11:53 09 августа

МО США опровергло планы военного вмешательства на Филиппины

Как сообщает РИА Новости, в минобороне США пояснили, что не намерены участвовать в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на территории Филиппин, так как соответствующих предложений от властей страны не поступало.

Филиппины не обращались, а США не планируют удары с беспилотников на Филиппинах. Мы уважаем суверенитет Филиппин и не проводим односторонних действий на Филиппинах.

— заявил представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

МО США опровергло планы военного вмешательства на Филиппины



Ранее появились неофициальные сообщения о планах Пентагона приступить к операции против ИГИЛ (запрещено в РФ) на Филиппинах с применением беспилотной авиации.

Как заявлял пресс-секретарь минобороны Джефф Дэвис, Вашингтон делится разведданными с Манилой в течение 15 лет. На текущий момент на Филиппинах дислоцируется небольшое число американских военных, которые, как утверждается, предоставляют поддержку в борьбе с боевиками. В рамках военно-технического сотрудничества с островным государством США передали два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, стоимостью свыше 30 млн. долл. Кроме того были поставлены 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей. Предполагается отгрузка 250 ракетных гранатометов и тысячи гранатометов.

На Филиппинах с мая введено военное положение в южной провинции Минданао, вызванное столкновениями армии с поддерживающей ИГИЛ (запрещено в РФ) группировкой. Основной горячей точкой сейчас является город Марави, в боях по захвату которого участвовали примерно 500 боевиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Джедай Сегодня, 09:54
    Мы уважаем суверенитет Филиппин

    С этого места можно поподробнее? В Ираке, Сирии, Ливии, Югославии, Вьетнаме и пр. США тоже суверенитет уважали? fool
    Джедай
    1. новичок Сегодня, 09:57
      уважали, пока был СССР.
      новичок
      1. Джедай Сегодня, 10:02
        Что не мешало им совать свой нос в вышеперечисленные страны без приглашения. Все эти побасенки об "уважении суверенитета" пусть своим детишкам рассказывают.
        Джедай
        1. новичок Сегодня, 10:09
          заставили же мы их уважать Вьетнам. правда сейчас янки плетут непонятные нити вокруг оного. много иест, где мы принуждали янки к миру. Ирак и Югославию мы профукали, однако это уже был закат нашей Империи. с Ливией, мы скажем так, повелись на западные морковки, привет Анатоличу. ну а в Сирии работаем, причём как всегда против “цивилизованной коалиции“.
          новичок
          1. Джедай Сегодня, 10:14
            Все эти матрасные поползновения лишний раз доказывают то, о чём на ВО неоднократно говорилось : мир и стабильность за пределами США им нужны не больше, чем хромому ежу костыли. И в достижении своих интересов они не считаются с интересами других.
            Джедай
            1. новичок Сегодня, 10:20
              таки да. есть такая теория (которая мал по малу реализуется) объединения в одно гос.во двух материков с. америка м южной и наведения оттуда управляемого хаоса по всему миру, тем самым высасывая все ресурсы планеты под свои нужды.
              новичок
              1. Джедай Сегодня, 10:23
                А не надорвутся "исключительные"? Уж больно ноша непомерна.
                Джедай
                1. новичок Сегодня, 10:27
                  а им в этом упорно помогают слепцы гейропцы. вилимо надеятся на косточки с барского стола.
                  новичок
                  1. Джедай Сегодня, 10:32
                    Наивные недалёкие лизоблюды. "Кинут" их США, что вроде бы в Гейропе начинают понимать.
                    Джедай
                    1. новичок Сегодня, 10:42
                      да начинают понимать, но слишком туго их обвязал англосаккс. основная их задача не дать сближению двух двух держав РФ и Германии, ибо если мы сблизимся, то всем мечтам саксов конец. но на данный момент мы одни противостоим саксам_ и за себя и за того парня.
                      новичок
                  2. masterovoy Сегодня, 10:36
                    Холуи они и есть холуи, повязанные всевозможными обязательствами, если и дальше будут следовать по этому пути станут рабами... good
                    masterovoy
        2. Чёрный Сегодня, 10:13
          Раз опровергли, значит вполне могут влезть...помнится их подопечный Саакашвили тоже накануне нападения на Ю.Осетию - 7.08.08 заявил что принял решение урегулировать вопрос мирным путём....так что американцам верить нельзя
          Чёрный
          1. Джедай Сегодня, 10:16
            Цитата: Чёрный
            так что американцам верить нельзя

            Именно так. Нужно быть вовсе не способным мыслить, чтобы верить США.
            Джедай
        3. Чёрный Полковник Сегодня, 10:28
          Все эти побасенки об "уважении суверенитета" пусть своим детишкам рассказывают.
          Их детишки об этом уже с пелёнок знают
          Чёрный Полковник
    2. mayday Сегодня, 10:02
      С этого места можно поподробнее? В Ираке, Сирии, Ливии, Югославии, Вьетнаме и пр. США тоже суверенитет уважали?


      Да вы не переживайте, это фейк. На словах они все Львы Толстые..
      mayday
      1. Джедай Сегодня, 10:03
        А я и не переживаю, двуличность этих "дерьмократизаторов" общеизвестна и не вызывает ничего, кроме негодования.
        Джедай
    3. vovanpain Сегодня, 10:06
      Мы уважаем суверенитет Филиппин

      Ну да избавители и "освободители" negative
      vovanpain
      1. Прогрессор Сегодня, 10:38
        Жаль, что японцы уже практически не помнят кто их бомбил..
        Прогрессор
    4. сибиралт Сегодня, 10:11
      Жаль, что о событиях на Филиппинах совсем мало информации. request
      сибиралт
    5. Прогрессор Сегодня, 10:39
      Они не могут воевать сами с собой -))) ИГИЛ и США братья на век -)
      Прогрессор
  2. лысова Сегодня, 10:25
    Это уже даже не наглость. Это общество, подлежащее стерилизации.
    лысова
  3. Прогрессор Сегодня, 10:37
    Как может правая рука высечь левую? -))))
    США спонсируют ИГИЛ, а тут предлагают с ним бороться -)))
    Прогрессор
  4. Ванёк Сегодня, 10:40
    МО США опровергло планы военного вмешательства на Филиппины

    ЧОЙ-ТО????
    Ванёк
  5. Романенко Сегодня, 11:26
    Значит точно готовятся влезть туда
    Романенко
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