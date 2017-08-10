Ким Чен Ын против всех
Пхеньян рассердился на всех «гангстеров-империалистов» — от США до Китая. И даже Россия, к которой северокорейский вождь благоволил, отныне потеряла благосклонность товарища Кима. Ядерные носители доктрины чучхе пообещали американцам «физические действия», а их прихлебателей для начала обозвали «слепыми последователями».
Несколько дней назад Совбез ООН ввёл против КНДР новые санкции. Участники Совета безопасности Организации Объединённых Наций проголосовали за новые санкции единогласно. Ограничительные и запретительные меры стали реакцией ООН на запуск в июле Ким Чен Ыном баллистических ракет.
Баллистические ракеты «Хвасон-14», как полагают в США, в Южной Корее и Японии, являются межконтинентальными. Российские военные специалисты говорят о баллистических ракетах средней дальности. Сама же Северная Корея после обоих испытаний заявила об успешных пусках межконтинентальных баллистических ракет.
Суть санкций: государства, входящие в ООН, не имеют более права вывозить из КНДР железо и железную руду, уголь и свинец, а также морепродукты. Государствам-участникам ООН запрещается увеличивать число рабочих из КНДР на своих территориях и создавать новые совместные предприятия с Северной Кореей. В ранее созданные такие предприятия запрещается вкладывать капиталы. Кроме того, санкции особо коснулись нескольких физических лиц, связанных с развитием ядерной программы.
Резолюцию против КНДР разработали в США. Как считается, её подписание стало компромиссом между США и Россией. Впрочем, компромисс проявился в основном со стороны Москвы.
Россия и Китай согласились с запретом экспорта из Северной Кореи ряда товаров и полезных ископаемых (перечислены выше), с санкциями против СП и с прочими мерами, в том числе с тем, что счета Банка внешней торговли КНДР будут «заморожены».
Исполнение новых ограничений в полном объёме позволило бы сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна на треть. Сейчас такие доходы составляют сейчас около 3 млрд. долларов.
Отказ от попыток смены северокорейского режима США отказались включить в резолюцию Совбеза ООН. Это наводит на размышления о печальной судьбе Ким Чен Ына.
Лишь кое в чём Вашингтон уступил Москве: Белый дом согласился не налагать ограничений на поставки нефти в КНДР. В таких ограничениях не заинтересована Москва, для которой торговля сырьём является бюджетообразующей.
За готовность пойти навстречу Белому дому американский президент поблагодарил Кремль. «Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этой резолюции, — цитирует заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс телеканал «НТВ». — Он продолжит работу с союзниками и партнёрами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с её угрожающим и дестабилизирующим поведением».
«Угрожающее и дестабилизирующее поведение» КНДР немедленно проявилось в её ответе господам санкционерам.
Пхеньян заявил о готовности перейти к «физическим действиям», о чём прямо говорится в заявлении Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи.
Сама резолюция Совебеза ООН названа «гангстерским действием, которое стремится нарушить суверенитет и права на существование и развитие КНДР». «За ним последуют вещественные меры справедливости армии и народа для их защиты», — цитирует заявление комитета РИА «Новости».
«Они должны отдавать себе отчёт в том, что КНДР беспощадно предпримет стратегические шаги, включая физические действия, мобилизуя всю национальную мощь», — отмечается в заявлении Пхеньяна.
«Мы полностью и решительно отвергаем недавнюю резолюцию о санкциях, подготовленную гангстерскими империалистами во главе с США в сговоре со своими слепыми последователями», — цитирует текст сообщения «RT» со ссылкой на ЦТАК.
В Пхеньяне также считают, что принятый в Совбезе ООН документ является «преступным и незаконным», а сам Совбез превратился в «инструмент зла, заражённый невероятными предрассудками и несправедливостью».
Как отразятся новые санкции на жизни КНДР? И реализуют ли государства эти санкции на практике?
«Санкции, конечно, жёсткие, но вряд ли они могут быть в полной мере реализованы по ряду причин», — сказал «Свободной прессе» Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
«Новые санкции направлены на то, чтобы снизить возможность получения иностранной валюты из-за границы. В частности, представитель США в ООН Никки Хейли сказала, что санкции сократят поступления валюты с 3 млрд. до 2 млрд. долларов в год. Это не так уж много, — считает эксперт. — К тому же это далеко не весь объём торговли Северной Кореи. И вообще, КНДР, благодаря опоре на собственные силы, научилась выживать в условиях внешних ограничений».
Есть и другой вопрос к санкционерам: неужели американцы думают, что КНДР совершенствует ядерное оружие и создаёт ракетную технику с помощью заграничных компонентов? «Известно, что два года назад, когда северяне запустили спутник, и первая ступень ракеты упала в нейтральных водах Жёлтого моря, южане выловили её, изучили и пришли к выводу, что все детали там северокорейского производства», — напомнил эксперт.
Санкции, по идее, должны бить по руководству государства, а не приводить к ухудшению положения граждан. «Похоже, американцы подумали, что северокорейская элита любит заграничные коньяки, любит развлекаться, и пытаются ей помешать это делать. Не зря они запретили поставлять в КНДР экипировку для горнолыжников, для конного спорта, прогулочные катера», — говорит научный сотрудник.
Получается, что санкции бьют по закупкам зерна: «Валюта, которая поступает из-за границы, частично используется для закупки за рубежом зерна. Его в КНДР всё-таки немного не хватает. Поэтому введённые ограничения касаются самой обычной торговли».
Северяне давно предлагали сами приостановить ракетные испытания, но взамен американцы должны приостановить совместные с Южной Кореей военные учения. Однако США отказались, напоминает эксперт. По его мнению, эти крупнейшие учения связаны с неким «оперативным планом 5015», при помощи которого Ким Чен Ын будет свергнут.
Что касается позиции России, проголосовавшей за резолюцию, то её прокомментировал Константин Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН и Международного учебно-научного центра корееведческих исследований Института стран Азии и Африки при МГУ.
«Любой серьёзный конфликт на Корейском полуострове задевает нашу страну, даже если ни один из образцов американского высокоточного оружия не залетит на российскую территорию», — высказался учёный в журнале «Россия в глобальной политике».
Эксперт сомневается, что система МЧС дальневосточного региона эффективно выдержит последствия, связанные с издержками войны, среди которых могут быть потоки беженцев и ядерное загрязнение.
«Безусловно, — пишет учёный, — Россия не считает Северную Корнею ядерной державой, осуждает её амбиции и строго придерживается резолюций СБ ООН. Вместе с тем односторонние санкции или вторичный бойкот для нас неприемлемы, как и попытки наносить экономические удары не по собственно ракетно-ядерной программе, а по уровню жизни населения в надежде на «раскачивание лодки». Россия, как и КНР, против военного присутствия внерегиональных сил в северо-восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия ракетно-ядерным программам КНДР, включая размещение комплексов THAAD». Правда, по мнению Асмолова, у России не так много возможностей для воздействия, поскольку политическое и экономическое вовлечение Москвы в дела КНДР существенно ограничено.
После новых санкций режим Ким Чен Ына остался в полном одиночестве. Если и приходится в современном глобальном мире говорить об изоляции, то её примерами являются вовсе не Россия или, скажем, Иран и Сирия, а Северная Корея.
В Белом доме заявляли ранее, что КНДР представляет собой угрозу национальной безопасности США. Кроме того, Вашингтон подумывает снова включить КНДР в американский список спонсоров терроризма, из которого это государство удалили в 2008 году благодаря достигнутому прогрессу в переговорах о денуклеаризации. По словам исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по Восточной Азии Сьюзен Торнтон, вопрос о повторном внесении в этот список Северной Кореи рассматривается «прямо сейчас».
Ввиду абсолютного нежелания искать компромиссы администрация США будет и в дальнейшем настаивать на давлении в отношении КНДР.
Несколько дней назад Совбез ООН ввёл против КНДР новые санкции. Участники Совета безопасности Организации Объединённых Наций проголосовали за новые санкции единогласно. Ограничительные и запретительные меры стали реакцией ООН на запуск в июле Ким Чен Ыном баллистических ракет.
Баллистические ракеты «Хвасон-14», как полагают в США, в Южной Корее и Японии, являются межконтинентальными. Российские военные специалисты говорят о баллистических ракетах средней дальности. Сама же Северная Корея после обоих испытаний заявила об успешных пусках межконтинентальных баллистических ракет.
Суть санкций: государства, входящие в ООН, не имеют более права вывозить из КНДР железо и железную руду, уголь и свинец, а также морепродукты. Государствам-участникам ООН запрещается увеличивать число рабочих из КНДР на своих территориях и создавать новые совместные предприятия с Северной Кореей. В ранее созданные такие предприятия запрещается вкладывать капиталы. Кроме того, санкции особо коснулись нескольких физических лиц, связанных с развитием ядерной программы.
Резолюцию против КНДР разработали в США. Как считается, её подписание стало компромиссом между США и Россией. Впрочем, компромисс проявился в основном со стороны Москвы.
Россия и Китай согласились с запретом экспорта из Северной Кореи ряда товаров и полезных ископаемых (перечислены выше), с санкциями против СП и с прочими мерами, в том числе с тем, что счета Банка внешней торговли КНДР будут «заморожены».
Исполнение новых ограничений в полном объёме позволило бы сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна на треть. Сейчас такие доходы составляют сейчас около 3 млрд. долларов.
Отказ от попыток смены северокорейского режима США отказались включить в резолюцию Совбеза ООН. Это наводит на размышления о печальной судьбе Ким Чен Ына.
Лишь кое в чём Вашингтон уступил Москве: Белый дом согласился не налагать ограничений на поставки нефти в КНДР. В таких ограничениях не заинтересована Москва, для которой торговля сырьём является бюджетообразующей.
За готовность пойти навстречу Белому дому американский президент поблагодарил Кремль. «Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этой резолюции, — цитирует заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс телеканал «НТВ». — Он продолжит работу с союзниками и партнёрами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с её угрожающим и дестабилизирующим поведением».
«Угрожающее и дестабилизирующее поведение» КНДР немедленно проявилось в её ответе господам санкционерам.
Пхеньян заявил о готовности перейти к «физическим действиям», о чём прямо говорится в заявлении Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи.
Сама резолюция Совебеза ООН названа «гангстерским действием, которое стремится нарушить суверенитет и права на существование и развитие КНДР». «За ним последуют вещественные меры справедливости армии и народа для их защиты», — цитирует заявление комитета РИА «Новости».
«Они должны отдавать себе отчёт в том, что КНДР беспощадно предпримет стратегические шаги, включая физические действия, мобилизуя всю национальную мощь», — отмечается в заявлении Пхеньяна.
«Мы полностью и решительно отвергаем недавнюю резолюцию о санкциях, подготовленную гангстерскими империалистами во главе с США в сговоре со своими слепыми последователями», — цитирует текст сообщения «RT» со ссылкой на ЦТАК.
В Пхеньяне также считают, что принятый в Совбезе ООН документ является «преступным и незаконным», а сам Совбез превратился в «инструмент зла, заражённый невероятными предрассудками и несправедливостью».
«Мы считаем, что эта «резолюция» — пустая трата бумаги, а абсурдные призывы к её исполнению — бессмысленное содрогание воздуха».
Как отразятся новые санкции на жизни КНДР? И реализуют ли государства эти санкции на практике?
«Санкции, конечно, жёсткие, но вряд ли они могут быть в полной мере реализованы по ряду причин», — сказал «Свободной прессе» Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
«Новые санкции направлены на то, чтобы снизить возможность получения иностранной валюты из-за границы. В частности, представитель США в ООН Никки Хейли сказала, что санкции сократят поступления валюты с 3 млрд. до 2 млрд. долларов в год. Это не так уж много, — считает эксперт. — К тому же это далеко не весь объём торговли Северной Кореи. И вообще, КНДР, благодаря опоре на собственные силы, научилась выживать в условиях внешних ограничений».
Есть и другой вопрос к санкционерам: неужели американцы думают, что КНДР совершенствует ядерное оружие и создаёт ракетную технику с помощью заграничных компонентов? «Известно, что два года назад, когда северяне запустили спутник, и первая ступень ракеты упала в нейтральных водах Жёлтого моря, южане выловили её, изучили и пришли к выводу, что все детали там северокорейского производства», — напомнил эксперт.
Санкции, по идее, должны бить по руководству государства, а не приводить к ухудшению положения граждан. «Похоже, американцы подумали, что северокорейская элита любит заграничные коньяки, любит развлекаться, и пытаются ей помешать это делать. Не зря они запретили поставлять в КНДР экипировку для горнолыжников, для конного спорта, прогулочные катера», — говорит научный сотрудник.
«Но это ошибка. Я был на ипподроме в Пхеньяне и убедился, что всё это у северокорейцев есть, и всё местного производства. Туда приезжает не только элита, но относительно благополучные люди, и за небольшую плату катаются на лошадях. У них есть горнолыжный комплекс международного уровня, гольфовые поля, проводятся пивные фестивали, аэрошоу и даже танковый биатлон. То есть Ким Чен Ын — человек достаточно прагматичный и сделал всё, чтобы северокорейская элита не мечтала о загранице».
Получается, что санкции бьют по закупкам зерна: «Валюта, которая поступает из-за границы, частично используется для закупки за рубежом зерна. Его в КНДР всё-таки немного не хватает. Поэтому введённые ограничения касаются самой обычной торговли».
Северяне давно предлагали сами приостановить ракетные испытания, но взамен американцы должны приостановить совместные с Южной Кореей военные учения. Однако США отказались, напоминает эксперт. По его мнению, эти крупнейшие учения связаны с неким «оперативным планом 5015», при помощи которого Ким Чен Ын будет свергнут.
«Этот план предполагает во-первых, уничтожение руководства Северной Кореи, в частности, её лидера Ким Чен Ына. Почему-то они считают, что в Корее всё держится на нем. Как у нас многие считают, что всё держится на Путине. А вторая цель плана — ликвидация всего ядерного и ракетного производства и ракетных баз. Хотя стационарных баз там, кажется, нет. Последние пуски были проведены с мобильных шасси. Это все видели. Соответственно, американцы, не зная, где именно находятся ракеты, будут бить по площадям».
Что касается позиции России, проголосовавшей за резолюцию, то её прокомментировал Константин Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН и Международного учебно-научного центра корееведческих исследований Института стран Азии и Африки при МГУ.
«Любой серьёзный конфликт на Корейском полуострове задевает нашу страну, даже если ни один из образцов американского высокоточного оружия не залетит на российскую территорию», — высказался учёный в журнале «Россия в глобальной политике».
Эксперт сомневается, что система МЧС дальневосточного региона эффективно выдержит последствия, связанные с издержками войны, среди которых могут быть потоки беженцев и ядерное загрязнение.
«Безусловно, — пишет учёный, — Россия не считает Северную Корнею ядерной державой, осуждает её амбиции и строго придерживается резолюций СБ ООН. Вместе с тем односторонние санкции или вторичный бойкот для нас неприемлемы, как и попытки наносить экономические удары не по собственно ракетно-ядерной программе, а по уровню жизни населения в надежде на «раскачивание лодки». Россия, как и КНР, против военного присутствия внерегиональных сил в северо-восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия ракетно-ядерным программам КНДР, включая размещение комплексов THAAD». Правда, по мнению Асмолова, у России не так много возможностей для воздействия, поскольку политическое и экономическое вовлечение Москвы в дела КНДР существенно ограничено.
* * *
После новых санкций режим Ким Чен Ына остался в полном одиночестве. Если и приходится в современном глобальном мире говорить об изоляции, то её примерами являются вовсе не Россия или, скажем, Иран и Сирия, а Северная Корея.
В Белом доме заявляли ранее, что КНДР представляет собой угрозу национальной безопасности США. Кроме того, Вашингтон подумывает снова включить КНДР в американский список спонсоров терроризма, из которого это государство удалили в 2008 году благодаря достигнутому прогрессу в переговорах о денуклеаризации. По словам исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по Восточной Азии Сьюзен Торнтон, вопрос о повторном внесении в этот список Северной Кореи рассматривается «прямо сейчас».
Ввиду абсолютного нежелания искать компромиссы администрация США будет и в дальнейшем настаивать на давлении в отношении КНДР.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти