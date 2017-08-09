19:42 09 августа

Росстат удивляет: В России падают цены

Росстат сегодня публикует статистику, которую вряд ли заметили большинство россиян. Речь идёт о статистике, на основании которой ведомство судит о снижении цен в РФ. По данным Росстата, вторую неделю подряд в России фиксируется дефляция.

С 25 июля потребительские цены снижаются на 0,1% еженедельно. При этом отмечено, что в июле зафиксирована инфляция, по своему уровню уступающая прогнозируемой. Если верить ведомству, то цены в России за второй месяц лета подросли на 0,1%.

Росстат удивляет: В России падают цены



С начала года инфляция составила 2,3% - показатель к 7 августа. Целевые показатели инфляции, о которых ранее заявляли в Минэкономразвития, по итогам 2017 года составляют не более 4-4,5 процентов. Эксперты полагают, что инфляционные показатели действительно могут установить новый национальный рекорд по своему минимуму. В годовом выражении инфляция не превышает 3,8%.

Отмечается, что это важный показатель, особенно при учёте того, что в отношении России действуют сразу несколько пакетов западных санкций, касающихся и взаимной торговли, и банковской сферы.

Эксперты в этой связи прогнозируют, что Банк России в ближайшее время может пойти на очередное снижение ключевой ставки. Это в том случае, если не произойдёт экстраординарной ситуации в российской и мировой экономике.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Смог Сегодня, 18:17
    Эксперты в этой связи прогнозируют, что Банк России в ближайшее время может пойти на очередное снижение ключевой ставки.
    Ох, уж эти прогнозы. Ох, уж эти эксперты. Вангуют.....
    Это в том случае, если не произойдёт экстраординарной ситуации в российской и мировой экономике
    Вот ванговать не буду, но почему то кажется что произойдет, эта самая экстраординарная ситуация. Дай Бог, что б я ошибся.
    Смог
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:21
      На овощи, фрукты местные да..! Август и урожай не плохой был ...Это стандартная тенденция в с\х именно местного производства , а в остальном все дорожает конечно! Сейчас либерасты завоют хором хе хе..
      А еще платежеспособность населения падает...(особенно в Москве,в провинции там вечно на голодном пайке и не до жиру..)))
      Ешь ананасы , рябчиков жуй день твой последний приходит буржуй..! Уже очень актуален в народе..
      ОТДЕЛ
      1. ватник Сегодня, 18:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        На овощи, фрукты местные да..! Август и урожай не плохой был ...

        Не знаю у нас всё что можно "затопило" сплошные дожди лета почти не было те кто живут в деревне и питаются во многом тем что вырастили на своём участке очень сильно "жалуются" от цен в магазинах.
        Так что где Росстат увидел снижение цен я не знаю.
        ватник
        1. Балу Сегодня, 18:33
          Цитата: ватник
          Так что где Росстат увидел снижение цен я не знаю.

          Татария: Яблоки местные 79 руб, свинина 300-400, говядина 400-500, куры от 170,внезапно исчезла индюшатина вообще (до этого149-300), свежий картофель от 30 . Я не ощущаю ничего, батон от 30. Черешня от 190. Слива от 80. дыня от 39, арбузы от 25.
          Балу
          1. Каракурт Сегодня, 18:47
            Цитата: Балу
            Цитата: ватник
            Так что где Росстат увидел снижение цен я не знаю.

            Татария: Яблоки местные 79 руб, свинина 300-400, говядина 400-500, куры от 170,внезапно исчезла индюшатина вообще (до этого149-300), свежий картофель от 30 . Я не ощущаю ничего, батон от 30. Черешня от 190. Слива от 80. дыня от 39, арбузы от 25.

            Наро-Фоминский (Московская область)район Батон - от 11 руб,арбуз -9.40,Куринная грудка-159 руб и выше,картофель молодой от 24 руб и выше,ЖКХ -3-х комнатная квартира -7996 руб (прописаны 4 человека)
            Каракурт
            1. Му Дозвон Сегодня, 19:14
              Ну 11 рублей хлеб это овно,уж извините,20 хотя бы.
              Му Дозвон
          2. ватник Сегодня, 18:53
            Цитата: Балу
            Татария: Яблоки местные 79 руб, свинина 300-400, говядина 400-500, куры от 170,внезапно исчезла индюшатина вообще (до этого149-300), свежий картофель от 30 . Я не ощущаю ничего, батон от 30. Черешня от 190. Слива от 80. дыня от 39, арбузы от 25.

            Хочу со своими деньгами в Татарстан smile хотя мясо у нас по той же цене а вот разные фрукты в магазинах несколько подороже не растёт у нас черешня и арбузы слишком холодно да и яблоки что то в этом году видимо не уродятся а вишни не было совсем..
            ватник
            1. Балу Сегодня, 18:59
              Цитата: ватник
              Хочу со своими деньгами в Татарст

              Зимой было легче. После нового года как-то все хуже. Приезжайте, новую однушку в 10 км от Казани от 1400 тыс.
              Балу
              1. ватник Сегодня, 19:08
                Цитата: Балу
                Приезжайте, новую однушку в 10 км от Казани от 1400 тыс.

                Спасибо но я уже у себя привык.
                ватник
          3. Дуплет Сегодня, 19:05
            Цитата: Балу
            Цитата: ватник
            Так что где Росстат увидел снижение цен я не знаю.

            Татария: Яблоки местные 79 руб, свинина 300-400, говядина 400-500, куры от 170,внезапно исчезла индюшатина вообще (до этого149-300), свежий картофель от 30 . Я не ощущаю ничего, батон от 30. Черешня от 190. Слива от 80. дыня от 39, арбузы от 25.

            Подтверждаю земляк.
            Дуплет
            1. Балу Сегодня, 19:09
              Цитата: Дуплет
              Цитата: Балу
              Цитата: ватник
              Так что где Росстат увидел снижение цен я не знаю.

              Татария: Яблоки местные 79 руб, свинина 300-400, говядина 400-500, куры от 170,внезапно исчезла индюшатина вообще (до этого149-300), свежий картофель от 30 . Я не ощущаю ничего, батон от 30. Черешня от 190. Слива от 80. дыня от 39, арбузы от 25.

              Подтверждаю земляк.

              drinks Нас всех на ВТБ переводят, карточки добровольно-принудительно раздают, до этого и сбербанк был, потом спуртбанк, потом акбарс, а у Вас?
              Балу
          4. Му Дозвон Сегодня, 19:08
            Балу.
            Куры от 100.
            Батон он 21.

            Москва.
            Му Дозвон
        2. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:38
          Цитата: ватник
          Так что где Росстат увидел снижение цен я не знаю.

          В думской столовой, блин! А они на рост ЖКХ, бензина, билетов на дальние и городские рейсы не смотрят? Это для того, что бы зарплаты и пенсии в октябре по минимуму поднять
          ShKAS_mashingun
          1. Му Дозвон Сегодня, 19:31
            Шкас.
            У меня один знакомый,как ты,типа - ругает власть: купил машину,квартиру,двое детей,ездит за бугор отдыхать....
            Знакомая консъержка,сегодня пытался подарить хорошие вещи(съезжаю): "У меня ими все шкафы забиты!".
            Му Дозвон
      2. Дуплет Сегодня, 19:04
        Росстат бредит, как обычно, пытаются отдых нашим управленцам сделать приятнее. Отдел, а при чем тут либерасты? Они все в правительстве. А то, что вы написали абсолютно верно по сути, но с какой то опаской пишите, боитесь, что либерастам зачислят?)) Главное правда, а не принадлежность.
        Дуплет
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:43
      Прошу озвучить название страны, в которой живет Росстат.
      Просто как в известной фразе - "Есть маленькая ложь, есть большая ложь, но есть еще и статистика".
      Офицер запаса
    3. сибиралт Сегодня, 18:50
      Росстат пишет сказки, такова его задача. Ежедневно покупаю продукты и снижение цен что-то не заметил. Пошел новый урожай овощей, но по цене вдвое -трое дороже, чем старый. Молочка выросла в цене и стала практически мало съедобной. Сахар, хлеб, соль пока в цене держаться. Головка чеснока - 20 рэ, три стебелька укропа или петрушки 10-15. Картофель 35-40, лук репка - 45, арбузы неизвестного происхождения 20 за кГ, стакан малины - 100, червивые грибы 200 (других не выросло), масло (как бы сливочное, без вкуса), твердые сыры около 500. Колбасные изделия с запахом мяса 350-400. Еще прошлым летом хватало набора продуктов на 500 рублей в день. Теперь нужно около 1000. И это в аграрном субъекте России, юге Алтайского края, где средняя зарплата по промышленности около 17 тыс в месяц (опять же по данным Росстата). Благо, привозные персики 120-200.
      сибиралт
      1. Му Дозвон Сегодня, 19:20
        Врёшь ты нагло,постыдился бы.
        Му Дозвон
    4. Logall Сегодня, 18:59
      Цитата: Смог
      Ох, уж эти прогнозы. Ох, уж эти эксперты.

      "ОХ, уж эти сказочники"!
      Мульт вспомнился...
      Logall
  2. Стройбат запаса Сегодня, 18:19
    Маловато что-то. У нас вон за последние 2 недели цены на хлеб не выросли, а на арбузы упали примерно с 18 до 16 руб/кг. Посчитаем в процентах? wassat laughing
    Стройбат запаса
    1. Смог Сегодня, 18:26
      Цитата: Стройбат запаса
      цены на хлеб не выросли, а на арбузы упали

      Хреново, что хлеб засолить нельзя, вот арбузы можно. И жевать потом всю зиму соленые арбузы. laughing Ой Мама,капусточка конечно дело хорошее,но в доме нужно держать и мясные закуски (Ширли - мырли)
      Смог
      1. avt Сегодня, 18:43
        Цитата: Смог
        Хреново, что хлеб засолить нельзя,

        В холодильнике держи.
        Цитата: vfqjh
        А эти анализаторы сами то в магазин ходят ???

        Может реально
        Цитата: ShKAS_mashingun
        В думской столовой, блин!

        Или ,,Азбуке вкуса" wassat
        avt
        1. Смог Сегодня, 18:49
          Цитата: avt
          В холодильнике держи.

          На всю зиму??? Это ж какой холодильник нужен? А можно в погребе????
          Смог
          1. avt Сегодня, 19:42
            Цитата: Смог
            А можно в погребе????

            Если в деревне и сам из муки не печёте, то в вакуумной упаковке в леднике лежать будет долго . На хранении его ещё проспиртовывают .
            avt
    2. kapitan92 Сегодня, 18:30
      Цитата: Стройбат запаса
      Маловато что-то. У нас вон за последние 2 недели цены на хлеб не выросли, а на арбузы упали примерно с 18 до 16 руб/кг. Посчитаем в процентах? wassat laughing

      Сезонное снижение цен на с/х продукцию, правительство пытается выдать за победу импортозамещения. В России цыплят по осени считают! hi
      kapitan92
  3. Му Дозвон Сегодня, 18:21
    А чему тут удивляться-то?
    Если только тому что это ФЛУД на ВО wassat
    Му Дозвон
    1. Балу Сегодня, 18:35
      Цитата: Му Дозвон
      А чему тут удивляться-то?
      Если только тому что это ФЛУД на ВО wassat

      А вы ангел бесплоти belay , воздухом питаетесь what , в магазин и на базар не ходите winked ?
      Балу
      1. Му Дозвон Сегодня, 19:01
        При чём тут ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ? request
        Му Дозвон
        1. Балу Сегодня, 19:04
          Пишите в личку дорогой редакции, мол так и так во середу чуть не плача...
          А мы люди взрослые по стариковски о своем о наболевшем обмениваемся мнениями. простите нас crying убогих. Войны начинаются и оканчиваются, а семьи кормить надо.[b][/b] drinks
          Балу
          1. Му Дозвон Сегодня, 19:10
            Не прибедняйся:старый конь борозды не испортит bully
            Но и глубоко не вспашет wassat
            Му Дозвон
        2. сибиралт Сегодня, 19:25
          Как это - "причём тут ВО"? Каждый раз, когда глядишь на цены, в голове первая мысль - неужто война началась? belay Тут же захожу на сайт. Вроде все спокойно. bully
          сибиралт
  4. Andrey591 Сегодня, 18:22
    А я и не заметил request
    Andrey591
  5. Челябинск1973 Сегодня, 18:23
    Так упали на 0,1%,или поднялись на0,1%?Денег нет,но вы держитесь!Д.Б.
    Челябинск1973
  6. vfqjh Сегодня, 18:25
    А эти анализаторы сами то в магазин ходят ??? Ещё хочется поинтересоваться размером их зарплат . У нас живут по пословице - один с сошкой , а семеро с ложкой ... Вот Вам и производительность труда , сокращение себестоимости , рост накладных расходов и т.д , и т.п. ....
    vfqjh
    1. Вадим237 Сегодня, 19:03
      Они в "Азбуку вкуса" ходят.
      Вадим237
  7. APASUS Сегодня, 18:26
    Осень и как правило в этот сезон начинают дешеветь овощи.Но это преподносится как очередная победа властей в развитии сельского хозяйства.Учитывая холодный летний сезон в этом году,урожая не будет и эти цены к Новому году будут в 3-5 выше .
    APASUS
  8. Му Дозвон Сегодня, 18:27
    Реально цены давно не растут,всегда можно купить дёшево по акции.
    Мы на 25 тыщ рублей жили(сейчас на 44-47 тыщи собираемся).
    И как-то хватало,при чём платили ЖКХ за 2-е хаты,плюс я ещё и алкаш,сам удивляюсь.Причём без особой экономии,даже странно.
    P.S.Сейчас хату вторую решили сдать,наконец-то.
    Му Дозвон
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:29
      И как-то хватало,при чём платили ЖКХ за 2-е хаты,плюс я ещё и алкаш,сам удивляюсь.Причём без особой экономии,даже странно.


      самый честный! красава! laughing
      с-т Petrov
      1. Му Дозвон Сегодня, 18:32
        Не понял...Может по-пьяни не то сказал? wassat

        Если совсем честно,то,вроде,заначка была...
        Тыщ 35 в месяц уходило,наверное...
        Му Дозвон
      2. Му Дозвон Сегодня, 19:02
        Я то,отчасти,и честный,а вот вы,отчасти,глупый...Увы.
        Му Дозвон
  9. Alexandr2637 Сегодня, 18:30
    А эти "эксперты" в магазины вообще заглядывают? what
    Я так понимаю, что эти крысы от нашего правительства . negative
    Эх, к стенке их нужно во главе с медведевым и госдурой. angry
    Вот уж точно Россия глотнёт чистого воздуха! smile
    Только вот какое отношение эта статья к ВО относится? no
    Alexandr2637
  10. Хаджи Мурат Сегодня, 18:30
    НЕ УДИВЛЯЕТ, А РАДУЕТ
    Хаджи Мурат
  11. tchoni Сегодня, 18:41
    стою на заправке. 95 стоивший полторы недели назад 39.80 сейчас 41.05 ..... ГИДЭЭЭЭЭЭЭ.......??????
    tchoni
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:50
      Цитата: tchoni
      стою на заправке. 95 стоивший полторы недели назад 39.80 сейчас 41.05 ..... ГИДЭЭЭЭЭЭЭ.......??????


      Можно ответить в рифму.
      А если серьезно - у нас в Питере пару недель назад 95-ый стоил 39-80, сейчас 41-05. А в Сочи, куда я ездил в командировку на монтаж (на авто, естественно) 95-ый стоит 42-50.
      Комментарии жены после похода в продовольственный магазин по поводу цен приводить не хочу - забанят.
      Офицер запаса
      1. Paranoid50 Сегодня, 19:22
        Цитата: Офицер запаса
        у нас в Питере пару недель назад

        Неделю назад по Питеру привели местную статистику . Оказалось,что за первую половину текущего года в Санкт-Петербурге подешевели только две позиции: курево и алкоголь. laughing За "синьку" не скажу, а по куреву - подтверждаю кратковременное снижение,сейчас опять вверх поползло. Пока всё.
        Paranoid50
    2. Вадим237 Сегодня, 19:06
      Да и то половина горючки на заправках - разбавуха.
      Вадим237
  12. Бензорез Сегодня, 18:44
    Ой как хорошо, здорово, великолепно! Ничто так не радует, как благая весть после тяжелого дня трудового. yes
    Бензорез
  13. Egorovich Сегодня, 18:51
    Старо предание,но верится с трудом.
    Egorovich
  14. Гардамир Сегодня, 19:14
    В магазинах росстат не читают. Цены растут то на одно, о на другое. Народ просто перестал ходить по магазинам.
    Гардамир
  15. Altona Сегодня, 19:27
    Росстат теперь не независимиая организация, а подчинен МЭР, так что считают как прикажут.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 19:28
    Цитата: Egorovich
    Старо предание

    -----------
    Свежо предание...
    Altona
  17. kefan Сегодня, 19:35
    Где только они эти цифири берут, наверно с потолка.
    kefan
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