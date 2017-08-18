«Молот полевой войны» - английская 8-дюймовая гаубица Mk VI – VIII

Вряд ли нужно лишний раз напоминать о том, что задача артиллерии – это переброска как можно большего количества взрывчатки неприятелю. Конечно, в танк, скажем, можно и цельнолитую «болванку» «запулить», и это его погубит, но по неприятельским укреплениям лучше всего стрелять чем-то таким, что содержит в себе много взрывчатки и очень сильно взрывается. Чтобы – скажем так, «одним махом семерых побивахом», то есть оставить ему как можно меньше шансов уцелеть. То есть чем не крупнее калибр орудия, тем лучше. Но при этом возрастает и вес. Вот почему 6 и 8 дюймов принято считать наиболее употребимыми калибрами тяжелой полевой артиллерии. Так же считали и в годы Первой мировой войны, однако мало у какой армии были такие орудия. У германской, правда, были 210-мм гаубицы, однако в других странах полевые орудия аналогичных калибров недооценивались.Mk VIII в камуфляжной окраске в канадском Музее Войны, в Оттаве.В Великобритании насущные потребности в орудиях калибра 203-мм были удовлетворены разработкой гаубиц Marks I и V (Mk I и V). Нужно отметить оперативность и находчивость англичан, которые для своих первых 8-дюймовых гаубиц использовали стволы морских орудий с расточенными и обрезанными стволами. Лафеты тоже были сделаны наскоро в железнодорожных мастерских, а колеса взяты от паровых тракторов. Они неплохо себя зарекомендовали, после чего военным захотелось иметь еще более эффективное орудие такого калибра. По этой причине в августе 1915 года фирме «Виккерс» было предложено создать новый образец гаубицы калибра восемь дюймов. Первая 8-дюймовая гаубица модели Mk VI сошла с конвейера уже 1 марта 1916 года.Основные графические проекции гаубицы.Конструкция орудия допускала наводку ствола на 4° влево и вправо, и угол максимального подъема ствола 50°. Затвор поршневой, и на новом орудии он стал более быстрым и современным. Ствол новой гаубицы был изготовлен из никелевой стали и состоял из внутренней трубы, внешнего кожуха, казенника, переднего и заднего направляющих колец. Кожух надевался на трубу с натягом в горячем состоянии, что делало ствол очень прочным и одновременно достаточно легким для такого крупного калибра. Нарезы в стволе имели постоянную крутизну. Противооткатные устройства располагались в массивной люльке под стволом. Тормоз отката гидравлический, накатник – гидропневматический. Подъемный механизм имел один сектор, прикрепленный к левой цапфе люльки. Кроме того, гаубица была оборудована подъемным механизмом для быстрого приведения ствола к углу заряжания (+7°30') и обратно. Поворотный механизм винтовой. Все это позволило добиться максимальной дальности стрельбы в 9825 метров, при общем весе 8,7 тонн, что было примерно на пять тонн меньше веса предыдущих моделей. По сравнению с более ранними версиями у этого орудия была улучшена система отдачи, однако все еще требовались рампы под колесами, чтобы компенсировать остальную часть ее значительной отдачи.Mk VI застряла в канаве и даже трактор не помог!Следующим образцом стала появившаяся в июне 1916 года Mk VII, и она была почти идентична своей предшественнице, за исключением того, что длина ее ствола была увеличена до 17,3 калибров. Последовало несколько небольших повторных проектов, в результате которых и получилась гаубица Mark VIII 8 inch. Теперь новое орудие могло бросать снаряды весом в 200 фунтов (90,8 кг) на дальность в 12 300 ярдов (11 240 м).Гаубицы 54-ой батареи осадной артиллерии ведут огонь по врагу. Западный фронт, 1917 г. Фото Фрэнка Харли.Гаубицу можно буксировать либо трактором, либо лошадьми. Что, в общем-то, было удобно, поскольку гужевой транспорт в годы Первой мировой войны по-прежнему использовался очень широко. Колеса имели ширину в 30 см и диаметр 170 см. Это была действительно тяжелая гаубица: вес ствола и затвора составлял 2,9 тонны, а только лишь один поршневой его затвор весил 174 кг. Скорость стрельбы составляла всего лишь около 1 выстрела в минуту, отчасти из-за большого веса ствола, что требовало снижения его наклона до нуля при заряжании. В 8-дюймовой гаубице использовались боеприпасы картузного типа: то есть снаряды и картузы с порохом загружались в ствол по отдельности. Было четыре типа зарядов, каждый из которых давал разные диапазоны по дальности стрельбы. Гаубица использовалась англичанами вплоть до самого конца Первой мировой войны, затем состояла на вооружении в 20-30 годы и применялась также в первые годы Второй мировой войны, пока в 1943 году ее не признали окончательно устаревшей.Снаряды для 8-дюймовой гаубицы. Фото Фрэнка Харли.Данная гаубица использовалось также французской армией и армией США, где она также и производилось. Всего лишь через восемь дней после американской декларации о начале войны с Германией (принятой Конгрессом 4 апреля 1917 года) компании «Мидвейл Стил и Орднанс Ко», в Никетауне, штат Пенсильвания, было заказано 80 8-дюймовых гаубиц. Выполнить заказ было нетрудно, поскольку эта компания уже выпускала их по заказу Британии. Производство было организовано с такой быстротой, что первое готовое орудие пошло на испытания уже 13 декабря 1917 года. Общий заказ в итоге был увеличен до 195 экземпляров; 146 были завершены и приняты к 14 ноября 1918 года, а 96 из них были затем отправлены за границу.Фугасные снаряды Mk III. Снаряд имел ввинчивающееся дно, медный направляющий поясок в задней части снаряда, и был он довольно толстостенным, что вызывало при его взрыве дробление на крупные и тяжелые осколки, разлетавшиеся на значительное расстояние. Снаряд обладал также сильным фугасным действием.Во время Зимней войны 1939 – 1940 гг. Финляндия, отчаянно нуждаясь в современном и мощном оружии, купила 32 8-дюймовых гаубиц в США, но они прибыли слишком поздно для того, чтобы хоть как-то повлиять на исход этой войны. Они дешевы, но требовалось обучить людей с ними работать, так что, когда их расчеты были готовы, война закончилась. Тем не менее их использовали во время войны с СССР в 1941 – 1944 гг. Финнам понравилась эта гаубица, которую они нашли очень надежной. После Второй мировой войны оставшиеся гаубицы сохранялись на случай новой войны до конца 60-х годов. Ну, а одна такая гаубица попала в военный музей в Хельсинки.BL Mark VIII производства США в музее в Хельсинки. Хорошо видны «тракторные» колеса с рельефными косыми грунтозацепами.BL Mark VIII оказалась мощным, надежным и транспортабельным орудием. Из недостатков ее отмечался очень уж большой откат ствола. Из-за этого при переходе из походного положения в боевое приходилось подкапывать грунт под лафетом, если предполагалась стрельба при больших углах возвышения. Без этого казенник гаубицы мог удариться о грунт.Гаубица в Музее артиллерии в Петербурге.В годы Первой мировой войны эта гаубица поставлялась также в Россию. Они поступали в ТАОН – «Тяжелую артиллерию особого назначения», о деятельности которой, кстати, очень интересно написал автор романа «Порт-Артур» Александр Степанов в его продолжении «Семья Звонаревых». Уж на что хорош «Порт-Артур», а этот его роман еще лучше, но почему-то о нем у нас знают намного меньше. Кстати, когда в конце 1921 года в РККА провели инвентаризацию иностранных пушек, то оказалось, что в ней имеется 59 203-мм гаубиц «иностранных конструкций», большая часть которых относилась к типу Mk VI. Но на 1.08.1923 г. в составе ТАОНа были лишь 203-мм гаубицы Mk VI. Из них пять находились на вооружении, а еще девять составляли неприкосновенный запас ТАОНа, а 15 хранились на складах. Однако уже к 1.11.1936 г. на вооружении в РККА числилось 50 исправных 203-мм гаубиц Mk VI и еще одна такая же учебная гаубица. В дальнейшем гаубицы марки VI находились на вооружении Красной армии по крайней мере до 1943 года.Mk VIII, 23 апреля 1940 года. Бетюн, Франция.Что касается британских гаубиц, то перед началом Второй мировой войны их поставили на колеса с пневматическими шинами, что увеличило их проходимость на грунтовых дорогах и скорость перевозки. В таком виде они провоевали всю войну.