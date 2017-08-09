Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата"

Тональность заявлений официальных лиц Турции и президента Эрдогана, а также некоторые доклады аналитических центров, которые плотно занимаются ближневосточными вопросами, говорят о том, что Турция намерена возобновить войсковую операцию "Щит Евфрата", которую она начала в августе прошлого года. Уже почти год исполняется с тех пор, как Турция смогла зачистить определенную территорию на севере Сирии. Вся эта тональность говорит о том, что Турцию не устраивает сложившееся положение вещей, по-прежнему, Турция не обладает стратегической инициативой

На самом деле изменилась обстановка в Идлибе, в провинции, находящейся под патронажем турецкой республики. Там те, на кого они ставили – группировка "Ахрар аш–Шам" потеряла все рычали управления и сейчас там усилилась коалиция "Хайат Тахрир аш-Шам", а это значит, что и "Ан-Нусры*"

США вооружают YPG и PYD против террористов организации «Исламского Государство», под предлогом, что именно эти организации воюют с ИГ, однако существует немало фактов, что YPG и PYD зачастую весьма успешно сотрудничают с ИГ*