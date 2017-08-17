«Отравленное перо». Губернская печать от Февраля к Октябрю и первых лет победы большевизма… (Часть 8)

«...разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся».

(Исайя 58:6).

В годину бед

Когда кипит в моей отчизне

Измена, тьма и ложь...

Звучи мой стих, сердца людские

Буди, тревожь.

Когда полна моя отчизна

Крестов, родных могил...

Звучи мой стих,

Молчать преступно,

Нет больше сил.

Я в Пензе немедленно издал декрет,

Чтоб власть твою все признавали,

И органы местных эсеров, кадет

И прочих буржуев мы взяли.

И ныне здесь все как по маслу идет:

Разогнана Дума штыками,

И сделали мы молодецкий налет

На спирт и на Банки с Судами [6.C.2].

Источники:

1. Пензенская речь. 1917. №1.

2. Там же.

3. Там же. №50.

4. «Борьба» №29.

5. «Наш путь». 1917. №1.

6. «Наш путь».1917. №2.

7. Там же.

8. «Беднота» 1918. №6.

9. «Голос бедняка» 1919. №65.

Как известно, революция есть не что иное, как крайне убыстренный эволюционный процесс, сопровождаемый внеэкономическим и внеюридическим насилием, во время которого право уступает силе. Причем два этих процесса могут идти одновременно, дополняемые один другим.Так, реформа русского алфавита и языка, подготавливавшаяся задолго до Октябрьской революции, хотя и была осуществлена большевиками в русле всей своей политики, но, тем не менее, имела положительное значение для всех. Точно так же обстояло дело и с введением нового летоисчисления, и в ряде других случаев. Разумеется, все эти процессы представляли для прессы, в том числе и губернской, большой интерес. Поэтому неудивительно, что уже вскоре после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Пензенской губернии появилось много новых периодических изданий. Что было неразрывно связано с подъемом общественной и политической активности, охватившим все слои населения России и их стремлением к получению информации.Одна из пензенских газет революционного времени.Политические партии, отражавшие интересы различных политических кланов и общественных групп, при открывшейся возможности предложить России оптимальные, на их взгляд, пути дальнейшего развития, начали повсеместно издавать свои газеты и журналы. С их помощью проводилась агитационно-пропагандистская работа, разъяснялись населению партийные доктрины и программы, осуществлялась критика политических оппонентов. При этом вся информация, преимущественно злободневного общественно-политического и экономического характера, подавалась читателю через призму интересов, симпатий и антипатий той или иной политической партии. В то же время практически все издания прекратили свое существование уже в 1918 году: одни закрыла Советская власть ввиду их контрреволюционной направленности, ну а большинство просто «умерло» из-за банальной нехватки средств и даже простой бумаги, что, в общем-то, было также на руку победившим большевикам.А это газета петроградских эсеров…Типичным образцом политической периодики этой эпохи была газета «Пензенская речь» – орган кадетов и народных социалистов; первый номер ее вышел 11 мая 1917 года. Уже сами титулы её создателей говорят сами за себя: князь В. Трубецкой, профессор Е.А. Звягинцев, – то есть дворяне и все та же российская интеллигенция, «душой болевшая за народ». Газета была широкоформатной, а выходила она ежедневно на четырех, а иногда – на шести или двух полосах.В ней отмечалось, что «...нет опытных работников, их не хватает во всех областях жизни», а потому и «...нельзя требовать от нового издания той законченности, цельности, содержательности, которых читатель вправе требовать от старого издания». Однако это издание «...с беспристрастием освещающее вопросы современности, с уважением относящееся к чужому мнению и проводящее идеи свободной гражданственности... необходимо для воспитания ...сознательности граждан и их способности жертвовать личными, клановыми и партийными интересами ради Отечества...» [1.C.1]. Издатели газеты считали своим долгом пропаганду более трезвого государственного порядка и спокойного, государственного строительства. Уверенные в том, что на них «...посыпятся нападки, насмешки и, может быть, несправедливые нарекания», преследовать инакомыслящих издатели не собирались, «...помня, что у нас свобода слова и свобода печати, одинаковые для всех». Далее утверждалось, что «Пензенская речь» – орган беспартийный, и перечислялись позиции, которые собирается отстаивать газета:1. Полное доверие правительственной власти.2. Доведение войны до благополучного конца, до всеобщего прочного мира, обеспечивающего жизненные интересы страны.3. Подготовка общества к выборам в Учредительное собрание и органы местного самоуправления.4. Полное и беспристрастное освещение местной жизни [2.C.2].На фотографиях из иллюстрированных изданий тех лет живая история страны.Уже с первого номера в газете вели рубрику «Русская печать», где давался обзор отечественной прессы по какому-либо актуальному политическому вопросу. При этом в начале приводилась цитата из того или иного издания, после которой шел её комментарий, выражавший позицию данного издания. Большевикам, в лице их газет «Правда» и «Социал-демократ», указывалось, что они, видно, решили отколоться от всего «русского Государства», так как поддерживают братание солдат на фронте.Вот даже что было, оказывается! Ну, кто у нас любитель во всем находить происки англичан? Как видите, и тут без них не обошлось!Панорама губернских событий представала перед читателями «Пензенской речи» в материалах под рубриками «Хроника»; «Жизнь края». Интересна помещенная в «Хронике» второго номера перепечатка отклика на возникновение этой газеты, написанного В.В. Кураевым, опубликованного большевистской газетой «Известия». Критикуя и разоблачая реакционную, с его точки зрения, направленность новой газеты, автор подводил читателя к выводу о том, что она защищает интересы помещиков и капиталистов при поддержке продавшихся интеллигентов. На это редакция «Пензенской речи» отвечала, что ее уважение к печатному слову и к свободе печати не позволяет ей «отвечать в том же тоне».Газеты тогдашних бедняков Донецка. А о чем думы? Конечно, о том, как… выбраться из бедности.А с первой полосы первого номера до начала июня в газете проводилась мощная рекламная кампания объявленного Временным правительством «Займа свободы» в пользу Российской армии: «Только напряжение всех наших сил может дать нам желанную победу». В июле «Пензенская речь» публиковала воззвание к населению с призывом вступать в добровольческие отряды.В рецензиях, помещенных под рубрикой «Театр и зрелища», четко просматривается сословный и политический характер издания, что явно говорит о том, что разницу между собой и «народом» издатели явно чувствовали: «Корректным капитаном Гордеевым был СМ. Муратов, а драматические места проведены с надлежащей силой и подъемом, но думается, Гордеев должен быть более изящен, хотя он и родился «мужиком», но морской корпус и тем более академия должны были воспитать в нем джентльмена».В разделах «Телеграммы» и «Разные известия» печатались короткие сообщения о российских и международных новостях. В первую очередь это были сводки с фронтов. В «Маленьком фельетоне» публиковались сатирические миниатюры и стихи, посвященные в основном положению в стране и обвиняющие во всем левые партии, Советы и их политику. В июле 1917 года на страницах газеты велась предвыборная агитация Партии народной свободы в связи с предстоящими выборами в Пензенскую городскую думу.С середины июля по 20 октября «Пензенская речь» не выходила в связи с забастовкой типографских рабочих и противодействия «местных ультралевых сил», а в вышедшем номере сообщалось, что «аграрное движение... выродилось в настоящую пугачевщину с убийствами, грабежами, поджогами и поножовщиной между участниками «движения»[3.C.1]. Осенью и зимой 17-го в газете появились рубрики «Гражданская война» и «Дела большевиков». Публиковалось множество статей, клеймящих позором и их самих, и всю политику Советской власти: «Большевистское самодержавие», «В Смольном застенке», «Что сделали социалистические партии для России после переворота». Пожалуй, впервые в местной губернской печати появился и термин «желтая пресса», причем газета объясняла, что так «заграницей» (так в тексте – прим авторов) называют газеты, не стесняющиеся никакими приемами для привлечения публики. В одном из сентябрьских номеров в газете подробно анализировалось социальное расслоение среди крестьян. Был сделан вывод, что 25% крестьян это пролетарии, «37-38% – это добывающие с наделов лишь только пропитание и столько же сельской буржуазии, работающей на рынок».С 8 июля по 16 ноября 1917 года ежедневно выпускала свою газету «Борьба» пензенская группа РСДРП меньшевиков (объединенная). «Борьба» была малоформатной, выходила на четырех полосах и представляла собой скорее не газету, а партийный боевой листок. Содержание ее составляло в основном изложение меньшевистских доктрин и программ по решению тех или иных проблем; а события, происходившие в стране и в губернии, давались под углом зрения этой партии.Первоначально в газете сотрудничали также и большевики. Однако очень скоро почти все большевистские авторы были отправлены на фронт, и уже 18 июля «Борьба» приветствовала Временное правительство, расстрелявшее демонстрацию рабочих и солдат в Петрограде.В таких статьях, как «Кому выгодна социализация земли?» и «Земельная реформа» [4.C.2-3], вышедших в августовских номерах 1917 года, подробно рассматривались проблемы землеустройства в России, однако факты опять лишь констатировались, а призывы ни к кому конкретно не обращались. Интересно отметить, что все трудности войны газета откровенно объясняла бедностью России по сравнению с той же Францией, а бедность эта проистекала, по её мнению, из общей бедности сельского хозяйства страны.В принципе ничего нового данное издание не содержало, а что касается его настроения, то его лучше всего передает напечатанные в ней стихи поэта С. Ганыпина «В годину бед»:Забавно, что и своим содержанием и по манере подачи материала эта газета прямо перекликается и с нашими сегодняшними оппозиционными изданиями, вот только… никакого воздействия на массы она не оказала!Последние семь номеров «Борьбы» выходили нерегулярно в сентябре-ноябре 1917 года на коричневой оберточной бумаге. Они насыщены крайне острым неприятием политики большевиков и Октябрьской революции, которая была воспринята «Борьбой» как «преступное восстание, поднятое большевиками».Ежедневная эсеро-меньшевистская губернская газета «Наш путь» (Орган объединенных социалистов), выходившая с 17 декабря 1917 по 17 мая 1918 года, представляла собой продолжение «Борьбы» и также заявляла: «Мы не с большевиками и того меньше с кадетами...» [5.C.1]. Здесь же была также помещена статья о протесте Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов против разгона Учредительного собрания и деятельности большевиков, которую издатели газеты оценивали резко отрицательно. Соответственно и большая часть всех других материалов «Нашего пути» содержала информацию, подобранную или написанную таким образом, чтобы передать читателю это негативное отношение её редакции к событиям, происходившим в Петрограде.При этом даже в разгуле преступности «Наш путь» обвинял в первую очередь новую большевистскую власть, объявившую в стране амнистию, о чем прямо сообщалось в статье «Большевистская власть и амнистия».Под рубрикой «Маленький фельетон» печатались сатирические рассказы и стихи, посвященные преимущественно критики большевиков, как в центре, так и на местах. Например, в одном из номеров было помещено сатирическое стихотворение под названием «Рапорт Его Величеству Владимиру Ленину», содержавший совершенно явный намек на большевика Кураева и его «экспроприаторскую деятельность» в Пензе.«Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу, грудью проложим себе…»Обратная связь в газете присутствовала в виде писем читателей, однако их общий объем был весьма невелик, к тому же они часто и не имели социальной значимости. Иные письма из села в то же время носили явно знаковый характер. Так, из села Тархово Пензенской губернии пришло сообщение, что тамошние крестьяне хотят «хоть какого-нибудь плохонького царя, хоть какую-нибудь власть...». В этой же заметке сообщалось и о том, что вымогательство денег у богатых крестьян бедняками называется у них «большевизмом». При этом крестьяне мечтают разогнать всех служащих волостной земской управы, ЗАКРЫТЬ ШКОЛУ (примечание авторов – С.А. и В.О.) и «уничтожить близлежащий лес, который не дает им покоя» [7.C.3]. В других материалах порой присутствовали и такие темы, содержание которых за последовавшее время вплоть до сегодняшнего дня не изменилось совершенно. В частности, это относится к статье «Городской социализм. Канализация. Трамвай. Вода», в которой можно прочитать следующее: «За границей во многих городах тротуары каждый день моются начисто щетками, а в некоторых городах и с мылом, а у нас и дома-то полы не моют каждый день и дышат пылью и взрослые, и дети» – весьма показательный информационный пассаж, за все последующие годы превратившийся в своего рода информационное клише. В самых последних номерах «Нашего пути» появились статьи с заголовками типа «Гонения», «Закрытие газет», в которых сообщалось о закрытии небольшевистских газет в целом ряде городов России.Что же касается чисто большевистских изданий, то о них в советское время на всех уровнях писали так много, что в данном случае есть смысл отметить лишь некоторые из интересных её моментов. Так, именно в большевистской газете «Голос правды» и именно в это время впервые прозвучал призыв «Все для фронта, все для победы!», ставший столь популярным в годы Великой Отечественной войны.У анархистов были свои газеты…Весной и летом 1918 года в Пензенской губернии выходили и три социалистических издания на иностранных языках. Таким образом большевики стремились воздействовать на находившихся в городе иностранных военнопленных и таким образом перетянуть их на свою сторону. Первая называлась «Die Weltbefreing» («Освобождение мира») – и выходила на немецком языке, редактором которой был Генрих Обштеттер. Он участвовал в дни белочешского мятежа в обороне Пензы, работал заведующим отделом иностранных пленных губернской коллегии по делам пленных и беженцев, и активно участвовал во всех крупных губернских политических мероприятиях. Газета «Vilagszabatsag» («Мировая свобода») издавалась венгерской группой военнопленных. Наконец, «Ceskoslovenska Ruda Armaja» («Чешско-словацкая Красная Армия») представляла собой орган чехословацких красноармейских коммунистов, и выходила на чешском, словацком и русском языках. Она сыграла свою роль в политическом воспитании военнопленных-чехословаков и в привлечении на сторону Советской власти определенной части солдат чехословацкого корпуса. Редактировал ее участник революционного движения с 1905 года, профессиональный журналист Артур Гецл. Главной задачей газеты было информирование военнопленных о событиях в России, о классовой борьбе на их родине, разъяснение им идей марксизма-ленинизма и формирование чувства пролетарского интернационализма.Следует отметить, что важной проблемой в то время являлся дефицит «интеллигентных работников», о найме которых в качестве регистраторов по учету хлеба в деревне в газетах печатались даже специальные объявления. Предлагалось записываться гимназистам старших классов, причем заработная плата должна была составлять целых пять рублей в день при проездных выплатах за счет земельного комитета. То есть «интеллигентные» трудовые кадры требовались даже и в то время, и никакой революционный порыв заменить их не мог!Также весной 1918 года, в условиях острой борьбы различных общественно-политических сил, различных идеологий Пензенский губернский комитет РКП (б) начал издавать новую ежедневную «Молот». В ней показывались и анализировались текущие российские события с точки зрения большевистских доктрин. Практически все, что печаталось в газете – от коротких информационных сообщений до стихов было направлено на воспитание её читателей в духе марксистско-ленинской идеологии, т.е. выполняла сугубо политические задачи. При этом в статьях, помещенных на первой полосе, давался обзор текущих событий в России и за рубежом. Большое внимание здесь уделялось теме, шедшей к концу первой мировой войны и ожидавшейся в ближайшее время издателями газеты мировой революции. Естественно острой критики подвергалась хищническая политика империалистических государств (о которой опять-таки многие наши авторы и блогеры с возмущением пишут и сегодня!) ну и, конечно, рассказывалось об усилении классовой борьбы в странах Запада. Разумеется, все трудящиеся призывались к единству и к ужесточению борьбы во имя мировой революции: «ни одной уступки буржуазии, никакой пощады в последней борьбе с ее выступлениями!».Во многих статьях, опубликованных в «Молоте», жестко критиковались другие социалистические партии России, которые не были согласны с политикой большевиков. Вот весьма характерные заголовки статей на эту тему: «Бывшие социалисты», «В семье не без урода», «Невозможно, господа с-ры!», «Удобное учение» (об анархистах), «Сняли маску», «Не друзья, а хищники». То есть журналисты победившей стороны в выражениях по отношению «к бывшим» не слишком стеснялись, хотя сегодня в обличениях несогласных мы даем фору тогдашним «обличителям». Язык наш стал явно богаче!Занимался «Молот» и непосредственно политическим просвещением читателей, публикуя статьи, содержащие основные положения марксизма-ленинизма. Так, в номере от 5 мая 1918 г. появились три такие статьи, приуроченные к юбилею К. Маркса «Карл Маркс», «Что дал Маркс трудящимся?», «Карл Маркс – русский политический преступник». Причем в «Молоте» печаталось очень много стихов – и сатирических, и революционно – пафосных, которые встречались практически в каждом его номере. Названия этих произведений говорят сами за себя: «Мешочники», «Сказка о свободе», «Марш коммунистов», «Певцы пролетарских вершин». Многие авторы (в основном местные) в стихах прославляли людей труда: «Путейцам», «На заводе», «В литейной мастерской», «Пролетарский писатель». Интересно, что данную традицию – печатать стихи «трудящихся», – сохранила и современная коммунистическая печать Пензы и точно так же, как и тогда, несмотря на искренность и злободневность «это далеко не Пушкин».Интересно, что в газете отмечались и недостатки, имевшие место в большевистской партии, то есть начинающие советские журналисты, не стесняясь «выносили сор из избы». Так, например, большевик А. Маркин в своей статье «Болезнь нашей партии» прямо писал, что коммунисты не посещают партийных собраний, что «всех поглотил Совет». В результате этого, по его мнению, жизнь в партии начинает замирать, а «советские работники отрываются от масс». Решения как всегда предлагались в императивном духе: «ввести партийную повинность для всех советских работников», а в заключение провозглашался «лозунг момента» – «Назад в партию!». Т.е. в условиях эффективно организованной работы в советах деятельность собственно большевистской партии была, в общем-то, явно не нужна, и неудивительно, откуда впоследствии, таким образом, родился лозунг «За Советы, но без коммунистов»!Эта газета тоже выходила в Пензе. Как много тогда было различных печатных изданий, не так ли?Содержание газеты «Пензенская беднота» во многом совпадало с содержанием «Молота». Однако в ней ещё больше внимания уделялось зарубежным событиям, как будто бы беднота от этого могла бы стать богаче! При этом рубрика международных новостей так и называлась – «Начало мировой революции», и, судя по публиковавшимся в ней материалам, получалось, что мировая революция уже началась.Сводки с фронтов гражданской войны печатались в разделе «Борьба с контрреволюцией». О событиях, происходивших в регионах России, занятых войсками белых, о решениях, принимавшихся командованием белогвардейских частей и поддерживавших их правительств, рассказывалось в коротких сообщениях под рубрикой «В стане белогвардейцев».О положении дел в Пензенской губернии сообщали заметки под рубрикой «По губернии». Здесь большое внимание уделялось тем переменам, которые происходили на селе, а также работе губернских комитетов бедноты. И вот что интересно отметить, оказывается – и в одной из заметок на эту тему говорилось прямо, что при организации комитетов бедноты в Мокшанском уезде было замечено, что «чем беднее и меньше село, тем успешнее идет там организация коммунистических ячеек и комитетов бедноты». И, что, наоборот, «в селах с шести-семитысячным населением, с лавками, промысловыми заведениями... создание и деятельность комитетов крайне затруднены», т.е. «босяцкий» характер и самой революции в деревне, и деятельность комбедов в губернии для внимательного и вдумчивого читателя не могла не броситься в глаза!В заметках и корреспонденциях, публиковавшихся под рубрикой «Пауки и мухи», речь также шла о классовой борьбе в деревне. Здесь постоянно печатались письма крестьян-активистов из деревень и сел Пензенской губернии, авторы которых призывали бедноту выходить из-под влияния «кулаков» и бороться с эксплуатацией т.е. «голос из народа» в большевистских газетах теперь уже использовался самым активным образом, чего не замечалось ещё каких-то 10 лет назад. Впрочем, писали крестьяне не только о кулацких и поповских «безобразиях», но и о пьянстве в отдельных Советах и других негативных фактах тогдашней жизни крестьян.Тут же публиковались и статьи просвещенческого характера, в которых рассказывалось о различных этапах истории национального освободительного движения. Например, в №№112-114 была опубликована статья «Пугачевщина», где не только рассказывалось о причинах и ходе крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева, но и популярным образом объяснялось её историческое значение. Визуализации образов классового врага посвящались многочисленные карикатуры, печатавшиеся практически в каждом номере «Пензенской бедноты». Чаще всего они отражали перипетии международной политики и эпизоды интервенции, гражданской войны, борьбы с кулачеством и т.д. Отдельные карикатуры снабжались стихотворными комментариями.В декабре 1918 года «Молот» и «Пензенская беднота» объединились, и 16 декабря вышел первый номер «Пензенской коммуны». Новая газета стала полноформатной и выходила ежедневно на четырех полосах. Редакторами ее были С. Давыдов и А. Марьин. В передовой статье первого номера, написанной Марьиным и озаглавленной «Пензенская коммуна», говорилось о целях, преследуемых изданием – «дать массам (рядовым рабочим и крестьянам) интересную популярную газету, которую мог бы легко прочитать и усвоить даже всякий полуграмотный читатель. Она должна затрагивать самые животрепещущие проблемы жизни рабочих и крестьян, помещать короткие заметки о текущих событиях и комментировать, разъяснять их читателю, быть другом, верным собеседником и руководителем трудящихся». В конце статьи звучало обращение к читателям с просьбой о содействии в распространении газеты и о сотрудничестве с ней.От «Пензенской бедноты» в новое издание перешли рубрики: «Начало мировой революции», «По белому свету», «В стане белогвардейцев», а от «Молота» – «Вести из деревни», «Рабочая жизнь», «По уездам». Сводки с фронтов гражданской печатались под рубрикой «На красном фронте». Как и в предшествующих изданиях, в «Пензенской коммуне» печаталось много рассказов, фельетонов и карикатур. Раздел юмора назывался в газете «Сучки и задоринки».Традиционным разделом в газете стала рубрика «Партийная жизнь», где также имели место призывы к оздоровлению партии. Под рубрикой «Красный календарь» сообщалось о событиях, произошедших в этот день в прошедшие годы – традиция, с успехом перекочевавшая и во многие газеты сегодняшнего дня!Газета поддерживала интенсивную обратную связь с читателем. Это наглядно прослеживается в материалах под рубриками «Жалобы читателя» и «Почтовый ящик». Здесь печатались и письма читателей, и те ответы, которые на них давала редакция.С 29 января «Пензенская коммуна» стала выходить на оберточной бумаге, а её последний номер увидел свет 10 февраля 1919 года.Поскольку в составе пензенского военного гарнизона было немало иностранных граждан, с 14 июля 1918 г. в городе два раза в неделю стала выходить газета «За свободу» (военный орган Пензенской Красной Армии). В статье «От редакции» было заявлено, что она будет печататься на русском, чешско-словацком, немецком, венгерском, латышском, сербском, польском и др. языках, чтобы сплотить Пензенский интернациональный гарнизон вокруг газеты.Одесская газета «Борьба» 1919 года.Интересно, что в ней мы встречаем другой взгляд на существовавшие в большевистской партии проблемы. В заметке «Пора понять» (подписанной псевдонимом «Пролетарий») её автор писал, что «газеты читает темная народная масса...», поэтому, «выявляя партийные распри на страницах газеты, мы этим самым смущаем, раздваиваем пролетариат, ослабляя этим самым его революционный дух и силу». Вот как – «темному народу» партийные разногласия знать не следует!В статье В. Кураева «Пролетарий в деревне» опять-таки отмечалась необходимость более активной агитации пропаганды в деревне. Что «в каждом губернском городе необходимо издавать маленькие газеты типа «Бедноты» и распространять их бесплатно в десятках тысяч», а также использовать в целях агитации издания привычного для народа характера – песенники, календари, лубочные картинки со стихами. Главным лозунгом издания являлся призыв: «Да здравствует беспощадная железная диктатура городской и сельской бедноты!» [8.C.1.] В газете подробно рассказывалось о подавлении вооруженных выступлений против советской власти, причем подчеркивалось, что все её враги будут уничтожаться самым беспощадным образом. То есть ставка в информационном воздействии на общественность в значительной степени делалась на страх (чего как раз и не хватало царскому правительству! – прим. авторов С.А. и В.О.) и эта практика, как это все мы хорошо знаем, полностью себя оправдала!Весьма любопытным образцом советской революционной печати стала уездная газета «Голос бедняка». Газета эта стала выходить в 1919 г. и с самого первого номера обращалась к читателям с предложением наладить тесную обратную связь, а впоследствии постоянно ему об этом напоминала. «Вы мало даете сведений, мало корреспондируете в газету! Товарищи, шлите побольше! ...Без стеснения! Все, что справедливо, будет помещено».Газета в целом носила даже более революционный характер, чем газеты, издающиеся в губернском центре. Во всяком случае, она содержала значительно больше кратких призывов и обращений, носивших одновременно и информационный, и явно лозунговый характер: «Семьи дезертиров лишаются пайка и права пользоваться землей; «Прочитай газету неграмотному. Это твой долг, товарищ!» и т.п. Много внимания газета уделяла и борьбе с религией. В частности, автор А. Блюменталь в своей статье «Школа и вера» объяснял, что вера в бога родилась в минуту народного отчаяния и что теперь она умирает, поскольку была орудием народного порабощения, которое теперь уничтожено. «Да здравствует свободный человек и его новая свободная вера!» – заканчивал он свою статью довольно своеобразным призывом [9.C.3]. Верстка же самих материалов в газете была крайне пестрой. Нередко информация из-за рубежа соседствовала с указаниями как нужно проводить сев!