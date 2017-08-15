«А тебя вижу, а ты меня нет!» - стробоскопические купола на танках

Разработка такого перспективного средства ведения войны, как танк, поставила перед его конструкторами множество самых разных задач, решать которые приходилось в спешке, буквально на ходу, и решать эффективно, поскольку от их качественного решения зависела жизнь людей.Французский танк FCM 2C поражал людей того времени одним своим внешним видом: две башни, длинноствольная 75-мм пушка, четыре пулемета, 13 человек экипаж. Стробоскопа два: на передней башне и на задней, для пулеметчика.Например, полное бронирование машины. Оно было необходимо, понятно, но как обозревать окружающую местность? Ведь слепая бронированная повозка тоже никому не нужна! Сделать «смотровые окошки»? Но в них стали бы свободно залетать пули и осколки! Так что следовало продумать и этот вопрос, ставший для танков Первой мировой войны очень важным.Решение, принятое к исполнению, было простым и дешевым. Это были узкие «щели» (прорези) в броне, вероятность прямого попадания пули в которые была крайне мала. Также опробовались и перископы, уже применявшиеся в это время в пехоте. Но оказалось, что поле зрения через перископ довольно ограничено. Щели лучше, хотя через них могли не только залетать пули, но и попадать в танк отравляющие газы и горючие жидкости. Совсем узкими (меньше диаметра пули) сделать смотровые щели тоже было нельзя. В этом случае пришлось бы приближать глаз к ним вплотную, что тоже было бы небезопасно.Вскоре, однако, выяснилось, что щели, во-первых, дают ограниченный обзор и командир танка всей окружающей машину местности не видит. А во-вторых, пули, разбиваясь о броню рядом со смотровыми щелями, разбрасывали во все стороны брызги расплавленного свинца. Причем даже мельчайшая такая «капелька» выводит танкиста из строя! В идеале требовалось устройство, которое позволило бы командиру танка иметь обзор на все 360 градусов, и не подвергаться при этом опасности со стороны пуль и осколков снарядов. Решить эту проблему сначала попытались, устанавливая на танках «командирские башенки» - четырехугольные рубки с четырьмя смотровыми щелями. Посмотрев по очереди в каждую, командир запоминал «картинку» окружающей местности и мог реагировать на изменение обстановки. Но… чего-то он мог и не заметить, да и не мог он, сидя в своей «будочке», непрерывно вертеться как волчок!И решение, причем очень даже элегантное, было найдено и впервые применено во Франции на танке FCM (Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée) сразу после Первой мировой войны. Основывалось оно на… стробоскопическом эффекте. Причем сам этот эффект использовался еще в викторианскую эпоху в развлекательной установке Zeotrope, в которой использовался щелевой цилиндр с серией изображений на внутренней стороне цилиндра. Когда цилиндр вращался, изображения сливаются в одну движущуюся картинку, и, кажется, что разрывы между кадрами исчезают. Это вызвано феноменом стойкости зрения – поскольку человеческий глаз видит мир «со скоростью» 0,1 сек. То есть наш мозг при большей скорости разрывов просто не видит. Как не видим мы и разрывов кадров на киноленте, хотя они там, конечно, есть.Первый стробоскопический танковый купол был установлен на прототипе FCM 1A, возможно, уже в 1919 году. И такой же купол также был установлен на прототипе FCM Char de Bataille. Два купола-стробоскопа были смонтированы на двух башнях совершенно чудовищного танка FCM 2C. Никакие другие французские танки, насколько известно, не были оснащены стробоскопическими куполами.Опытный танк FCM Char de Bataille тоже имел стробоскоп.Танки других стран столь впечатляющими новинками не оборудовались. Англичане посчитали, что в ближайшие 10-20 лет никакой войны в Европе не будет, а значит какой смысл им спешить? Немцам было не до танков, в России и танк «Борец за свободу тов. Ленин» был в диво и улучшать его таким дорогостоящим образом никому бы и в голову в те годы не пришло, а в США к танкам вообще было довольно странное отношение после войны, к тому же там разделяли мнение англичан. И только французы пошли на все эти новации, поскольку имели солидный задел на перспективу и не хотели от него просто так отказаться. В итоге стробоскопы появились на тяжелом FCM 2C, но внушительный парк легких FT-17/18 их так и не получил.Устройство французского стробоскопа.Устройство стробоскопов, установленных на прототипах FCM 1A и Char de Batayle, неизвестно, но зато известно, как они были устроены на танке FCM 2C. Купола на FCM 2C состояли из двух цилиндров, вставленных один в другой, внутренней рамы с семью триплексными стеклоблоками, и электродвигателя для вращения внешнего корпуса купола. Этот внешний цилиндр был изготовлен из хромоникелевой стали толщиной 30 мм. То есть это по сути дела была первоклассная броня! Щели для стробоскопического эффекта имели 2 мм в ширину, клиновидной формы, то есть шире снаружи, чем внутри. Понятно, что никакая пуля стандартного калибра 7,5-мм не смогла бы проникнуть внутрь такого отверстия даже при прямом в него попадании. Щели были расположены в 9 групп по 5 щелей в каждой, причем промежутки между ними были примерно на 20% меньше, чем интервалы между группами. Внешняя оболочка купола вращалась со скоростью около 250-300 об/мин, что давало вполне удовлетворительный стробоскопический эффект. Внутренняя и внешняя оболочки визуально словно растворялись, и голова командира танка оказывалась… «в чистом поле», так что он мог свободно обозревать все пространство вокруг себя в любом направлении! Весь купол откидывался назад, что было сделано для обеспечения возможности прямого наблюдения вне боевых условий. В базовом кольце стробоскопического купола были дополнительные смотровые отверстия, снабженные стеклянными блоками. Утверждалось, что французские стробоскопические купола были устойчивы к попаданию пули и давали командиру танка обзор 360°, хотя яркость зрения при этом и несколько уменьшалась.Американский танк Мк VIII со стробоскопом на командирской рубке.Хотя американцы по сути дела и заморозили свою танковую программу и новых машин не выпускали, в период с 1920 по 1925 год Отдел боевых действий армии США проводил многочисленные эксперименты со стробоскопическими куполами, установленными на танках. Американский стробоскопический купол имел только один щелевой цилиндр, а не два, как у французов. Утверждалось, что купол был очень уязвим для винтовочных пуль калибром 0.30. Проект был закрыт в 1926 году с заключением, что обычные перископы превосходят стробоскопический купол. Для испытаний купола был подготовлен тяжелый танк Mark VIII, на котором он был установлен на командирской рубке. Другие примеры неизвестны и, кстати, весьма удивительно, что американцы ограничились столь простой конструкцией стробоскопа и даже не попробовали увеличить толщину брони цилиндра. Ну, сделали бы его толщиной 20 мм. В любом случае такая броня в то время была винтовочным пулям не по зубам!Этот же танк, вид сбоку.В последний раз стробоскоп попал в поле зрения германского танкового дизайнера Эдварда Гроте, который был приглашен советским правительством, чтобы возглавить конструкторское бюро для разработки новых передовых танков для Красной Армии в конце 1920-х годов. Средний танк, созданный командой инженеров под его руководством, был чем-то вроде объекта «демонстрации силы» и самых передовых по тому времени танковых технологий. Поэтому стоит ли удивляться, что Гроте поставил на него и стробоскопический купол. Предполагалось, что на танке будет две башни, одна над другой с независимым вращением.Танк Гроте: весь в пушках и пулеметах и стробоскопом на верхней башне.И вот на самой верхней и был установлен стробоскоп для командира. «Высоко сижу, далеко гляжу!» - вот что можно было бы сказать о такой компоновке, которая в данном случае и для данного танка было бы полностью оправданной. В 1931 году был выпущен лишь один прототип танка Т-22, так как советские власти считали, что этот танк будет слишком дорог и его трудно будет производить при ограниченных возможностях российских заводов. Не найдено никакой информации о характеристиках его стробоскопического купола. Ну, а больше стробоскопы на танках уже не использовались. То есть использовались, на французских FCM 2C, бесславно погибших под бомбами германских пикировщиков в самом начале войны во время их перевозки по железной дороге!