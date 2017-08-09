Померяются вышками. Власти Крыма собираются заглушить майданный контент

Власти Республики Крым выступили с инициативой ответить Украине на установку у границы вышки, которая пытается ретранслировать майданную «информацию» на полуостров. Напомним, что Украина ранее возвела вышку в районе Чонгара. Сигнал вышки распространяется на территорию северной части Крымского полуострова и приводит к возникновению приоритета украинских радио- и телепрограмм.Крымские власти собираются установить собственную вышку в районе города Джанкой. Джанкойская вышка планируется высотой в 151 метр. Она будет распространять устойчивые теле- и радиосигнал не только на территорию северной части Крыма, но также и на южные регионы Украины (Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая области).Название новой РТС, которую установят под Джанкоем, – «Солёное озеро». По мнению специалистов, она не только обеспечит трансляцию российского контента, но и позволит заглушить украинские пропагандистские передачи, сознательно «направляемые» для трансляции на Крым.Нужно отметить, что украинский контент заполняет эфиры далеко не только в приграничных с Украиной районах Республики Крым. Похожая ситуация наблюдается на территориях Ростовской, Брянской, Курской и других российских областей, которым выпало граничить с майданной Украиной.