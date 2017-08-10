Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 17. Бронеавтомобиль Morris Light Reconnaissance Car

Источники информации:

http://zonwar.ru/bronetexnika/armored_IIMV/Morris_mk1.html http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/greatbritain/lrc_morris.htm

http://strangernn.livejournal.com/414939.html

Материалы из открытых источников

В 1940 году парк бронетехники британской армии пополнился легким разведывательным бронеавтомобилем, созданным специалистами компании Morris-Commercial Cars Ltd. Причиной появления новой машины были серьезные потери в бронетехнике, понесенные англичанами во Франции в мае-июне 1940 года, и начало развертывания перед Второй мировой войной процесса комплектования разведывательными бронеавтомобилями пехотных и кавалерийских частей. Стоит отметить, что бронеавтомобиль Morris Light Reconnaissance Car стал достаточно массовым. За годы его производства с 1940 по 1944 год в Великобритании было собрано более 2200 машин данного типа.Необходимо отметить, что в годы Второй мировой войны вооруженные силы Великобритании использовали три тип бронеавтомобилей. К первому типу «Car. Armoured» относились боевые машины, которые благодаря наличию мощного вооружения и бронирования напоминали легкие танки на колесах, они даже одно время были стандартизированы как колесные танки (Light Tank. Wheeled). Ко второму типу «Car. Scout» причислялись небольшие по размерам подвижные бронемашины, которые должны были действовать в авангарде основных сил. К третьему типу «Car. Light Reconnaissance» относились легкобронированные боевые машины, чья броня защищала экипаж лишь от огня легкого стрелкового оружия, наиболее пригодны они были для выполнения задач связи и патрулирования местности. При этом бронеавтомобилям разных типов присваивались названия компаний, которые занимались их производством. Очень часто это были те же фирмы, которые в мирное время занимались выпуском автотранспорта.Британские легкие разведывательные бронеавтомобили раннего выпуска, в конструкции которых широко использовались шасси коммерческих легковых и грузовых автомобилей, создавались в очень большой спешке, очень часто с использованием всех подручных материалов. Подгоняло конструкторов и ожидание неминуемого, как тогда казалось, вторжения немецких войск, которое могло последовать со дня на день. Только когда стало ясно, что Германия не собирается осуществлять десантную операцию на Британских островах, конструкторы стали более основательно работать над проектами новых бронемашин, а также заниматься доводкой до ума уже созданных образцов.Одним из оригинальных бронеавтомобилей, созданных в Британии в первый период Второй мировой войны, стал Morris Light Reconnaissance Car, который как раз относился к типу «Car. Light Reconnaissance». В качестве основы при его создании было взято шасси и отдельные агрегаты от легкого грузовика Morris. В конструкции данной бронемашины специалисты одноименной компании использовали ряд оригинальных конструкторских решений.К примеру, экипаж данной боевой машины, состоявший из трех человек, сидел бок о бок, причем механик-водитель располагался посередине. Справа от него было место командира (он же выполнял роль стрелка), который обслуживал легкий 7,7-мм пулемет Bren, размещенный в небольшой многогранной башне кругового вращения. С правой стороны от башенки был установлен дымовой гранатомет калибра 101,6 мм. С левой стороны от мехвода было рабочее место радиста, который в случае необходимости мог вести огонь из 13,97-мм противотанкового ружья Boys. Противотанковое ружье было закреплено при помощи специальных держателей в амбразуре любой из двух откидных створок люка, расположенных на крыше боевого отделения. Комплект вооружения бронеавтомобиля был вполне типичным для британских бронемашин того временного периода. В качестве средства связи на Morris Light Reconnaissance Car была установлена стандартная радиостанция № 19.Необычное размещение членов экипажа было не единственной особенностью бронеавтомобиля. Также он отличался наличием полностью закрытого корпуса с гладким днищем, которое должно было способствовать повышенной проходимости по местности. Модель под обозначением Mk.I имела колесную формулу 4х2 и привод лишь на задние колеса. При этом управляющие колеса отличались наличием независимой пружинной подвески, в то время как задняя ось подвешивалась на традиционных полуэллиптических листовых рессорах. В ходовой части бронемашины были использованы колеса с шинами размерности 9,00-16 дюймов.Корпус бронеавтомобиля был клепаным, он собирался из бронелистов разной толщины. Спереди и на корме они были установлены под рациональными углами наклона, что должно было улучшить защиту экипажа и агрегатов боевой машины. Лоб, корма и борта корпуса имели толщину 14 мм, пулеметная башенка была забронирована 12-мм бронелистами, а крыша имела толщину 8 мм. Столь легкое бронирование могло защитить экипаж бронеавтомобиля лишь от огня обыкновенного стрелкового оружия, при этом лишь на определенном удалении.В корме боевой машины располагался моторный отсек, где был размещен 4-цилиндровый карбюраторный рядный двигатель жидкостного охлаждения Morris EK рабочим объемом 3,5 литра. При 3100 оборотах в минуту данный двигатель развивал максимальную мощность 72 л.с. Этого было достаточно, чтобы легкий разведывательный бронеавтомобиль при движении по дорогам с твердым покрытием развивал скорость до 80 км/ч. Двигатель работал в паре с трансмиссией, в составе которой была 4-ступенчатая коробка переключения передач, сцепление сухого трения и механические тормоза.Довольно тонкая броня и легкое вооружение — при этом противотанковое ружье Boys при стрельбе давало очень сильную отдачу, однако было эффективно против легкой бронетехники противника — не могли обеспечить бронеавтомобилю блестящей военной карьеры. До середины 1943 года двумя партиями было построено порядка тысячи бронеавтомобилей Morris Light Reconnaissance Car, причем вторая партия во многом была построена в интересах Королевских ВВС. Стоит отметить, что в ценах 1942-43 годов данный бронеавтомобиль стоил сравнительно немного — 900 фунтов стерлингов. С конца 1943 года на смену бронеавтомобилю модели Mk.I пришла полноприводная версия (4x4) — модификация Mk.II. Всего в Англии было построено более 1050 бронемашин в данной версии. Согласно данным самой компании «Моррис», всего за годы войны было собрано 2274 бронеавтомобиля модификаций Mk.I и Mk.II, при этом еще 30 бронемашин надлежало поставить заказчику. Также небольшой серией была произведена модификация Mk.I OP — машина передовых артиллерийских наблюдателей. Эта версия отличалась отсутствием пулеметной башенки и установкой двух артиллерийских дальномеров.В боевых действиях данный легкий бронеавтомобиль использовался ограничено. Хотя первые машины были отправлены в части уже в 1941 году. Первые бронемашины Morris Light Reconnaissance Car были отправлены в Египет в конце 1941 года, здесь их передали частям Королевских ВВС, где они получили обозначение Armoured Car Morris Type E. Достаточно длительное время они использовались в Северной Африке для обеспечения охраны британских аэродромов, ближней разведки и патрулирования местности. Часть бронемашин во время войны оставалась в метрополии, здесь они привлекались для патрульной службы и боевого охранения.В 1942-1943 годах бронеавтомобили данного типа состояли на вооружении 15-го полка Познаньских улан и 12-го полка Подольских улан из состава 2-го польского корпуса на Западе, который принимал участие в боевых действиях на Ближнем и Среднем Востоке. В дальнейшем данные бронеавтомобили успели повоевать в Италии и Северо-Западной Европе. Во время высадки в Нормандии легкие разведывательные бронеавтомобили Morris Light Reconnaissance Car имелись в составе частей Королевских ВВС, а также в 11-й и 12-й инженерно-саперных ротах 1-й польской танковой дивизии.После завершения Второй мировой войны все выпущенные «Моррисы» были отправлены на разбронировку в силу общей технической устарелости конструкции. До наших дней сохранилось несколько бронеавтомобилей Morris Light Reconnaissance Car, два из них находятся в Великобритании, их можно увидеть в коллекции Танкового музея в Бовингтоне, а также в Имперском военном музее в Даксфорде.Тактико-технические характеристики Morris Light Reconnaissance Car:Габаритные размеры: длина корпуса — 4,06 м, ширина — 2,03 м, высота — 1,88 м.Боевая масса — 3,7 т.Бронирование — от 8 до 14 мм (лоб корпуса).Силовая установка — 4-цилиндровый карбюраторный двигатель Morris EK жидкостного охлаждения мощностью 72 л.с.Максимальная скорость — 80 км/ч.Запас хода — до 385 км.Вооружение — 13,97-мм противотанковое ружье Boys, 7,7-мм пулемет Bren и 101,6-мм дымовой гранатомет.Колесная формула — 4х2 (Mk.I) и 4х4 (Mk.II).Экипаж — 3 человека.