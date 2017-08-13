Козырная Джакарта

55 лет назад, 15 августа 1962 года, Голландия согласилась с инициативой ООН передать с ноября под опеку Объединенных Наций, а затем Индонезии западную часть острова Папуа – Новая Гвинея. Был подписан соответствующий документ. К маю 1963-го передача завершилась. Джакарта в любом случае утвердилась бы в этом регионе, не остановившись перед военным решением. Самые крупные в АТР поставки различного вооружения из СССР и КНР осуществлялись как раз для означенной операции.Западный Ириан – крупнейшая колония, остававшаяся во владении Нидерландов после ухода Амстердама в начале 50-х из Индонезии, основной части голландской Ост-Индии. Напомним, что остров Новая Гвинея не просто один из крупнейших в АТР, но кладовая ценнейшего и разнообразного сырья – алмазов, золота, кобальта, урана, хрома, нефти и газа, тропической древесины высокоценных пород. Основные запасы этих ресурсов сосредоточены именно в западной (экс-голландской) части, но уровень их освоения до сих пор остается минимальным.В 1957 году власти Индонезии заявили о неизбежности военного решения проблемы, если голландцы сами не уйдут из Западного Ириана. Причем США, Великобритания и Франция отнюдь не стремились помочь союзнице по НАТО сохранить присутствие на этой обширной и стратегически значимой территории. Напомним, что еще в 1943–1944 годах Вашингтон и Лондон договорились способствовать устранению Франции и Голландии из АТР, ибо, по мнению Черчилля и Рузвельта, Париж с Амстердамом неспособны отстаивать военно-политические и экономические позиции Запада в Восточной Азии и на Тихом океане. Понятно, что Амстердам в свою очередь не рисковал предоставлять Вашингтону базы ВВС и ВМС, как и долгосрочные сырьевые концессии в Западном Ириане. Хотя администрация США не единожды начиная с 1956 года запрашивала Голландию на сей счет.В 1958-м тогдашний лидер Индонезии генерал Сукарно подписал контракт с СССР на поставку 60 истребителей МиГ-17 и учебно-тренировочных МиГ-15УТИ, 35 бомбардировщиков. Индонезия получила их в 1959–1961 годах. КНР тогда же поставила Джакарте поршневые бомбардировщики Ту-2 и истребители Ла-9 – общим числом 25, с экипажами. Во Владивостоке весной 1959-го были готовы к передаче индонезийскому ВМФ две средние подлодки С-79 и С-91 (проекта 613). 8 августа они под командованием наших подводников взяли курс на Сурабайю, главную базу флота, расположенную на острове Ява, куда и пришли через 17 дней. После доподготовки индонезийских экипажей для этих субмарин советские моряки и эксперты в конце сентября 1959 года вернулись во Владивосток.Военные поставки в Индонезию из КНР и особенно из СССР наращивались. С 1961-го Джакарта стала получать советские военные вездеходы ГАЗ-69, плавающие танки ПТ-76, артиллерийские системы, разнообразное стрелковое оружие. Дело в том, что уже в конце 50-х Москва и Пекин развернули соперничество за Юго-Восточную и Южную Азию в связи с раскруткой советско-китайской политико-идеологической (а затем и военной) конфронтации после антисталинского ХХ съезда КПСС. И если почти все компартии, включая индонезийскую, переориентировались начиная с 1958–1962 годов на КНР, то СССР ставил в основном на поддержку властей тех же стран, резонно полагая, что они в борьбе со сталинско-маоистскими повстанцами вынуждены опираться на внешнюю помощь, но США и их союзники могут с ней опередить. Что в итоге и случилось на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии, Брунее. Поэтому военно-политическая поддержка Индонезии – крупнейшего и наиболее влиятельного государства в ЮВА – стала одной из важнейших задач Москвы. Одновременно Индонезия стала центральным объектом нараставшего внешнеполитического соперничества СССР и Китая в регионе.С 1961 года она начала получать бомбардировщики Ту-16КС с противокорабельными крылатыми ракетами КС-1. К концу 1962-го Джакарте поставили 25 таких самолетов, а также МиГ-19Ф и МиГ-21Ф-13, транспортные Ан-12, вертолеты Ми-4 и Ми-6. Индонезийский ВМФ получил около 100 боевых и вспомогательных судов, в том числе крейсер «Орджоникидзе», шесть эсминцев, четыре сторожевых корабля, по 12 подлодок, ракетных и торпедных катеров, 10 базовых тральщиков. Морская пехота страны разжилась сотней плавающих танков, артиллерией, дивизионами ПВО. К весне 1963-го СССР поставил Индонезии ВВТ на 1,5 миллиарда долларов. Такие темпы и объемы были связаны, повторим, с фактическим отказом США и НАТО поддержать Голландию в восточноиндонезийском конфликте. Поэтому в отличие от ситуации 1961–1962 годов вокруг Кубы США не стали создавать зону безопасности у Западного Ириана. Но до открытого военного конфликта дело не дошло: Голландия была вынуждена уступить. 21 сентября 1962 года Генассамблея ООН утвердила Соглашение между Индонезийской Республикой и Королевством Нидерландов о Западной Новой Гвинее (Западный Ириан). Согласно документу на передаваемой территории учреждались силы безопасности и администрация ООН. Они были выведены оттуда к середине 1963-го.СССР был готов поддержать Индонезию так же, как в период Суэцкого кризиса Египет. Но тогда, в 1956-м, не случилось...Сегодня Индонезия – самый крупный в регионе импортер российской продукции военного и двойного назначения. Это обусловлено тем, что Джакарта с начала 2000-х проводит курс на ослабление зависимости от импорта вооружений с Запада и из КНР. Еще в 2007 году Рособоронэкспорт подписал протокол о вступлении в силу контракта на поставку Индонезии в 2008–2010 годах трех Су-27СКМ и стольких же Су-30МК2 на 240 миллионов долларов. Главную роль в восстановлении и развитии связей сыграл двусторонний Меморандум о взаимопонимании по содействию реализации программы военно-технического сотрудничества на 2006–2010 годы. По этому документу в Индонезию поступили 10 транспортных вертолетов Ми-17, пять ударных Ми-35П, 17 боевых машин пехоты БМП-3Ф (http://vpk-news.ru/news/33410) за счет кредита в миллиард долларов, предоставленного Джакарте на 15 лет на выгодных условиях. Соглашение о нем подписано 6 сентября 2007 года в ходе визита в Индонезию президента Владимира Путина.