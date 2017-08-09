МО США опровергло планы военного вмешательства на Филиппины

Филиппины не обращались, а США не планируют удары с беспилотников на Филиппинах. Мы уважаем суверенитет Филиппин и не проводим односторонних действий на Филиппинах.

Как сообщает РИА Новости , в минобороне США пояснили, что не намерены участвовать в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на территории Филиппин, так как соответствующих предложений от властей страны не поступало.— заявил представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.Ранее появились неофициальные сообщения о планах Пентагона приступить к операции против ИГИЛ (запрещено в РФ) на Филиппинах с применением беспилотной авиации.Как заявлял пресс-секретарь минобороны Джефф Дэвис, Вашингтон делится разведданными с Манилой в течение 15 лет. На текущий момент на Филиппинах дислоцируется небольшое число американских военных, которые, как утверждается, предоставляют поддержку в борьбе с боевиками. В рамках военно-технического сотрудничества с островным государством США передали два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, стоимостью свыше 30 млн. долл. Кроме того были поставлены 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей. Предполагается отгрузка 250 ракетных гранатометов и тысячи гранатометов.На Филиппинах с мая введено военное положение в южной провинции Минданао, вызванное столкновениями армии с поддерживающей ИГИЛ (запрещено в РФ) группировкой. Основной горячей точкой сейчас является город Марави, в боях по захвату которого участвовали примерно 500 боевиков.