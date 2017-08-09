На средства системы «Платон» открылся мост через Волгу
Как сообщает новостной портал «Ридус», в Нижнем Новгороде состоялась церемония окончательного ввода в эксплуатацию моста через Волгу, возведенного за счет средств от системы «Платон».
В данном мероприятии принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов. Новое сооружение, построенное на автомобильной дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров, дублирует Борский мост, что увеличивает пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое, и сокращает время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с 2 часов (в час пик) до 30 минут.
Его постройка вместе с развязками и прилегающими дорогами обошлась федеральному бюджету более чем в 5,7 млрд. руб., при этом большая часть вложений — 3,6 млрд. руб. — являются средствами от отчислений грузоперевозчиков через систему «Платон».
В последующем предполагается реконструкция региональной дороги на левом берегу Волги с путепроводами через железнодорожные пути, что позволит поддерживать бесперебойный трафик на дальних подступах к этому мосту.
Как свидетельствуют неофициальные сведения, в настоящее время в системе «Платон» зарегистрировано 880 тысяч большегрузов, от которых в дорожный фонд уже поступило около 30 млрд. руб.
В данном мероприятии принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов. Новое сооружение, построенное на автомобильной дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров, дублирует Борский мост, что увеличивает пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое, и сокращает время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с 2 часов (в час пик) до 30 минут.
Его постройка вместе с развязками и прилегающими дорогами обошлась федеральному бюджету более чем в 5,7 млрд. руб., при этом большая часть вложений — 3,6 млрд. руб. — являются средствами от отчислений грузоперевозчиков через систему «Платон».
В последующем предполагается реконструкция региональной дороги на левом берегу Волги с путепроводами через железнодорожные пути, что позволит поддерживать бесперебойный трафик на дальних подступах к этому мосту.
Как свидетельствуют неофициальные сведения, в настоящее время в системе «Платон» зарегистрировано 880 тысяч большегрузов, от которых в дорожный фонд уже поступило около 30 млрд. руб.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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