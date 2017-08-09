Проект «ЗЗ». Путин любит всех!
Две полярные силы столкнулись в российском обществе. Обе силы — молодые. Первая сила запустила в массы девиз: «Путин любит всех!», вторая поклоняется А. Навальному. Впрочем, по мнению тех, кто Навального знает, этот человек вовсе не является альтернативой Путину, ибо, придя к власти, он стал бы копией Путина.
«Молодёжь больше всего поддерживает Путина». Эти слова Льва Гудкова вынесла в заголовок статьи Юлия Смирнова, журналистка немецкой газеты «Die Welt».
Нынешняя российская молодёжь выросла при Путине, и выросла она «под влиянием пропаганды», отмечает Смирнова. Возможность свободно путешествовать, развлечения, Интернет, лучшее качество жизни — вот всё, что для молодых людей естественно.
Лучше других знает «душу России» Лев Гудков, указывает журналистка. Он руководит социологическим Левада-центром. Тем самым, который прошлой осенью был объявлен «иностранным агентом». Одиннадцать лет Гудков возглавляет этот «последний независимый» социологический институт в России. Сегодня руководитель уже спокойно говорит об изменении статуса центра — возможно, потому, что клеймо «иноагента» мало влияет на готовность людей отвечать на вопросы исследователей. Правда, работа с чиновниками становится всё более трудной, жалуется Гудков, особенно, там, где опросы идут среди должностных лиц и касаются проектов по качеству образования и медицины. В ряде регионов, отмечается в материале, «ФСБ оказала давление на власти» с тем, чтобы те больше ничего не говорили социологам. Ну а работу с «иностранными партнёрами» и вовсе «пришлось остановить». Сейчас 70-летний руководитель намеревается попросить исключения его организации из списка «агентов».
В течение многих лет известный социолог изучал картину жизни в меняющемся постсоветском обществе. По его мнению, прошлое до сих пор влияет на молодое поколение.
В интервью Смирновой господин Гудков напомнил, как работает пропагандистская машина в России. Присутствие Путина в средствах массовой информации «велико». Все его поездки подробно освещаются. Вот он с детьми, вот он с государственными служащими. Популизм правительства «играет важную роль», говорит социолог. Как показывают опросы «Левады», готовность голосовать за Путина растёт: с 40 процентов в январе до нынешних 63—65 процентов. Создаётся впечатление, что никакой альтернативы ему нет.
Что представляет из себя Путин-политик? Самое главное для него — успехи во внешней политике, считает Гудков. «Он играет символическую роль лидера нации, абсолютного национального единства, безопасности и международного престижа», — перечисляет интервьюируемый. Это «создаёт чувство гордости». Внешняя политика является той единственной областью, где, как уверено абсолютное большинство населения, Путин добился больших успехов: тут и «последствия противостояния с Западом, и аннексия Крыма, и война на востоке Украины, и Сирия». Внутри страны Путину, скорее всего, похвастаться нечем: отсутствие экономического роста, коррупция, угроза терроризма. И, как это свойственно диктаторским и авторитарным режимам, виноват в том не Путин. Виноваты «правительство или губернаторы».
Что насчёт борьбы с коррупцией и протестами активистов оппозиции, которые возглавляет Алексей Навальный?
По мнению Гудкова, такие протесты получают меньшую поддержку, пусть даже проблема коррупции людей серьёзно волнует. Это «воспринимается как знакомое зло». По приблизительным подсчётам Гудкова, каждый год публикуется 850—900 сообщений о том, что в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело. Такие сводки дают картину «полностью коррумпированного государственного аппарата». И соответствующее мнение разделяют сейчас 80 процентов россиян. «Однако коррупция — она как погода, как климат. В России просто холодно зимой. Отдельные действия таких протестующих, как Навальный, поддерживаются, но в относительно небольших группах».
С другой стороны, Навальный — политик «весьма талантливый». В отличие от других оппозиционеров, он сумел создать собственную сеть, и это «в сложных условиях изоляции в прессе». От 55 до 56 процентов россиян знают о деятельности Навального (данные опросов двух лет). Однако положительно его деятельность оценивают лишь шесть—семь процентов!
Против него работает «мощная пропагандистская машина», указывает Гудков. И она очень эффективна, особенно в провинции. Положительно Навального оценивают «в основном в крупных городах». Из тех, кто готов пойти на выборы в России, за него готовы проголосовать процентов десять.
Что касается поддержки Навального исключительно молодёжью, то в этом Гудков видит «искажение», которое проникло в массы вслед за публикациями в СМИ. «Большинство последователей Навального — люди в возрасте от 25 до 40 лет», — указывает социолог. Да, в последнее время на протесты выходили несколько более молодые люди. Но это отнюдь не всё поколение, а дети из среднего класса, которые принимают картину мира своих родителей. В последние два-три года Гудков видит «новую волну патриотизма в школах». Насаждение идеологии молодые люди в больших городах воспринимают как насилие. В результате они сопротивляются, и что отчасти представляет собой «эстетический протест». Это очень тонкий слой, считает социолог, процента два—три от всей молодёжи.
На самом деле молодёжь больше всего поддерживает Путина, заметил далее Гудков. Молодые люди «выросли при Путине», и они «в наибольшей степени подвержены пропаганде». У них есть ощущение, что жизнь стала лучше, и, значит, Россия стала нормальной страной. Опять-таки, они чувствуют, что это не международное признание в качестве нормальной страны, а восприятие страны, откатившейся назад, почти «бандитского государства» (Banditenstaat).
Что касается свободной информации из Интернета, то Гудков иронизирует: «Вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить её пить».
Многие люди, по его словам, предпочитают не получать альтернативную информацию, поскольку она не соответствует их ожиданиям. Пропаганда убедительна! Пусть даже люди не верят пропаганде, но они не имеют альтернативной картины реальности. Пропаганда ведь не говорит, что жизнь в России лучше, чем на Западе. Она уверяет, что жить везде одинаково плохо. И это действует очень эффективно: парализует все надежды на изменения и готовность участвовать в политической жизни. Более 80% россиян говорят, что не оказывают никакого влияния на политику. Но если вы спросите их, хотят ли они иметь влияние, большинство ответит: нет. Люди говорят, что, в принципе, да, власть должна измениться, но в данной конкретной ситуации лучше уж пусть правит Путин.
Кэтрин Хилле в «Financial Times» не сомневается: А. Навальный говорит языком, понятным молодёжи. Язык этот молодёжи нравится. А вот многие западные либералы, наблюдая за деятельностью Навального, полагают, что имидж этого политика «эволюционирует», и в результате Алексей может попросту превратиться… в копию Путина.
По мнению экономистов и комментаторов, которые оппонируют Кремлю, у Навального нет специальных знаний по экономике. У него есть «культовый» статус в среде поклонников, но такой лидер России как раз не нужен.
К примеру, Игорь Яковенко, который работал с Навальным на массовых протестах в 2011-2012 гг., не поддерживает его как кандидата в президенты. Навальный годится лишь на роль «разрушителя путинского режима». Что до президентства, то Яковенко не видит «ни одной проблемы» России, каковую Навальный «мог бы решить». И Яковенко припечатывает: «Считаю, он будет не лучше Путина».
Что конкретно предлагает Навальный? Ничего. Только лозунги: больницы и дороги «вместо дворцов для чиновников», «достойная жизнь для всех, а не богатства для 0,1%». И всё.
Региональный депутат от «Яблока» Лев Шлосберг говорит по этому поводу: «Это лозунги, девизы, заявления, это не программа».
Однако есть и новации. Штаб Навального собирается вскорости обнародовать полный вариант своей программы, в котором будут приведены детальные политические проекты.
Каковы западные прогнозы? Хилле полагает, что при Навальном, стань он президентом, не произошло бы сближения РФ с Западом. В статье указывается, что в 2008 году господин Навальный поддержал войну России с Грузией, а заодно обвинил Кремль в излишней мягкости. Навальный — тот, кто поддержал приднестровских сепаратистов в Молдове. Такие позиции идут вразрез с точкой зрения Запада. Что до Крыма, то тут Навальный предлагает Москве провести ещё один референдум с международной поддержкой, который обеспечит «легитимность» присоединения.
Картина маслом! Навальный не нужен молодёжи: из неё всего парочка процентов ему симпатизирует. Навальный не устраивает Запад: он за «сепаратистов» и за Крым. Остаётся единственный вариант: Алексею Навальному пора вступить в «Единую Россию» и попроситься в политические наследники Путина. Путин любит всех!
Путин любит всех! Февраль 2012 г. Кадр из ролика радио «Свобода»
«Молодёжь больше всего поддерживает Путина». Эти слова Льва Гудкова вынесла в заголовок статьи Юлия Смирнова, журналистка немецкой газеты «Die Welt».
Нынешняя российская молодёжь выросла при Путине, и выросла она «под влиянием пропаганды», отмечает Смирнова. Возможность свободно путешествовать, развлечения, Интернет, лучшее качество жизни — вот всё, что для молодых людей естественно.
Лучше других знает «душу России» Лев Гудков, указывает журналистка. Он руководит социологическим Левада-центром. Тем самым, который прошлой осенью был объявлен «иностранным агентом». Одиннадцать лет Гудков возглавляет этот «последний независимый» социологический институт в России. Сегодня руководитель уже спокойно говорит об изменении статуса центра — возможно, потому, что клеймо «иноагента» мало влияет на готовность людей отвечать на вопросы исследователей. Правда, работа с чиновниками становится всё более трудной, жалуется Гудков, особенно, там, где опросы идут среди должностных лиц и касаются проектов по качеству образования и медицины. В ряде регионов, отмечается в материале, «ФСБ оказала давление на власти» с тем, чтобы те больше ничего не говорили социологам. Ну а работу с «иностранными партнёрами» и вовсе «пришлось остановить». Сейчас 70-летний руководитель намеревается попросить исключения его организации из списка «агентов».
В течение многих лет известный социолог изучал картину жизни в меняющемся постсоветском обществе. По его мнению, прошлое до сих пор влияет на молодое поколение.
В интервью Смирновой господин Гудков напомнил, как работает пропагандистская машина в России. Присутствие Путина в средствах массовой информации «велико». Все его поездки подробно освещаются. Вот он с детьми, вот он с государственными служащими. Популизм правительства «играет важную роль», говорит социолог. Как показывают опросы «Левады», готовность голосовать за Путина растёт: с 40 процентов в январе до нынешних 63—65 процентов. Создаётся впечатление, что никакой альтернативы ему нет.
Что представляет из себя Путин-политик? Самое главное для него — успехи во внешней политике, считает Гудков. «Он играет символическую роль лидера нации, абсолютного национального единства, безопасности и международного престижа», — перечисляет интервьюируемый. Это «создаёт чувство гордости». Внешняя политика является той единственной областью, где, как уверено абсолютное большинство населения, Путин добился больших успехов: тут и «последствия противостояния с Западом, и аннексия Крыма, и война на востоке Украины, и Сирия». Внутри страны Путину, скорее всего, похвастаться нечем: отсутствие экономического роста, коррупция, угроза терроризма. И, как это свойственно диктаторским и авторитарным режимам, виноват в том не Путин. Виноваты «правительство или губернаторы».
Что насчёт борьбы с коррупцией и протестами активистов оппозиции, которые возглавляет Алексей Навальный?
Протесты в России
По мнению Гудкова, такие протесты получают меньшую поддержку, пусть даже проблема коррупции людей серьёзно волнует. Это «воспринимается как знакомое зло». По приблизительным подсчётам Гудкова, каждый год публикуется 850—900 сообщений о том, что в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело. Такие сводки дают картину «полностью коррумпированного государственного аппарата». И соответствующее мнение разделяют сейчас 80 процентов россиян. «Однако коррупция — она как погода, как климат. В России просто холодно зимой. Отдельные действия таких протестующих, как Навальный, поддерживаются, но в относительно небольших группах».
С другой стороны, Навальный — политик «весьма талантливый». В отличие от других оппозиционеров, он сумел создать собственную сеть, и это «в сложных условиях изоляции в прессе». От 55 до 56 процентов россиян знают о деятельности Навального (данные опросов двух лет). Однако положительно его деятельность оценивают лишь шесть—семь процентов!
Против него работает «мощная пропагандистская машина», указывает Гудков. И она очень эффективна, особенно в провинции. Положительно Навального оценивают «в основном в крупных городах». Из тех, кто готов пойти на выборы в России, за него готовы проголосовать процентов десять.
Что касается поддержки Навального исключительно молодёжью, то в этом Гудков видит «искажение», которое проникло в массы вслед за публикациями в СМИ. «Большинство последователей Навального — люди в возрасте от 25 до 40 лет», — указывает социолог. Да, в последнее время на протесты выходили несколько более молодые люди. Но это отнюдь не всё поколение, а дети из среднего класса, которые принимают картину мира своих родителей. В последние два-три года Гудков видит «новую волну патриотизма в школах». Насаждение идеологии молодые люди в больших городах воспринимают как насилие. В результате они сопротивляются, и что отчасти представляет собой «эстетический протест». Это очень тонкий слой, считает социолог, процента два—три от всей молодёжи.
На самом деле молодёжь больше всего поддерживает Путина, заметил далее Гудков. Молодые люди «выросли при Путине», и они «в наибольшей степени подвержены пропаганде». У них есть ощущение, что жизнь стала лучше, и, значит, Россия стала нормальной страной. Опять-таки, они чувствуют, что это не международное признание в качестве нормальной страны, а восприятие страны, откатившейся назад, почти «бандитского государства» (Banditenstaat).
Молодые сторонники Навального
Что касается свободной информации из Интернета, то Гудков иронизирует: «Вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить её пить».
Многие люди, по его словам, предпочитают не получать альтернативную информацию, поскольку она не соответствует их ожиданиям. Пропаганда убедительна! Пусть даже люди не верят пропаганде, но они не имеют альтернативной картины реальности. Пропаганда ведь не говорит, что жизнь в России лучше, чем на Западе. Она уверяет, что жить везде одинаково плохо. И это действует очень эффективно: парализует все надежды на изменения и готовность участвовать в политической жизни. Более 80% россиян говорят, что не оказывают никакого влияния на политику. Но если вы спросите их, хотят ли они иметь влияние, большинство ответит: нет. Люди говорят, что, в принципе, да, власть должна измениться, но в данной конкретной ситуации лучше уж пусть правит Путин.
Кэтрин Хилле в «Financial Times» не сомневается: А. Навальный говорит языком, понятным молодёжи. Язык этот молодёжи нравится. А вот многие западные либералы, наблюдая за деятельностью Навального, полагают, что имидж этого политика «эволюционирует», и в результате Алексей может попросту превратиться… в копию Путина.
По мнению экономистов и комментаторов, которые оппонируют Кремлю, у Навального нет специальных знаний по экономике. У него есть «культовый» статус в среде поклонников, но такой лидер России как раз не нужен.
К примеру, Игорь Яковенко, который работал с Навальным на массовых протестах в 2011-2012 гг., не поддерживает его как кандидата в президенты. Навальный годится лишь на роль «разрушителя путинского режима». Что до президентства, то Яковенко не видит «ни одной проблемы» России, каковую Навальный «мог бы решить». И Яковенко припечатывает: «Считаю, он будет не лучше Путина».
Что конкретно предлагает Навальный? Ничего. Только лозунги: больницы и дороги «вместо дворцов для чиновников», «достойная жизнь для всех, а не богатства для 0,1%». И всё.
Региональный депутат от «Яблока» Лев Шлосберг говорит по этому поводу: «Это лозунги, девизы, заявления, это не программа».
Однако есть и новации. Штаб Навального собирается вскорости обнародовать полный вариант своей программы, в котором будут приведены детальные политические проекты.
Каковы западные прогнозы? Хилле полагает, что при Навальном, стань он президентом, не произошло бы сближения РФ с Западом. В статье указывается, что в 2008 году господин Навальный поддержал войну России с Грузией, а заодно обвинил Кремль в излишней мягкости. Навальный — тот, кто поддержал приднестровских сепаратистов в Молдове. Такие позиции идут вразрез с точкой зрения Запада. Что до Крыма, то тут Навальный предлагает Москве провести ещё один референдум с международной поддержкой, который обеспечит «легитимность» присоединения.
* * *
Картина маслом! Навальный не нужен молодёжи: из неё всего парочка процентов ему симпатизирует. Навальный не устраивает Запад: он за «сепаратистов» и за Крым. Остаётся единственный вариант: Алексею Навальному пора вступить в «Единую Россию» и попроситься в политические наследники Путина. Путин любит всех!
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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