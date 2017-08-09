Яков Кедми о морали англосаксов: Они понимают только силу! Сегодня, 10:02 Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми о морали англосаксов. 1 Яков Кедми: Спецслужбы США врут своему президенту и народу Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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