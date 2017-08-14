Мексиканские воины-орлы и воины-ягуары против испанских конкистадоров. Кто нам про них написал? (часть третья)

...доколе, невежды, будете любить невежество?..

(Притчи 1:22)

Сегодня мы несколько отклонимся от темы изучения военного дела коренного населения Центральной Америки в годы испанского завоевания. Причина банальна. Прошлые публикации опять вызвали целый ряд комментариев, ну, скажем так, содержащих утверждения, весьма далекие от реальности. Причем их авторы даже не потрудились вспомнить, что есть Интернет, а в нем Гугл, и прежде чем что-то написать, можно было бы и в них заглянуть, и хотя бы немного в этом вопросе «подковаться». Можно обратиться, наконец, и к книгам, которые, кстати, тоже есть в Интернете в общедоступной форме. Среди них самыми простыми для усвоения и интересными со всех точек зрения можно считать две: первая – «Падение Теночтитлана» (Детгиз, 1956), Кинжалова Р. и «Тайна жрецов майя» (Эврика, 1975) Кузмищева В. Это научно-популярные издания очень высокого уровня, делающие честь нашей советской исторической науке, и выполненные, несмотря на всю свою «популярность», на очень высоком академическом уровне. Все это вполне может дать ответ на главный вопрос – «а откуда вы все это знаете?»Но книги книгами, а есть ли не вторичные, а первичные источники наших знаний о тех далеких временах, которые не были бы написаны «лживыми испанцами», которые только к тому и стремились, чтобы оболгать бедных индейцев и оправдать этим самым свои завоевания?Оказывается, такие источники есть и написаны они самими индейцами, которые, оказывается, обладали своеобразной письменностью и сумели донести до нас много интересных сведений о своем прошлом. Это так называемые «кодексы». И поскольку это очень интересный и информативный источник, то есть смысл в нашем повествовании сделать «небольшой крюк» и… познакомиться с этими древними источниками информации о жизни и культуре народов Месоамерики.Вот так выглядит знаменитый «Мадридский кодекс».Начнем с того, что месоамериканские кодексы – это письменные документы ее коренных обитателей – индейцев, принадлежащие как к доиспанскому, так и раннему колониальному периодам, в которых главным образом в пиктографической форме рассказывается о различных исторических и мифологических событиях, описываются их религиозные ритуалы, быт (например, подробно рассматривается сбор податей и судебные тяжбы). Кроме того, в них содержатся также астрономические и специальные гадательные таблицы и много чего еще.Репродукция «Мадридского кодекса» на выставке в музее в Копане, в Гондурасе.Эти своеобразные книги представляют собой ценнейший памятник месоамериканской истории и культуры. Называют их обычно по именам исследователей, владельцев, или по тому месту, где они сегодня хранятся (например, «Флорентийский кодекс» хранится во Флоренции). Во многих музеях экспонируются факсимильные копии этих кодексов. Ну, а первым таким месоамериканским кодексом, который был переведен на русский язык, является «Кодекс Теллериано-Ременсис» (2010).Кодекс Фейервари-Майер. Музей мира, Ливерпуль.С чем связано название этих «книг»? Слово «кодекс» (лат. Codex) означает «кусок дерева», в начале они писались на деревянных табличках. В индейских кодексах использовалась бумага из коры разных видов фикусов, на языке ацтеков называвшаяся аматль, что в испанском превратилось в амате. На языке классических майя оно звучало как huun (или hun) - «книга», «кора» или же «одежда из коры».Копия книги «Чилам Балам» В Национальном музее истории и антропологии в Мехико-сити.Сделать бумагу, как известно, можно по-разному. Индейцы, например, для этого сдирали с деревьев длинные полосы коры и очищали их от толстого внешнего слоя. Затем эти полосы отмачивались в воде, высушивались и отбивались на камнях или деревянных досках. Так получались листы, достигающие несколько метров в длину, а чтобы они были гладкими, их шлифовали камнями и грунтовали гипсом. Кроме того, поскольку тот же полуостров Юкатан назывался на языке майя «страна индюков и оленей», то есть олени там водились, некоторые из этих кодексов были написаны на оленьей шкуре.Рисунки из «Кодекса Борджиа», изображающие небесных покровителей одного из 20 дней месяца. Это один из древнейших месоамериканских религиозных и пророческих манускриптов. Считается, что он был создан до завоевания Мексики испанскими конкистадорами на территории штата Пуэбло. Представляет собой самую значительную книгу группы манускриптов Борджиа, - именно в его честь все эти рукописи и получили свое название. В кодексе 39 листов, которые сделаны из выделанных шкур животных. Листы имеют форму квадрата 27Х27 см, а вся длина его составляет почти 11 метров. Рисунки покрывают страницы с обеих сторон. Всего заполнено ими 76 страниц. Читать Кодекс нужно справа налево. Владел им известный итальянский кардинал Стефано Борджиа, после чего его приобрела библиотека Ватикана.Кисточки для письма делали из кроличьего меха, ну а краски использовались минеральные.«Ватиканский кодекс В (3773)»Особенностью кодексов было то, что их складывали гармошкой, с «обложкой» из дерева или выделанной кожи, с украшениями из золота и драгоценных камней. Читали их раскладывая гармошку лист за листом, либо же сразу развернув такую книгу во всю ее длину.Это вот все, что касается самих кодексов как определенных информационных объектах. Теперь давайте посмотрим, когда и где они появились и каким образом попали в руки к европейцам. Начнем с того, что где именно появились рукописи индейцев, написанные на бумаге, неизвестно.В Теотиуакане археологи нашли камни, которые были датированы VI веком н. э., похожие на те, что использовались для изготовления бумаги. У майя книги, написанные на бумаге, распространились где-то в конце IX века. Кроме того, такие народы, как сапотеки и тольтеки, уже в III в н. э. имели рукописи на бумаге, а книги – уже приблизительно в 660 году.Ацтеки поставили производство бумаги на «индустриальную основу», причем аматль им поставляли и в качестве дани покоренные ими племена, а использовалась бумага и для написания и… самой что ни на есть рутинной канцелярской работы. Известно также, что в городе Тешкоко была библиотека с большой коллекцией рукописей майя, сапотеков и тольтеков. То есть в этом плане индейцы Месоамерики мало чем отличались от тех же греков и римлян на ранних этапах их развития.«Кодес Бодли», стр.21.Когда испанцы начали завоевание Америки, кодексы, как и многие другие памятники индейской культуры, уничтожались без счета. Много рукописей погибло при осаде Теночтитлана в 1521 году. Но так как «книг» было очень много, некоторые из них сохранились и были отосланы в Испанию в качестве сувениров и трофеев. И в этом нет ничего удивительного. Среди испанских дворян было не так уж и мало грамотных и даже образованных людей, интересовавшихся историей других народов, не говоря уже о том, что кодексы были необычны и красивы. А раз так, то… почему бы их и не привести к себе домой в Испанию?А вот так выглядят страницы «Кодекса Бодли». Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.Но были и такие кодексы, что были написаны в колониальный период, причем по прямому наущению европейских миссионеров, которые считали, что они помогут им с большей эффективностью обращать индейцев в христианство. Делались эти кодексы так: местные художники под надзором испанцев делали рисунки, после чего к ним добавлялись подписи и объяснения уже на испанском или на местных индейских языках, записанные латинскими буквами, либо на латыни. Таким образом, монахи, причем особенно этим отличались францисканцы, старались зафиксировать индейские обычаи и даже верования. То есть создавались «иллюстрированные энциклопедии» местной жизни, которые помогали приезжающим в Новую Америку испанцам быстрее познакомиться с местной культурой и… научиться «понимать индейцев».«Кодекс Селден». Бодлеанская библиотека Оксфордского университета.Есть точка зрения, что «колониальные кодексы предназначались для того, чтобы перестроить умы и память коренных месоамериканцев. Эти кодексы, даже созданные самими ацтеками, представляли собой исторический нарратив с господствующей испанской точки зрения». Скорее всего это именно так и есть. То есть, в них могли «расписываться» ужасы человеческих жертвоприношений с тем, чтобы показать – «вот от чего мы вас спасли». Но… хотя это без сомнения и так, очевидны два обстоятельства. Первое: такой подход способствовал сохранению индейской пиктографической письменности. И второе, что сохранились и доиспанские кодексы, то есть имеется основа для сравнения и сопоставления их текстов. Следует отметить и то, что многие из поздних рукописей были основаны на более ранних, доиспанских, или даже целиком с них скопированы. Ну, сколько же всего современная наука знает кодексов колониального периода? Около пятисот! Не малое число, не так ли, причем есть надежда, что по мере изучения старинных собраний документов число их будет расти. Дело в том, что до сих пор полностью не разобраны многие частные библиотеки и даже… чердаки в замках Испании и Франции, где чего только нет, но хозяева сами заниматься этим не хотят, а исследователей к себе не пускают.«Кодекс Беккер».Каким же образом осуществляется современная классификация индейских рукописей? Все кодексы делятся на две большие группы: колониальные и, соответственно, доколониальные. Вторая классификация – это кодексы известного и неизвестного происхождения.Самой многочисленной группой кодексов, понятно, являются те, что были написаны после колонизации. До наших дней дошло сотни кодексов ацтеков, из которых самыми известными являются следующие: «Кодекс Аскатитлан», «Кодекс Ботурини», «Бурбонский кодекс», «Ватиканский кодекс A (3738)», «Кодекс Вейтия», «Кодекс Коскатцин», «Кодекс Мальябекиано», «Кодекс Тудела», «Кодекс Иштлильшочитль», «Кодекс Мендоса», «Кодекс Рамирес», «Кодекс Обен», «Кодекс Осуна», «Кодекс Теллериано-Ременсис», «Анналы Тлателолько», «Кодекс Уэшоцинко», «Флорентийский кодекс» и множество других, для перечисления которых здесь просто не хватит места.«Кодекс Риос»Кодексов майя, а также других народностей, значительно меньше и названы они по библиотекам, в которых они хранятся. Это: «Миштекский кодекс», «Кодекс Гролье», «Дрезденский кодекс», «Мадридский кодекс», «Парижский кодекс». Вот несколько кодексов миштеков исторического содержания: «Кодексы Беккер I и II», «Кодекс Бодли», «Кодекс Зуш-Наттолл», «Кодекс Коломбино».Есть так называемые «Кодесы Борджиа», но ни об их происхождении, ни о том, кем они были созданы, информации нет. Причем, самое удивительно, что эти кодексы посвящены религиозной тематике. Это: «Кодекс Борджиа», «Кодекс Лауд», «Ватиканский кодекс B (3773)», «Кодекс Коспи», «Кодекс Риос», «Кодекс Порфирио Диас» и ряд других.«Кодекс Зуш-Наттолл» Стр. 89. Ритуальный поединок. Современная прорисовка. Пленник, привязанный к жертвенному камню за пояс, сражается сразу с двумя воинами-ягуарами. Из глаз пленника текут слезы. Интересно, что вооружен он двумя палками (или это каменные пестики для муки?), а вот у его противников щиты и странное оружие в виде перчаток с когтями ягуара.Теперь давайте хотя бы выборочно познакомимся с некоторыми из этих кодексов более подробно, чтобы иметь представление об их содержании…