Саакашвили: Во время учений "Запад-2017" Россия может захватить Беларусь
Бывший президент Грузии, он же бывший губернатор Одесской области, он же бывший гражданин Грузии и Украины, сделал очередное заявление, которое сложно оставить без внимания. Находясь с визитом в Литве, Михаил Саакашвили объявил, что «нужно внимательно следить за учениями Запад-2017». По словам Саакашвили, Россия может использовать эти маневры для «захвата Беларуси».
Из заявления человека, развязавшего войну в Южной Осетии:
Далее Саакашвили заявил, обращаясь к прибалтам, что, несмотря на поддержку стран Балтии Западом, на такую поддержку нужно смотреть скептически.
Саакашвили:
Видимо, Саакашвили об этом сообщает, исходя из собственного опыта провокации против Цхинвала, когда США на словах Тбилиси поддержали, а потом сделали вид, что знать не знают, кто такой Саакашвили.
В завершении своей речи в Вильнюсе Саакашвили заявил, что уезжает из Литвы для поездок по странам Европы, а затем планирует вернуться на Украину.
Из заявления человека, развязавшего войну в Южной Осетии:
Что мы видим в Беларуси - я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет перевезена военная инфраструктура. Я скажу, что угроза не исчезла, она наоборот возрастает. Просто сейчас украинцы задерживают угрозу у своих границ.
Далее Саакашвили заявил, обращаясь к прибалтам, что, несмотря на поддержку стран Балтии Западом, на такую поддержку нужно смотреть скептически.
Саакашвили:
Запад может пойти и на предательство.
Видимо, Саакашвили об этом сообщает, исходя из собственного опыта провокации против Цхинвала, когда США на словах Тбилиси поддержали, а потом сделали вид, что знать не знают, кто такой Саакашвили.
Фото из архива Саакашвили
В завершении своей речи в Вильнюсе Саакашвили заявил, что уезжает из Литвы для поездок по странам Европы, а затем планирует вернуться на Украину.
Использованы фотографии: Фейсбук
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