Содержащаяся в "Белой книге" Японии, опубликованной минобороны страны 8 августа 2017 года, информация о Китае изобилует неизменными избитыми шаблонами, а также данными, которые злонамеренно очерняют Народно-освободительную армию Китая и откровенно обманывают международное сообщество. Армия Китая решительно выступает против этого и уже сделала японской стороне соответствующее представление

На самом деле это японская сторона, которая пытается изменить статус-кво и вызывает беспокойство международного сообщества