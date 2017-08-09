«Свободная охота» российских летчиков в Сирии попала на видео

Летчики ВКС РФ в Сирии проводят боевые вылеты в режиме «свободной охоты». Этот термин обозначает вылет в район, в котором обнаружена подозрительная активность террористов, поиск и идентификация наземных целей противника и их последующее уничтожение. В «свободной охоте» применяется весь ассортимент вооружения боевых самолетов.