14:00 09 августа

Померяются вышками. Власти Крыма собираются заглушить майданный контент

Власти Республики Крым выступили с инициативой ответить Украине на установку у границы вышки, которая пытается ретранслировать майданную «информацию» на полуостров. Напомним, что Украина ранее возвела вышку в районе Чонгара. Сигнал вышки распространяется на территорию северной части Крымского полуострова и приводит к возникновению приоритета украинских радио- и телепрограмм.

Крымские власти собираются установить собственную вышку в районе города Джанкой. Джанкойская вышка планируется высотой в 151 метр. Она будет распространять устойчивые теле- и радиосигнал не только на территорию северной части Крыма, но также и на южные регионы Украины (Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая области).

Померяются вышками. Власти Крыма собираются заглушить майданный контент



Название новой РТС, которую установят под Джанкоем, – «Солёное озеро». По мнению специалистов, она не только обеспечит трансляцию российского контента, но и позволит заглушить украинские пропагандистские передачи, сознательно «направляемые» для трансляции на Крым.

Нужно отметить, что украинский контент заполняет эфиры далеко не только в приграничных с Украиной районах Республики Крым. Похожая ситуация наблюдается на территориях Ростовской, Брянской, Курской и других российских областей, которым выпало граничить с майданной Украиной.

Использованы фотографии: Гагауз.инфо
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Комментарии 36

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  1. Alekseyklg Сегодня, 12:31
    Давно пора!
    Alekseyklg
    1. Житель Мордора Сегодня, 12:34
      Давно пора свинорылых с Российских каналов выгнать взашей. Вот это давно пора.
      Житель Мордора
      1. vovanpain Сегодня, 12:48
        Цитата: Житель Мордора
        Давно пора свинорылых с Российских каналов выгнать взашей. Вот это давно пора.

        Абсолютно согласен с вами,пьют,едят за наш счет и нас же поливают грязью.
        Иржи Юст.Дополнения от ig
        Дешево оценили. Я как-то через знакомого пробил расценки говорящих "петрушек".
        Крикливые украинцы:
        Ковтун: - от 15 тыс (ТНТ) до максимум 35 тыс (Соловьёв, Россия). за передачу. 1 канал действительно платит мало но Ковтун раскрученный. 15-20 тыс.
        Воронина - от 10 тыс до 25 тыс. за эфир.
        Куценко (более известный как Сергей Запорожский) - на их фоне нищеброд: от 10 до 15 тыс.
        Трюхан: от 15 тыс до 20 тыс за эфир.
        Наши крикливые патриоты:
        Жириновский (ЛДПР) - от 50 тыс.
        Железняк (ЕР) - 40-50 тыс.
        Калашников (КПРФ) - от 20 - 30 тыс. за передачу.
        Руслан Осташко - от 5 тыс.
        Коротченко - от 5 до 10 тыс. за эфир. (постоянно в своём блоге свистит как Троцкий, что никому не платят)Иностранцы:
        Майкл Бом - 15-30 тыс.
        Григорий Винников (он же Грег Вайнер) - 5 тыс.
        Якуб Корейба - 15-17 тыс.
        Оуэн Метьюс (по матери - Бибиков) - 5-10 тыс.
        Все сирийцы ("эксперты") - 5 тыс.
        Томаш Мацейчук - 10 тыс.
        Наши либералы:
        Игорь Драндин (Яблоко) - 10 тыс.
        Григорий Амнюэль - 20 тыс.
        Александр Сытин - 20 тыс.
        Леонид Гозман (бесплатно или 5 тыс)
        Борис Надеждин - 20-30 тыс за эфир.
        Сергей Станкевич -15-20 тыс.
        Кроме того украинцам и иностранцам оплачиваются билеты и проживание + командировочные. (некоторые вообще на постоянке живут в РФ на съёмных квартирах)P.S.Если получают по морде лица,дополнительно -50 тыс.на лечение.
        ok.ru/takzhenevo/topic/670464187435
        Не плохо пристроились. negative
        vovanpain
        1. Zibelew Сегодня, 12:49
          23 года незалежности украинская власть беспрепятственно вещала на всё пространство Крыма, а не только на его степную, почти совсем не заселённую часть. И что - это помогло украм? Хрен там...
          Zibelew
        2. dauria Сегодня, 13:27
          Абсолютно согласен с вами,пьют,едят за наш счет и нас же поливают грязью.


          Да они-то тут причём ? Их взяли на эту роль. Они наёмные рабочие .Не этих, так других наймут с той же целью - привлечь массового российского зрителя и продать рекламное время. Бизнес , ничего личного. Спрашивайте с режиссёров и сценаристов этой клоунады.
          dauria
        3. Соломон Кейн Сегодня, 13:47
          Неплохо бы это вещание поручить заглушить службам по " связи с общественностью", а именно, спецназу ВДВ, при поддержки морпеха в районе Николаева и Одессы
          Соломон Кейн
      2. Shurik70 Сегодня, 12:51
        По мнению специалистов, она не только обеспечит трансляцию российского контента, но и позволит заглушить украинские пропагандистские передачи

        Бред какой.
        Да, свои передачи нужны. В том числе и на Украину транслировать надо.
        Но "глушить" - это бред. Как в СССР вместо того, чтоб публиковать обзор иностранной прессы, что бы люди знали, какой поток лжи об СССР льётся на западного обывателя, всё "запрещали и глушили". Ну и получили в итоге, что народ тайком "Голос Америки" слушал, и реформы Горбачёва на ура прошли.
        Читали бы западную прессу - на ура бы прошёл его расстрел.
        fool
        Shurik70
        1. ЗЛУН Сегодня, 13:45
          Вот абсолютно согласен - чем больше люди будут слушать хрень про копающих моря Укров - тем больше будет их тянуть к Российским каналам.
          Другое дело, что если Вы прочитали статью внимательно - Укровская вышка забивает наши частоты и приводит к приоритету украинских каналов над нашими. Собственно Крым не ГЛУШИТЬ собрался, а восстановить паритет.
          А уж к названию статьи - это журналисты.... они всегда ГРОМЧЕ, СТРАШНЕЕ, УЖАСНЕЕ пишут, иначе никто бы не читал )
          ЗЛУН
    2. Стабилиози Сегодня, 12:38
      Нельзя блокировать этот контент!) Его наоборот, надо показывать всем и почаще!)
      Стабилиози
      1. Прогрессор Сегодня, 12:52
        Тоже вариант
        Прогрессор
      2. Хагалаз Сегодня, 13:46
        Цитата: Стабилиози
        Нельзя блокировать этот контент!) Его наоборот, надо показывать всем и почаще!)

        Однозначно. Но при условии, что по экрану будут видеть одно, а в жизни другое. Тогда ложь сами включать не будут.
        Хагалаз
        1. Стабилиози Сегодня, 13:48
          Вообще...укроновости надо показывать по всем федеральным каналам) перед выпуском российских новостей прямо)
          Стабилиози
  2. Ka2 Сегодня, 12:32
    Лучше бы достижениями в экономике менялись.
    Ka2
    1. vkl.47 Сегодня, 12:37
      Это с украинской жкономикой нам надо менятся??? Нет уж извольте
      vkl.47
    2. Dym71 Сегодня, 12:41
      Цитата: Ka2
      Лучше бы достижениями в экономике менялись.

      Упаси нас Господи от достижений государства Украина, никаких не надо, от слова совсем hi
      Dym71
    3. Смог Сегодня, 13:12
      Цитата: Ka2
      Лучше бы достижениями в экономике менялись.

      Да мы то могет быть и рады бы. Могет быть. Так они нас санкциями, санкциями. Даже газ наш не берут. Почти совсем.Словацкий берут, польский берут, уголек вон в штатах по дешевке прикупили. Так что не получается меняться достижениями в экономике, от слова совсем и никак.
      Смог
      1. ydjin Сегодня, 13:49
        Цитата: Смог
        Цитата: Ka2
        Лучше бы достижениями в экономике менялись.

        Да мы то могет быть и рады бы. Могет быть. Так они нас санкциями, санкциями. Даже газ наш не берут. Почти совсем.Словацкий берут, польский берут, уголек вон в штатах по дешевке прикупили. Так что не получается меняться достижениями в экономике, от слова совсем и никак.

        Я дико извиняюсь, словацкий и польский газ откуда? Что таки они газ добывать стали? Если только из российского экспорта, который потом окраина добыла из словаков и поляков?! Тогда таки да, перемога! На зло России купить газ не напрямую а через посредников это просто чудо какое то в экономической политике! fool wassat Это просто праздник!
        ydjin
    4. Хагалаз Сегодня, 13:35
      Я думаю, тут ошибка прошла. Нужна буква Н, а не Р. Они рядом в раскладке. Не проверил человек.
      Цитата: Ka2
      Лучше бы достижениями в экономике менялись.

      Мерялись и менялись. Ага?
      Хагалаз
  3. Комментарий был удален.
  4. Алексей7777777 Сегодня, 12:33
    Да и правильно,в конце-то концов.Хоть здесь симметричный ответ бандеровцам дать...Надоели...
    Алексей7777777
    1. vkl.47 Сегодня, 12:49
      Старинная малодецкая удаль... Мериться длинной своих вышек
      vkl.47
      1. Zibelew Сегодня, 12:57
        Так ведь опять украинскую вышку джемилёвцы подорвут. Им без разницы какие линии и вышки подрывать. Не допустят они, чтобы свидомый, родной радиосигнал бесплатно доходил до Крыма.
        Zibelew
  5. Монархист Сегодня, 12:34
    Знакомые были в Курской области и говорили: там по ТВ такой венигрет получается и кино нормально не посмотришь из-за наложения сигнала на сигнал
    Монархист
    1. Прогрессор Сегодня, 12:54
      Хм... Значит мощность надо увеличивать!
      Прогрессор
    2. bk316 Сегодня, 13:02
      Знакомые были в Курской области и говорили: там по ТВ такой венигрет получается и кино нормально не посмотришь из-за наложения сигнала на сигнал

      Что-то Вы гоните, в 404 уже давно аналоговое ТВ прекратили вещать, или у ваших знакомых цифра накладывается? wassat
      bk316
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:50
    Вот ведь тоже мне проблема... Да после просмотра УкроСМИ у любого нормального человека вырабатывается стойкий рвотный рефлекс на мову, шаровары и "жевто-блакитную" тряпку...
    Горный стрелок
    1. Прогрессор Сегодня, 12:54
      Видимо, не у всех. Как объяснить тогда что скакало 50% украинцев?
      Прогрессор
  7. Прогрессор Сегодня, 12:52
    О!!! Это дело! Клин клином.
    Прогрессор
  8. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: Shurik70
    Как в СССР вместо того, чтоб публиковать обзор иностранной прессы, что бы люди знали, какой поток лжи об СССР льётся на западного обывателя, всё "запрещали и глушили". Ну и получили в итоге, что народ тайком "Голос Америки" слушал, и реформы Горбачёва на ура прошли.

    ---------------------------
    Согласен с этим. Тупые сусловские запреты дали обратный эффект. Не надо было ничего запрещать и закрывать границы. Контрабанда и фарца все равно шла, но с запретами приобретала сакрализированный оттенок, что даже обычные хлопчатые портки и футболки стали элементом "цивилизованности и сладкой жизни". Иностранцы все равно приезжали и на них смотрели как на диковинную зверушку, ну и они на нас взаимно. Китайцы сейчас не закрывают границы, только интернет, а так пожалуйста, накопи денежков и катайся, смотри. Когда идеология и политика затмевает экономику, то тем хуже для экономики. Если тогда народ был патриотичным по разнарядке обкома, то сейчас люди вполне сознательно хотят гордиться своей страной, своей работой, покупать свои товары(или из СНГ), и это нормально, для этого слишком сильная "руководящая роль нашей партии" не требуется.
    P.S. Помнится вывозили иконы, древнерусское искусство, еще какие то раритеты. Наши пищали "ох, ах". Им говорили, вы же все равно безбожники, вам же не нужно и все такое. А китайцы не заморачиваются. Покупаете? Нате вам море новодела, подделок, имитаций. И всех делов. Хотите нефрит, да ешьте, только дорого. А в СССР любая коммерция вводила партию в идеологический ступор, приводящий к ухудшению жизни собственного народа.
    Altona
  9. Lester7777 Сегодня, 13:09
    Я бы ответил укронедогеббельсам залпом батареи гаубиц. Если что, можно сказать, что во время учений компас вверх ногами держали. А что, у американцев прокатывает.
    Lester7777
  10. manne mann Сегодня, 13:22
    Молодцы! Наконец то, стали в России понимать, что укробандеровцы, это паразиты, вырощеные уничтожать все русское и российское и с ними надо бороться, жаль, еще не догнали, что эту падлу надо уничтожать!
    manne mann
    1. Geisenberg Сегодня, 13:27
      Цитата: manne mann
      Молодцы! Наконец то, стали в России понимать, что укробандеровцы, это паразиты, вырощеные уничтожать все русское и российское и с ними надо бороться, жаль, еще не догнали, что эту падлу надо уничтожать!


      Хорошо бы чтоб и в ФРГ тоже начали это понимать.
      Geisenberg
  11. Ka2 Сегодня, 13:22
    Цитата: Ka2
    менялись.
    мерялись
    Ka2
  12. Анатольевич Сегодня, 13:41
    Вот бы еще пинка дать заправилам наших Российских телеканалов, чтобы неповадно было всякую гадость показывать. Кроты доморощенные.
    Сталина не хватает на ТНТвцев, да и по первому каналу такую чухню кажут. А сериалы почти все, мусор. Такие же непотопляемые, как Рыжый, Кудрин, дам, фурсенки и прочая шушара.
    Анатольевич
  13. Gamer Сегодня, 13:54
    Все эфирные каналы (кроме региональных,областных) - для быдла am am am
    Gamer
  14. Симон Сегодня, 13:55
    Все правильно, на кой нам в Крыму украинская майданная ложь request Пускай слушают украинцы российскую правду yes Может, у некоторых на Украине, наши радиостанции развернут ихние мозги в правильном направление.
    Симон
  15. Masya Masya Сегодня, 13:56
    нашу песню не задушишь, не убьёшь, не убьёшь, не убьёшь... wink
    Masya Masya
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