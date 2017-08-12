Вторая жизнь «Ленинского комсомола»

К-3, позже получившая название «Ленинский комсомол», – третья в мире и первая советская атомная подводная лодка.За 30-летнюю историю в составе ВМФ она была в различных ситуациях, в какие может попасть любой боевой корабль. Наиболее значимы две: хорошая – 17 июля 1962-го лодка прошла подо льдом Северный полюс, впервые в СССР; плохая – 8 сентября 1967-го пожар на борту в подводном положении, когда погибли 39 человек.Слежу за историей К-3, потому что в некоторой степени причастен к ней. В январе 1962-го я назначался на эту лодку командиром БЧ-3 (минером-торпедистом), но не прошел медкомиссию. В сентябре 1967-го на ней погиб мой друг и сокурсник командир БЧ-3 Лев Каморкин, который ценой своей жизни спас корабль – предотвратил взрыв боезапаса (20 торпед), затопив первый отсек вместе с собою…Постановление Совета министров СССР от 9 сентября 1952 года «О проектировании и строительстве объекта 627» утверждал сам Сталин. В Москве в обстановке чрезвычайной секретности были сформированы две группы конструкторов и ученых. Наиболее сложной проблемой стало создание ядерной энергетической установки. За основу конструкции в целом взяли большую дизель-электрическую подлодку проекта 611. Полномасштабная разработка опытной АПЛ получила шифр «Кит» и была передана СКБ-143 («Малахит»).О масштабе программы создания первой отечественной АПЛ говорит тот факт, что к участию в проекте было привлечено 135 предприятий и организаций, в том числе 20 КБ, и около 80 заводов – поставщиков различного оборудования. Головным строителем назначили завод № 402 в Северодвинске (Севмашпредприятие). Торжественная церемония закладки лодки состоялась 24 сентября 1955-го, 9 августа 1957-го АПЛ спустили на воду, а 14 сентября того же года произведена загрузка двух ядерных реакторов.В январе 1959-го К-3 была передана ВМФ для опытной эксплуатации, которая завершилась в 1962 году, после чего АПЛ стала боевым кораблем Северного флота. В составе ВМФ «Ленинский комсомол» оставался до 1991 года.После списания существовали планы переоборудования лодки в корабль-музей. КБ «Малахит» разработало соответствующий проект. Однако экономическая и политическая обстановка в стране, а также граничащая с паранойей «радиофобия и телефобия», вызванные идиотскими, а в ряде случаев и преступными действиями расплодившихся в годы перестройки «экологических организаций», не позволили тогда осуществить эти планы.Но проект не пропал втуне. Продолжалось постепенное переоборудование АПЛ К-3 под корабль-музей. В 2007 году с лодки был демонтирован энергоблок, а вместо него по договору с Росатомом установили муляж реакторного отсека. Все это время корпус лодки находился на твердой основе в СРЗ «Нерпа» на Северном флоте.На сегодня АПЛ К-3 («Ленинский комсомол») готова выполнять функции музея, но до сих пор не определена его ведомственная принадлежность, а главное – никак не согласуется место нахождения: или оставить лодку на Северном флоте, или перевести в Санкт-Петербург, на Неву, к «Авроре».Будем надеяться, что все эти вопросы решатся. А в том, что музей – дело полезное не только для ВМФ, но и для страны в целом, сомнений нет.