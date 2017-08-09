В Литве не могут найти специалиста по подсчёту ущерба от "советской оккупации"

Мы не можем платить такой заработной платы, какую получают латыши, работающие в этой сфере. Нет человека, который только этим бы занимался.

В Литве, являющейся одним из лидеров среди стран ЕС по уровню безработицы, открыта примечательная вакансия. Так называемый Центр "геноцида и литовского сопротивления" ищет специалиста, который помог бы осуществить подсчёт «ущерба от советской оккупации». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовские источники.Глава упомянутого центра Тереза-Бируте Бураускайте сетует на то, что специальная комиссия, пытающаяся оценить «ущерб», создана ещё пять лет назад, однако до сих пор нет специалиста, который бы под все подсчёты смог подвести юридическую базу. Примечательно то, что руководителем комиссии является сама г-жа Бураускайте. Получается, что «главком» Бураускайте фактически заявляет о полнейшей некомпетентности не только представителей возглавляемой ею комиссии, но и её самой.Упомянутая дама отмечает, что вакансия остаётся долгое время открытой «из-за низкой заработной платы». Денежное довольствие по вакансии составляет 810 евро в месяц. То есть предполагается, что специалист будет считать долго.Бураускайте:Напомним, что ранее в Вильнюсе заявляли, что Россия должна Литве "за СССР" 20 млрд долларов. При этом в Литве не любят вспоминать о том, что именно Россия взяла на себя долги всех бывших советских республик, и что все эти долги, включая литовский, погасили именно российские граждане. Возможности, именно по этой причине и не находится «специалист-счетовод», ведь сколько-нибудь знающие историю Литвы люди понимают: Литва до сих пор находится на плаву из-за огромных вложений, которые были осуществлены в эту республику во времена Советского Союза. Так что, кто кому должен – актуальный вопрос.