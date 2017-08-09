Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата"
Заведующий отделом политики Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата", передает РИА Новости
24 августа 2016 года армия Турции начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.
По мнению эксперта, сейчас Турцию волнует ситуация в сирийской провинции Идлиб.
По мнению Мавашева сейчас главной целью для турецкой армии станет Идлиб.
Мнение Мавашева в какой то мере подтвердил глава турецкой медиа-ассоциации, колумнист турецкой газеты Takvim эксперт Экрем Кызылташ, который заявил, что в случае необходимости Анкара может приступить к новым военным операциям в Сирии, наподобие операции «Щит Евфрата», либо расширить охват операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, и этот шаг будет сделан исключительно из национальных интересов Турции.
По мнению Кызылташа, активность таких террористических организаций как YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») вредит интересам Турции.
* Террористические организации, запрещенные в России
24 августа 2016 года армия Турции начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.
Тональность заявлений официальных лиц Турции и президента Эрдогана, а также некоторые доклады аналитических центров, которые плотно занимаются ближневосточными вопросами, говорят о том, что Турция намерена возобновить войсковую операцию "Щит Евфрата", которую она начала в августе прошлого года. Уже почти год исполняется с тех пор, как Турция смогла зачистить определенную территорию на севере Сирии. Вся эта тональность говорит о том, что Турцию не устраивает сложившееся положение вещей, по-прежнему, Турция не обладает стратегической инициативой— заявил Мавашев
По мнению эксперта, сейчас Турцию волнует ситуация в сирийской провинции Идлиб.
На самом деле изменилась обстановка в Идлибе, в провинции, находящейся под патронажем турецкой республики. Там те, на кого они ставили – группировка "Ахрар аш–Шам" потеряла все рычали управления и сейчас там усилилась коалиция "Хайат Тахрир аш-Шам", а это значит, что и "Ан-Нусры*"— указал он.
По мнению Мавашева сейчас главной целью для турецкой армии станет Идлиб.
Мнение Мавашева в какой то мере подтвердил глава турецкой медиа-ассоциации, колумнист турецкой газеты Takvim эксперт Экрем Кызылташ, который заявил, что в случае необходимости Анкара может приступить к новым военным операциям в Сирии, наподобие операции «Щит Евфрата», либо расширить охват операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, и этот шаг будет сделан исключительно из национальных интересов Турции.
По мнению Кызылташа, активность таких террористических организаций как YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») вредит интересам Турции.
США вооружают YPG и PYD против террористов организации «Исламского Государство», под предлогом, что именно эти организации воюют с ИГ, однако существует немало фактов, что YPG и PYD зачастую весьма успешно сотрудничают с ИГ*- сказал Кызылташ.
* Террористические организации, запрещенные в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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