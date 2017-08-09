21:27 09 августа

Глава Пентагона пригрозил КНДР "концом режима и гибелью ее народа"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с заявлением, в котором заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

Ким Чен Ын должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности
— говорится в заявлении Мэттиса.

Глава Пентагона пригрозил КНДР "концом режима и гибелью ее народа"



КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа
— отмечает министр.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян собирается продолжать эскалацию ядерной угрозы, то «будет встречен огнем и яростью». В ответ КНДР объявила о разработке плана, согласно которому будет атакована американская база Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить.

Есть два сценария, при которых мы бы начали войну с Северной Кореей: они атакуют (принадлежащий США остров) Гуам или (другую территорию), представляющую интерес для американцев или союзников США, или если они продолжат разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, чтобы ударить ей по нашей родине
- заявил Грэм

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 20:28
    Ын защищает дедушкино наследство, и плевал он на янкесов.
    Zibelew
    1. Подрезчик Сегодня, 20:33
      Цитата: Zibelew
      Ын защищает дедушкино наследство, и плевал он на янкесов.

      Тагирьян, приветствую! hi Сколько было угроз КНДР со времен окончания корейской войны-не сосчитать! Очередная "игра мускулами", при остром желании сходить в туалет! laughing
      Подрезчик
      1. Zibelew Сегодня, 20:40
        Александр hi КНДР страна с реальным суверенитетом, ее соседи давно на коленях ползают перед ширинкой США. Всего несколько стран в мире могут похвастаться суверенитетом.
        Zibelew
        1. Подрезчик Сегодня, 20:44
          Эротично! wink Ты наверное про японских гейш и сеульских ....Ты прав!!! good
          Подрезчик
          1. Монос Сегодня, 20:51
            которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа

            Я так понимаю, американец угрожает корейцам геноцидом. Эти ребята совсем с катушек съехали. Скоро кровь с клыков капать будет.
            Монос
            1. cniza Сегодня, 21:16
              Виктор hi , они им угрожают эротическим оружием :
              концом режима
              cniza
          2. igorj 51 Сегодня, 21:23
            Эротично! wink Ты наверное про японских гейш и сеульских ....

            Да если бы только про них...
            igorj 51
      2. Тралл Сегодня, 20:40
        Невозможно напугать мирового хулигана страшилками из американской песочницы smile
        Тралл
        1. Балу Сегодня, 20:47
          Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить.
          Есть два сценария, при которых мы бы начали войну с Северной Кореей: они атакуют (принадлежащий США остров) Гуам или (другую территорию), представляющую интерес для американцев или союзников США, или если они продолжат разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, чтобы ударить ей по нашей родине
          - заявил Грэм

          Грэм умолчал о третьем сценарии. На мирный американский тральщик падает ракета, выпущенная из под воды и начинается ответка воинственным северокорейским хулиганам.
          Как там начиналось вторжение во Вьетнам французов, а потом американов, кто-нибудь помнит
          Балу
          1. п-к Опарышев Сегодня, 20:52
            Помним,только это не тот случай.Могут долго кривляться с Сев Кореей,но у неё задача нанести удар по России,когда начнётся.
            п-к Опарышев
            1. Тралл Сегодня, 20:57
              Америкой управляют корпорации и мировая финансовая элита, а там, в отличии от конгресса, сената и администрации президента США, идиотов, решивших воевать с ядерной державой(даже масштаба КНДР), нет.
              Тралл
              1. п-к Опарышев Сегодня, 21:25
                Америкой управляют страновые и глобальные элиты,не зависимо от партий,которые пытаются натянуть одеяло на себя.В этих элитах не просто идиотов нет,там 110% неадеквата,всяких извращений.И клали они со своей колокольни на всякие там ядерные и другие державы.Мир вообще не понятно на чём держится,Россия постоянно гнёт свою линию,разоружая агрессию Запада.Дональд Фёдорович,кстати глобальщик,бывший.
                п-к Опарышев
        2. Соломон Кейн Сегодня, 21:00
          Полосатые блефуют, однако не "догоняют", что блеф с корейцами не пройдет. Эти парни лучше погибнут, чем будут рачиться перед Янкирсами....Если остались ветераны первой Корейской, то пусть вразумят, не получится.....сами виноваты.......
          Соломон Кейн
    2. xetai9977 Сегодня, 20:59
      Правильно говорит Мэттис! Надоел уже хомяк Ын всем!
      xetai9977
      1. Тралл Сегодня, 21:04
        Цитата: xetai9977
        Правильно говорит Мэттис! Надоел уже хомяк Ын всем!

        Продолжайте вести наблюдение. Мы свяжемся с вами для вручения правительственной награды при первом удобном для вас случае.
        Тралл
      2. Балу Сегодня, 21:05
        Цитата: xetai9977
        Правильно говорит Мэттис! Надоел уже хомяк Ын всем!

        Кому всем? Мне не надоел. Прикольно троллит фашингтонских макак и их прислугу.
        Балу
      3. Roma-1977 Сегодня, 21:06
        Ну, например, Путину много кто надоел, вот только Ына в этом списке нет.
        Roma-1977
        1. Тралл Сегодня, 21:14
          В прошлую субботу тесть рассказал, что под утро явился Путин и поручил ему подстраховывать Ким Чен Ына, когда тот спит(часовой пояс нашей дачи под Минском для этого подходящий). Теперь мой тесть примерно восемь часов в сутки троллит Америку, но по проводному телефону ему это пока трудновато. Подарю ему на ДР планшет с ВайФаем -держись племя Трампа! Топор гибридной войны зарыт ещё пока в нашем огороде... smile
          Тралл
        2. п-к Опарышев Сегодня, 21:27
          Ошибаешься,КНДР пустят впереди,как мелкого блатного.
          п-к Опарышев
    3. НЕКСУС Сегодня, 21:11
      КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа

      Если вместо КНДР ,написать США,то все как раз и заиграет как надо.
      НЕКСУС
  2. APASUS Сегодня, 20:31
    США собственными руками сделали все чтоб страны стремились иметь ядерное оружие,это дополнительная гарантия от нападения.Но США не устраивает что некоторые страны этот процесс с ними не согласовывают.Иначе бы проблемы были у Израиля,Пакистана или Индии.
    APASUS
  3. kefan Сегодня, 20:37
    Этот так называемый "глава Петагона" на фото очень на ярого фашиста смахивает.
    kefan
    1. Алексей7777777 Сегодня, 20:41
      Чё вдруг ?Вполне себе добрый дедулька на вид-сидел бы на завалинке у нас с дедами нашими рядом,и не сказал бы,проходя мимо,что передо мной-Глава Цитадели Зла мирового империализма... laughing
      Алексей7777777
      1. kefan Сегодня, 20:42
        Ну не знаю, не знаю, по-моему какое-то сходство все же имеется.
        kefan
      2. Logall Сегодня, 21:26
        Цитата: Алексей7777777
        Чё вдруг ?Вполне себе добрый дедулька на вид-сидел бы на завалинке у нас с дедами нашими рядом,и не сказал бы,проходя мимо,что передо мной-Глава Цитадели Зла мирового империализма... laughing

        Лёша, Такого про многих не скажешь. Со мной рядом ГРУшник жил. Узнал кто он есть только на похоронах, когда награды увидел и у родственников поинтересовался. Герои они скромные! (Я не про деда на фото)
        Logall
    2. Балу Сегодня, 20:48
      Цитата: kefan
      Этот так называемый "глава Петагона" на фото очень на ярого фашиста смахивает.

      Больше на кощея бессмертного в маскарадном костюме.
      Балу
    3. demo Сегодня, 20:56
      Даже не знаю как вам удалось определить его приверженность к идеологическому течению - фашизм.
      На фото обычный солдафон, получивший прозвище "Бешеный Пес".


      Обычный генерал.
      Сволочь, конечно, конченная.
      А внуки его любят.

      А вот его выражение которое очень характерно для американского генерала:
      "В Афганистане вы увидите, что есть парни, которые раздают женщинам вокруг пощечины в течение 5 лет, поскольку они не носят чадру. Вы знаете, в таких парнях в любом случае не осталось ничего от мужчин. Так что это чертовски весело — стрелять в них. На самом деле, сражаться — большое удовольствие. Вы знаете, это чертовски здорово. Это забавно — стрелять в некоторых людей. Я буду откровенен перед вами, мне нравится драться".

      О как! Стрелять в людей - забавно!
      Не воевать. Не отстаивать свою землю. А стрелять.
      И Томагавками по сирийцам, и авиацией по иракцам - это тоже забавно.
      У них вся нация больная.
      demo
      1. Алексей7777777 Сегодня, 21:24
        Как бы крамольно не прозвучало-нам бы таких генералов,которым"чертовски нравится драться",а не воровать да пить-жрать...
        Алексей7777777
  4. Andrey160479 Сегодня, 20:43
    Эти никогда не воевали на своей территории. Они не знают, что такое разрушенные города, море трупов. БОЛЬ ПОТЕРЬ. То что наша Родина переживала не один раз..
    Andrey160479
    1. Громобой Сегодня, 20:52
      Всё по сталинской доктрине:малой кровью ,на чужой территории.
      Парадоксально звучит,но фактически так и есть.Чем-то они мне политику викингов напоминают,которые из своих пустых холодных фьордов нагоняли жути на всю Средневековую Европу.
      Громобой
    2. Офицер запаса Сегодня, 20:56
      Цитата: Andrey160479
      Эти никогда не воевали на своей территории. Они не знают, что такое разрушенные города, море трупов. БОЛЬ ПОТЕРЬ. То что наша Родина переживала не один раз..


      Правильно, Андрей. Ваш комментарий - самая суть. Для американов любая война - как на экране монитора, стрелялки-пулялки. А ведь достаточно одной серьезной диверсии на их собственной территории - и обрушение двух башен в Нью-Йорке покажется детским лепетом. И не только в смысле разрушений. Просто дух наций - корейской и американской - это небо и земля. Вспомните наводнение в Новом Орлеане. Что, была взаимовыручка, помощь друг другу? Отнюдь! Были безобразные дележки еды и воды, бесчинства местных банд и расстрелы толп полицией. Так что при всей внешней военной мощи штатов - изнутри они не идут ни в какое сравнение с корейцами.
      Офицер запаса
  5. albert Сегодня, 20:48
    Американские наци оборзели вконец...
    albert
  6. ксюха Сегодня, 20:49
    Угрожать гибелью народа это уже за всеми пределами.
    ксюха
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:08
      Цитата: ксюха
      Угрожать гибелью народа это уже за всеми пределами.

      РФ поддержала давеча этот беспредел в стенах ООН...
      DOCTOR ZLO
  7. п-к Опарышев Сегодня, 20:49
    И,что кндровцам санкции,если они запитываются от Китая.Это юмор в коротких штанишках.
    п-к Опарышев
  8. Толстоевский Сегодня, 20:50
    бакланов пора заставить ответить за базар
    Толстоевский
  9. rruvim Сегодня, 20:53
    А почему бы КНДР действительно её не прекратить? Заявить в ООН (там есть их спецпредставитель), что "всё ребята- баста!, мы готовы сворачивать и ядерную, и ракетную программы". И созвать четырёхстороннюю комиссию КНДР, РК, КНР и Россия. Достаточные гарантии... С Ираном прошло, почему-же не повторить этот "трюк" с Северной Кореей? С Ирана ведь санкции сняли...
    rruvim
    1. rruvim Сегодня, 20:57
      Мне думается, что Россия и Китай первые заинтересованы во втягивании США, а затем и Японии в этот конфликт. Причём не важно, кто там победит. Важно, что единая Корея после этого конфликта будет 100% противовесом Японии.
      rruvim
    2. Балу Сегодня, 20:58
      Цитата: rruvim
      А почему бы КНДР действительно её не прекратить? Заявить в ООН (там есть их спецпредставитель), что "всё ребята- баста!, мы готовы сворачивать и ядерную, и ракетную программы". И созвать четырёхстороннюю комиссию КНДР, РК, КНР и Россия. Достаточные гарантии... С Ираном прошло, почему-же не повторить этот "трюк" с Северной Кореей? С Ирана ведь санкции сняли...

      Не прокатит. Это Россия будет соблюдать свои обязательства. Фашингтонские макаки-нет!
      Им нужно редкое сырье, месторождение которого недавно открыли в Сев. Корее, но пока они не могут его освоить.
      Балу
    3. Roma-1977 Сегодня, 21:11
      С Ираном ещё неясно как выйдет в итоге. И с Сирией. И с Ливией. И с Россией. А своё ЯО - оно сердце греет долгими корейскими вечерами.
      Roma-1977
    4. igorj 51 Сегодня, 21:17
      А почему бы КНДР действительно её не прекратить? Заявить в ООН (там есть их спецпредставитель), что "всё ребята- баста!, мы готовы сворачивать и ядерную, и ракетную программы". И созвать четырёхстороннюю комиссию КНДР, РК, КНР и Россия. Достаточные гарантии... С Ираном прошло, почему-же не повторить этот "трюк" с Северной Кореей? С Ирана ведь санкции сняли...

      Как только Ын откажется от своей ракетной и ядерной программы сражу же его и его страну постигнет участь ливии/ИИрака и Саддама/Каддафи. Без вариантов. И ни какие гарантии ни кого ни России, ни Китая ни Ю.Кореи не помогут. Да и не будет их ни кто Ыну давать Ни Россия, по идеологическим причинам, ни Китай, ни тем более Ю.Корея являющаяся марионеткой США. так что с КНДР Иранский вариант не прокатит. Не обольщайтесь.
      igorj 51
    5. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:18
      Цитата: rruvim
      А почему бы КНДР действительно её не прекратить? Заявить в ООН (там есть их спецпредставитель), что "всё ребята- баста!, мы готовы сворачивать и ядерную, и ракетную программы". И созвать четырёхстороннюю комиссию КНДР, РК, КНР и Россия. Достаточные гарантии... С Ираном прошло, почему-же не повторить этот "трюк" с Северной Кореей? С Ирана ведь санкции сняли...

      Вы бредите, на Иран новые санкции хотят наложить ни смотря ни на что и отменить ранее подписанное соглашение. Видно не читаете периодики...
      DOCTOR ZLO
  10. keeper03 Сегодня, 20:55
    Есть два сценария, при которых мы бы начали войну с Северной Кореей: они атакуют (принадлежащий США остров) Гуам или (другую территорию), представляющую интерес для американцев или союзников США, или если они продолжат разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, чтобы ударить ей по нашей родине
    - заявил Грэм
    fool
    Значит товарищ Ын всё делает правильно, война неизбежна и к ней нужно готовиться ! soldier
    keeper03
  11. Masya Masya Сегодня, 20:59
    Ни фигасе... Он себя к богу приравнял? Решает судьбу целого народа... гибелью стращает... совсем эарвались "исключительные" am
    Masya Masya
  12. iliitchitch Сегодня, 21:01
    "Гибель её народа ..." У этих там вообще кукушка часы покинула , что ли ?
    Так и вижу , как Ын на гуам накинулся . Лихорадочно ищут повод для наезда . Ну , поищи .
    А по мне так они - ссыкливые дрищи , ни в одной войне не победившие . Кактус , ехавший на старушке , не понимая , что старушка его несёт . Китай и Россия вполне себе Ына угомонят , а ваше собачье полосатое дело там какое ?
    Всё это последний "выдох господина ПЖ" напоминает из "Кин-Дза-Дза" . Пузырь такой подвешенный с газком вонючим .
    У себя на чердаке пусть мусор поищут , образно выражаясь . А уж скелетов по шкафам там сколько ...
    iliitchitch
  13. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:02
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с заявлением, в котором заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

    Наберут по объявлению...
    DOCTOR ZLO
  14. rehev931 Сегодня, 21:05
    прям как в старом боевике: " или ты будешь делать как я тебе сказал, или ты будешь делать как я тебе сказал"
    rehev931
  15. лысова Сегодня, 21:13
    При плохом сценарии событий, КНДР однозначно применит ЯО и хоть одна из 60-ти рванёт и не важно достигнет ли цели. А чем США собирается похоронить северную часть полуострова? Ладно, если обычными ВВ, а если ЯО? А рядом Россия и ветер в нашу сторону - с Владивостоком точно можно попрощаться. Нам, как то надо решать этот сценарий. Китаю тоже достанется ( на вассалов плевать). Штатам заявить на прямую - не дай БОГ! - А как ещё?
    лысова
Картина дня