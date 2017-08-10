Ким Чен Ын против всех

«Мы считаем, что эта «резолюция» — пустая трата бумаги, а абсурдные призывы к её исполнению — бессмысленное содрогание воздуха».

«Но это ошибка. Я был на ипподроме в Пхеньяне и убедился, что всё это у северокорейцев есть, и всё местного производства. Туда приезжает не только элита, но относительно благополучные люди, и за небольшую плату катаются на лошадях. У них есть горнолыжный комплекс международного уровня, гольфовые поля, проводятся пивные фестивали, аэрошоу и даже танковый биатлон. То есть Ким Чен Ын — человек достаточно прагматичный и сделал всё, чтобы северокорейская элита не мечтала о загранице».

«Этот план предполагает во-первых, уничтожение руководства Северной Кореи, в частности, её лидера Ким Чен Ына. Почему-то они считают, что в Корее всё держится на нем. Как у нас многие считают, что всё держится на Путине. А вторая цель плана — ликвидация всего ядерного и ракетного производства и ракетных баз. Хотя стационарных баз там, кажется, нет. Последние пуски были проведены с мобильных шасси. Это все видели. Соответственно, американцы, не зная, где именно находятся ракеты, будут бить по площадям».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru