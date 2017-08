The National Interest: почему некогда сверхмощный флот России находится в большой беде

Статья «Why Russia's Once Superpower Navy Is in Big Trouble»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-russias-once-superpower-navy-big-trouble-21796

После долгих лет упадка военно-морской флот России постепенно восстанавливает свой потенциал. Строятся новые корабли, организуются новые походы в удаленные регионы, а также проводятся реальные боевые операции. Тем не менее, пока российский флот по своему могуществу не может сравниться с флотом Советского Союза на пике его развития. Подобная ситуация привлекает внимание отечественных и зарубежных специалистов, и потому нередко становится темой для обсуждений и аналитических статей.6 августа американское издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz очередную статью специалиста по международной безопасности Роберта Фарли. Темой публикации под названием «Why Russia's Once Superpower Navy Is in Big Trouble» («Почему некогда сверхмощный флот России находится в большой беде») стало текущее положение дел в ВМФ нашей страны, а также перспективы его развития. По результатам анализа доступной информации американский эксперт пришел к негативным выводам.В начале своей статьи Р. Фарли напоминает о недавних событиях. Так, в прошлом году российский военно-морской флот осуществил несколько крупных и заметных операций. У побережья Сирии работала корабельная группировка во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», а корабли Каспийской флотилии запускали крылатые ракеты. Также повысилась активность работы подводных сил, хотя пока и не до уровня прошедшей Холодной войны.Однако автор полагает, что Москве, строя планы по развитию флота, следует прислушаться к Евангелию от Матфея: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна». Российский флот пребывает в беспорядочном состоянии и в будущем, вероятно, эта ситуация только ухудшится.Р. Фарли напоминает, что Россия унаследовала от СССР многочисленный и современный флот подводных лодок и надводных кораблей. Однако молодое государство не могло поддерживать такой ВМФ, из-за чего значительная часть кораблей достаточно быстро была списана. Остальные крупные боевые единицы к настоящему времени отличаются большим возрастом и неоднозначным техническим состоянием. Так, из 24 крупных надводных кораблей лишь три (фрегаты проекта 11356) были заложены после распада СССР. Одновременно с этим значительное число кораблей приближается к концу своего жизненного цикла, несмотря на все усилия по обновлению и модернизации.Как долго в боевом составе сможет оставаться единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» – большой вопрос. Однако, несмотря на все амбициозные предложения и проекты, в ближайшем будущем его не удастся заменить. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» продолжает службу, а в обозримом будущем к нему присоединится однотипный «Адмирал Нахимов». Тем не менее, возраст этих крейсеров уже перевалил за 30 лет.Р. Фарли отмечает не самую приятную тенденцию, наблюдаемую в ходе развития российского ВМФ. Если бы Москва в течение последнего десятилетия строила каждый корабль, обещанный к постройке, то сейчас располагала бы флотом мирового класса. В контексте национальной безопасности российское государство преуспело в анонсах крупных проектов, но отстает в их реализации. Фактическая ситуация со строительством кораблей и подлодок, по общемировым меркам, выглядит достаточно мрачно.Крупнейшими успехами современного российского кораблестроения являются фрегаты проектов 11356 (Admiral Grigorovich-class) и 22350 (Admiral Gorshkov-class). Первые имеют водоизмещение 4000 т, вторые – 5400 т. Строительство головного корабля «11356» заняло около семи лет, первый фрегат проекта 22350 строился порядка девяти. Два фрегата проекта 11356 уже вошли в боевой состав флота, а головной «Адмирал Горшков» проекта 22350 должен будет начать службу до конца текущего года.Здесь автор напоминает о темпах строительства головных кораблей некоторых современных зарубежных проектов. Так, первый британский эсминец Type 45 строился около шести лет. Головной американский корабль типа Arleigh Burke построили за четыре года. Столько же потратили Япония и Китай на постройку первых эсминцев проектов «Атаго» и 052D соответственно. При этом Р. Фарли отмечает, что все перечисленные зарубежные корабли отличаются от российских фрегатов едва ли не вдвое большим водоизмещением.Хорошей заменой для устаревающих кораблей, несущих службу в настоящее время, могли бы стать 12 перспективных эсминцев типа «Лидер» водоизмещением 17 тыс. т. Однако пока мало что говорит о том, что Кремль действительно собирается строить такие корабли, не говоря уже о завершении строительства в разумные сроки. Недавний экономический кризис привел к дополнительному ухудшению ситуации в области военного кораблестроения. Присоединение Крыма и последовавшие за этим санкции третьих стран серьезно ограничили возможности по приобретению кораблей зарубежной постройки, как это уже было в случае с универсальными десантными кораблями типа «Мистраль». Тем не менее, пока нельзя исключать возможность появления заказа на корабли китайской постройки.Центральным элементом военно-морской мощи России является подводный флот, в первую очередь, атомные подлодки различных классов. По мнению американского автора, атомные подводные лодки – как стратегического назначения, так и многоцелевые подводные крейсера – фактически стали единственным направлением, в котором российское кораблестроение преуспело после распада Советского Союза.Состав подводных сил заметным образом сократился – в определенные периоды в строю оставалось лишь 13 подлодок с баллистическими ракетами, 7 носителей крылатых ракет, 17 атомных лодок с торпедным вооружением и около двух десятков дизель-электрических кораблей. Тем не менее, несмотря на все трудности, российский флот работал над заменой для списанных субмарин и готовил новые проекты.В обозримом будущем сдерживающим фактором стратегического назначения станут восемь подлодок проекта 955 «Борей». Три из них уже построены, а остальные уже находятся на разных стадиях строительства и будут сданы в течение нескольких следующих лет. Существующие многоцелевые АПЛ проектов 945, 949 и 971 будут дополнены новейшими крейсерами проекта 885 «Ясень» в количестве семи единиц.Текущую ситуацию в российском ВМФ Р. Фарли предлагает сравнить с положением дел, имевшим место в прошлом. Для этого он напоминает об основных событиях и тенденциях XX века, в том числе имевших место незадолго до формирования современного российского флота.В контексте истории российского военно-морского флота прошлый век был весьма интересным периодом. В 1905 году Россия была развитой военно-морской державой «второго уровня». Она имела крупные и современные флоты на Балтийском и Черном морях, а также на Тихом океане. Потери во время Русско-японской войны привели к настоящему кризису, однако вскоре ситуацию удалось исправить. Через 13 лет после Цусимского сражения, несмотря на выход из Первой мировой войны, русский флот получит семь новых дредноутов. Эти корабли позволили России стать в один ряд с такими морскими державами, как Франция и Италия. Впрочем, она по-прежнему не могла конкурировать в этом отношении с Великобританией, США, Германией или Японией.Октябрьская революция 1917 года, в отличие от процесса распада Советского Союза, одновременно привела к консолидации усилий и временному прекращению ряда амбициозных военных проектов. Как и Российская Федерация через несколько десятилетий, СССР в первые 20 лет своего существования не имел четкого представления о дальнейшем развитии военно-морского флота. Лишь перед началом Великой Отечественной войны стартовала масштабная строительная программа.Однако начавшаяся война остановила реализацию имевшихся планов, а также привела к очевидным выводам. Стало ясно, что мощь и безопасность государства, прежде всего, связаны с сухопутными войсками, но не с флотом. В то же время, руководство страны не отказалось от дальнейшего развития ВМФ. Как следствие, в определенный момент – уже во время Холодной войны – флот Советского Союза по численности и мощи превзошел ВМС Франции и Великобритании, став вторым в мире.Но потом все вновь развалилось. Новая независимая Россия уже не могла поддерживать доставшийся ей военно-морской флот. Кроме того, возможности молодого государства были недостаточными для поддержания темпов строительства новых кораблей и сохранения полноценного «здорового» кораблестроения. Флот вошел в смертельную спираль. Стоимость поддержания технического состояния старых кораблей увеличивалась, равно как росло время строительства новых. Одновременно с этим падало качество строительства и обслуживания. Последним на данный момент ударом стал экономический кризис последних лет. По мнению Р. Фарли, зарубежные санкции и упавшие цены на энергоносители привели к тому, что признаки жизни теперь подает только строительство подводных лодок.Также автор The National Interest пишет, что в текущей ситуации сравнения российского флота с зарубежными ВМС оказываются далеко не в его пользу. К тому времени, когда Россия построит свой второй авианосец, китайский флот успеет получить не менее трех таких кораблей. Индия и Великобритания будут иметь уже по два корабля с авиагруппой. С точки зрения прочих надводных кораблей ситуация выглядит еще хуже. Франция, Великобритания, Япония и Китай в течение последнего десятилетия построили и ввели в эксплуатацию новые крупные надводные боевые корабли. Как считает Р. Фарли, все подобные зарубежные новинки превосходят старые российские корабли в плане технологической сложности.Особо отмечается, что сравнение с китайским кораблестроением дает еще более заметные результаты. Россия с 2000 года заказала и получила пять надводных кораблей, из которых три были заложены еще во времена Советского Союза. Китайский флот за это время успел заказать около 40 кораблей. В дальнейшем, вероятно, подобное соотношение численных показателей будет только ухудшаться.Текущую ситуацию в деле развития российского военно-морского флота Роберт Фарли иллюстрирует цитатой из недавней статьи Дмитрия Горенбурга «Russia’s New and Unrealistic Naval Doctrine», опубликованной в конце июля в издании War on the Rock. Автор этой публикации писал, что военно-морские амбиции Москвы на данный момент выглядят до боли нереалистичными. Пока Россия не восстановить свое военное кораблестроение, ей не удастся конкурировать с Китаем, Японией или Южной Кореей. Пока Россия не реструктурирует свою экономику, ей не удастся восстановить кораблестроение.Несмотря на большие вложения в оборонную сферу, пока Россия может претендовать на лидерство только в некоторых сферах военного кораблестроения. Это атомные подлодки с баллистическими ракетами и иным вооружением, а также фрегаты и иные корабли средних классов. Одновременно с этим большим достижением можно считать адаптацию новейших ракетных комплексов к установке на уже существующие платформы разных классов.Р. Фарли посчитал необходимым напомнить, что современная Российская Федерация вынуждена жить с теми же проблемами, что и ее предшественники в лице Российской Империи и Советского Союза. Военно-морской флот России разделен на четыре основных оперативно-стратегических объединения. При этом ни одно из них не может легко поддержать другие. Из-за этого, в частности, поход «Адмирала Кузнецова» в восточные районы Средиземного моря с последующим возвращением без серьезных поломок посчитали большим успехом. Для сравнения автор приводит китайские ВМС, разделенные на три региональных флота, способных без особых затруднений помогать друг другу.Рассмотрев различные известные данные и сделав некоторые выводы, автор The National Interest подводит итог. Он пишет, что в настоящее время российский флот находится в плохом состоянии, и страна попросту не в силах его перестроить, избавившись от имеющихся недостатков. В обозримом будущем российскому кораблестроению следует заниматься только теми проектами, которые гарантировано могут быть реализованы в существующей ситуации. В первую очередь, следует развивать атомный подводный флот стратегического и иного назначения, а также строить сравнительно немногочисленную группировку надводных кораблей, способную решать определенные задачи. По-видимому, в эти планы не следует дополнять ввиду сложности или невозможности выполнения новых задач.