Новые снайперские винтовки концерна «Калашников» Сегодня, 11:59 «Калашников» представляет два основных направления производства снайперских винтовок: самозарядные и с ручной перезарядкой. Кроме того, Концерн модернизирует легендарную СВД. 3 Две винтовки двух Мировых войн Самозарядная винтовка Токарева Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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