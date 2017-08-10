В КНДР пояснили маршрут подлета ракет к Гуаму

Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама.

"Хвасон-12"

Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать.

У населения Гуама нынешние угрозы КНДР вызывают опасения, но не панику. С 2013 года это третий или четвертый раз, когда Пхеньян угрожает непосредственно Гуаму.