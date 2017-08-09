16:00 09 августа

Китайцы обошли россиян на конкурсе "Десантный взвод"

Завершился конкурс «Десантный взвод» в рамках международного турнира «АРМИ-2017». Пресс-служба российского оборонного ведомства сообщает, что первое место в упомянутом конкурсе заняли военнослужащие из Китайской Народной Республики. Соревнования проводились близ китайского города Гуаншуй.

В соревновательной программе помимо России и Китая участие принимали представители десантных войск ЮАР, Таджикистана, Венесуэлы, Казахстана и Марокко.

Результаты победителей следующие:
Команда Китая – 62 балла, команда России – 50 баллов, команда Казахстана – 42 балла.


Конкурс «Десантный взвод» впервые проводится в Китае. В общей сложности соревнования продлились 10 дней. Основные мероприятия проходили на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй).

Этапы конкурсной программы:

Десантирование в составе взвода, поиск грузов на площадке, приземления, марш-бросок.
Индивидуальная гонка на БМД (БТР).

Биатлон (стрельба сходу из различных положений) в составе отделений, стрельба из стрелкового оружия и гранатомётов, без экипажей.

Спринт на БМД (БТР).
Преодоление десантно-штурмовой полосы с естественными и искусственными препятствиями.
Гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой. Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей.

Эстафета на БМД (БТР).
Марш-бросок (эстафета) с преодолением полосы препятствий для подразделений ВДВ со стрельбой из стрелкового оружия без экипажей.
Индивидуальный прыжок на точность.


Фото с сайта "АРМИ-2017"

Завтра – 10 августа – пройдёт награждение победителей и призёров конкурса.

Использованы фотографии: http://armygames2017.mil.ru/airborne_platoon_media_ru
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Комментарии 13

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  1. cniza Сегодня, 15:43
    Хорошее дело и не всегда нам побеждать , тем более в Китае.
    cniza
    1. Алексей7777777 Сегодня, 15:50
      Ничё,ничё-это наши просто после праздника своего ещё не отойдут никак,а то бы они им!!! laughing
      Алексей7777777
      1. cniza Сегодня, 15:53
        В этом что то есть , но мы не ищем оправданий. lol
        cniza
    2. vkl.47 Сегодня, 15:53
      Почему по тв не показывают? А показывают никчемную сборную по футболу.
      vkl.47
  2. Altona Сегодня, 15:45
    Молодцы, что еще скажешь. Не без китайских хитростей конечно. И в одежде с обувью, а и ростом китайцы наверное поменьше наших, куда то влазить и вылазить наверное им проще. Может и взвод был специальный, образцово-показательный как профессиональные спортсмены.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 15:46
      Называется - дома стены помогали.
      cniza
  3. pvv113 Сегодня, 15:47
    Как это ни грустно, но второе место тоже неплохо. Китайцам - поздравления!
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 15:50
      Злее будем на следующий год. good
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 15:58
        Догоним и перегоним!!! wink
        pvv113
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 15:51
    Молодцы,ни когда не повторяются.Всегда меняют тактику,оборудование.Да и выбрать из 3-ех миллионов солдат,50-60 отличников боевой и политической подготовки проще)))
    ПРАВОкатор
  5. Вольный Казак Сегодня, 15:51
    Второе место, конечно, тоже почетно. Не всегда же и не во всём же нам быть чемпионами. Но всё же лучше в мирных баталиях победы праздновать, чем реальную кровь проливать!
    Вольный Казак
  6. kenig1 Сегодня, 15:53
    А как же "ни кто кроме нас"?)))
    kenig1
  7. Masya Masya Сегодня, 15:57
    Остаётся только порадоваться за китайских товарищей... Обидно, досадно но ладно... feel
    Masya Masya
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