Ниндзя с китайским уклоном

Чан Кайши во время стажировки в Стране восходящего солнца писал: японские мужчины и женщины отличаются шпионскими устремлениями, поэтому следует внимательно относиться к каждому из них, прибывающему в Китай, вполне вероятно, они приезжают с разведывательными задачами, чтобы потом воспользоваться добытыми сведениями для заключения выгодных сделок.Органы государственной безопасности Китая, сообщили национальные СМИ, приняли решение об освобождении из-под стражи и отправке на родину четырех граждан Японии, которые были задержаны 22 мая в ходе расследования деятельности геологоразведочных компаний Japan Underground Exploration Co., Ltd и Dalian source hot spring development company, представляющих Страну восходящего солнца. Известно, что всего по этому делу были задержаны шесть человек. В течение десяти лет они незаконно выполнили порядка 30 геологоразведочных мероприятий в провинциях Шаньдун и Хайнань. В частности, в районе Пэнлая японские геологи работали в непосредственной близости от города Яньтай, где расположены судостроительные и судоремонтные предприятия, выполняющих заказы ВМС НОАК.На Хайнане геологоразведчики работали в районе города Учжишань. Наличие постоянного офиса позволяло японским специалистам перемещаться по острову и собирать информацию о военных объектах ВМС НОАК. Как установили следователи Министерства государственной безопасности КНР, под предлогом изучения недр велся сбор информации о местности, картографировалось расположение воинских частей и отделов полиции, при помощи приемников GPS делались топографические привязки. На изъятых электронных носителях было обнаружено 80 карт с подобными данными.Официальный Токио на протяжении последних 100 лет не скупился на оплату любой информации о Поднебесной. Тратили больше, чем США или какое другое государство Запада, признаются свои же социологи. В настоящее время в различных научных организациях Японии работают более 10 тысяч специалистов по КНР, еще примерно миллион студентов обучаются на соответствующих факультетах. Столько должным образом подготовленных сотрудников необходимо шести основным спецслужбам Японии для круглосуточного мониторинга телевизионного, радио- и интернет-вещания на китайском языке. Информация из открытого доступа дополняется данными, полученными от подразделений радиотехнической и радиолокационной разведки сил самообороны Японии (ССЯ). Известно, что РЛС Х-диапазона, установленные на островах архипелага, позволяют наблюдать за полетами ВВС НОАК в воздушном пространстве КНР.Следует заметить, что японские граждане, которые работают в Китае, по возвращении из долгосрочных командировок пишут подробные отчеты в отделы расследований МИДа и Управления разведки при правительстве, в Министерства общественной безопасности и юстиции, в соответствующие подразделения ССЯ.На протяжении второй половины XIX и всего ХХ века японские разведчики активно использовали все доступные средства для сбора информации, отмечает экс-начальник отдела США Академии общественных наук КНР Цзы Чжунюнь. Перемещались по территории Поднебесной под прикрытием разных компаний и по результатам поездок готовили многостраничные доклады, заканчивавшиеся выводом, что с развитием китайского государства официальному Токио необходимо увеличивать финансирование и расширять деятельность агентурной сети.В позапрошлом столетии правительство санкционировало создание специального разведподразделения, которое через своих эмиссаров собирало информацию, касавшуюся строительства стратегической Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В начале ХХ века японские разведчики активно действовали в центральных и восточных провинциях страны, собирая и анализируя военную и экономическую информации, однако в 1945-м поражение Квантунской армии поставило крест на отлаженной работе. Ликвидация дипломатического и военного каналов передачи разведданных заставила спецслужбы перейти на полностью нелегальные методы, зато способствовала развитию технических средств. К примеру, благодаря самым передовым разработкам в области анализа газетных фотоматериалов японские разведчики установили модели и производительность нефтедобывающего оборудования на промыслах в провинции Хэйлунцзян.После восстановления дипотношений с Пекином для ведения разведки на территории КНР Токио использует в основном коммерческое прикрытие. По данным китайских источников, за период с 1982 по 2009 год японские штирлицы подготовили и отправили около 150 отчетных докладов.Контрразведке КНР периодически удается брать шпионов с поличным. В нескольких специальных операциях в период с 2002 по 2015 год были задержаны семь японских кадровых военных разведчиков, которые собирали подробную информацию о развитии оборонной и транспортной инфраструктуры в порту Нинбо, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в провинциях Цзянси и Хэбэй. Только в одном случае представителю Страны восходящего солнца удалось избежать ареста и заключения, поскольку он занимал должность военного атташе. Для сравнения: за неполные два последних года органы контрразведки КНР арестовали в различных регионах страны как минимум 12 японских граждан, осуществлявших сбор геопозиционных данных, фотографировавших военные объекты, пункты пограничной охраны, судостроительные и судоремонтные предприятия. Доказательная база государственного обвинения включала изъятые высокоточные приемники GPS, позволявшие определять координаты с точностью до 20 сантиметров. Кроме того, в ноутбуках были обнаружены англоязычные атласы. Даже этот сравнительно простой комплект позволял создавать точные цифровые карты местности в районах расположения военных баз, пунктов управления НОАК и других стратегических объектов. В дальнейшем на основе собранной информации пишутся полетные задания, загружаемые в память, например, противокорабельных ракет воздушного базирования XASM-3, входящих в комплект вооружения истребителей авиационных подразделений ССЯ и предназначенных для ударов по ВМС НОАК.Как заявляет профессор исторического факультета Фуданьского университета Фэн Вэй, официальные японские лица регулярно опровергают информацию о направлении кадровых сотрудников разведки под дипломатическим, коммерческим и студенческим прикрытием в КНР. При этом китайские чекисты располагают информацией о том, что спецслужбы Страны восходящего солнца активно работают над совершенствованием языковой и поведенческой подготовки сотрудников, действующих в разных регионах КНР. В последнее время отмечается активизация японских разведчиков в трех северо-восточных провинциях. Вероятно, это связано с модернизацией дорожно-транспортной сети, подготовкой к совместным российско-китайским проектам в портах южного Приморья, а также с готовностью НОАК к возможному обострению ситуации на Корейском полуострове.