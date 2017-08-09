Новейший модульный ручной пулемет РПК-16 Сегодня, 11:56 На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Концерн «Калашников» представит современное, легкое оружие огневой поддержки – ручной пулемет РПК-16. 2 Впечатляющие новинки от концерна «Калашников» Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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