СМИ рассказали, как мечты США создать «плавучий танк» потерпели крах
Со времен Второй мировой войны армия США озадачилась идеей создать «плавучий танк», причем изначально планировалось создать целую дивизию бронемашин-амфибий, пишет военный обозреватель The National Interest Джозеф Тревитик.
Первая технология «превращения» танка в амфибию была предложена еще в 1940 году венгерским инженером Николаем Штрауслером. По его задумке, для придания плавучести на танки должна была устанавливаться система под названием Duplex Drive.
Система состояла из складного водонепроницаемого экрана, устанавливавшегося на корпус танка и в разложенном виде создававшего достаточное водоизмещение для поддержания танка на плаву. На танк также устанавливался гребной винт с системой отбора мощности от двигателя.
Американские и канадские танки, оснащенные Duplex Drive, даже участвовали в Нормандской операции, однако вскоре от данной системы приняли решение отказаться, поскольку экран был уязвим для огня противника, осколков и препятствий, что повышало риск затопления машины.
США решили не отказываться от идеи «плавучего танка» и в 1945 году разработали новую систему – T-6, представляющую собой корпус понтонной лодки.
Изначально планировалось, что танк, оснащенный T-6, будет способен преодолевать трехметровые волны, при этом система не препятствовала бы ведению огня из орудий машины.
В действительности же от T-6 отказались еще быстрее, чем от Duplex Drive. Система увеличивала размер танка, а на воде машина, оснащенная T-6, могла развивать скорость не более восьми километров в час, при этом вес самой T-6 составлял 15 т.
В заключении автор отмечает, что армия США продолжала безуспешные попытки создать «плавучий танк» вплоть до конца 1950-х годов, однако в итоге эту идею забросили, и все свелось лишь к проведению небольших частных экспериментов.
Более подробно о плавающих танках вы можете прочитать в материалах "ВО" пройдя по этии ссылкам: часть1 и часть2
Первая технология «превращения» танка в амфибию была предложена еще в 1940 году венгерским инженером Николаем Штрауслером. По его задумке, для придания плавучести на танки должна была устанавливаться система под названием Duplex Drive.
Система состояла из складного водонепроницаемого экрана, устанавливавшегося на корпус танка и в разложенном виде создававшего достаточное водоизмещение для поддержания танка на плаву. На танк также устанавливался гребной винт с системой отбора мощности от двигателя.
Танк М4А2 «Шерман» с комплектом оборудования DD («Шерман» DD Mk I).
Американские и канадские танки, оснащенные Duplex Drive, даже участвовали в Нормандской операции, однако вскоре от данной системы приняли решение отказаться, поскольку экран был уязвим для огня противника, осколков и препятствий, что повышало риск затопления машины.
США решили не отказываться от идеи «плавучего танка» и в 1945 году разработали новую систему – T-6, представляющую собой корпус понтонной лодки.
Изначально планировалось, что танк, оснащенный T-6, будет способен преодолевать трехметровые волны, при этом система не препятствовала бы ведению огня из орудий машины.
В действительности же от T-6 отказались еще быстрее, чем от Duplex Drive. Система увеличивала размер танка, а на воде машина, оснащенная T-6, могла развивать скорость не более восьми километров в час, при этом вес самой T-6 составлял 15 т.
В заключении автор отмечает, что армия США продолжала безуспешные попытки создать «плавучий танк» вплоть до конца 1950-х годов, однако в итоге эту идею забросили, и все свелось лишь к проведению небольших частных экспериментов.
Более подробно о плавающих танках вы можете прочитать в материалах "ВО" пройдя по этии ссылкам: часть1 и часть2
Использованы фотографии: http://millitari.ru/
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