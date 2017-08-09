16:00 09 августа

Польша: Берёза не виновна в крушении Ту-154; был взрыв

Очередная польская комиссия «расследует» дело о крушении Ту-154 под Смоленском. Напомним, что речь идёт об авиакатастрофе, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга и десятки высокопоставленных польских чиновников. Самолёт пытался приземлиться на аэродром Смоленск Северный в условиях плохой видимости несмотря на предупреждения со стороны диспетчеров о необходимости ухода на запасной аэродром. Экспертиза подтвердила, что в момент крушения в кабине пилотов находился посторонний человек в состоянии алкогольного опьянения. При посадке самолёт задел крылом дерево, после чего произошло разрушение воздушного судна.

Польша: Берёза не виновна в крушении Ту-154; был взрыв


Польская сторона решила, что комиссия представляет ложные выводы, хотя в комиссии присутствовали и эксперты из самой Польши. Новая группа, «расследующая» дело, теперь объявляет, что изучила обломки крыла Ту-154 и выявила «взрывной характер повреждения металла».
РИА Новости приводит заявление очередной польской комиссии:

Во время последнего пленарного заседания комиссии, возглавляемой Казимежем Новачиком, согласована позиция в вопросе времени и первичных причин разрушения левого крыла Ту-154М. Разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с берёзой. Разрушение крыла началось перед берёзой. Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва.


При этом польская сторона заявляет, что нужно игнорировать сам факт возможности взаимодействия со стороной российской. Видимо, таким образом проще притянуть за уши любую версию, которая находится в интересах нынешних правящих элит в Польше.

Напомним, что ранее комиссия эксгумировала останки президента Качиньского и его супруги. Итоги эксгумации в прессе освещены не были, судя по всему, по той простой причине, что ничего конспирологического тогда выдумать комиссии не удалось. Теперь выдумали конспирологию о взрыве крыла самолёта и "непричастности" ни пьяного генерала, ни берёзы к крушению самолёта.

Использованы фотографии: УкрИнформ
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Комментарии 53

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  1. CentDo Сегодня, 15:08
    Могу конечно ошибаться, но по этой версии вообще никаких претензий к России быть не может. Самолет к вылету готовили польские техники, вот с них пусть и спрашивают. Или они теперь скажут, что самолет был сбит?
    CentDo
    1. spech Сегодня, 15:15
      Просто у кого-то "пукан" рванул на борту и берёза тут не причём.
      ПС -надо прекратить это б.....во и откопали (стюардессу) качинского.
      spech
    2. Фракийский воин Сегодня, 15:20
      Пшеки нелюбят России и у них есть куча причин.
      Фракийский воин
      1. Смог Сегодня, 15:24
        Цитата: Фракийский воин
        Пшеки нелюбят России и у них есть куча причин.

        Ну пусть тогда любят березу. laughing
        Смог
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:32
          Польша: Берёза не виновна в крушении Ту-154; был взрыв

          Белорусский город Берёза облегчённо вздохнул! wassat
          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 15:37
            Кто нибуть понимает чего они хотят или получили задание от США - найти доказательства вины России...?
            cniza
            1. Владимир16 Сегодня, 15:41
              Цитата: cniza
              задание от США - найти доказательства вины России...?

              сша виновны в разрушении нескольких стран и ????? пробирки всякие показывают, людей вешают, города бомбят, бомбы ядерные скидывают на мирное население. По бую им.
              А почему мы должны слушать бред???
              Как там Невский говорил: кто к нам с мечом придет тому мы его в ж.опу и засунем.

              Нас рать!
              Владимир16
              1. cniza Сегодня, 15:45
                Они (США) создают "банк виновностей России" для введения санкций , с целью получения экономических выгод...
                cniza
            2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:46
              Цитата: cniza
              Кто нибуть понимает чего они хотят или получили задание от США - найти доказательства вины России...?

              Польша хочет сделать невозможное: поймать в тёмной комнате чёрную кошку, которой там нет. Удачи им в блуждании в темноте!
              СРЦ П-15
              1. cniza Сегодня, 15:48
                Похоже , но тогда можно самим попасть в "яму"...
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 15:55
                  Эта яма у поляков "дупой" зовётся. lol
                  Джедай
                  1. cniza Сегодня, 15:57
                    Угу , и там есть много "интересного".
                    cniza
                    1. Джедай Сегодня, 15:59
                      Навозные жуки в помощь искателям этого "интересного". laughing
                      Джедай
                2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:56
                  Цитата: cniza
                  Похоже , но тогда можно самим попасть в "яму"...

                  Ну так для того они её и роют: "Не рой другому яму..." yes
                  СРЦ П-15
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:42
        Цитата: Фракийский воин
        Пшеки нелюбят России и у них есть куча причин

        Согласен с Вами, количество и масштабы, полученных в прошлом Польшей от России звиздюлей за "военное хулиганство", просто поражает воображение современных поляков
        товарищ ШУХЕР
    3. Монос Сегодня, 15:23
      Дмитрий,ну кто Вас за язык тянет? Хорош включать логику. Вы так договоритесь до того, что джентльменам (хоть и польским) на слово нельзя верить. Вы прям какой-то ксенофоб. Признавайтесь, за что Вы поляков не любите? smile
      Монос
    4. krops777 Сегодня, 15:27
      Польша: Берёза не виновна в крушении Ту-154; был взрыв


      Вот не думаю что новым расследованием они хотят добиться справедливости, скорее срубить денег с России.
      krops777
    5. To be or not to be Сегодня, 15:40
      Политические игрища на крови и смерти своих же поляков.Ничего более..
      Почему ?
      Наверное после данного события
      "18.07.2017 (12:59)
      Минобороны России на официальном сайте впервые опубликовало уникальные исторические документы, посвященные событиям освобождения Красной Армией Польши в 1944-1945 годах"
      Правда она всегда колет и больно . Вот и фантазируют ..
      http://poland1944.mil.ru/
      To be or not to be
    6. Му Дозвон Сегодня, 15:53
      Среди польских техников много агентов Путена! wassat
      Му Дозвон
  2. kolkulon Сегодня, 15:08
    Дело было не в бобине....
    kolkulon
    1. Чёрный Сегодня, 15:14
      Как это не виновата? А за шо ей тогда звание Героя присвоили? А показания соседних берёз? wassat..
      Чёрный
  3. Смог Сегодня, 15:09
    Берёза не виновна в крушении Ту-154

    Призналась таки......
    Смог
  4. seregatara1969 Сегодня, 15:09
    историю перепИсали - остальное тоже перепИсают
    seregatara1969
  5. Alex_59 Сегодня, 15:09
    Коварные русские заманили польский самолет в туман, делали вид что отговаривают садится, затем заставили самолет снизиться ниже глиссады, загнали в кабину постороннего польского генерала предварительно набухав его, и точно в расчетное время за несколько секунд до удара об березу подорвали крыло самолета. Браво русские спецслужбы! При таких возможностях русских стоит удивиться, почему еще не погибли все члены новой польской комиссии по пересмотру причин катастрофы. Уж после такого хитрого плана устранения польского самолета устроить всем членам комиссии ДТП, отравления и прочее - совсем ерунда.
    Alex_59
    1. krops777 Сегодня, 15:30
      оварные русские заманили польский самолет в туман, делали вид что отговаривают садится, затем заставили самолет снизиться ниже глиссады, загнали в кабину постороннего польского генерала предварительно набухав его, и точно в расчетное время за несколько секунд до удара об березу подорвали крыло самолета


      А еще успели к прилету вырастить коварную русскую березу, которая как и все русские пьет водку, ругается матом и играет на балалайке в обнимку с медведем.
      krops777
  6. Серый брат Сегодня, 15:10
    Пора полякам чистки в своих рядах устраивать - я лично рекомендую расстрел из зенитки.
    Борт номер один, в любом государстве (кроме Германии) является одним из самых охраняемых объектов, так что если уж они так хотят думать что самолёт взорван, то им придётся принять как данность тот факт что это сделали свои же.
    Следовательно надо этих "своих" найти и примерно наказать)))
    Серый брат
  7. Logall Сегодня, 15:12
    am
    [/quote] берёзой. Разрушение крыла началось перед берёзой. Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва[quote]

    Берёза просто защищалась! Это же наша, русская берёза...
    Logall
    1. Серый брат Сегодня, 15:15
      Цитата: Logall
      Берёза просто защищалась! Это же наша, русская берёза...

      Это не просто берёза - эту берёзу, в стародавние времена, Иван Сусанин самолично посадил.
      Серый брат
  8. Му Дозвон Сегодня, 15:12
    Поляки продолжают радовать wassat
    Му Дозвон
  9. pvv113 Сегодня, 15:13
    Разрушение левого крыла

    Судя по формулировкам, компетенция польской комиссии ожидает желать лучшего
    pvv113
    1. Серый брат Сегодня, 15:18
      Цитата: pvv113
      компетенция польской комиссии ожидает желать лучшего

      Она полностью соответствует компетенции их министра обороны, а он немного того: fool
      Серый брат
      1. pvv113 Сегодня, 15:22
        Да, у него компетенция на лбу написана laughing
        pvv113
    2. Alekseits Сегодня, 15:28
      Там полный ноль, о какой компетенции Вы говорите.
      Alekseits
      1. pvv113 Сегодня, 15:30
        Так про эту нулевую компетенцию и говорим wink
        pvv113
  10. sabakina Сегодня, 15:17
    Польша: Берёза не виновна в крушении Ту-154; был взрыв

    Эта песня хороша, начинай сначала!
    sabakina
  11. Altona Сегодня, 15:17
    Цитата: CentDo
    Самолет к вылету готовили польские техники, вот с них пусть и спрашивают.

    ------------------------------
    Почему разлом крыла прошел не по линии перфорации, как в анекдоте:"пришли инженеры на авиазавод и видят, после окончательной сборки слесарь дядя Вася наносит дрелью перфорацию на крыло.Спрашивают, почему? Он говорит:" Так будет еще прочнее, где вы видели туалетную бумагу, рвущуюся по перфорации?"
    Altona
  12. Стройбат запаса Сегодня, 15:18
    Береза не виновата! Виновата БЕЛКА! Эта русская диверсантка просочилась на борт самолета и и взорвала в левом крыле ТРИ(!!!) бутылки С2Н5ОН! laughing
    Стройбат запаса
  13. вит Сегодня, 15:19
    Берёза просто защищалась! Это же наша, русская берёза...

    Слава Богу что там не дуб был! а то б еще и самой польше досталось...
    вит
  14. Masya Masya Сегодня, 15:24
    Разрушение крыла началось перед берёзой.

    Не учли, что берёза телекинезом обладала! wink
    Masya Masya
  15. 1536 Сегодня, 15:24
    Эта катастрофа под Смоленском теперь становится в одну линейку с авиакатастрофой вблизи Гибралтара 4 июля 1943 года, в которой погиб генерал В. Сикорский - глава польского правительства в изгнании. Увы, но Польша как была так и осталась разменной монетой в мировой политике. А поляки-то и не знают...
    1536
    1. pvv113 Сегодня, 15:28
      Поляки, в отличие от Коперника, думают, что Польша плоская, стоит на трех китах, и весь мир вокруг нее вращается lol
      pvv113
    2. Alekseits Сегодня, 15:30
      Она не становится, её туда ставят принудительно. laughing
      Alekseits
    3. Му Дозвон Сегодня, 15:50
      Не врите,в Гиблралтаре нет русских и берёз! wassat
      Му Дозвон
  16. Му Дозвон Сегодня, 15:26
    Во всей этой истории самый интересный вопрос такой:а зачем,собственно,Россия якобы уничтожила этих польских горе начальников?Какова мотивация этого,якобы,теракта? wassat
    Му Дозвон
  17. Фракийский воин Сегодня, 15:28
    Цитата: CentDo
    Самолет к вылету готовили польские техники, вот с них пусть и спрашивают. Или они теперь скажут, что самолет был сбит?


    Слово ПЗРК хотят приобщить к делу, ето все задание, иначе никак нет зачета на ето "затраткомиссия".
    Фракийский воин
  18. Оператор Сегодня, 15:29
    "Разрушения произошли перед березой", - стало быть, взрывать было не обязательно, береза все равно выполнила бы свою роль laughing

    "Д.билы", - С.Лавров (С)
    Оператор
    1. Туз Бубен Сегодня, 15:37
      Да уж...
      Кроме как Дебилы б.... больше сказать нечего...
      Админ, ...заметь, я процитировал главу нашего МИДа...
      Туз Бубен
  19. sabakina Сегодня, 15:36
    Новая группа, «расследующая» дело, теперь объявляет, что изучила обломки крыла Ту-154 и выявила «взрывной характер повреждения металла».

    Насколько я знаю, останки самолета ещё у нас, что они могли изучить?....или я ошибаюсь?
    sabakina
  20. Zaurbek Сегодня, 15:39
    Короче, или наши сбили из зенитки или поляки сами взорвали самолет?
    Zaurbek
  21. К-50 Сегодня, 15:44
    был взрыв

    Сказка про мочало, начинай с начала. negative
    Похоже у панов совсем крышу сносит, что после такого количества экспертиз сами себе не верят.
    Д.Б.(с) С.Лавров. good
    К-50
  22. Altona Сегодня, 15:47
    Цитата: вит
    Слава Богу что там не дуб был!

    ---------------------------
    Может снижались до критического, чтобы веников для бани наломать?
    Altona
    1. Му Дозвон Сегодня, 15:57
      Может им берёзового сока захотелось? wassat
      Му Дозвон
  23. AID.S Сегодня, 15:58
    "Вы нам, гады, еще за березу ответите!"
    AID.S
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