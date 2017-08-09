11:53 09 августа

На средства системы «Платон» открылся мост через Волгу

Как сообщает новостной портал «Ридус», в Нижнем Новгороде состоялась церемония окончательного ввода в эксплуатацию моста через Волгу, возведенного за счет средств от системы «Платон».

В данном мероприятии принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов. Новое сооружение, построенное на автомобильной дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров, дублирует Борский мост, что увеличивает пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое, и сокращает время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с 2 часов (в час пик) до 30 минут.

На средства системы «Платон» открылся мост через Волгу



Его постройка вместе с развязками и прилегающими дорогами обошлась федеральному бюджету более чем в 5,7 млрд. руб., при этом большая часть вложений — 3,6 млрд. руб. — являются средствами от отчислений грузоперевозчиков через систему «Платон».

В последующем предполагается реконструкция региональной дороги на левом берегу Волги с путепроводами через железнодорожные пути, что позволит поддерживать бесперебойный трафик на дальних подступах к этому мосту.

Как свидетельствуют неофициальные сведения, в настоящее время в системе «Платон» зарегистрировано 880 тысяч большегрузов, от которых в дорожный фонд уже поступило около 30 млрд. руб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. fox21h Сегодня, 10:10
    Попытка хоть как то оправдать эту обдираловку (поднятая цена грузоперевозок увеличивает стоимость товаров, а это касается всех).
    То что у нас солярка на уровне 95 бензина стоит, уже говорит, что налоги берутся еще как, вместо того ,что бы в добывающей стране уменьшить цены на энергоресурсы(энергоносители), а следовательно уменьшить конечную стоимость товаров и поднять конкурентоспособность наших товаров, а это запустит рост нашей экономики, у нас делают все наоборот.
    fox21h
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:14
      Ну а что, когда в стране нет экономики, тогда и вводятся всяческие поборы: "Платон", "туристические взносы" итд.
      DIVAN SOLDIER
      1. dik-nsk Сегодня, 11:29
        аналогичные системы существуют во всей Европе, на дороги которой многие кивают - это мировая практика и это нормально.
        dik-nsk
        1. Monster_Fat Сегодня, 11:49
          аналогичные системы существуют во всей Европе, на дороги которой многие кивают - это мировая практика и это нормально.

          А еще в "других странах европы" заработная плата начисляется за час работы и минимально 4,5 евро, а еще при увольнении по желанию работника ему выплачивают за 3 месяца работы плюс "сеньерити" (стаж), а если по сокращению-то плюс к этому еще и 7-9 месячный средний заработок, а еще там есть профсоюзы и любой трудовой конфликт разбирается трехсторонней комиссией, а еще там на каждый отчисленный в пенсионный фонд евро столько же отчисляет и работодатель (до 8%) и пр. и пр. Почему же всего этого, как в "некоторых странах" в России не вводят, а вот "Платон" ввели?
          Monster_Fat
    2. vkl.47 Сегодня, 10:15
      В этой жизни за ВСЁ надо платить.... Главное не переплачивать))
      vkl.47
      1. Чёрный Сегодня, 10:22
        Больным детям всей страной собираем, мосты за свой счет строим, дороги тоже...интересно, а налоги тогда нафига платим? feel
        Чёрный
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:25
          Как нафига? А детишки чинушей тоже хотят на спорткарах по швейцариям погонять, не обделять же их "бедных"))
          DIVAN SOLDIER
          1. jjj Сегодня, 10:27
            Даже представить не мог сколько владельцев транспортных компаний почитывают данный ресурс. Ломать теперь мост что ли?
            jjj
            1. aleks_29296 Сегодня, 11:22
              Да не нужно ломать мост, вопрос в том действительно ли это деньги за Платон, или же все из бюджета? Тогда вопрос: куда идут "платоновские" деньги?
              aleks_29296
          2. Чёрный Сегодня, 10:30
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Как нафига? А детишки чинушей тоже хотят на спорткарах по швейцариям погонять, не обделять же их "бедных"))

            Блин, про них сердешных я и забыл recourse laughing
            Чёрный
    3. Алексей7777777 Сегодня, 10:16
      Причём,какая-то неубедительная,что-ли...Ну хорошо,3,6 на мост(нуууу...может быть,может быть,ладно-убедили,допустим...),а ещё 26 с гаком где?Отчитаетесь когда нибудь,господа?Сразу скажу-лично я никакого отношения к дальнобоям не имею,а вот у соседкиной дочери муж,как внуков привезёт к ней-сильно матерится,когда речь о платоне заходит.
      Алексей7777777
    4. Лена Петрова Сегодня, 10:16
      Кто не хочет быть "ободранным", может спокойно продолжать толкаться на Борском мосту.
      Лена Петрова
      1. Чёрный Сегодня, 10:33
        Цитата: Лена Петрова
        Кто не хочет быть "ободранным", может спокойно продолжать толкаться на Борском мосту.

        А у нас это способ вымогательства такой? Не хошь платить - езжай по ухабам , толкайся на мосту...... laughing ...
        Чёрный
      2. лесовозник Сегодня, 11:17
        Цитата: Лена Петрова
        Кто не хочет быть "ободранным", может спокойно продолжать толкаться на Борском мосту.

        Этот мост надо было строить на те деньги которые вкладываются в покупку американских ценных бумаг - а то хрень какая то - они нам санкции а мы бабло в их экономику , и далеко не факт что их (деньги) вернут , не для того матрасы нас санкциями душат.
        лесовозник
    5. сибиралт Сегодня, 10:17
      А при чем тут средства Платона, если те же 5,7 лярдов заложены в цену товаров, в виде транспортных расходов, которые мы же и покупаем? Но и Платон от этого имеет приличную маржу, вместе с чиновниками, которые распределяют денежные потоки от очередного "скрытого налога" с граждан России. laughing
      сибиралт
    6. Ren Сегодня, 10:18
      Цитата: fox21h
      Попытка хоть как то оправдать эту обдираловку

      А что, с коммерческих большегрузов (более 12 т) только в России берут деньги за проезд по ДОП?
      Ren
      1. с-т Petrov Сегодня, 10:34
        А что, с коммерческих большегрузов (более 12 т) только в России берут деньги за проезд по ДОП?


        налоги придумали в России и лично Медведев

        Ротенберг забрал хлеб у каждого с этого форума. Жить невыносимо!
        с-т Petrov
    7. vovanpain Сегодня, 10:41
      Ай молодца господа комментаторы good На вас не угодишь laughing Мост построили хорошо,но это плохо выходит belay А если бы не построили бы,уууууууу негодяи, laughing
      Цитата: Чёрный
      Больным детям всей страной собираем, мосты за свой счет строим, дороги тоже...интересно, а налоги тогда нафига платим?

      Вот на это и платим,а так же на армию,образование,медицину и прочую инфраструктуру.
      Цитата: Алексей7777777
      ,а ещё 26 с гаком где?Отчитаетесь когда нибудь,господа?

      Поискать лень?,Ладно лично для вас
      Первые собранные системой «Платон» средства в размере 10,85 млрд рублей в мае были выделены из госбюджета на ремонт дорог, которые находились в самом критичном состоянии на 1 января 2016 года. По итогам дорожного сезона удалось отремонтировать более 1000 км самых проблемных дорог в регионах. Ремонтные работы полностью завершены в 40 городах и субъектах Российской Федерации. К примеру, в Петрозаводске из 230 городских улиц – треть отремонтирована на средства системы «Платон».Кроме того, еще 12,1 млрд рублей (с учетом прогнозных поступлений в бюджет) в этом году уже были направлены в 19 субъектов на строительство, реконструкцию и ремонт 31 искусственного сооружения (мостов и путепроводов), первый из которых Затонский мост в Уфе был открыт уже в октябре 2016 года. В 2017 году будут построены еще четыре мостовых перехода в Нижегородской и Ростовской областях, а также Республике Алтай и Карелии. В 2018 году предполагается ввести в эксплуатацию Фрунзенский мост в Самаре, а в 2019 году — мост через р. Волгу в подмосковной Дубне. Также за счет сборов системы «Платон» до конца 2017 года отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода в Удмуртии, Чечне, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Самарской, Воронежской, Брянской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областях, а также в Бурятии, Краснодарском и Алтайском краях.
      platon.ru/ru/front-page/15-11-2016/5981/
      Прошлогодней свежести правда,но мост то открыли. laughing Сам тоже не дальнобой и не чиновник совсем. fellow wink
      vovanpain
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:57
        Владимир, не найдете сколько отремонтировали дорог на введенные до платона акцизные сборы на бензин в виде ежегодных прибавок за литр бензина - их тоже обещали пустить на ремонт дорог hi ...я уж молчу про обещанную, взамен отмену транспортного налога - до сих пор плачу sad
        Стирбьорн
        1. vovanpain Сегодня, 11:34
          Цитата: Стирбьорн
          Владимир, не найдете сколько отремонтировали дорог на введенные до платона акцизные сборы на бензин в виде ежегодных прибавок за литр бензина - их тоже обещали пустить на ремонт дорог

          Михаил. hi Тут делается,вот только контроль за расходами нужен и что бы собранные средства именно на дороги,мосты уходили,а не к кому то в карман. hi
          vovanpain
      2. dik-nsk Сегодня, 11:32
        все верно, а еще самые громкие крики "плачу налоги" слышишь в основном от получающих в серую зарплату и предпринимателей, прячущих всю прибыль и выставляющих себя убыточными
        dik-nsk
    8. Стабилиози Сегодня, 10:41
      "уровне 95 бензина стоит" Это где так " у вас"?
      Стабилиози
      1. aleks_29296 Сегодня, 11:25
        До 95-го конечно не дотягивает, но от 92-го разница копейки. Краснодарский край.
        aleks_29296
  2. Vik66 Сегодня, 10:17
    Брехня ! Строить его начали ЗАДОЛГО до введения ПЛАТОНА, а это просто отмазка. Деньги на строительство выделял федеральный бюджет, всеми правдами и неправдами наш губер Шанцев выбивал перед очередными перевыборами, иначе его просто не выбрали бы.
    Vik66
    1. НасРать Сегодня, 10:24
      Самое прикольное в этой теме, что будут строить низконапорную платину...внимание... - в нижнем бьефе Городецкого гидроузла, т. е. в том же месте!!!!! могли бы дорогу по платине бросить!! laughing

      Сейчас в одном месте, рядом - три моста- два автомобильных + ж/д. + Построят ещё дамбу...
      НасРать
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:59
      Цитата: Vik66
      Брехня ! Строить его начали ЗАДОЛГО до введения ПЛАТОНА, а это просто отмазка.

      вот именно - В октябре 2013 года началось строительство второго Борского моста, а Платон стал функционировать в ноябре 2015! Нестыковочка выходит, я уж молчу про то, что мосты раньше строили без всяких Платонов - как большегрузный транспорт может наносить ущерб дорожному полотну не существующего моста?! wassat
      Стирбьорн
  3. Altona Сегодня, 10:24
    Новое сооружение, построенное на автомобильной дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров, дублирует Борский мост, что увеличивает пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое, и сокращает время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с 2 часов (в час пик) до 30 минут.
    ---------------------------------
    2 часа до Бора-это вообще в часы пик, когда просто пробка на Борском мосту, без пробок до Бора 30 минут-это нормальное время езды с Московского вокзала. А пробки обычно с 7.00 до 9.00 утром и вечером с 16.00 до 19.00. Кроме того, сейчас ходит канатная дорога с берега на берег. Кроме того, ходит электричка со станции "Моховые горы"(это Борский авто и ж/д вокзал, пути там раздолбанные с деревянными шпалами на песчанике, мама дорогая). Что такой мост построили-это хорошо конечно.А то летом разборный наплавной мост делали, понтонную переправу на утро и вечер, днем навигация. Ну вот я вам почти все про Борский мост и рассказал. hi
    Altona
    1. НасРать Сегодня, 10:31
      Не рассказали только, что транспорт проходящий на Москву или из неё в Кировскую обл. - проходит по городу и будет проходить по городу и дальше !!!!!
      НасРать
      1. Altona Сегодня, 10:33
        Я про пассажирское сообщение рассказывал, кстати, до Нижнего еще "омик" ходит, пароходик-паром. А большегрузы да, прутся через город и это некомильфо конечно, портят дорогу и травят атмосферу.
        Altona
  4. yehat Сегодня, 10:27
    все расходы на платон с большегрузов косвенно ложатся на цену товара и платим в итоге мы все.
    Зачем нужен платон с его дополнительной инфраструктурой? Возьмите деньги честно и напрямую налогом. Дешевле будет.
    yehat
    1. сибиралт Сегодня, 10:32
      Транспортные расходы закладываются в цену товара не косвенно, а напрямую. hi Бесплатно никто не возит, а продавцам убытки от повышения транспортных услуг не нужны, и они вынуждены их компенсировать повышением цены на реализуемый товар.
      сибиралт
  5. Гардамир Сегодня, 10:27
    Дублёр начали строить в октябре 2013. Платон начал работать с 15 ноября 2015 года.
    И в конце концов, что за власть у которой ни на что нет денег.
    При том на Ельцин-центр деньги нашлись, без Аристотелей и Сократов.
    Гардамир
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:35
      И в конце концов, что за власть у которой ни на что нет денег.


      laughing как неполживо
      с-т Petrov
    2. Ka2 Сегодня, 11:01

      Подадим идею на ещё один wink
      Ka2
    3. Стирбьорн Сегодня, 11:01
      Цитата: Гардамир
      И в конце концов, что за власть у которой ни на что нет денег.

      ну регулярно вкладываться в американский долговые обязательства - средства находятся, несмотря на все, вводимые санкции
      Стирбьорн
  6. 3vs Сегодня, 10:30
    На повестке Платон-2?
    3vs
  7. максим1987 Сегодня, 10:32
    Цитата: НасРать
    Самое прикольное в этой теме, что будут строить низконапорную платину...внимание... - в нижнем бьефе Городецкого гидроузла, т. е. в том же месте!!!!! могли бы дорогу по платине бросить!! laughing

    Сейчас в одном месте, рядом - три моста- два автомобильных + ж/д. + Построят ещё дамбу...


    Дядь! Дамбу построят в Балахне, это на 15 км выше и на том берегу минимум дорог. а тут летом вводили реверсивное движение и это на "федералке" hi
    максим1987
    1. НасРать Сегодня, 10:40
      Цитата: максим1987
      ... это на 15 км выше...


      В том то и дело, что надо пускать федералку вокруг города , а не по городу!!! А дороги надо строить, а не покрывать асфальтом... дороги,полотно которых набросали в 60-х годах под полутарки... Всё боремся с колейностью...
      НасРать
      1. Alex27104 Сегодня, 10:59
        Самое интересное, что был проект моста через волгу в районе Кстово и соединялся бы этот мост с южным обходом, и поток фур Москва-Киров, и обратно, шел бы по южному обходу, через этот мост, далее в обход Бора, и на Кировскую трассу, но как всегда, что-то пошло не так, и было построено это убожество...
        Alex27104
  8. Прогрессор Сегодня, 10:36
    Хм... хороший пиар-ход Кремля. Ничего не скажешь.
    Прогрессор
  9. alexhol Сегодня, 10:39
    Да,ладно.... laughing А я думал вот это
    alexhol
  10. Altona Сегодня, 10:44
    Цитата: Гардамир
    И в конце концов, что за власть у которой ни на что нет денег.

    -------------------------------------
    Самое интересное, что власть сама уничтожает налоговую базу путем закрытия многих производственных предприятий, потом эти выбывающие доходы стремится взять с населения. Странная весьма политика. И кстати мы вроде нефти-газа экспортируем на 200 млрд долларов, в страну приходит 80-90, по словам Зюганова. Где разница?
    Altona
  11. sasha52ru Сегодня, 10:51
    Все это "лажа"! Этот мост начали строить за долго до ПЛАТОНа! И закончили месяца 2-3 назад! У нас в городе его открыли без помпезности и сказали зачем тратить деньги на открытие: типа тихо с миров да и в путь! А тут на днях смотрю РОССИЮ 24 и в шоке , оказывается тут привязали ПЛАТОН, А вчера орт так там же говорят о ПЛАТОНе! Короче дурят нас как хотят!!!!
    sasha52ru
    1. Gary Zucker Сегодня, 11:53
      Начали, это не значит, что на него сразу все деньги выделили. До 15-го года проектные и подготовительные работы были из бюджетов. Как появился "платон", могли его подключить к финансированию, в том числе и для пиара. Не утверждаю, что это так и есть, но ничего странного в этом нет.
      Gary Zucker
  12. Raven2705 Сегодня, 11:05
    Цитата: НасРать
    Цитата: максим1987
    ... это на 15 км выше...


    В том то и дело, что надо пускать федералку вокруг города , а не по городу!!! А дороги надо строить, а не покрывать асфальтом... дороги,полотно которых набросали в 60-х годах под полутарки... Всё боремся с колейностью...


    В том то и дело, что если эту дамбу построят и дорогу кинут через Волгу, то она в обход города пойдет. Собственно об этой "мини" плотине давно трындят (с нулевых еще). Но там все сложно-уровень воды поднимать надо, а это затопление... Короче не так все просто, не по наслышке знаю.
    Raven2705
  13. ADmA_RUS Сегодня, 11:06
    Опять двадцать пять. Не понял всего, но уже осуждаем.
    Платон вводили для решения целого ряда проблем.
    1. Борьба с перегрузом который разбивает дороги. А то получается, что в том что плохие дороги виноваты ремонтники и строители, а не владельцы перегруженныз фур разрушающие дороги.
    2. "Отбеливание" рынка услуг перевозок. Народ зашибал денежку, но не хотел с них платить налоги.
    3. Борьба с серым товарами и контробандой.
    4. Борьба с корупцией.
    ADmA_RUS
  14. sibiryk Сегодня, 11:11
    Какая интересная новость на ВО
    sibiryk
  15. Altona Сегодня, 11:11
    Цитата: ADmA_RUS
    Платон вводили для решения целого ряда проблем.

    ---------------------------
    Вопрос, почему вводили как частный проект Ротенберга? Может денежка по-тихому присваивается, а дороги и мосты всё равно ложатся на бюджет. Вот в этом заключаются смутные сомнения.
    Altona
  16. bk316 Сегодня, 11:21
    Э да вы уважаемые форумчане невнимательные, в заголовке же написано "На средства системы «Платон» открылся мост через Волгу"
    То есть строился он на другие средства, а на эти только открывался (митинг там гирлянды) bully
    bk316
  17. Monster_Fat Сегодня, 11:40
    Ну, это только малая частьот всех собранных денег. примерно 1\9. А где остальные 8\9 ? Наверное Крымский мост на них строится, не иначе.... laughing
    Monster_Fat
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