на этом направлении к нулю. Об этом сообщает портал AMN.
Среди прочих вооружений в районе Ас-Сухне используются танки Т-72, 130-мм пушки М46, а также системы реактивной артиллерии «Град». Основное направление ударов – холмистая местность, где засели несколько отступивших групп террористов.
Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате авиаудара погибли не менее 29 гражданских лиц. Информационная служба ссылается на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Известно о том, что среди погибших 14 детей. Американское военное командование сообщение об очередном ударе по мирным жителям в Сирии пока никак не комментирует.
На этом фоне приходят новые данные о прорыве сирийскими войсками и проправительственными вооружёнными формированиями позиций ИГ (*) в районе Ас-Сухне. Антиигиловские силы используют артиллерию и бронетехнику, пытаясь свести сопротивление игиловцев на этом направлении к нулю. Об этом сообщает портал AMN.
Среди прочих вооружений в районе Ас-Сухне используются танки Т-72, 130-мм пушки М46, а также системы реактивной артиллерии «Град». Основное направление ударов – холмистая местность, где засели несколько отступивших групп террористов.
Использованы фотографии: http://www.ilfattoquotidiano.it
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