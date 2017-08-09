17:54 09 августа

Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата"

Заведующий отделом политики Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата", передает РИА Новости

24 августа 2016 года армия Турции начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата"



Тональность заявлений официальных лиц Турции и президента Эрдогана, а также некоторые доклады аналитических центров, которые плотно занимаются ближневосточными вопросами, говорят о том, что Турция намерена возобновить войсковую операцию "Щит Евфрата", которую она начала в августе прошлого года. Уже почти год исполняется с тех пор, как Турция смогла зачистить определенную территорию на севере Сирии. Вся эта тональность говорит о том, что Турцию не устраивает сложившееся положение вещей, по-прежнему, Турция не обладает стратегической инициативой
— заявил Мавашев

По мнению эксперта, сейчас Турцию волнует ситуация в сирийской провинции Идлиб.

На самом деле изменилась обстановка в Идлибе, в провинции, находящейся под патронажем турецкой республики. Там те, на кого они ставили – группировка "Ахрар аш–Шам" потеряла все рычали управления и сейчас там усилилась коалиция "Хайат Тахрир аш-Шам", а это значит, что и "Ан-Нусры*"
— указал он.

По мнению Мавашева сейчас главной целью для турецкой армии станет Идлиб.

Мнение Мавашева в какой то мере подтвердил глава турецкой медиа-ассоциации, колумнист турецкой газеты Takvim эксперт Экрем Кызылташ, который заявил, что в случае необходимости Анкара может приступить к новым военным операциям в Сирии, наподобие операции «Щит Евфрата», либо расширить охват операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, и этот шаг будет сделан исключительно из национальных интересов Турции.

По мнению Кызылташа, активность таких террористических организаций как YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») вредит интересам Турции.

США вооружают YPG и PYD против террористов организации «Исламского Государство», под предлогом, что именно эти организации воюют с ИГ, однако существует немало фактов, что YPG и PYD зачастую весьма успешно сотрудничают с ИГ*
- сказал Кызылташ.

* Террористические организации, запрещенные в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 16:18
    Аппетит приходит во время еды...Решили побольше Сирийской территории к рукам прибрать,пока карта прёт...
    Алексей7777777
    1. cniza Сегодня, 16:21
      Как бы им не подавиться , но они просто так не остановятся.
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:28
        Цитата: cniza
        Как бы им не подавиться , но они просто так не остановятся.

        Ну думаю остановим если что...Просто помните , когда еще Турция была "нейтральна" через нее шли поставки оружия и пополнения для чертей, обратно нефть..Дамаск фактически был окружен! Многое изменилось после попытки переворота в Турции..Так что пусть воюют и нам легче будет! А курды продажны и не видать им автономии!
        ОТДЕЛ
        1. Logall Сегодня, 16:57
          [/quote] США вооружают YPG и PYD против террористов организации «Исламского Государство», под предлогом, что именно эти организации воюют с ИГ, однако существует немало фактов, что YPG и PYD зачастую весьма успешно сотрудничают с ИГ*
          - сказал Кызылташ.[quote]

          Таип опять с ''янк''ой сново что-то мутят. Вова не одобрит! Второй раз спасать не станет.
          Или это с его подачи. На деньги Америки афёру провести?
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 17:02
            Саш, если бы знали прикуп - жили бы в Сочи. wink
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 17:22
              Цитата: Джедай
              Саш, если бы знали прикуп - жили бы в Сочи. wink

              Или бы уже не жили belay
              Logall
  2. Pirogov Сегодня, 16:19
    Боятся независимого Курдистана как огня .
    Pirogov
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:48
      она (независимость) никому кроме матрасов пока не нужна. Нам понадобиться когда нужен будет рычаг. А пока думаю она и наши планы нарушает

      с-т Petrov
  3. Туманность Бумеранг Сегодня, 17:27
    Турция уже кусок Сирии отжала приличный. Но тут не будет столько комментариев, когда Израиль отвечает на обстрелы. Даже озабоченности не будет от МИДа.
    Ниодного писка.
    Туманность Бумеранг
  4. APASUS Сегодня, 17:32
    Попытка Эрдогана иметь собственную игру.Играть против курдов и это понятно,но Эрдоган еще пытается играть против своих союзников США.Пока четко видно что Турция может серьезно вляпаться.
    APASUS
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