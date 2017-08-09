14:00 09 августа

Новейший модульный ручной пулемет РПК-16

На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Концерн «Калашников» представит современное, легкое оружие огневой поддержки – ручной пулемет РПК-16.




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Комментарии 1

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  1. Джедай Сегодня, 12:41
    Странно, везде информация что в барабане 96 патронов, а в видео 95 заявлено. И вроде была инфа о проблемах с подачей патронов из барабана.
    Джедай
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