В КНДР пояснили маршрут подлета ракет к Гуаму
Согласно информации РИА Новости, ссылающегося на Центральное телеграфное агентство Кореи, командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма заявил о предполагаемом маршруте подлета баллистических ракет "Хвасон-12" к американскому острову Гуам.
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".
— полагает генерал.
Как пояснил губернатор архипелага Гуам Эдди Калво, жители острова достаточно спокойно относятся к возможной атаке.
В связи с этим он призвал всех "сохранять спокойствие и жить своей обычной жизнью".
При этом в ходе его беседы с телеведущим Fox News было заметно, что последний, находясь в континентальной части США, обеспокоен гораздо больше, чем губернатор.
Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама.
"Хвасон-12"
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".
Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать.
— полагает генерал.
Как пояснил губернатор архипелага Гуам Эдди Калво, жители острова достаточно спокойно относятся к возможной атаке.
У населения Гуама нынешние угрозы КНДР вызывают опасения, но не панику. С 2013 года это третий или четвертый раз, когда Пхеньян угрожает непосредственно Гуаму.
В связи с этим он призвал всех "сохранять спокойствие и жить своей обычной жизнью".
При этом в ходе его беседы с телеведущим Fox News было заметно, что последний, находясь в континентальной части США, обеспокоен гораздо больше, чем губернатор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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