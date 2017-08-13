Эсминцы в битве концепций

Лучшие в классе эсминцев – новейшие западные образцы или их восточные реплики. Незначительный отрыв наших кораблей от лидеров рейтинга характеризует отечественную инженерно-конструкторскую школу как передовую. В СССР и России еще не строили эсминцев по новейшим концепциям.В мире более двух десятков типов эсминцев. Мы проанализировали 17. Оценки давались наиболее современным кораблям из основных регионов: Россия, Северная Атлантика (НАТО), Ближний Восток и Индийский океан, Юго-Восточная Азия, Южная Америка. Сравнивались в первую очередь состав вооружения и степень соответствия эсминцев их предназначению в вероятных условиях боевого применения. Была разработана методика, обеспечивающая корректность сопоставления. Мы основывались на единой системе критериев качества и показателей эффективности, а также условий, в которых реализуются боевые возможности.Рассматривались два варианта: действия кораблей в локальном столкновении со слабым в военно-морском отношении противником и в крупномасштабной войне (в частности Россия против НАТО). В этих конфликтах в общем случае оценивалось решение эсминцами следующих основных задач: уничтожение групп надводных кораблей (КУГ, КПУГ) и подводных лодок, отражение средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным объектам противника. Для каждой определялся весовой коэффициент значимости, который физически понимался как вероятность того, что корабль будет привлечен к решению данной задачи.Окончательные оценки степени соответствия эсминцев стран мира боевому предназначению в вероятных условиях боевого применения приведены в таблице 1.Анализ свидетельствует о том, что в наибольшей степени соответствуют условиям вероятного боевого применения в возможных конфликтах современности американский «Орли Берк» (http://www.vpk-news.ru/articles/35583), британский «Дэринг» (http://www.vpk-news.ru/articles/37214) и корейский «Король Седжон Великий» (http://www.vpk-news.ru/articles/37598). Причем в локальных войнах последний лидирует, существенно превосходя даже «американца». Эта тройка идет с большим отрывом от ближайших конкурентов – китайского проекта 052D (http://www.vpk-news.ru/articles/35583), российского «Чабаненко» (http://www.vpk-news.ru/articles/36995) и индийского «Дели» (http://www.vpk-news.ru/articles/37598). Первый из них, чуть превосходя нашего и «индийца» в локальных войнах, столь же незначительно уступает обоим в крупномасштабных. Надо отметить, что три лидера рейтинга, а также китайский 052D относятся к новейшим, созданным по концепции 2-го послевоенного поколения, тогда как следующие за ними наш проект 1155.1 и «Дели» – высшие достижения среди кораблей-предшественников.Следом с относительно небольшим отрывом идут российские проекты 956 (http://www.vpk-news.ru/articles/35868) и 1155, а также японский «Атаго». Странно видеть на этом месте в рейтинге новейший японский эсминец, в значительной мере представляющий собой копию «американца». Сказывается «урезанный» в сравнении с ним состав вооружения. «Атаго» не имеет ПКР и СКР, подобных «Томагавкам», а также высокоэффективной ГАС с гибкой протяженной буксируемой антенной (ГПБА). Зато наши весьма почтенные эсминец и БПК выглядят весьма прилично, подтверждая высокий уровень советской кораблестроительной школы и мощь отечественного оружия.Далее в кильватере корабли, созданные в основном в 80-е. Это итальянский «Луиджи Дуранд де ла Пенне» (http://www.vpk-news.ru/articles/35868), французские «Жорж Леги» (http://www.vpk-news.ru/articles/36995) и «Кассар» (http://www.vpk-news.ru/articles/37214), а также японский «Хацуюки» (http://www.vpk-news.ru/articles/37477). Сюда же относятся китайский проект 052С и корейский «Квангэтхо Тэван» (http://www.vpk-news.ru/articles/37878), построенные в начале XXI века. Все они по степени соответствия условиям боевого применения существенно уступают кораблям трех предшествующих групп. То есть фактически должны быть признаны устаревшими или ограниченно пригодными. Хотя «Квангэтхо Тэван» вполне соответствует условиям локальных войн (как, впрочем, и его «соплеменник» – «Король Седжон», который лидирует с большим отрывом по этому критерию).Завершают рейтинг откровенно устаревшие корабли – китайский «Люйда» (http://www.vpk-news.ru/articles/37477) и индийский проект 61МЭ (http://www.vpk-news.ru/articles/37878). Первый из них вообще представляет собой фактически советский эсминец проекта 41, спроектированный в годы Великой Отечественной, усиленный установкой на нем ПКР китайского производства. Второй новее. Это советский БПК проекта 61 начала 60-х, модернизированный в соответствии с требованиями индийского ВМФ. Хотя он имеет развитое ракетное вооружение, его ЗРК и ПКР уже не отвечают современным требованиям.Особенность российской миноносной школы – ее выраженная ориентация на борьбу с мощным противником. Наши образцы в наибольшей мере заточены именно на крупномасштабную войну, уступая другим в приспособленности к условиям локального конфликта. В этом же направлении движется и индийская кораблестроительная школа, что неудивительно, ведь она создавалась под большим влиянием советской да и сегодня опирается на тесное сотрудничество с российскими предприятиями. Так что новейший ее продукт – «Дели» демонстрирует высокие показатели соответствия условиям боевого применения именно в крупномасштабной войне.Выделяется корейская кораблестроительная школа, которая смогла выработать концепцию эсминца, максимально приспособленного к вероятным действиям против КНДР. Другое дело – крупномасштабная война с мощным противником. Для нее «корейцы» пригодны в существенно меньшей мере, уступая в этом отношении даже более старым кораблям.Китайская кораблестроительная школа отличается стремлением получить эсминцы с опорой на новейшие мировые концептуальные подходы в этой сфере. И это получается. Однако оснастить корабли в полной мере современным оружием пока не удается. Это определяет то, что при, безусловно, передовой концепции китайских эсминцев их степень соответствия условиям боевого применения остается на уровне предшествующего поколения, пусть и наиболее передовых его представителей.Японская кораблестроительная школа в части строительства эсминцев пошла по пути копирования американских образцов, но с сокращенной номенклатурой вооружения. Вероятно, США побоялись передать союзнику свои «Томагавки» и новейшие ГАС с ГПБА, ориентируя морские силы самообороны преимущественно на обеспечение боевой устойчивости своих авианосных соединений в составе коалиционных группировок. В итоге МССЯ получили эсминец с несопоставимо низкими в сравнении с концептуальным и технологическим уровнем показателями соответствия условиям боевого применения.Интересно сопоставить боевые возможности рассмотренных кораблей по решению основных частных задач: уничтожение групп надводных кораблей и подлодок, отражение средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным объектам противника. Эти данные приведены в таблицах 2 и 3.Анализ свидетельствует, что наиболее сбалансированным по составу вооружения является «американец». По всем боевым задачам он ни разу не спускается ниже третьего-четвертого места, занимая первые по наиболее важным позициям – уничтожению боевых надводных кораблей и подводных лодок. Это отвечает концепции применения эсминцев в американском флоте. Будучи многоцелевыми кораблями, они предназначены решать как важнейшие задачи борьбы с надводными силами противника и нанесения ударов по наземным целям.Британский «Дэринг», новейший из западноевропейских, имеет выраженную направленность на ПВО. По возможностям решения этой задачи он занимает первое место, оставив далеко позади «американцев», «японцев» и «корейцев». Однако во всем остальном его возможности несопоставимо более низкие, соответствуют скорее возможностям предшествующего поколения. Схожую картину представляют «французы» и «итальянец». У них явно просматривается приоритет возможностей ПВО и ПЛО по отношения к другим. Это отражает роль и место данных кораблей в системе флотов НАТО – преимущественно эскортные, предназначенные для действий в крупных корабельных соединениях, в качестве охранения либо в составе КПУГ решающие задачи борьбы с подлодками в системе зональной ПЛО НАТО на Атлантическом ТВД. Аналогична ситуация с японскими эсминцами, создававшимися для зональной обороны побережья.Российские корабли проектов 956 и 1155.1, как и американский «одноклассник», отличаются сбалансированностью вооружения. Именно это выводит их, несмотря на устаревшую концепцию, на передовые позиции в мировом рейтинге. Конечно же, важнейшим фактором является передовой характер советского/российского вооружения, его уникальные возможности. Что касается проекта 1155, то это классический противолодочный корабль для решения задач ПВО и ПЛО при весьма ограниченном потенциале в остальном. В этом отношении он соответствует европейской концепции эсминца – служить в эскорте, обеспечивая боевую устойчивость главных сил.