11:53 09 августа

Яков Кедми о морали англосаксов: Они понимают только силу!

Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми о морали англосаксов.




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Комментарии 1

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  1. Татьяна Сегодня, 10:26
    Яков Кедми стоит того, чтобы к нему прислушаться! Он много знает, умеет анализировать, и я не знаю случая, чтобы он когда-нибудь ошибся. Да, он может иногда не договаривать до СОВСЕМ всего, а только намекнуть, что он иногда и делает, но это его право.
    Татьяна
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