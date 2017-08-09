13:59 09 августа

Китай обвинил Японию в попытке очернить его армию

Как сообщает Минобороны Китая, официальный представитель МО КНР У Цянь заявил, что Китай сделал представление Японии в связи с публикацией в "Белой книге" по обороне за 2017 год "очерняющей и ложной" информации о КНР, передает РИА Новости

По заявлению китайской стороны, 34 из 560 страниц в опубликованной Японией во вторник "Белой Книге" за 2017 год, посвящены "безответственным ремаркам касательно национальной оборонной системы Китая".

Китай обвинил Японию в попытке очернить его армию



Содержащаяся в "Белой книге" Японии, опубликованной минобороны страны 8 августа 2017 года, информация о Китае изобилует неизменными избитыми шаблонами, а также данными, которые злонамеренно очерняют Народно-освободительную армию Китая и откровенно обманывают международное сообщество. Армия Китая решительно выступает против этого и уже сделала японской стороне соответствующее представление
— приводятся слова У Цяня в заявлении на сайте минобороны.

Он также отметил, что Япония в "Белой книге" обвиняет Китай в попытках изменить статус-кво в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.

На самом деле это японская сторона, которая пытается изменить статус-кво и вызывает беспокойство международного сообщества
— заявил У Цянь.

По его словам, Япония нарушает статус-кво и стабильность в регионе, постоянно увеличивая вооружение и осуществляя целенаправленное боевое развертывание.

Он добавил, что Китай "еще раз настаивает, чтобы Япония переосмыслила историю, уважала факты, прекратила обманывать международное сообщество относительно Китая и не продолжала двигаться по ложной дороге".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Джедай Сегодня, 12:10
    Он добавил, что Китай "еще раз настаивает, чтобы Япония переосмыслила историю, уважала факты, прекратила обманывать международное сообщество относительно Китая и не продолжала двигаться по ложной дороге".

    Всё, что Китай требует от Японии можно смело переадресовывать звёздно-полосатым хозяевам японцев.
    Джедай
    1. Балу Сегодня, 12:17
      Китай тоже хочет контролировать пути транспортировки углеводородов в большей степени, чем ФША и японы.
      Японы потому и устроили Пирл-Харбор, для того чтобы контролировать транспортные коммуникации. Сейчас грозят кулачком Китаю, и напрасно. У Китая есть маленький друг-Северная Корея, которая может приподнести сюрприз. Вот такой покер.
      Балу
      1. Pancir026 Сегодня, 12:31
        Цитата: Балу
        Китай тоже хочет контролировать пути транспортировки углеводородов в большей степени, чем ФША и японы.

        КНР лишь желает обезопасить пути снабжения страны,дабы всякие японы с американами не диктовали им свои условия.Правильно китайцы делают.
        Цитата: Балу
        Северная Корея, которая может приподнести сюрприз.

        Сегодня сообщили,КНДР имеет боеголовки которые с успехом могут быть применены в ракетах.Сюрприз для Амеров не шутейный.
        Pancir026
    2. Прогрессор Сегодня, 12:57
      Это точно. Но малоэффективно. Под надзором хозяина, японцы уже забыли кто на них ядерную бомбу скинул...
      Прогрессор
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Китайцы спустят с поводка маленького, но злого питбуля - КНДР. Кстати, японские войска принимали участие в Корейской войне...
    Горный стрелок
    1. Прогрессор Сегодня, 12:56
      Как бы этот питбуль на самих китайцев не налил..
      Прогрессор
      1. Shurik70 Сегодня, 13:08
        Цитата: Прогрессор
        Как бы этот питбуль на самих китайцев не налил..

        Нафига?
        КНДР только защищается. Там три-четыре бомбы всю территорию накроют.
        Так что кусать первыми они никого не будут. А вот ответить, пусть и посмертно, могут очень сильно.
        Нет никаких исторических прецедентов, что бы КНДР на кого-то нападал. Они всегда только защищаются.
        Shurik70
  3. Прогрессор Сегодня, 12:55
    Мда...Вот еще одна бомба замедленного действия
    Прогрессор
  4. APASUS Сегодня, 13:26
    Мне все больше кажется что следующая война будет где то в в Юг-Восточной Азии.Американцы очень серьёзно анализируют ситуацию ,для серьёзного конфликта с русскими не готовы ,а вот локальный конфликт им как раз нужен.Сюда очень хорошо вписывается вариант с С Кореей и последующей попыткой затащить в войну Японию,Китай,Ю Корею,Россию,а США будут поставлять всем вооружение.
    APASUS
Картина дня