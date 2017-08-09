Украинским курсантам разрешили пройти военно-морскую практику на эсминце "Дональд Кук"
Командование ВМС США реализует программу оказания помощи Украине в военно-образовательной сфере. На основании этой программы курсантам Одесской военно-морское академии решили предоставить возможность пройти морскую практику на борту американского эсминца «Дональд Кук». Об этом сообщает одесский портал «Думская».
Сейчас эсминец ВМС США DDG-75 Donald Cook принимает, как заявлено, «несколько лучших украинских курсантов». По некоторым данным, их не более 6 человек. Вместе с украинскими будущими морскими офицерами на борту американский эсминец участвует в совместных с Британией учениях Saxon Warrior 2017.
Прохождение военно-морской практики на американском военном корабле украинскими курсантами в очередной раз подчёркивает острейшую нехватку единиц плавсостава ВМС Украины. При том количестве офицеров и адмиралов, которое есть в составе военно-морских сил Украины, для сохранения ими практических навыков скоро придётся либо поднимать флаг ВМС над всеми украинскими шлюпками, либо, как в упомянутом случае, искать возможность вместе с курсантами оказаться на натовских кораблях, причём в любом качестве - лишь бы выйти в море.
На Украине военно-морская академия есть, а военного флота уже нет. Сюжет "Думской" тому доказательство.
Сейчас эсминец ВМС США DDG-75 Donald Cook принимает, как заявлено, «несколько лучших украинских курсантов». По некоторым данным, их не более 6 человек. Вместе с украинскими будущими морскими офицерами на борту американский эсминец участвует в совместных с Британией учениях Saxon Warrior 2017.
Прохождение военно-морской практики на американском военном корабле украинскими курсантами в очередной раз подчёркивает острейшую нехватку единиц плавсостава ВМС Украины. При том количестве офицеров и адмиралов, которое есть в составе военно-морских сил Украины, для сохранения ими практических навыков скоро придётся либо поднимать флаг ВМС над всеми украинскими шлюпками, либо, как в упомянутом случае, искать возможность вместе с курсантами оказаться на натовских кораблях, причём в любом качестве - лишь бы выйти в море.
На Украине военно-морская академия есть, а военного флота уже нет. Сюжет "Думской" тому доказательство.
Использованы фотографии: http://dumskaya.net/news/kursanty-odesskoy-voenno-morskoy-akademii-prohod-075523/
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