16:00 09 августа

В Литве не могут найти специалиста по подсчёту ущерба от "советской оккупации"

В Литве, являющейся одним из лидеров среди стран ЕС по уровню безработицы, открыта примечательная вакансия. Так называемый Центр "геноцида и литовского сопротивления" ищет специалиста, который помог бы осуществить подсчёт «ущерба от советской оккупации». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовские источники.

Глава упомянутого центра Тереза-Бируте Бураускайте сетует на то, что специальная комиссия, пытающаяся оценить «ущерб», создана ещё пять лет назад, однако до сих пор нет специалиста, который бы под все подсчёты смог подвести юридическую базу. Примечательно то, что руководителем комиссии является сама г-жа Бураускайте. Получается, что «главком» Бураускайте фактически заявляет о полнейшей некомпетентности не только представителей возглавляемой ею комиссии, но и её самой.

Упомянутая дама отмечает, что вакансия остаётся долгое время открытой «из-за низкой заработной платы». Денежное довольствие по вакансии составляет 810 евро в месяц. То есть предполагается, что специалист будет считать долго.


В Литве не могут найти специалиста по подсчёту ущерба от "советской оккупации"


Бураускайте:
Мы не можем платить такой заработной платы, какую получают латыши, работающие в этой сфере. Нет человека, который только этим бы занимался.


Напомним, что ранее в Вильнюсе заявляли, что Россия должна Литве "за СССР" 20 млрд долларов. При этом в Литве не любят вспоминать о том, что именно Россия взяла на себя долги всех бывших советских республик, и что все эти долги, включая литовский, погасили именно российские граждане. Возможности, именно по этой причине и не находится «специалист-счетовод», ведь сколько-нибудь знающие историю Литвы люди понимают: Литва до сих пор находится на плаву из-за огромных вложений, которые были осуществлены в эту республику во времена Советского Союза. Так что, кто кому должен – актуальный вопрос.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 14:16
    Могу подсказать хорошего специалтста Пеца Поросенок зовут..самогоном берёт wassat
    Чёрный
    1. Хагалаз Сегодня, 14:21
      Облажается, я думаю...
      Хагалаз
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:25
        В Литве не могут найти специалиста по подсчёту ущерба от "советской оккупации"

        В местном дурдоме поискали бы, там таких специалистов пруд пруди!
        СРЦ П-15
    2. Монос Сегодня, 14:44
      до сих пор нет специалиста, который бы под все подсчёты смог подвести юридическую базу

      Не понял. Неужели нашёлся наглец, требующий доказательств "оккупации"? Совсем совесть потеряли.
      Монос
      1. Logall Сегодня, 15:03
        Более того, их специалисты не в минус, а в плюс считают. Агрессия СССР только прибыли принесла! Беда, так беда...
        Logall
    3. Фракийский воин Сегодня, 15:11
      Так я понял:
      ЕС деньги за тот "Центр геноцида" отдал- типа "предьява к России", но нет у Литвьi нужного бухгалтера и добро надо возвращать назад. Ето уже не смешно- Дурдом.
      Фракийский воин
    4. Ныробский Сегодня, 15:11
      Цитата: Чёрный
      Могу подсказать хорошего специалтста Пеца Поросенок зовут..самогоном берёт wassat

      Цитата: Хагалаз
      Облажается, я думаю...

      Если на мухоморах настоянный, то не облажается. Погрешность в нолях может быть +, - три или шесть, если конечно вообще на ноле не уснёт.
      Ныробский
    5. krops777 Сегодня, 15:41
      Образованные безработные еврохохлы welcome to Latvia.
      krops777
  2. Подрезчик Сегодня, 14:19
    Так это же просто! Посчитать сколько наши отцы и деды построили там и создали, приплюсовать количество долга, взятого на себя Россией- и ...сумма долга Литвы перед Россией за "оккупацию"! good
    Подрезчик
    1. pvv113 Сегодня, 14:27
      Приплюсуйте, что их со всеми шпротами у Шведов купили, а потом еще Вильнюс подарили wink
      pvv113
      1. Подрезчик Сегодня, 14:38
        Согласен, только будет как то так: "Жена, цветы не поливай, ничего не трогай, собери документы-мы ГОЛОДРАНЦЫ, идем в Европу побираться!" laughing
        Подрезчик
        1. pvv113 Сегодня, 14:52
          Мы по доброте можем им сухарей в дорогу дать wink
          pvv113
  3. Dym71 Сегодня, 14:23
    Фото к статье очень занимательное:

    Это входную дверь так присобачили? belay
    Dym71
  4. san4es Сегодня, 14:23
    Литве не могут найти специалиста по подсчёту ущерба от "советской оккупации"

    ...Крикните Макейна am
    san4es
    1. Pivot Сегодня, 14:28
      Не Мишико, он как раз рядом.
      Pivot
  5. Слава Беркуту Сегодня, 14:24
    Задача решается просто. Достаточно переименовать Центр "геноцида и литовского сопротивления" в "Центр сопротивления литовскому геноциду", и дальше весь расчет сложится, как пасьянс. Правда, для возмещения ущерба придется Литву сдать в лизинг России лет на двести winked
    Слава Беркуту
    1. Pivot Сегодня, 14:30
      В лизинг сдаётся то что приносит прибыль, а этих опять кормить надо будет.
      Pivot
  6. Masya Masya Сегодня, 14:28
    Упомянутая дама отмечает, что вакансия остаётся долгое время открытой «из-за низкой заработной платы».

    А русофобия стоит дорого...
    Masya Masya
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:36
      Цитата: Masya Masya
      Русофобия стоит дорого...

      Да ладно... Вот,как раз, в Литву пожаловал кандидат на замещение вакантной должности, зовут Мишикас Саакашвилскас. Поскольку он - бомж, то ему будет достаточно временной регистрации,ну и бесплатной похлёбки с ночлегом. Всё. Отчёт составит за неделю, да такой,что встрянем всей Россией на пару веков вперёд, внукам не расплатиться будет. laughing
      Хе, и реклама от гугела внизу : иммиграция в... Литву. Вид на жительство. laughing laughing laughing
      Paranoid50
      1. Masya Masya Сегодня, 14:52
        Цитата: Paranoid50
        Вот,как раз, в Литву пожаловал кандидат на замещение вакантной должности, зовут Мишикас Саакашвилскас.

        гастарбайтера я как то из виду упустила... этот да, всегда готов за долю малую... он и за негражданина литвы согласится... wink лишь бы не выпнули, да грузинам не сдали... lol
        Masya Masya
  7. alean245 Сегодня, 14:33
    В Литве не могут найти специалиста по подсчёту ущерба от "советской оккупации"

    А Ганс Христиан Андерсен, братья Гримм или Корней Чуковский на эту роль не подойдут?
    alean245
  8. Berkut24 Сегодня, 15:04
    Может им вместо оценщика доктора пригласить?
    Berkut24
  9. sabakina Сегодня, 15:12
    Так называемый Центр "геноцида и литовского сопротивления" ищет специалиста, который помог бы осуществить подсчёт «ущерба от советской оккупации».

    Ну. это им надо к Федоту-стрельцу! Только он нашел то, чего не может быть.
    sabakina
  10. мичман Сегодня, 15:49
    С предприятиями Литвой мне пришлось познакомиться очень досконально. Во первых под моим руководством осуществлялось оборудование 12 аэродромов в этой республике. Надо было создать КДП, установить навигационно-посадочные системы и включить все полеты в Единую систему УВД страны (СССР). В тоже время мне пришлось в районе города Мажейкяй на полигоне контролировать подготовку наших летчиков по новым приемам точного ракетно бомбовых ударов с высот 5 тыс.метров. Все освоили и погрешность попадания не превышала 20 метров. О какой компенсации идет в статье речь? Ведь русские за свои деньги отстроили эту республику, возвели промышленные и научные учреждения ( мне подчинялся НИИНТИ в Вильнюсе), учебные заведения. Уничтожили за год (1946-1947гг) около 900 "лесных братьев". Народ жил в Литве лучше, чем в других регионах СССР. Это Литва должна выплатить России очень большие средства, которые наш народ вложил в эту республику. Честь имею
    мичман
  11. Стройбат запаса Сегодня, 15:53
    Кто кому должен - вообще не вопрос. Они - нам. И куда больше 20 ярдов тухлятины. В разы больше.
    Стройбат запаса
  12. VadimSt Сегодня, 15:54
    Чего считать, русские - это сентиментальные варвары. Их завоевание всегда носили гуманитарный характер после которого народы получали СВОБОДУ.
    Считать легко - оплатили свою свободу и свободны!
    Петр 1 выкупил территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляидию и Лифляндию со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры. Сделка была заключена 10 сентября 1721 года по которой Пётр Алексеевич заплатил 2 млн ефимков. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.
    Да и не забыть вернуть Вильнюс, Клайпеду, добавить к долгу стоимость вложенную Россией в инфраструктуру бывшего большого хутора, под названием Литва!
    VadimSt
Картина дня