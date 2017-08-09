Киев обвинил Россию в морской изоляции из-за строительства Керченского моста
Возведение Москвой моста через Керченский пролив фактически обрекает Украину на своего рода изоляцию, заявил замминистра по делам беженцев Георгий Тука. По словам чиновника, строительством Крымского моста «Россия нарушает все международные нормы», передает «Обозреватель».
Это не первое заявление украинских министров в отношении строительства Керченского моста. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Россия не сможет достроить Крымский мост, так как своих сил ей якобы не хватит, а иностранные компании от участия в этом проекте откажутся.
В начале августа сообщалось, что Украина намерена подать иск к России из-за строительства Крымского моста, так как Мариупольский и Бердянский порт якобы несут из-за этого убытки. Киев считает, что новый мост «парализует» судоходные маршруты к украинским портам. Украинскую сторону беспокоит возможное блокирование прохода судов из-за монтажа арки – по версии Киева, соответствующие ограничения продлятся 23 дня, хотя строители моста говорят всего о 72 часах.
Украинские власти не раз нагнетали панику, что введенный в строй Керченский мост перекроет судоходство, и украинские порты Мариуполя и Бердянска лишатся возможности принимать и доставлять грузы.
Однако Керченский мост никак не помешает судоходству. Оно будет лишь на несколько дней перекрыто из-за необходимости технических работ, в частности, установки арки. Тогда как в целом мост строится специально так, чтобы обычной флот мог проходить под ним без каких-либо проблем. Мариупольский и Бердянский порты никак серьезно не пострадают от строительства Керченского моста, говорил гендиректор специализированного исследовательского центра Infranews Алексея Безбородова.
Между тем, Мариупольский и Бердянский морские порты действительно теряют свой грузооборот, но совсем по другим причинам. Например, Мариупольский торговый порт был завязан на донецкий грузопоток. Но с 2014 года из-за развязывания военной операции он серьезно просел, а с организацией Киевом полной блокады Донецка и вовсе стал мизерным. Оценочно, грузопоток в порту составляет смешные 1 млн тонн. Это в 30 раз меньше, чем в Одессе.
Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.
Она (Россия – прим.) фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем– заявил Тука.
Это не первое заявление украинских министров в отношении строительства Керченского моста. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Россия не сможет достроить Крымский мост, так как своих сил ей якобы не хватит, а иностранные компании от участия в этом проекте откажутся.
В начале августа сообщалось, что Украина намерена подать иск к России из-за строительства Крымского моста, так как Мариупольский и Бердянский порт якобы несут из-за этого убытки. Киев считает, что новый мост «парализует» судоходные маршруты к украинским портам. Украинскую сторону беспокоит возможное блокирование прохода судов из-за монтажа арки – по версии Киева, соответствующие ограничения продлятся 23 дня, хотя строители моста говорят всего о 72 часах.
Украинские власти не раз нагнетали панику, что введенный в строй Керченский мост перекроет судоходство, и украинские порты Мариуполя и Бердянска лишатся возможности принимать и доставлять грузы.
Однако Керченский мост никак не помешает судоходству. Оно будет лишь на несколько дней перекрыто из-за необходимости технических работ, в частности, установки арки. Тогда как в целом мост строится специально так, чтобы обычной флот мог проходить под ним без каких-либо проблем. Мариупольский и Бердянский порты никак серьезно не пострадают от строительства Керченского моста, говорил гендиректор специализированного исследовательского центра Infranews Алексея Безбородова.
Между тем, Мариупольский и Бердянский морские порты действительно теряют свой грузооборот, но совсем по другим причинам. Например, Мариупольский торговый порт был завязан на донецкий грузопоток. Но с 2014 года из-за развязывания военной операции он серьезно просел, а с организацией Киевом полной блокады Донецка и вовсе стал мизерным. Оценочно, грузопоток в порту составляет смешные 1 млн тонн. Это в 30 раз меньше, чем в Одессе.
Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.
Использованы фотографии: http://most.life/
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