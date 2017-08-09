11:53 09 августа

Путин отстранён от экономики

Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал влияние американских санкций на нашу страну. По словам дипломата, власти намерены сократить зависимость от американских платежных систем и доллара. В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова заявила: "Дискуссия 2014 года показала, что уйти от доллара не очень реалистично – нет других ликвидных валютных рынков. У евро нет такого оборота. Российский валютный рынок это на 95% — оборот рубль-доллар и 5% — остальные валюты". Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.




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Комментарии 1

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  1. Dashout Сегодня, 11:49
    Что творится? Почему наш уважаемый Президент не разгонит эту пятую колону в финансово-экономическом блоке?
    Dashout
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