11:53 09 августа

Саакашвили: Во время учений "Запад-2017" Россия может захватить Беларусь

Бывший президент Грузии, он же бывший губернатор Одесской области, он же бывший гражданин Грузии и Украины, сделал очередное заявление, которое сложно оставить без внимания. Находясь с визитом в Литве, Михаил Саакашвили объявил, что «нужно внимательно следить за учениями Запад-2017». По словам Саакашвили, Россия может использовать эти маневры для «захвата Беларуси».

Из заявления человека, развязавшего войну в Южной Осетии:
Что мы видим в Беларуси - я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет перевезена военная инфраструктура. Я скажу, что угроза не исчезла, она наоборот возрастает. Просто сейчас украинцы задерживают угрозу у своих границ.


Далее Саакашвили заявил, обращаясь к прибалтам, что, несмотря на поддержку стран Балтии Западом, на такую поддержку нужно смотреть скептически.


Саакашвили:
Запад может пойти и на предательство.


Видимо, Саакашвили об этом сообщает, исходя из собственного опыта провокации против Цхинвала, когда США на словах Тбилиси поддержали, а потом сделали вид, что знать не знают, кто такой Саакашвили.

Саакашвили: Во время учений "Запад-2017" Россия может захватить Беларусь

Фото из архива Саакашвили


В завершении своей речи в Вильнюсе Саакашвили заявил, что уезжает из Литвы для поездок по странам Европы, а затем планирует вернуться на Украину.

Использованы фотографии: Фейсбук
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ванёк Сегодня, 11:26
    я думаю

    НЕ ВЕРЮ!!!

    Классика wink
    Ванёк
    1. сибиралт Сегодня, 11:35
      А к чему захватывать союзное государство? belay То, что у Мишико шизофрения, ни для кого не секрет. Но не до такой же степени!
      сибиралт
      1. Ванёк Сегодня, 11:40
        Цитата: сибиралт
        ни для кого не секрет.


        Для него секрет.

        Ну-у, большоой такой секрет для маааленькой такой компании*
        Ванёк
      2. vovanpain Сегодня, 11:41
        Видимо, Саакашвили об этом сообщает, исходя из собственного опыта провокации против Цхинвала, когда США на словах Тбилиси поддержали, а потом сделали вид, что знать не знают, кто такой Саакашвили.

        Мишико точно галстук с герычем скушал. laughing
        vovanpain
        1. Ванёк Сегодня, 11:45
          Из картинки.

          "Хахлам на заметку"

          Не в бровь, а в глаз.
          Ванёк
    2. maxim947 Сегодня, 11:36
      Что-то в галстук подсыпали....
      maxim947
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:40
        Что-то в галстук подсыпали....
        Не, чем-то пропитали.
        Чёрный Полковник
  2. Ванёк Сегодня, 11:26
    Или вот так:

    - Боже, оно думает....
    Ванёк
    1. aleks_29296 Сегодня, 11:44
      Но в его словах есть и правда:
      Саакашвили:
      Запад может пойти и на предательство.
      aleks_29296
  3. новичок Сегодня, 11:27
    дайте ему тряпку. уж лучше пусть жуёт.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 11:29
      Мишико, ты что - чачи натрескался вусмерть? Иди ты лесом со своими прогнозами, без тебя разберёмся, болван недалёкий.
      Джедай
      1. Дмитрий 2246 Сегодня, 11:37
        Съездил под Минск меня самого взяли в плен и два дня не подпускали к рулю.
        Приезжал не с пустыми руками, но на обратной дороге машина легче не стала.
        Дмитрий 2246
      2. новичок Сегодня, 11:38
        нельзя его в лес пускать, лесных зверей позаражает. уж пускай скачет по гейропам. там бацилы и без него хватает, авось и расстворятся друг в друге.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 11:43
          Цитата: новичок
          нельзя его в лес пускать, лесных зверей позаражает.

          Если в белорусский лес, то можно - там его партизаны встретят хлебом-солью! lol
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 11:45
            если так, то да.
            новичок
  4. Подрезчик Сегодня, 11:28
    Совсем больной человек, температура видимо критическая! lol
    Подрезчик
  5. лесовозник Сегодня, 11:29
    Похоже галстуков объелся с наркотической пропиткой
    лесовозник
  6. Вольный Казак Сегодня, 11:31
    Человек давно и безнадежно болен, и это не "оборот речи", скорее всего оно так и есть. Однако наши бывшие "друзья" с радостью его слушают, а наши первые "партнеры" всячески используют.
    Вольный Казак
  7. КАРЛСОН Сегодня, 11:34
    Такое чувство, что когда Мишико Батонович говорит - ОН БРЕДИТ
    КАРЛСОН
  8. Керенский Сегодня, 11:34
    А! Так он на собеседования поедет. Тогда без портфолио никак.
    Керенский
  9. den3080 Сегодня, 11:36
    Да уж fellow как тут не вспомнить товарища Саакова.
    den3080
  10. Masya Masya Сегодня, 11:36
    Бывший президент Грузии, он же бывший губернатор Одесской области, он же бывший гражданин Грузии и Украины,

    И будующий негражданин литвы, податься больше некуда... катился, катился и прикатился... laughing
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 11:45
      Цитата: Masya Masya
      катился, катился и прикатился..

      Марина, love , так перекати поле


      А не знаете, верблюды эту колючку жрут????
      Смог
  11. Topotun Сегодня, 11:36
    Кушать то хочется...Вот и лепит вбросы. Иначе ведь и Грузии выдать могут...
    Topotun
  12. xant Сегодня, 11:37
    Россия может использовать эти маневры для «захвата Беларуси»
    .
    видно он это понял когда пробирался по белорусским болотам !
    xant
    1. Ванёк Сегодня, 11:49


      "Тьфу! Идиёт".
      Ванёк
  13. Александр 3 Сегодня, 11:38
    Это кто выступал-украинский грузин,грузинский украинец или американский грузин?
    Александр 3
    1. BecmepH Сегодня, 11:45
      Цитата: Александр 3
      Это кто выступал-украинский грузин,грузинский украинец или американский грузин?

      Человек-никто...
      BecmepH
    2. Дамир Сегодня, 11:46
      американский-укро-грузин видимо... но тут психиатрам видней... комментировать данного персонажа в трезвом уме и здравой психике не возможно....
      Дамир
  14. АлеБорС Сегодня, 11:41
    Качественный бред.. Что он употребляет? В Европе наркологи остались?
    АлеБорС
  15. Чёрный Полковник Сегодня, 11:41
    Конопля цветёт. Видимо, Мишико втихаря на Чернобыль смотался. Тамошняя вставляет непо-деццки.
    Чёрный Полковник
  16. Сергей-8848 Сегодня, 11:41
    Чересчур много Саакашвили на "ВО" в последнее время. Разве стоит он хотя бы сотой доли упоминаний о нём, а также глупейших его "цитат", во множестве сейчас публикуемых?
    Сергей-8848
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 11:42
    иди лечись чуча,мы друзей не захватываем,это ты свой собственный народ решил захватить да под обкакался маненько
    ЦУС-ВВС
  18. Балу Сегодня, 11:46
    Находясь с визитом в Литве, Михаил Саакашвили объявил, что «нужно внимательно следить за учениями Запад-2017». По словам Саакашвили, Россия может использовать эти маневры для «захвата Беларуси».
    Из заявления человека, развязавшего войну в Южной Осетии:
    Что мы видим в Беларуси - я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет перевезена военная инфраструктура. Я скажу, что угроза не исчезла, она наоборот возрастает. Просто сейчас украинцы задерживают угрозу у своих границ.

    Бомжу в законе пора перестать думать и устроится на приличную работу, чтобы не позорить семью и родителей. fool
    Балу
  19. Ванёк Сегодня, 11:47
    Саакашвили: Во время учений "Запад-2017" Россия может захватить Беларусь

    Нет дружище! Мы с ними лучше договоримся. wink
    Ванёк
  20. japs Сегодня, 11:48
    Грузин хочет денег. Много. Может развалить область, страну, правительство.
    Работу не предлагать.
    japs
Картина дня