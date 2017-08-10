14:21 10 августа

Новые снайперские винтовки концерна «Калашников»

«Калашников» представляет два основных направления производства снайперских винтовок: самозарядные и с ручной перезарядкой. Кроме того, Концерн модернизирует легендарную СВД.




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