Китай обвинил Японию в попытке очернить его армию
Как сообщает Минобороны Китая, официальный представитель МО КНР У Цянь заявил, что Китай сделал представление Японии в связи с публикацией в "Белой книге" по обороне за 2017 год "очерняющей и ложной" информации о КНР, передает РИА Новости
По заявлению китайской стороны, 34 из 560 страниц в опубликованной Японией во вторник "Белой Книге" за 2017 год, посвящены "безответственным ремаркам касательно национальной оборонной системы Китая".
Он также отметил, что Япония в "Белой книге" обвиняет Китай в попытках изменить статус-кво в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.
По его словам, Япония нарушает статус-кво и стабильность в регионе, постоянно увеличивая вооружение и осуществляя целенаправленное боевое развертывание.
Он добавил, что Китай "еще раз настаивает, чтобы Япония переосмыслила историю, уважала факты, прекратила обманывать международное сообщество относительно Китая и не продолжала двигаться по ложной дороге".
По заявлению китайской стороны, 34 из 560 страниц в опубликованной Японией во вторник "Белой Книге" за 2017 год, посвящены "безответственным ремаркам касательно национальной оборонной системы Китая".
Содержащаяся в "Белой книге" Японии, опубликованной минобороны страны 8 августа 2017 года, информация о Китае изобилует неизменными избитыми шаблонами, а также данными, которые злонамеренно очерняют Народно-освободительную армию Китая и откровенно обманывают международное сообщество. Армия Китая решительно выступает против этого и уже сделала японской стороне соответствующее представление— приводятся слова У Цяня в заявлении на сайте минобороны.
Он также отметил, что Япония в "Белой книге" обвиняет Китай в попытках изменить статус-кво в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.
На самом деле это японская сторона, которая пытается изменить статус-кво и вызывает беспокойство международного сообщества— заявил У Цянь.
По его словам, Япония нарушает статус-кво и стабильность в регионе, постоянно увеличивая вооружение и осуществляя целенаправленное боевое развертывание.
Он добавил, что Китай "еще раз настаивает, чтобы Япония переосмыслила историю, уважала факты, прекратила обманывать международное сообщество относительно Китая и не продолжала двигаться по ложной дороге".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти