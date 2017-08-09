19:43 09 августа

США презентовали новую разработку - Stryker MSL

Корпорации Boeing и General Dynamics презентовали свою новую разработку – Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL), сообщает портал aviationweek.com. Американский бронетранспортер стал многоцелевой боевой системой.

Новая модификация бронетранспортера создана в качестве многоцелевой системы, способной эффективно бороться наземными и воздушными целями. Основой нового «Страйкера» является разработанная корпорацией Boeing установка SHORAD (SHOrt Range Air Defense) shoot-off, презентованная весной текущего года как замена Avenger – зенитно-ракетного комплекса ближнего действия, размещенного на базе HMMWV. Stryker является первым «носителем» комплекса SHORAD shoot-off, при этом Boeing планирует разместить его и на гусеничных боевых машинах M2 Bradley, передает "Warspot"

США презентовали новую разработку - Stryker MSL

Установка SHORAD shoot-off



Stryker MSL может вооружаться ракетами AGM-114 Hellfire (все версии, включая Longbow), а также перспективными ракетами AI-3 и AIM-9X Sidewinder. Кроме того, установка SHORAD shoot-off опционально может оснащаться боевым лазером, чтобы сбивать легкие беспилотники, не расходуя на них дорогостоящие ракеты. По мнению разработчиков, Stryker MSL станет универсальной боевой машиной в составе американской армии и сможет заменить Avenger, обеспечивая воздушную защиту боевых подразделений, а также будет эффективно поражать любые наземные цели.



Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая троих членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин. Сегодня на вооружении американской армии состоит около 4700 машин на базе Stryker.

Использованы фотографии: http://aviationweek.com/
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Комментарии 4

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  1. tchoni Сегодня, 18:25
    самаваропаравозоветролет? Если он с закрытых позиций на большой дальности сможет поражать бронетехнику - может толк и будет. А так - подводный аэроплан.
    tchoni
    1. xetai9977 Сегодня, 18:39
      Задумка очень хорошая. Если пойдёт в серию, то станет одним из хитов продаж
      xetai9977
    2. Архонт Сегодня, 18:51
      У нас наверняка такой в проектах есть
      Архонт
  2. Alexey RA Сегодня, 18:56
    Основой нового «Страйкера» является разработанная корпорацией Boeing установка SHORAD (SHOrt Range Air Defense) shoot-off, презентованная весной текущего года как замена Avenger – зенитно-ракетного комплекса ближнего действия, размещенного на базе HMMWV.

    Неужто и до янки дошло, что комплекс ПВО на любом шасси нельзя оснащать ракетами от ПЗРК - потому как концепция ПЗРК основана на принесении всех ТТХ ЗУР в жертву малой массе и малым габаритам. Единственным преимуществом ПЗРК является скрытность - которую комплекс ту же теряет, будучи взгромождённым на "Хамви" или "Тигр". Короче говоря, этот автоПЗРК обнаруживается, классифицируется и уничтожается с дальности, большей чем дальность его работы.
    В СССР это поняли ещё в 60-х - и вместо вооружения полкового ЗРК на колёсном шасси ("Стрела-1") уже готовой ЗУР от ПЗРК разработчики сделали для комплекса более тяжёлую и дальнобойную ракету. Хотя теперь опять началась ересь на "Тигре".
    Alexey RA
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