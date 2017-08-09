17:54 09 августа

На учениях ВДВ испытано новое оборудование для прыжков с большой высоты

Новое оборудование для десантирования с больших высот испытано в ходе выброски военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ с вертолета Ми-8 в рамках проведения полковых тактических учений ВДВ под Псковом, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Впервые в ходе проведения полковых тактических учений было проведено парашютное десантирование группы специального назначения из транспортно-боевого вертолета Ми-8 с парашютной системой "Арбалет-1" с использованием кислородного оборудования и систем навигации с высоты четырех тысяч метров
- сказали в военном ведомстве, передает ТАСС.

На учениях ВДВ испытано новое оборудование для прыжков с большой высоты

Комплект кислородного оборудования и снаряжения парашютиста (ККО-П)



Комплект кислородного оборудования и снаряжения парашютиста (ККО-П) разработан и представлен для проведения государственных испытаний Научно-производственным предприятием "Звезда".

Применение кислородного оборудования для высотного десантирования позволит десантникам осуществлять выброску с высоты до восьми тысяч метров. Комплект обеспечивает дыхание военнослужащего при парашютировании, защиту головы от ударов при покидании самолета, парашютировании и приземлении, радиосвязь.

В состав комплекта входит защитный шлем ЗШ-17П, кислородная маска КМ-36П, блок кислородного оборудования парашютиста БКО-П, блок кислородного оборудования БКО-Б, парашют - "Арбалет-1", контейнер УГКПС-50 (унифицированный грузовой контейнер с автономной парашютной системой).

Использованы фотографии: http://www.zvezda-npp.ru/ru
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Комментарии 3

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:47
    Для диверсантов самый раз...! Интересно на западе есть такие разработки..?
    ОТДЕЛ
  2. капитан Злой Сегодня, 17:50
    Наконец-то разработали свое кислородное оборудование,лучше поздно,чем никогда,но с 4000 тысяч и без кислородки можно прыгать, с ним прыгать надо с 5000 м и выше.Надеемся лет этак через 10 дойдет до отдельных строевых частей,у нас быстрей не получается.Коломенский "Аэроград" интересно закупит эти новинки для своих курсов обучения. Или дальше будет учить на импортном оборудовании?Страна первопроходец в создании ВДВ, а на самом деле по многим показателям ВДП в прошлом веке.
    капитан Злой
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