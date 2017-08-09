Глава Пентагона пригрозил КНДР "концом режима и гибелью ее народа"

Ким Чен Ын должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности

КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа

Есть два сценария, при которых мы бы начали войну с Северной Кореей: они атакуют (принадлежащий США остров) Гуам или (другую территорию), представляющую интерес для американцев или союзников США, или если они продолжат разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, чтобы ударить ей по нашей родине

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с заявлением, в котором заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".— говорится в заявлении Мэттиса.— отмечает министр.В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян собирается продолжать эскалацию ядерной угрозы, то «будет встречен огнем и яростью». В ответ КНДР объявила о разработке плана, согласно которому будет атакована американская база Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить.- заявил Грэм