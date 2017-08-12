Ялта Курильской гряды

Сан-Францисский договор 1951 года, составленный США и подписанный с Японией американцами и частью стран антигитлеровской коалиции, принес не только мир и новый порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одновременно было положено начало юридической ревизии Ялтинского соглашения трех великих держав: США, СССР, Великобритании.В том документе условием вступления Москвы в войну против Токио объявлялось возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина и передача Курильских островов. А в Сан-Францисском договоре, несмотря на возражения главы нашей делегации Андрея Громыко, отказ Японии от прав, правооснований и претензий на Курильские острова не был сопровожден указанием на то, что эти территории передаются Советскому Союзу. Так США начали взращивать территориальные претензии Японии к нашей стране, что повлекло выдумку о существовании неких «северных территорий», не входящих вопреки мировой географии в состав Курильской гряды. Как известно, претензии японцев на наши острова год от года усиливаются.В сенате США 20 марта 1952-го при ратификации Сан-Францисского мирного договора специально оговорили, что его условия не будут означать признание за Россией прав на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года – день нападения на Перл-Харбор. На эту дату Курилы были цепочкой японских военных баз, отделявших Россию от океана.Для демонстрации своих претензий и проверки советской ПВО осенью 1952 года американская авиация, взлетая с японской территории, начала облеты Малой Курильской гряды.В ноте МИДа СССР посольству США 12 октября 1952 года указывалось: «По проверенному сообщению компетентных советских органов, 7 октября сего года около 15 часов 30 минут по владивостокскому времени четырехмоторный бомбардировщик Б-29 с опознавательными знаками США нарушил государственную границу СССР в районе острова Юрий. Поднявшиеся два советских истребителя потребовали от американского бомбардировщика следовать за ними для посадки на ближайший аэродром. Вместо того чтобы выполнить законное требование советских истребителей, самолет-нарушитель открыл огонь. После ответного огня советских истребителей американский бомбардировщик удалился в сторону моря. Советское правительство заявляет решительный протест против этого нового случая нарушения государственной границы СССР американским военным самолетом и настаивает на том, чтобы правительство США приняло меры к недопущению нарушений американскими самолетами государственной границы СССР».Американское посольство ответило через пять дней. В ноте отмечалось, что это «был самолет военно-воздушных сил США с командой, состоявшей из восьми офицеров и рядовых, совершавших обычный полет над Японией, из которого он не вернулся». (Становится понятно, что словесная фигура, примененная в нашей ноте, «удалился в сторону моря» в те времена означала, что самолет просто сбили). Дипломаты утверждали: Б-29 ВВС США никогда не пролетал над островом Юрий, а перехват его якобы произошел в шести милях от Хоккайдо. Но особенно примечательно следующее заявление: «В любом случае о нарушении советской государственной границы не могло быть и речи, поскольку остров Юрий не является советской территорией, а как остров, входящий в группу Хабомаи, является японской территорией».Но он – наш, российский. Нахождение острова в составе Сахалинской области закреплено в Уставе региона. Мне довелось в 2016 году во время экспедиции Русского географического общества прожить там две недели. Работая по программе наречения безымянных географических объектов, мы предложили Сахалинской областной думе около десятка новых названий на этом острове и объектах возле него. Среди них мыс Победный, мысы Утренний и Вечерний, остров путешественника и ученого Андрея Клитина, остров Святителя Иннокентия и т. д.В то же время посольство США просило о компенсации за гибель самолета и пропавших членов экипажа, а также сообщить о результатах поисков, которые проводились советским патрульным судном с острова Суйсио-то (Танфильева). Отсюда видно, что и тогда вся Малая Курильская гряда контролировалась советской стороной, а утверждение о принадлежности этой территории Японии голословно.В американской ноте любопытен пассаж о том, что «советское правительство стремилось – не первый раз – избежать ответственности за беспричинное и неоправданное нападение, совершенное истребителями его военно-воздушных сил на незащищенный самолет». Отсюда видно, что и раньше советские самолеты сбивали «Суперкрепости».МИД СССР 24 ноября 1952 года ответил, отклонив американские претензии, напоминанием, «что в СССР, как и в других странах, действует инструкция, согласно которой при нарушении иностранным самолетом государственной границы летчики обязаны заставить его снизиться на местный аэродром, а в случае сопротивления – открыть по нему огонь. Советское правительство не считает нужным вступать в обсуждение произвольного заявления правительства США о том, что остров Юрий якобы не является советской территорией, как лишенного всякого основания и находящегося в грубом противоречии с положениями Ялтинского соглашения о Курильских островах, под которым стоит подпись правительства США».Из материалов расследования, проведенного советской стороной: доклада генерал-майора авиации А. Махуна от 26 октября 1952 года, изучения служебных документов, записей РЛС, письменных объяснений пограничников и летчиков, выяснилось, что самолет ВВС США трижды с 14.33 до 14.37, с 15.20 до 15.23 и с 15.27 нарушал госграницу, совершал развороты над островом Танфильева, производил сначала его разведку, потом пошел в направлении острова Юрий. Он был обнаружен на высоте пять тысяч метров у островов Демина Малой Курильской гряды. При приближении пары советских истребителей американцы открыли огонь с дистанции тысяча метров. После ответных выстрелов разведчик развернулся и со снижением ушел в сторону моря.В 2016-м мы высаживались на острова Демина и для освежения памяти тех, кто забыл о соглашениях, заключенных в феврале 1945-го, предлагаем назвать один из них Ялтой. 20 августа 2017 года заканчивается общественное обсуждение этого предложения, желающие его поддержать могут обратиться в Сахалинскую областную думу.То ли аргументы советской стороны оказались недостаточно весомыми, то ли в США не остыло желание проверить, как охраняется советская граница, в том числе и в праздничные дни, но в том же районе последовали новые нарушения, отразившиеся в дипломатической истории за 1954 год.В день годовщины Октябрьской революции МИД СССР направил посольству США ноту. В ней сообщалось, «что 7 ноября 1954 года в 13 часов 20 минут по местному времени четырехмоторный военный самолет типа Б-29 с опознавательными знаками ВВС США нарушил государственную границу Советского Союза в районе острова Танфильева и продолжал углубляться в воздушное пространство СССР. Во время полета над островом Танфильева американский самолет был встречен двумя советскими истребителями с целью указать ему, что он находится в пределах границ СССР, и предложить покинуть воздушное пространство Советского Союза. При приближении советских истребителей указанный американский самолет открыл по ним огонь. В связи с неспровоцированным действием американского самолета-нарушителя советские самолеты были вынуждены открыть ответный огонь, после чего американский самолет-нарушитель покинул воздушное пространство Советского союза и ушел в юго-западном направлении. Советское правительство заявляет решительный протест правительству США против этого грубого нарушения американским военным самолетом советской границы. Это новый случай нарушения американскими военными самолетами государственной границы Советского Союза. На аналогичные случаи нарушения советское правительство обращало внимание правительства США, в частности, в своих нотах от 5 и 8 сентября сего года». (Имелись в виду нарушения госграницы в районе Владивостока, где в 1954 году был сбит американский военный самолет-разведчик.)Правительство США 17 ноября в ответной ноте утверждало, что нападение начали советские летчики без предупреждения, американский борт огня не открывал, но был уничтожен, разбившись около деревни Ноккегун на острове Хоккайдо. «В этой связи правительство США отмечает, что советское правительство еще не ответило на ноту правительства США от 25 сентября 1954 года относительно уничтожения другого американского самолета приблизительно в том же районе и при тех же обстоятельствах». В той же ноте также вновь указывалось, что правительство США поддерживает утверждение японского правительства о том, что группа островов Хабомаи является неотъемлемой частью национальной территории Японии.СССР 30 декабря дал развернутый ответ, в котором сообщалось, что по затронутому «вопросу о государственной принадлежности южнокурильских островов позиция Советского Союза изложена в нотах правительству США от 24 ноября 1952 года и 11 декабря 1954 года».Что изменилось с того времени? Япония освободилась от вассальной зависимости от США? Нет! Отказалась от претензий на Малую Курильскую гряду? Нет! В 2009-м Токио принял закон, которым объявил даже Кунашир и Итуруп частью Японии.Тогда зачем наше руководство заигрывает с Японией, предлагая ей некие исключительные права на совместную деятельность в Курильском субрегионе? Такая близорукая политика, приплясывание при виде визитеров, отсутствие твердости в сохранении национального суверенитета создают несомненные угрозы целостности Российской Федерации. Пора прекращать потакать японцам, за которыми явно стоят американские хозяева, издавна пытающиеся «совместно» осваивать Курильские острова с помощью военно-стратегической авиации.