Польша - Германии: Мы не идиоты, мы хотим репараций

Нет правды в том, что Польша отказалась от причитавшихся ей немецких репараций. Отказалась от репараций не Польша, а Польская Народная Республика, бывшая тогда советской колонией. Причём отказалась от репараций не от всей Германии, а от репараций другой советской колонии – ГДР.

Польша – бедное государство, но мы не идиоты. Немцы сожгли нашу страну. Мы потеряли 50 лет. Я не собираюсь подводить Польшу к войне с Германией, я не хочу ухудшения отношений с немцами, но Германия должна усвоить: за разорение нужно платить. И только тогда мы будем говорить на равных.

На неделе представители польского руководства в очередной раз подняли вопрос о «необходимости» требований к Германии по поводу выплат компенсации за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Официальная Варшава не считает, что выплаты, которые Германией уже были осуществлены, в полной мере компенсируют ущерб, нанесённый гитлеровскими войсками во время оккупации Польши.Горячим сторонником идеи выставления Германии нового репарационного счёта выступает министр обороны Польши Антони Мацеревич. Мацеревич отрицает то, что в своё время Польша, приняв определённую компенсационную сумму, сама сознательно отказалась от новых компенсаций.Итак, суть истории вопроса.После Ялтинской конференции, где, по сути, решалась судьба послевоенного мира, руководством СССР было предложено определить общую сумму репараций со стороны Германии в размере 20 млрд долларов. При этом, по предложению СССР, Страна советов должна была получить ровно половину от этой суммы.Инициатива Москвы поддержана не была. В итоге, уже в Потсдаме, специально созданная комиссия приняла решение о взыскании компенсации с Германии «натуральным продуктом». Каждая из стран, считавшихся победительницами нацизма в Германии, получали, как известно, зоны территориального влияния (фактически зоны оккупации), с которых и могли вывозить материальные ценности, включая активы в виде заводов, оборудования, готовой продукции и т.п. Для СССР, наибольшим образом пострадавшего от гитлеровской агрессии, было решено от каждой зоны (британской, французской и американской) предоставить ещё четверть наличествующего оборудования. При этом общие объёмы имущества, которые могли быть вывезены из Германии, никто не обговорил. Мало того, никто из советских представителей де-факто не мог проконтролировать, какое именно количество немецкого оборудования и прочих материальных ценностей находилось в зонах оккупации, занятых союзниками, и какой процент реально передавался Союзу.Зато известно о том, что компенсацию в адрес той же Польши СССР должен был выплачивать из своих компенсационных массивов, полученных от Германии. Компенсационные объёмы для Польши составляли 15%. По оценкам экономистов, Польша получила свыше 2 млрд долларов. Мало того, на восстановление Польши СССР уже из собственного бюджета потратил сумму, эквивалентную нескольким таким немецким репарациям.Для сравнения, Германия и Британия одних только патентов на изобретения и техническую документацию вывезли из Германии на сумму свыше 5 млрд долларов. Плюс к тому – вывезено около 280 тонн немецкого золота, а также зарубежные активы Германии на сумму почти 4 млрд долларов.В Польше в 2005 году однако был представлен доклад, в котором утверждалось, что сумма репараций в её адрес составила не более 300 млн долларов (по курсу 1938 года). И с тех пор началась эпопея о том, что Польша, как одна из наиболее пострадавших от гитлеровцев стран, оказалась в плане финансовой компенсации обделённой. Добавляет масла в огонь и то, что в 1953 году польское правительство от дополнительных компенсаций со стороны Германии (ГДР) отказалась.Нынешний министр обороны Польши заявляет, что отказ нужно считать «недействительным». Аргументация точно такая же, как и среди представителей польского Сейма: «В начале 50-х годов Польша не была самостоятельным государством». Можно подумать, что Польша является самостоятельным государством сегодня...Мацеревич, настаивающий на новых репарациях:После этого в Варшаве «специалисты» в очередной раз принялись считать, сколько же средств нужно запросить с Германии сегодня. Счёт представителей польской оппозиции оказался наиболее впечатляющий. Счетоводы-оппозиционеры заявили, что с Берлина необходимо требовать никак не меньше полутора триллионов злотых. По нынешнему курсу это около 350 млрд долларов США. И это примерно двери трети ВВП Польши.Комиссия Леха Качиньского в 2004-2005 годах, кстати, насчитала, что Германия должна Польше 45 млрд долларов. 45 – это совсем не 350. Как говорится, кто больше?..Из интервью представителя оппозиционного движения Польши Марека Якубека:Интересно, а с чего решил г-н Якубек, что Германия вообще собирается говорить на равных с Польшей при учёте того, что все относительные экономические успехи последнего времени в Польше связаны исключительно с десятками миллиардов евро немецких кредитов. Причём кредитов под весьма щадящий процент, по которым выплаты поляки, кстати, пока не начали осуществлять в масштабном режиме. Первые существенные выплаты начнутся в 2019 году. И, судя по всему, чем ближе этот год будет приближаться, тем активнее польские элиты будут пытаться выставить должником Германию.Из Германии в адрес Польши доносятся слова о том, что Варшава, выставляя требования, забывает об одном важном факте. После окончания Второй мировой войны Польша получила от Германии (через СССР) не только материальные средства, но и территории. То, что Польша сегодня называет термином «возвращённые земли», она получила в результате именно раздела Германии. И если считать именно по территориальному приросту, то можно говорить о том, что Польша по итогам войны в территориальном плане выиграла наибольшим образом. К Польше отошли части Пруссии, Силезии, Восточная Померания, Восточный Бранденбург, так называемый Вольный город Данциг. Уже в 1956 году при активном содействии со стороны СССР Польша получила ещё один территориальный подарок в виде немецкого Штеттина, который превратился в Щецин.И теперь у депортированных с переданных Польше в 40-50-е годы земель этнических немцев появляется законное основание на реституцию. Во-первых, Польша, вступая в ЕС, подписала документы, по которым Германия вправе требовать компенсацию теперь уже и от самой Польши, во-вторых, Польша, заявляя, что воевала и против Германии, и против СССР, фактически сама оспаривает своё участие в войне на стороне антигитлеровской коалиции.Интересно, Мацеревичу, собирающемуся требовать компенсацию с немцев, об этом докладывали?