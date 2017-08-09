Саакашвили: Во время учений "Запад-2017" Россия может захватить Беларусь

Что мы видим в Беларуси - я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет перевезена военная инфраструктура. Я скажу, что угроза не исчезла, она наоборот возрастает. Просто сейчас украинцы задерживают угрозу у своих границ.

Запад может пойти и на предательство.

Фото из архива Саакашвили

Бывший президент Грузии, он же бывший губернатор Одесской области, он же бывший гражданин Грузии и Украины, сделал очередное заявление, которое сложно оставить без внимания. Находясь с визитом в Литве, Михаил Саакашвили объявил, что «нужно внимательно следить за учениями Запад-2017». По словам Саакашвили, Россия может использовать эти маневры для «захвата Беларуси».Из заявления человека, развязавшего войну в Южной Осетии:Далее Саакашвили заявил, обращаясь к прибалтам, что, несмотря на поддержку стран Балтии Западом, на такую поддержку нужно смотреть скептически.Саакашвили:Видимо, Саакашвили об этом сообщает, исходя из собственного опыта провокации против Цхинвала, когда США на словах Тбилиси поддержали, а потом сделали вид, что знать не знают, кто такой Саакашвили.В завершении своей речи в Вильнюсе Саакашвили заявил, что уезжает из Литвы для поездок по странам Европы, а затем планирует вернуться на Украину.