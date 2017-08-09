13:54 09 августа

Украинским курсантам разрешили пройти военно-морскую практику на эсминце "Дональд Кук"

Командование ВМС США реализует программу оказания помощи Украине в военно-образовательной сфере. На основании этой программы курсантам Одесской военно-морское академии решили предоставить возможность пройти морскую практику на борту американского эсминца «Дональд Кук». Об этом сообщает одесский портал «Думская».

Сейчас эсминец ВМС США DDG-75 Donald Cook принимает, как заявлено, «несколько лучших украинских курсантов». По некоторым данным, их не более 6 человек. Вместе с украинскими будущими морскими офицерами на борту американский эсминец участвует в совместных с Британией учениях Saxon Warrior 2017.

Украинским курсантам разрешили пройти военно-морскую практику на эсминце "Дональд Кук"



Прохождение военно-морской практики на американском военном корабле украинскими курсантами в очередной раз подчёркивает острейшую нехватку единиц плавсостава ВМС Украины. При том количестве офицеров и адмиралов, которое есть в составе военно-морских сил Украины, для сохранения ими практических навыков скоро придётся либо поднимать флаг ВМС над всеми украинскими шлюпками, либо, как в упомянутом случае, искать возможность вместе с курсантами оказаться на натовских кораблях, причём в любом качестве - лишь бы выйти в море.

На Украине военно-морская академия есть, а военного флота уже нет. Сюжет "Думской" тому доказательство.

Использованы фотографии: http://dumskaya.net/news/kursanty-odesskoy-voenno-morskoy-akademii-prohod-075523/
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Комментарии 51

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  1. Михаил177 Сегодня, 09:37
    Младцы. Быстрее убьёте эсминец "партнёров."
    Михаил177
    1. сибиралт Сегодня, 09:44
      После "Кука", да на на свои надувные лодки, как-то некомильфо! belay
      сибиралт
      1. Seaman77 Сегодня, 09:50
        Ну что ж, гальюны драить тоже кому то нужно....
        Seaman77
    2. vovanpain Сегодня, 09:56
      Сейчас эсминец ВМС США DDG-75 Donald Cook принимает, как заявлено, «несколько лучших украинских курсантов»

      Блин,на фото у курсантов лица то ли испуганные,то ли мешком ударенные,лупят их там что ли. what
      vovanpain
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:02
        На лице выражение " мама где я", " где сайгак дачный"...
        DIVAN SOLDIER
        1. bulvas Сегодня, 10:18
          Офигеть, какая честь

          После такой практики, их наверное сразу на 2 звания повысят

          Сильно Украина поднялась - украинцы теперь работают на польских фермах, служат на американских кораблях ....
          bulvas
          1. 210окв Сегодня, 10:46
            Ну,если и не два звания...Но потом они перед амерзцами всегда на колени падать будут.Вглядитесь в их глаза..Щенячья преданность перед г хозяином.
            Цитата: bulvas
            Офигеть, какая честь

            После такой практики, их наверное сразу на 2 звания повысят

            Сильно Украина поднялась - украинцы теперь работают на польских фермах, служат на американских кораблях ....
            210окв
            1. bulvas Сегодня, 11:28
              Цитата: 210окв
              Но потом они перед амерзцами всегда на колени падать будут.Вглядитесь в их глаза..Щенячья преданность перед г хозяином.


              Они и раньше щенячью преданность изображали
              И не только американцам.
              Всем, кто у них был хозяином, по очереди
              Как сменят хозяина - так и заглядывают в его глаза

              И с чего мы решили, что они нам братья (те, которые не восточные)?
              bulvas
      2. Подрезчик Сегодня, 10:11
        Цитата: vovanpain
        Сейчас эсминец ВМС США DDG-75 Donald Cook принимает, как заявлено, «несколько лучших украинских курсантов»

        Блин,на фото у курсантов лица то ли испуганные,то ли мешком ударенные,лупят их там что ли. what

        Владимир, приветствую! hi Думаю, это они так усердно запоминают, какие действия необходимо предпринимать при "засветке" эсминца Бастионом! lol
        Подрезчик
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:16
          А действия такие, прыгать за борт и грести в сторону Одессы))
          DIVAN SOLDIER
        2. vovanpain Сегодня, 10:17
          Цитата: Подрезчик
          Владимир, приветствую! Думаю, это они так усердно запоминают, какие действия необходимо предпринимать при "засветке" эсминца Бастионом!

          Здрав Будь Саша! drinks hi Так им проще,запомнить это и рассказать своим,что полосатики поматросят их и бросят при первом шухере. yes hi
          vovanpain
  2. Джедай Сегодня, 09:39
    Украинским курсантам разрешили пройти военно-морскую практику на эсминце "Дональд Кук"

    А практика будет включать в себя сдачу анализов на ходу и практические занятия по теме "Истерия и паника". wassat
    Джедай
  3. san4es Сегодня, 09:41
    belay ...Трындец...Или "Дональду" или курсантам...
    san4es
  4. soroKING Сегодня, 09:42
    после практики руки опухшие... чё так?
    та бьют по рукам, то не трогай, сё не трогай...
    soroKING
    1. san4es Сегодня, 09:44
      Цитата: soroKING
      после практики руки опухшие...

      ...и попа розочкой. am
      san4es
      1. soroKING Сегодня, 09:46
        ну это сабо самой wassat
        soroKING
  5. Инжeнeр Сегодня, 09:44
    Во повезло же хлопцам драить палубу от дерьма чаек на зведнополосатом эсминце! Хуже [email protected]
    Инжeнeр
    1. KondratKo Сегодня, 09:57
      Пускай хоть дерbмо бакланов, зато пожрут на халяву, всякого-разного, как цивилизованные люди. Потом всю жизнь вспоминать будут и внукам рассказывать, как они с 3/14-ми на Дональде Куке "служили" и корабли мо$калей на дно пускали.)
      P.S. Инетресно, курсантам иностранного государства памперсы тоже положены?
      KondratKo
      1. SanichSan Сегодня, 13:47
        а вот это врятли. продукты на корабле на команду рассчитаны, а не на этих. максимум сухпайки, и то те, что им собственное командование выдаст.
        SanichSan
  6. Дамир Сегодня, 09:50
    холопам доверили уборку в гальюне???? или им на самом деле корабля не жалко??? странная новость...
    Дамир
  7. Лена Петрова Сегодня, 09:55
    А дикари теперь заламывают руки,
    Ломают копья, ломают луки,
    Сожгли и бросили дубинки из бамбука.
    Переживают, что съели Кука. (с)
    Лена Петрова
    1. soroKING Сегодня, 09:59

      специально для Вас Лена love
      soroKING
  8. farik68 Сегодня, 10:00
    Обосрались одни теперь хотят чтобы обосрались и украинские ы..
    farik68
  9. Монархист Сегодня, 10:09
    Цитата: Михаил177
    Младцы. Быстрее убьёте эсминец "партнёров."

    Это может произойти лишь в том случае если матрасы допустят до управления,а матрасы им доверять лишь швабры.
    Монархист
  10. Монархист Сегодня, 10:15
    Цитата: Дамир
    холопам доверили уборку в гальюне???? или им на самом деле корабля не жалко??? странная новость...

    А Вы хотели, чтоб господа чистили гальюн? Для чистки нужников всегда найдутся макаки
    Монархист
  11. лысова Сегодня, 10:15
    Освоение морской науки - должно всё блестеть. Их рабочее место.
    лысова
  12. pvv113 Сегодня, 10:17
    возможность пройти морскую практику на борту американского эсминца «Дональд Кук»

    Да уж, лучше не бывает. Пусть кукачи им про Су-24 расскажут laughing
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 10:21
      Цитата: pvv113
      Пусть кукачи им про Су-24 расскажут

      А лучше - покажут порядок действий при пролёте Су-24. lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:22
        Боюсь, как бы у курсантов интерес к флоту не пропал laughing
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:26
          Да там впору задуматься будет не только о флоте, а вообще о том, за каким овощем вообще в армию сунулись. what
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:31
            Вот именно, пусть увольняются и в Россию на заработки laughing
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:36
              Или в ЕС толчки драить. lol
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 11:09
                На всех толчков не хватит wink
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 11:18
                  Значит, очереди неизбежны. И кто в этом виноват? Правильно - русские! lol
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 11:48
                    В России толчков на всех хватит
                    pvv113
  13. zivXP Сегодня, 10:26
    Скоро будет новость что стащили курсанты на сувениры.
    zivXP
  14. Altona Сегодня, 10:29
    Цитата: vovanpain
    Блин,на фото у курсантов лица то ли испуганные,то ли мешком ударенные,лупят их там что ли.

    --------------------------------------
    Чувство вины видимо. Уже наверное что то стырили у партнёров по привычке.
    Altona
  15. HAM Сегодня, 10:38
    Как вьетнамцев в космос свозили-так хохлов на корабль пустили.. crying
    HAM
  16. Прогрессор Сегодня, 10:42
    какой стыд...
    просто нет слов.
    Прогрессор
  17. Serzh_R Сегодня, 10:46
    Украинским курсантам разрешили пройти военно-морскую практику на эсминце "Дональд Кук"

    Да, там на палубе еще не убрано после полетов Су-24.
    Serzh_R
  18. Nimitz Сегодня, 10:48
    Вообще то ситуация с флотом Украины - нам напоминание, что будет если не успеть отстроить флот взамен устаревающего состава (а у нас как известно денег не хватает). Доиграемся и сами будем курсантов Китайцам отправлять.Тем более не совсем к месту глумление над эсминцем (кстати устаревшей подсерии), приближенного аналога которого, мы так и не можем сдать , то проблемы с арт системами, то с зенитным вооружением. Моральный настрой и подготовка экипажа проявленные в акваториях которые лихо перекрываются нашими береговыми силами - это проблемы ВМС США, а не вечный повод торжествовать. Туда бы на практику представителей ОСК бы отправить.
    Nimitz
    1. Екатерина II Сегодня, 11:33
      Цитата: Nimitz
      Вообще то ситуация с флотом Украины - нам напоминание, что будет если не успеть отстроить флот взамен устаревающего состава (а у нас как известно денег не хватает). Доиграемся и сами будем курсантов Китайцам отправлять

      практика прохождения курсантами на бортах иностранных не нова. То что вы говорите-правильно. Но для диванов главное процесс ржания над соседями-чем собственные дела(это поощряться даже)..
      материальная часть устаревает у всех...даже у более богатых.
      Екатерина II
  19. kdakda Сегодня, 11:12
    Палубы мыть сами не хотят,вот и позвали украинских патриотов.Дай бог бы не гомосеками вернулись бы на родину .
    kdakda
  20. Романенко Сегодня, 11:29
    А русских летчиков из Крыма на Су-24 с Хибинами пригласили для облета Дональда Кука теперь уже с украинцами на борту для проверки их на профпригодность))))
    Романенко
  21. japs Сегодня, 11:41
    Капитану "Кука" следует сначала провести полную инвентаризацию имущества. Особо ценные экземпляры следует приварить цепью к каркасу судна. Хотя, это вряд ли поможет.. Сопрут.
    После практики курсантов из очень незалежной, никаких мат. ценностей на нем не будет. Это опыт СА.
    japs
  22. Topotun Сегодня, 11:55
    Ну все! Теперь "Сайгак Дачный" станет просто грозой на Черном море. Вообще конечно смешно. Сначала сделали ВСЕ чтобы просра.... угробить свой флот. А ведь досталось им, достаточно много судов. Как костяк вполне можно было поддержать. Да и школа ВМФ у нас совсем американской не уступает. А теперь? На поклон к дяде?
    Topotun
  23. Jackyun Сегодня, 12:03
    В статье не освещен один вопрос. Укромаринерам выдадут шаровары с вшитыми памперсами или, как обычно, потуже затягивать будут? Шоб не вываливалось. А шо? А вдруг опять оккупанты с Хибинами прилетят. Янки опытом поделятся, а укромаринеры конечным продуктом.
    Jackyun
  24. Грица Сегодня, 12:05
    Ура, белый хозяин разрешил подержаться за священное копьё!
    Грица
  25. МЮД Сегодня, 12:30
    Помню сюжет по ТВ, как уезжали бывшие курсанты из Севастополя из Нахимовского училища, изъявившие желание уехать на Украину, и продолжить учебу в Одессе. Скорей всего как раз те самые. Наверняка теперь жалеют, что не остались. Упустили свои возможности и ходить в походы постоянно, и боевая учеба, и выбора почти любого океана для службы.
    МЮД
  26. kos2910 Сегодня, 12:56
    Что, на всём эсминсе только шесть гальюнов? Как же они, бедные, будут обсираться. А, памперсами запаслись...
    kos2910
  27. SanichSan Сегодня, 13:49
    интересно, а как данная практика поможет им в эксплуатации надувных лодок из которых состоит украинский флот?
    SanichSan
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