Легкий танк A3E1 (Великобритания)



Опытный танк A3E1, вид на лоб и правый борт



Левый борт и корма танка



Опытный транспортер B3E1

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://en.valka.cz/

http://strangernn.livejournal.com/

Fletcher D. British Battle Tanks: World War I to 1939. Osprey Publishing, 2016.

Двадцатые годы прошлого века стали периодом бурного развития британского танкостроения. В течение нескольких лет ряд ведущих предприятий оборонной промышленности представил большое число разнообразных проектов танков с разными характеристиками, отличающимся вооружением и различными задачами. В частности, для упрощения перевооружения Королевского танкового корпуса предлагалось строить новые образцы бронетехники на базе уже существующих. Именно таким образом был создан легкий пулеметный танк Light Tank A3E1.Работы по созданию нового легкого танка стартовали в 1925 году. В ближайшее время предполагалось обновить парк имеющейся техники легкого класса, несущей пулеметное оружие. При этом командование желало сэкономить на подобном перевооружении и намеревалось получить танк, основывающийся на существующих узлах и агрегатах. Требования к массе, вооружению и унификации с серийными образцами стали основой технического задания на новый проект.К середине двадцатых годов промышленность Великобритании успела создать и довести до серийного производства ряд новых танков, в том числе машину среднего класса Medium Tank Mark II. На тот момент эта бронемашина считалась самой современной и удачной, из-за чего именно она была рекомендована для использования в качестве основы для перспективного легкого танка. По задумке военачальников, наличие двух танков разных классов, построенных на схожих шасси, могло дать определенные преимущества как при производстве, так и во время последующей эксплуатации.Разработчиком нового легкого танка была назначена компания Vickers. Именно она ранее создала средний танк Mk II и потому могла быстрее и эффективнее других решить поставленные задачи. Кроме того, компания-разработчик уже имела большой опыт в бронетанковой области, а также располагала требуемыми производственными мощностями.Перспективный легкий танк получил рабочее обозначение Carrier Machine Gun No.1 – «Носитель пулеметов №1». К этому названию иногда добавлялась пометка «experimental» («экспериментальный»). По некоторым данным, проект также имел неофициальное название 3-men Tank («Трехместный танк»). Позже, в соответствии с существовавшей в то время официальной номенклатурой, проект получил обозначение Light Tank A3E1. Все эти названия равнозначны и имеют одинаковое распространение как в документах, так и в более поздних материалах по проекту.Авторы нового проекта A3E1 сразу поняли, что при создании нового легкого танка не удастся обойтись простой переработкой существующей машины. Так, средний танк Mk II имел боевую массу более 10-12 т, тогда как вес нового легкого не должен был превышать 3-3,5 т. Кроме того, предъявлялись новые требования к вооружению и его размещению. Как следствие, компании «Виккерс» пришлось разработать совершенно новый броневой корпус, не имевший прямой связи с существующей конструкцией. При этом имелась возможность унифицировать ходовую часть и некоторые другие системы двух машин.Перспективный легкий танк получил всеракурсную противопульную защиту. Основой броневого корпуса являлся каркас из металлических профилей, на который при помощи болтов и заклепок следовало устанавливать броневые листы толщиной 6,35 мм. В связи с необычной компоновкой корпуса вся броня имела одинаковую толщину, обеспечивая одинаковую защиту всех агрегатов и экипажа.Заказчик требовал обеспечить максимально возможную огневую мощь при обстреле целей на любых направлениях. Кроме того, следовало уменьшить мертвые зоны двух пулеметов. Для решения такой задачи было предложено использовать две башни с пулеметами и расположить их на максимальном расстоянии друг от друга. Результатом этого стало появление необычной компоновки корпуса. Передняя часть корпуса отдавалась под сравнительно крупный двухместный обитаемый отсек. Еще один такой объем, отличавшийся иными размерами, находился в корме. Центральная часть корпуса, в свою очередь, отдавалась под монтаж двигателя и часть связанных с ним систем. Под кормовым обитаемым отсеком имелся объем для установки трансмиссии.Несмотря на необычную компоновку, броневой корпус не отличался оригинальностью внешних обводов, хотя и имел некоторые характерные особенности, связанные с установкой двух башен. Лобовая часть корпуса изготавливалась из вертикального нижнего листа, отличавшегося изогнутой нижней частью, и наклонного верхнего. Любопытно, что верхний лист имел передний горизонтальный участок, выдававшийся вперед относительно основной части корпуса и служивший дополнительной опорой для крыльев.Правый борт машины по всей длине корпуса был вертикальным. Левый, в свою очередь, имел вертикальную нижнюю часть, на которой сверху закреплялась передняя скругленная опора башни и центральный лист с решеткой. В корме борт и крыша образовывали нишу для монтажа некоторых устройств. Кормовой лист корпуса располагался вертикально и отличался загнутой внутрь нижней частью. Крыша преимущественно была горизонтальной, но некоторые ее участки располагались выше или ниже других.В передней части крыши, сразу позади лобового листа, находилась прямоугольная рубка водителя. Она представляла собой параллелепипед со смотровыми щелями в бортах и корме. Лобовой лист рубки откидывался для вождения вне боевой обстановки. Рядом с рубкой и в корме корпуса находились две башни одинаковой конструкции. Они имели многоугольные лобовые агрегаты, выдающиеся вперед за пределы погона. Борт и корма башни образовывались подковообразным листом. Сверху башня прикрывалась горизонтальной крышей.Погон передней башни располагался с некоторым сдвигом вперед и влево относительно прямоугольной крыши. Из-за этого корпус получил небольшой изогнутый участок левого борта. На наклонном лобовом листе появилась небольшая изогнутая деталь, удерживавшая переднюю часть погона. Опорное устройство задней башни имело схожую конструкцию, но полностью размещалось в кормовой части корпуса и не требовало никаких дополнительных деталей того или иного рода.В центральном моторном отделении танка A3E1 поместили автомобильный двигатель марки AEC мощностью 40 л.с. Воздух к радиатору подавался через решетки в крыше и выбрасывался в окно на левом борту. Глушитель и выхлопная труба помещались в нижней части кормового листа. Под кормовым боевым отделением находился отсек для трансмиссии, в котором находились четырехступенчатая механическая коробка передач, планетарный механизм поворота и бортовые передачи. Часть элементов последних располагалась в полукруглых корпусах, выступавших за пределы кормового листа.Ходовая часть нового легкого танка основывалась на деталях, разработанных ранее для средней бронемашины Mark II. На каждом борту корпуса устанавливались продольные силовые элементы, снаружи прикрытые броневыми щитками многоугольной формы. На балках помещалось по девять опорных катков малого диаметра с пружинной подвеской. Семь пар катков находились на грунте, тогда как первая и последняя пары располагались на некоторой высоте над ним. В передней части рамы закреплялись крупные направляющие колеса. В корме разместили ведущие колеса. Над броневыми щитками ходовой части закреплялось по четыре поддерживающих ролика на каждом борту. Танк получил крупнозвенчатую гусеницу шириной 330 мм.В соответствии с пожеланиями заказчика, легкий танк Carrier Machine Gun No.1 получил вооружение в виде двух пулеметов Vickers. Это оружие имело калибр 7,7 мм, использовало ленточное боепитание и комплектовалось крупным кожухом, использовавшимся для водяного охлаждения ствола. Пулеметы помещались в шаровых установках двух башен. Используя механизмы поворота башни и ручные средства вертикальной наводки, стрелок мог атаковать цели в пределах широкого сектора, за исключением пространства, перекрытого второй башней и рубкой водителя. Боекомплект включал несколько тысяч патронов в лентах и металлических коробках. Патроны хранились на стеллажах боевых отделений.Управление танком A3E1 возлагалось на экипаж, состоявший из трех человек, что отражалось в неофициальном прозвище машины. Рабочее место механика-водителя находилось в переднем обитаемом отсеке, у его правого борта. Водитель должен был попадать на свое место через люк в наклонном лобовом листе. Наблюдение за дорогой осуществлялось через открытый лобовой люк рубки и бортовые щели, либо при помощи только щелей.Эксплуатация вооружения возлагалась на двух стрелков. Один из них находился слева от водителя и работал с передней башней, второй располагался в собственном кормовом отсеке. Оснащение двух боевых отделений было схожим, однако могло незначительно отличатся в связи с разной формой агрегатов корпуса. Стрелки могли наводить оружие в пределах широких секторов и вести наблюдение как через штатные прицелы, так и с помощью смотровых щелей в левом борту башни. Доступ в кормовое боевое отделение обеспечивался крупным люком в броневом листе.Необходимость организации сразу двух обитаемых отсеков привела к некоторым интересным последствиям. Так, новый легкий танк A3E1 оказался немного длиннее «базового» среднего Mk II. Длина новой машины составляла 5,33 м, ширина – 2,74 м, высота – чуть более 1,8 м. Боевая масса не превышала 3 т. Таким образом, удельная мощность превышала 13 л.с. на тонну, что, в теории, позволяло получить более высокую подвижность в сравнении с существующей машиной среднего класса. Скорость движения по шоссе должна была достигать 25 км/ч при запасе хода на уровне 300 км. Легкий танк не мог плавать, но был способен преодолевать различные препятствия на суше.Разработка перспективного легкого танка была завершена за несколько месяцев, и в конце 1925 года компания Vickers была готова к строительству первого опытного образца. К началу следующего 1926 года опытный «Носитель пулеметов №1» был построен и выведен на полигон для испытаний. Вскоре военные провели все необходимые проверки и установили реальные перспективы представленного образца. Как выяснилось на практике, новый легкий танк имел серьезные недостатки, заметным образом ограничивавшие его боевые возможности.Шасси, основанное на существующих агрегатах, в целом, показывало хорошие характеристики. Машина отличалась неплохой подвижностью и могла передвигаться как по дорогам, так и по пересеченной местности. При таких характеристиках легкий танк мог двигаться и работать в одних боевых порядках с другими бронемашинами британской армии. В то же время, несмотря на сравнительно малую массу, A3E1 не мог плавать и нуждался в бродах либо в мостах. Бронирование в виде листов толщиной в четверть дюйма позволяло обеспечить безопасность экипажа и защитить его от пуль стрелкового оружия или легких осколков.Серьезной критике подвергся предложенный комплекс вооружений в виде двух башен с пулеметами. Испытания показали, что два стрелка действительно могут обстреливать цели в различных направлениях, но ряд особенностей танка приводил к появлению некоторых мертвых зон. Так, передняя башня не могла повернуться на большой угол вправо, поскольку ей мешала рубка водителя. Обстрелу целей, находящихся сзади справа, мешала кормовая башня. Последняя, в свою очередь, могла вести огонь только вбок и назад, поскольку передний сектор перекрывался башней и рубкой.Таким образом, экипаж танка Carrier Machine Gun No.1 мог вести огонь в разных направлениях, но одновременный обстрел цели двумя пулеметами был связан с определенными ограничениями. Обе башни могли стрелять вместе только влево, причем исключительно в пределах не слишком широкого сектора. Перенос огня всех пулеметов на большие углы при этом был невозможен.Компания Vickers в рамках своего проекта выполнила часть требований заказчика и создала легкий танк, имеющий высокую подвижность и развитое пулеметное вооружение. Впрочем, выбранное размещение башен ограничивало реальную боевую эффективность. В 1926 году, после завершения полигонных испытаний, командование Королевского танкового корпуса изучило сложившуюся ситуацию и вынесло свое решение. По мнению военачальников, легкий танк A3E1, имевший подобные проблемы, не годился к принятию на вооружение. Проект был закрыт. Дальнейшая судьба построенного опытного образца должна была определиться в ближайшем будущем.Вскоре на базе легкого танка создали гусеничный бронированный транспортер боеприпасов, получивший обозначение B3E1. В рамках этого проекта была немного изменена имеющаяся ходовая часть, а кроме того, самой серьезной перестройке подвергся броневой корпус. Он лишился башен, боевых отделений и рубки водителя. Появилась крупная надстройка, позволившая увеличить внутренние объемы корпуса. Имеющиеся отсеки предлагалось использовать для перевозки груза или десанта в виде шести человек. Над двигателем разместили сравнительно крупную грузовую платформу, прикрытую броневыми бортами. Получившаяся транспортная машина могла перевозить расчет и боекомплект орудия. Кроме того, не исключалось использование B3E1 и в качестве тягача.Опытный образец транспортера нового типа был построен путем переделки имевшегося легкого танка. В 1926 году эта машина вышла на испытания и получила одобрение потенциального заказчика. В ближайшее время мог появиться заказ на серийное производство, но в итоге подобное соглашение так и не было подписано. Параллельно с B3E1 компания «Виккерс» разрабатывала и предлагала военным другие транспортные средства для армии. На их фоне перестроенный легкий танк выглядел не самым лучшим образом. В итоге от этого проекта отказались в пользу альтернативных разработок.После этой неудачи более никому не нужный опытный образец, простояв некоторое время без дела, все-таки отправился на разборку. Таким образом, уникальные бронемашины двух типов теперь можно увидеть только на немногочисленных сохранившихся фотографиях. Несмотря на определенную ценность для истории, опытная машина не была сохранена для потомков.В основе проекта Carrier Machine Gun No.1 / A3E1 лежало желание заказчика получить перспективный пулеметный легкий танк, отличающийся простотой и дешевизной, но при этом имеющий достаточно высокие характеристики. Конструкторы фирмы Vickers успешно решили большую часть поставленных задач, но при этом предложили оригинальные компоновочные решения, ударившие по боевой эффективности техники. Наличие двух башен диагонального расположения и передней рубки водителя мешало свободной наводке пулеметов во всех направлениях. Более того, именно эта особенность проекта стала фатальной и предопределила окончательное решение военных.Проблемы и недостатки проекта «носителя пулеметов» A3E1 были учтены при создании новой бронетехники легкого класса. Последующие британские пулеметные танки, принимавшиеся на вооружение, имели иную архитектуру, не приводящую к известным проблемам. Компоновка с двумя боевыми отделениями и башнями в передней и задней частях корпуса была забыта как не сумевшая оправдать себя.