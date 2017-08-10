Новозеландцы — неизвестные союзники. От Греции до Сахары

К основным «западным» участникам антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне относятся, как известно, США и Великобритания. Еще можно назвать Францию, точнее, «сражающуюся Францию» генерала Шарля де Голля. Однако на Тихом океане, где развернулось кровопролитное противостояние союзников и Японии, были немного другие расклады. Очень важную роль во Второй мировой войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе сыграли Австралия и Новая Зеландия. Причем Новая Зеландия, небольшая островная страна, на землю которой так и не ступила нога вражеского солдата, потеряла во Второй мировой войне около 1% населения страны.Ко времени начала Второй мировой войны Новая Зеландия уже 32 года (с 1907 года) имела статус доминиона Британской империи. Поэтому когда в 9.30 утра 3 сентября 1939 года Великобритания вступила во Вторую мировую войну, это означало и вступление в войну Новой Зеландии. Тем не менее, участие основных новозеландских сил в боевых действиях на европейском, африканском и азиатском театрах началось лишь в 1940-1941 гг. К этому времени новозеландская армия, прежде комплектовавшаяся путем набора добровольцев, перешла на призывной принцип комплектования. Несмотря на то, что все население Новой Зеландии к концу 1930-х гг. едва превысило 1,4 млн человек, на военную службу к 1941 г. было призвано 60 тысяч человек.Была сформирована 2-я Новозеландская дивизия, ставшая основой экспедиционных сил, направленных на европейский и африканский театры военных действий. Ее структура первое время существования соответствовала организационным традициям британской армии и включала в свой состав: 1) штаб дивизии; 2) кавалерийский полк; 3) 4-ю пехотную бригаду (18-й, 19-й и 20-й пехотные батальоны); 4) 5-ю пехотную бригаду (21-й, 22-й и 23-й пехотные батальоны); 5) 6-ю пехотную бригаду (24-й, 25-й и 26-й пехотные батальоны); 6) 27-й отдельный пулеметный батальон; 7) 28-й отдельный батальон маори (укомплектованный новозеландскими туземцами — маори); 8) дивизионный кавалерийский полк; 9) 4-й полевой артиллерийский полк, 10) 5-й полевой артиллерийский полк, 11) 6-й полевой артиллерийский полк, 12) 7-й противотанковый артиллерийский полк, 13) 14-й легкий зенитный артиллерийский полк; 14) штаб дивизионной артиллерии и взвод наблюдателей; 15) дивизионную инженерную службу в составе 5-й полевой парковой, 6-й, 7-й и 8-й полевых инженерных рот; 16) дивизионных связистов, 17) дивизионные роты боеприпасов, горюче-смазочных материалов, автотранспортную роту, 3 полевых лазарета, мобильные прачечные, баню, колонну питания и другие подразделения обслуживания дивизии.Командиром 2-й Новозеландской дивизии был назначен генерал-майор Бернард Сирил Фрейберг. Это был опытный офицер, начавший военную службу еще до начала Первой мировой войны. Бернард Фрейберг родился в английском городе Ричмонде в 1889 году, а в 1891 году, когда мальчику было два года, его семья перебралась в Новую Зеландию. Там, в Веллингтонском колледже, Бернард и получил базовое образование. Свою дальнейшую судьбу юноша решил связать с военной службой и в 1913 году стал лейтенантом территориальных войск. Но в марте 1914 г. Бернард отправился в Америку — сначала в Сан-Франциско, а затем в Мехико, и несколько месяцев успел повоевать на мексиканской гражданской войне, пока не началась Первая мировая война. Тогда новозеландский лейтенант решил исполнить свой долг перед Британской империей и в августе 1914 года прибыл в Англию, где был зачислен командиром роты Королевского добровольного резерва Военно-морских сил.После участия в Галлиполийской кампании Бернарда Фрейберга зачислили на действительную военную службу в Королевский Западно-Суррейский полк. В феврале 1917 г. Фрейберг был тяжело ранен, после чего эвакуирован в Англию и переведен снова в территориальные войска. Но уже в январе 1918 г. он вновь вернулся в строй и служил в 29-й дивизии. В 1921-1925 гг. Фрейберг проходил службу в штабе 44-й дивизии, затем в штабе Восточного командования. В 1927 году, в возрасте 38 лет, он получил звание майора, а в 1929 г. — подполковника, получив назначение командиром батальона Манчестерского полка. В 1931-1934 гг. полковник Фрейберг служил в штабе Южного командования и в Военном департаменте, а в июле 1934 года получил звание генерал-майора.Начало Второй мировой войны генерал-майор Фрейберг встретил в составе Британских экспедиционных сил во Франции. Однако как раз в это время о нем вспомнил премьер-министр Новой Зеландии Питер Фрейзер. И это было не случайно — Фрейберг к тому времени был единственным новозеландцем, дослужившимся до генеральского звания в регулярной армии Великобритании и, соответственно, способным возглавить формирующуюся 2-ю Новозеландскую дивизию. Британское командование пошло навстречу руководству Новой Зеландии и генерал Фрейберг был назначен командиром 2-й Новозеландской дивизии и, одновременно, командующим Новозеландскими экспедиционными силами.В состав последних, помимо 2-й дивизии, вошли также две железнодорожные и эксплуатационные группы, включавшие в свой состав 2 строительных, 2 эксплуатационных, 1 наблюдательную роты, 1 роту механических инженерных средств, 1 батарею артиллерийских наблюдателей, 3 лесозаготовительные роты, 1 мобильную операционную и 1 стоматологическую секции, а также специальные патрульные группы «R» и «T», предназначенные для действий в пустыне. Кроме того, в тыл новозеландских экспедиционных войск входили 9-я учебная пехотная бригада (31-й, 32-й и 33-й учебные пехотные батальоны), учебный артиллерийский полк, учебные пулеметная и автомобильная роты, учебная пехотная рота маори, складские, продовольственные и медицинские подразделения и учреждения.Новозеландские экспедиционные силы должны были прийти на помощь основным британским войскам в Южной Европе, где началась агрессия против Греции. В феврале 1940 г. в Египет, служивший перевалочным пунктом, прибыл первый эшелон новозеландских войск. Второй эшелон, однако, был переброшен в Великобританию в июне 1940 г. и в Египте высадился только весной 1941 г., т.е. позже, чем третий эшелон, прибывший в Египет в сентябре 1940 г. Затем новозеландские войска были переброшены в Грецию, где принимали участие в обороне страны от наступавших гитлеровских и итальянских войск. Однако поражение Греции в войне и капитуляция греческого руководства заставили войска союзников покинуть страну. К 29 апреля 1941 г. из Греции были эвакуированы последние новозеландские части. Потери новозеландской армии во время Греческой кампании составили 291 человек убитыми, 1826 пленными, еще 387 человек было тяжело ранено.Следующая эпопея участия новозеландских войск в боях в Европе пришлась на Критскую операцию. Именно на остров Крит были вынуждены эвакуироваться основные подразделения 2-й новозеландской дивизии после отступления из Греции. Великобритания рассматривала Крит как свою стратегически важную базу в Средиземном море и рассчитывала превратить остров в свой плацдарм для контроля ситуации в регионе и возможных действий по освобождению Греции. На острове Крит после эвакуации войск союзников с материка сосредоточились крупные воинские силы численностью в 34 тысячи человек войск союзников и 9 тысяч человек — солдат и офицеров частей греческой армии.Общее командование всеми силами союзников, размещенными на Крите, было поручено новозеландскому генералу Фрейбергу. Он приступил к организации обороны острова от возможного вторжения гитлеровцев. Ситуация усложнялась тем, что войска, дислоцировавшиеся на Крите, были вооружены почти исключительно одним стрелковым оружием. Артиллерия и бронетехника остались в Греции, где союзники были вынуждены их бросить при эвакуации. Количества танков и артиллерийских орудий, которыми располагали союзные и греческие войска, базировавшиеся на Крите, было крайне недостаточно для того, чтобы полноценно противостоять германским войскам в случае атаки на остров. Поэтому результат Критской операции в принципе был предрешен. Тем не менее, новозеландские войска очень хорошо проявили себя во время обороны Крита. Например, оборону аэродрома Малеме осуществлял 22-й пехотный батальон 5-й пехотной бригады новозеландской армии.Командиром 22-го батальона был подполковник Лесли Эндрю — ветеран Первой мировой войны, удостоенный Креста Виктории за проявленное мужество. Когда на аэродром стали высаживаться гитлеровцы, подполковник, сидевший в это время за накрытым столом, открыл огонь по парашютистам и лично убил пятерых врагов. Еще двоих гитлеровцев застрелил батальонный адъютант. Подполковнику Эндрю удалось быстро собрать солдат и офицеров батальона и организовать упорное сопротивление гитлеровским парашютистам. В результате правильно организованной обороны, гитлеровцы вплоть до вечера не смогли решить задачу по захвату аэродрома. Новозеландцы смогли не только продержаться 20 мая, но и 21 мая в 5 часов утра попытались перейти в контратаку, использовав для этого два танка «Матильда», которые находились в их распоряжении.Однако превосходящими силами гитлеровцев новозеландцы к полудню 21 мая были выбиты с аэродрома. Новозеландские войска вместе с другими союзными частями отступили сначала на восток острова, а затем были морским путем эвакуированы с острова Крит. Так новозеландские экспедиционные силы снова оказались в Северной Африке — в Египте.Кстати, некоторые небольшие подразделения обеспечения из состава новозеландских войск прибыли в Северную Африку еще в 1940 году и участвовали в операции «Компас» в декабре 1940 года. Кроме того, в Северной Африке действовали «Пустынные группы дальнего действия», укомплектованные новозеландцами. О них мы расскажем более подробно в следующем материале. Но только отступление с Крита и переброска в Египет позволили полноценно задействовать 2-ю новозеландскую дивизию в боевых действиях на африканском театре. Дивизия была включена в состав британской 8-й армии, командующим которой к этому времени был генерал Алан Каннингем. Он находился в непосредственном подчинении у главнокомандующего силами Среднего Востока генерала Клода Окинлека. 17 ноября 1941 г. части 8-й британской армии перешли границу Египта и Итальянской Ливии, чтобы вступить в бой с немецкой танковой армией «Африка» под командованием фельдмаршала Эрвина Роммеля. Разногласия с Каннингемом заставили генерала Окинлека снять Каннингема с поста командующего армией, после чего Окинлек лично возглавил 8-ю армию, совместив общее командование силами Среднего Востока с командованием армией. Под его руководством союзники добились серьезных успехов.Что касается боевого пути 2-й новозеландской дивизии, то стоит отметить героическое участие новозеландских солдат в освобождении от осады ливийского города Тобрук. Напомним, что осада важного в стратегическом отношении порта Тобрук в ливийской провинции Киренаика началась еще 10 апреля 1941 года. Оборону Тобрука на первом этапе осады, продлившейся 240 дней, осуществляли части 9-й австралийской дивизии под командованием генерал-лейтенанта Лесли Моршида. Затем серьезно потрепанная в боях дивизия по просьбе командира была заменена свежими силами — 70-й английской пехотной дивизией генерал-майора Рональда Скоуби и приданными ей частями — Карпатской польской бригадой и 11-м Чехословацким пехотным батальоном. Эти части «держали» Тобрук до конца ноября 1941 года, когда к городу подошли подразделения 2-й новозеландской дивизии. 27 ноября 1941 г. 2-я новозеландская дивизия соединилась с 70-й английской пехотной дивизией, сняв, таким образом, осаду с города Тобрука.Участие в североафриканской операции «Крусейдер» стало серьезным испытанием для новозеландских войск, куда более тяжелым, чем бои в Греции и на Крите. В ливийской пустыне новозеландцы столкнулись не только с тяжелыми климатическими условиями, но и с подготовленным и сильным противником — армией легендарного фельдмаршала Роммеля. Во время участия в операции «Крусейдер» 2-я новозеландская дивизия потеряла 879 солдат и офицеров убитыми и 1700 человек ранеными. Таким образом, именно на эту операцию пришлись наиболее серьезные потери 2-й дивизии за все время Второй мировой войны (отметим, что речь именно о потерях 2-й дивизии, а не новозеландских вооруженных сил в целом).Хотя британское командование рассчитывало использовать новозеландские войска в дальнейших боевых действиях в Северной Африке, руководство Новой Зеландии приняло решение заступиться за своих граждан и потребовало у британского командования дать новозеландским солдатам передохнуть. Поэтому в феврале 1942 года части 2-й новозеландской дивизии были отведены из Египта в соседнюю Сирию, где некоторое время несли охранно-караульную и полицейскую службу, ожидая свежее пополнение из Новой Зеландии. Лишь14 июня 1942 года было решено вновь направить новозеландские войска в Северную Африку, чему способствовали очередные драматические события — фельдмаршал Роммель сумел прорвать оборону союзников и стремительно наступал на восток. Тяжелая оперативная обстановка потребовала от британского командования задействовать свежие силы и в качестве последних решили использовать отдохнувших полгода в Сирии новозеландцев.Продолжение следует…