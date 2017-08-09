Росстат удивляет: В России падают цены
Росстат сегодня публикует статистику, которую вряд ли заметили большинство россиян. Речь идёт о статистике, на основании которой ведомство судит о снижении цен в РФ. По данным Росстата, вторую неделю подряд в России фиксируется дефляция.
С 25 июля потребительские цены снижаются на 0,1% еженедельно. При этом отмечено, что в июле зафиксирована инфляция, по своему уровню уступающая прогнозируемой. Если верить ведомству, то цены в России за второй месяц лета подросли на 0,1%.
С начала года инфляция составила 2,3% - показатель к 7 августа. Целевые показатели инфляции, о которых ранее заявляли в Минэкономразвития, по итогам 2017 года составляют не более 4-4,5 процентов. Эксперты полагают, что инфляционные показатели действительно могут установить новый национальный рекорд по своему минимуму. В годовом выражении инфляция не превышает 3,8%.
Отмечается, что это важный показатель, особенно при учёте того, что в отношении России действуют сразу несколько пакетов западных санкций, касающихся и взаимной торговли, и банковской сферы.
Эксперты в этой связи прогнозируют, что Банк России в ближайшее время может пойти на очередное снижение ключевой ставки. Это в том случае, если не произойдёт экстраординарной ситуации в российской и мировой экономике.
С 25 июля потребительские цены снижаются на 0,1% еженедельно. При этом отмечено, что в июле зафиксирована инфляция, по своему уровню уступающая прогнозируемой. Если верить ведомству, то цены в России за второй месяц лета подросли на 0,1%.
С начала года инфляция составила 2,3% - показатель к 7 августа. Целевые показатели инфляции, о которых ранее заявляли в Минэкономразвития, по итогам 2017 года составляют не более 4-4,5 процентов. Эксперты полагают, что инфляционные показатели действительно могут установить новый национальный рекорд по своему минимуму. В годовом выражении инфляция не превышает 3,8%.
Отмечается, что это важный показатель, особенно при учёте того, что в отношении России действуют сразу несколько пакетов западных санкций, касающихся и взаимной торговли, и банковской сферы.
Эксперты в этой связи прогнозируют, что Банк России в ближайшее время может пойти на очередное снижение ключевой ставки. Это в том случае, если не произойдёт экстраординарной ситуации в российской и мировой экономике.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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