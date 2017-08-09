Польша: Берёза не виновна в крушении Ту-154; был взрыв

Во время последнего пленарного заседания комиссии, возглавляемой Казимежем Новачиком, согласована позиция в вопросе времени и первичных причин разрушения левого крыла Ту-154М. Разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с берёзой. Разрушение крыла началось перед берёзой. Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва.

Очередная польская комиссия «расследует» дело о крушении Ту-154 под Смоленском. Напомним, что речь идёт об авиакатастрофе, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга и десятки высокопоставленных польских чиновников. Самолёт пытался приземлиться на аэродром Смоленск Северный в условиях плохой видимости несмотря на предупреждения со стороны диспетчеров о необходимости ухода на запасной аэродром. Экспертиза подтвердила, что в момент крушения в кабине пилотов находился посторонний человек в состоянии алкогольного опьянения. При посадке самолёт задел крылом дерево, после чего произошло разрушение воздушного судна.Польская сторона решила, что комиссия представляет ложные выводы, хотя в комиссии присутствовали и эксперты из самой Польши. Новая группа, «расследующая» дело, теперь объявляет, что изучила обломки крыла Ту-154 и выявила «взрывной характер повреждения металла». РИА Новости приводит заявление очередной польской комиссии:При этом польская сторона заявляет, что нужно игнорировать сам факт возможности взаимодействия со стороной российской. Видимо, таким образом проще притянуть за уши любую версию, которая находится в интересах нынешних правящих элит в Польше.Напомним, что ранее комиссия эксгумировала останки президента Качиньского и его супруги. Итоги эксгумации в прессе освещены не были, судя по всему, по той простой причине, что ничего конспирологического тогда выдумать комиссии не удалось. Теперь выдумали конспирологию о взрыве крыла самолёта и "непричастности" ни пьяного генерала, ни берёзы к крушению самолёта.