21:28 09 августа

Киев обвинил Россию в морской изоляции из-за строительства Керченского моста

Возведение Москвой моста через Керченский пролив фактически обрекает Украину на своего рода изоляцию, заявил замминистра по делам беженцев Георгий Тука. По словам чиновника, строительством Крымского моста «Россия нарушает все международные нормы», передает «Обозреватель».

Она (Россия – прим.) фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем
– заявил Тука.

Это не первое заявление украинских министров в отношении строительства Керченского моста. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Россия не сможет достроить Крымский мост, так как своих сил ей якобы не хватит, а иностранные компании от участия в этом проекте откажутся.


Киев обвинил Россию в морской изоляции из-за строительства Керченского моста


В начале августа сообщалось, что Украина намерена подать иск к России из-за строительства Крымского моста, так как Мариупольский и Бердянский порт якобы несут из-за этого убытки. Киев считает, что новый мост «парализует» судоходные маршруты к украинским портам. Украинскую сторону беспокоит возможное блокирование прохода судов из-за монтажа арки – по версии Киева, соответствующие ограничения продлятся 23 дня, хотя строители моста говорят всего о 72 часах.

Украинские власти не раз нагнетали панику, что введенный в строй Керченский мост перекроет судоходство, и украинские порты Мариуполя и Бердянска лишатся возможности принимать и доставлять грузы.

Однако Керченский мост никак не помешает судоходству. Оно будет лишь на несколько дней перекрыто из-за необходимости технических работ, в частности, установки арки. Тогда как в целом мост строится специально так, чтобы обычной флот мог проходить под ним без каких-либо проблем. Мариупольский и Бердянский порты никак серьезно не пострадают от строительства Керченского моста, говорил гендиректор специализированного исследовательского центра Infranews Алексея Безбородова.

Между тем, Мариупольский и Бердянский морские порты действительно теряют свой грузооборот, но совсем по другим причинам. Например, Мариупольский торговый порт был завязан на донецкий грузопоток. Но с 2014 года из-за развязывания военной операции он серьезно просел, а с организацией Киевом полной блокады Донецка и вовсе стал мизерным. Оценочно, грузопоток в порту составляет смешные 1 млн тонн. Это в 30 раз меньше, чем в Одессе.

Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.

Использованы фотографии: http://most.life/
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Комментарии 37

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  1. Андрей К Сегодня, 20:05
    ...Киев обвинил Россию в морской изоляции из-за строительства Керченского моста...

    Майдаунизм прогрессирует request
    Не могут определиться - це перемога, чи зрада ...
    То мост не построят, то построят - но мериканци болтов не продадут и мост рухнет...
    То потопят в Азовском море своими вундервафлями, пардонтес - «москитным флотом» всех ворогов, то супер кораблю "сайгаку дачному" ствол разворотило аки гнилой тряпице...
    Не угодишь на этих небратьев...












    Андрей К
    1. Соломон Кейн Сегодня, 20:09
      Вход-выход в Азовское море для укропов закрыть навсегда, а со временем лишить прибрежной Черноморской зоны......
      Соломон Кейн
      1. Zibelew Сегодня, 20:18
        В Стамбуле над Босфором три моста. Укропы будут судится с турками из за изоляции?
        Zibelew
      2. 210окв Сегодня, 20:23
        Совсем не надо..Просто пропускать..на четырех костях..Ну или на корачках.Короче на выбор..
        Цитата: Соломон Кейн
        Вход-выход в Азовское море для укропов закрыть навсегда, а со временем лишить прибрежной Черноморской зоны......
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 20:45
          Странно, а почему они не обвиняют Россию в расчленении Украины на части газопроводами? smile
          Тралл
      3. Подрезчик Сегодня, 20:28
        Цитата: Соломон Кейн
        Вход-выход в Азовское море для укропов закрыть навсегда, а со временем лишить прибрежной Черноморской зоны......

        Костя, приветствую! hi Морская изоляция для них-факт давно свершившийся, грузооборот просел, все заявления по этому поводу-просто западенское раздражение от того, что у соседа все получается! Люди думающие есть и там, и они прекрасно видят разваливающуюся экономику, закрытие предприятий, хаос в ВС и на фоне этого богатеющий президент (в разы!) и жирующая верхушка!
        Подрезчик
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:48
          Добры вечар Аляксандр! Не нужно укропам море ни Черное ни Азов. У них и флота нет.
          Для этих "козлят" море - роскошь, а роскошь босоте противопоказана.... hi
          Соломон Кейн
        2. Алексей7777777 Сегодня, 21:10
          и они прекрасно видят разваливающуюся экономику, закрытие предприятий, хаос в ВС и на фоне этого богатеющий президент (в разы!) и жирующая верхушка![/quote]
          Тебе это ничего не напоминает,нет?
          Алексей7777777
          1. Околоточный Сегодня, 21:27
            Напоминает, нытика МПК 105. На дачу беги и лопату хватай погреб копать, всёпропало!
            Околоточный
      4. лысова Сегодня, 20:32
        Вполне логично. Не у что пропускать корабли, курсирующие с враждебным нам государством - вот тут точно торг не уместен.
        лысова
    2. Монос Сегодня, 20:23
      Укропы, стоять! Держать строй! Моста нет! Это всё выдумки Кремля!
      Монос
      1. Masya Masya Сегодня, 20:26
        Цитата: Монос
        Укропы, стоять! Держать строй! Моста нет! Это всё выдумки Кремля!

        Голограмма... wink
        Masya Masya
    3. Балу Сегодня, 20:30
      Цитата: Андрей К
      Не могут определиться - це перемога, чи зрада ...
      То мост не построят, то построят - но мериканци болтов не продадут и мост рухнет...
      То потопят в Азовском море своими вундервафлями, пардонтес - «москитным флотом» всех ворогов, то супер кораблю "сайгаку дачному" ствол разворотило аки гнилой тряпице...
      Не угодишь на этих небратьев

      Андрей, не парься. Прокопают себе вокруг Крыма пролив и будут в обход Крыма плавать. Опыт у них есть...
      Балу
      1. Андрей К Сегодня, 20:58
        Цитата: Балу
        ...Прокопают себе вокруг Крыма пролив и будут в обход Крыма плавать. Опыт у них есть...

        Про "укропитеков" я как-то подзабыл laughing
        Андрей К
    4. vovanpain Сегодня, 20:41
      Цитата: Андрей К
      Не угодишь на этих небратьев...

      А и не надо им угождать,один фиг не поймут. request
      vovanpain
      1. Балу Сегодня, 21:00
        Цитата: vovanpain
        Цитата: Андрей К
        Не угодишь на этих небратьев...

        А и не надо им угождать,один фиг не поймут. request

        Устами младенцев вещает Истина.... wassat
        Балу
    5. Барбулятор Сегодня, 21:03
      Цитата: Андрей К
      Не угодишь на этих небратьев...

      А что если назвать проход под одной из арок именем Петра Алексеевича Порошенко? Будут ли они беспокоиться или успокоятся?
      Барбулятор
      1. Dym71 Сегодня, 21:17
        Цитата: Барбулятор
        А что если назвать проход под одной из арок именем Петра Алексеевича Порошенко? Будут ли они беспокоиться или успокоятся?

        Насчёт прохода неплохая мысль - залижут по привычке yes
        Dym71
  2. Бензорез Сегодня, 20:08
    "Возведение Москвой моста через Керченский пролив фактически обрекает Украину на своего рода изоляцию"
    Наплевать с высокой колокольни.
    Бензорез
  3. Антон Болдаков Сегодня, 20:10
    А где раньше то были, когда блокаду Крыма организовывали? Дождались. пока Россия закончит такой стратегически важный и дорогой проект и начали орать. И что? Сносить мост сейчас? Да нифига - построили - нехай стоит.
    Антон Болдаков
  4. prior Сегодня, 20:13
    Каклы! Какие проблемы ?! Вспомните, как предки выкопали Чёрное море и проройте канал от Мариуполя до Одессы !
    И будет у вас перемога. Никакой изоляции и заградительный канал.
    prior
    1. Офицер запаса Сегодня, 20:30
      Сдается мне, что Азовское море на Украине лишнее. Баловство. Нет моря - нет изоляции. Все просто.
      Офицер запаса
    2. Тралл Сегодня, 20:48
      Цитата: prior
      проройте канал от Мариуполя до Одессы

      Это полумера. Даёшь подземный сквозной туннель через ядро Земли Киев-Вашингтон laughing
      Тралл
      1. Балу Сегодня, 21:01
        Цитата: Тралл
        Цитата: prior
        проройте канал от Мариуполя до Одессы

        Это полумера. Даёшь подземный сквозной туннель через ядро Земли Киев-Вашингтон laughing

        Не, опять приедет яйценюх и все разворует.
        Балу
  5. Сухов Сегодня, 20:19
    Возведение Москвой моста через Керченский пролив фактически обрекает Украину на своего рода изоляцию, заявил замминистра по делам беженцев Георгий Тука.

    Определение нарушения (своего рода изоляция) и доказательства этого нарушения получены из секретных источников. Которые, как в последнее время принято, нельзя раскрыть и поэтому необходимо принять на веру.
    Сухов
  6. iliitchitch Сегодня, 20:24
    Умиляет про бердянский порт . Могучий бердянский порт . Да , это тема . Чем ближе к полному кирдЫку , тем больше от этих , гм , припахивает . чОрт , где же ты , тётя нуланд и великий нобелевский миротворец ?
    Чё , опять не на ту лошадь поставили , кретины ?
    iliitchitch
  7. Му Дозвон Сегодня, 20:25
    Хохлы,сдавайтесь!
    Му Дозвон
  8. General70 Сегодня, 20:25
    Я вообще то за полное перекрытие судоходства в Азовском море со стороны России.Меня почему беспокоит возможность прохода под мостом украинских судов,могут ведь найтись сволочи-нацисты которым ничего не стоит произвести терракт с помощью заминированного взрывчаткой судна
    General70
  9. Расжалованый Сегодня, 20:29
    Ребята, с этим мостом не все в порядке, он там ненужен - Розенкакойто орал, что из личных средств, что б его именем мост назвали - ИТОГО: 1-е местных даже на земляные работы не пустили, 2-е, яйца Фаберже - подделка - а я белугу со товарищи на 250 кг тащил иммено на ентом параходе
    Расжалованый
  10. kefan Сегодня, 20:31
    Чхать мы хотели на все обвинения Куева.
    kefan
  11. APASUS Сегодня, 20:39
    Это не первое заявление украинских министров в отношении строительства Керченского моста. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Россия не сможет достроить Крымский мост, так как своих сил ей якобы не хватит, а иностранные компании от участия в этом проекте откажутся

    Очередная попытка выдать желаемое за свершившийся факт.Китай был готов не просто принять участие в строительстве ,но и построить за свои финансы.
    В Киеве почему то молчат ,что прокладкой кабеля в Крым занимались именно китайцы ,у нас такой техники сейчас нет ,а в ЕС вряд ли согласились нам помочь в этой области.
    APASUS
  12. Громобой Сегодня, 20:41
    Будь такой мост во время ВОВ,то может и героическая оборона Крыма развивалась немного иначе...
    Стервятникам Геринга такой мост обязательно сделали бы целью №1 личной директивой фюрера ,но и наши прикрыли бы его многослойной обороной зенитных и а.истребительных полков,создали бы отдельный инженерно-восстановительный полк для бесперебойной доставки грузов на полуостров.
    Громобой
    1. Roma-1977 Сегодня, 21:04
      Во время ВОВ был такой мост создан, но простоял до первого ледохода. Технологии не позволяли сделать лучше. Да и война как-никак шла.
      Roma-1977
  13. Расжалованый Сегодня, 20:53
    Почтим память нашего командира, контр-адмирала Микушина Александра Васильевича, выпускника КВВМКУ им. Кирова, только сообщили, я пошел бухать, как второй отец, всем спасибо....
    Расжалованый
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:07
    Азовское море нужно было делать и делать сейчас внутренним морем России.Или каждую шаланду из в-на Украины проплывающую под мостом досматривать будем?
    Наблюдатель2014
  15. Andrey160479 Сегодня, 21:16
    Этих парней хочу разочаровать. Точно Вас заверяю, мост будет построен в срок. Даже не сомневайтесь. Я то же, хоть и не большой, но сделал вклад, поэтому и знаю!!!!!
    Andrey160479
  16. RealTor Сегодня, 21:21
    Эти т.пые у.блюдки, стонут в очередной раз. В очередной раз забывши, как бывший "свой" крымский народ реально и фактически оставили без воды, без электричества и без провизии, как обещали уничтожить всех русскоговорящих в Крыму..
    Идут они в пень.
    Мост не мешает иноземным и прочим балкерам шлёпать в их 404е (пока ещё их) порты - ни по ширине, ни по высоте.
    RealTor
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