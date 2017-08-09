Китайцы обошли россиян на конкурсе "Десантный взвод"
Завершился конкурс «Десантный взвод» в рамках международного турнира «АРМИ-2017». Пресс-служба российского оборонного ведомства сообщает, что первое место в упомянутом конкурсе заняли военнослужащие из Китайской Народной Республики. Соревнования проводились близ китайского города Гуаншуй.
В соревновательной программе помимо России и Китая участие принимали представители десантных войск ЮАР, Таджикистана, Венесуэлы, Казахстана и Марокко.
Результаты победителей следующие:
Команда Китая – 62 балла, команда России – 50 баллов, команда Казахстана – 42 балла.
Конкурс «Десантный взвод» впервые проводится в Китае. В общей сложности соревнования продлились 10 дней. Основные мероприятия проходили на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй).
Этапы конкурсной программы:
Десантирование в составе взвода, поиск грузов на площадке, приземления, марш-бросок.
Индивидуальная гонка на БМД (БТР).
Биатлон (стрельба сходу из различных положений) в составе отделений, стрельба из стрелкового оружия и гранатомётов, без экипажей.
Спринт на БМД (БТР).
Преодоление десантно-штурмовой полосы с естественными и искусственными препятствиями.
Гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой. Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей.
Эстафета на БМД (БТР).
Марш-бросок (эстафета) с преодолением полосы препятствий для подразделений ВДВ со стрельбой из стрелкового оружия без экипажей.
Индивидуальный прыжок на точность.
Фото с сайта "АРМИ-2017"
Завтра – 10 августа – пройдёт награждение победителей и призёров конкурса.
В соревновательной программе помимо России и Китая участие принимали представители десантных войск ЮАР, Таджикистана, Венесуэлы, Казахстана и Марокко.
Результаты победителей следующие:
Команда Китая – 62 балла, команда России – 50 баллов, команда Казахстана – 42 балла.
Конкурс «Десантный взвод» впервые проводится в Китае. В общей сложности соревнования продлились 10 дней. Основные мероприятия проходили на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй).
Этапы конкурсной программы:
Десантирование в составе взвода, поиск грузов на площадке, приземления, марш-бросок.
Индивидуальная гонка на БМД (БТР).
Биатлон (стрельба сходу из различных положений) в составе отделений, стрельба из стрелкового оружия и гранатомётов, без экипажей.
Спринт на БМД (БТР).
Преодоление десантно-штурмовой полосы с естественными и искусственными препятствиями.
Гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой. Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей.
Эстафета на БМД (БТР).
Марш-бросок (эстафета) с преодолением полосы препятствий для подразделений ВДВ со стрельбой из стрелкового оружия без экипажей.
Индивидуальный прыжок на точность.
Фото с сайта "АРМИ-2017"
Завтра – 10 августа – пройдёт награждение победителей и призёров конкурса.
Использованы фотографии: http://armygames2017.mil.ru/airborne_platoon_media_ru
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