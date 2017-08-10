05:28 10 августа

В КНДР пояснили маршрут подлета ракет к Гуаму

Согласно информации РИА Новости, ссылающегося на Центральное телеграфное агентство Кореи, командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма заявил о предполагаемом маршруте подлета баллистических ракет "Хвасон-12" к американскому острову Гуам.

Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама.


В КНДР пояснили маршрут подлета ракет к Гуаму

"Хвасон-12"



На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".

Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать.

— полагает генерал.

Как пояснил губернатор архипелага Гуам Эдди Калво, жители острова достаточно спокойно относятся к возможной атаке.

У населения Гуама нынешние угрозы КНДР вызывают опасения, но не панику. С 2013 года это третий или четвертый раз, когда Пхеньян угрожает непосредственно Гуаму.




В связи с этим он призвал всех "сохранять спокойствие и жить своей обычной жизнью".

При этом в ходе его беседы с телеведущим Fox News было заметно, что последний, находясь в континентальной части США, обеспокоен гораздо больше, чем губернатор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 04:31
    Гуам не боится... Боится США. Забавно...
    Горный стрелок
    1. Spartanez300 Сегодня, 04:32
      Обоюдные оскорбления и угрозы до добра не доведут в конечном итоге , и тогда начнется хаос .
      Spartanez300
  2. Комментарий был удален.
  3. Владыка Ситх Сегодня, 04:35
    Все это плохо кончится. даже при небольшом конфликте, может погибнуть много людей.
    Владыка Ситх
  4. leybshtandartss Сегодня, 04:36
    Психи с ядерным оружием angry
    leybshtandartss
    1. Ren Сегодня, 04:51
      Цитата: leybshtandartss
      Психи с ядерным оружием

      Полностью с Вами согласен, у американских психов срочно нужно изъять ядерную дубинку.
      Плюс они не умеют с ним обращаться, сколько уже было известных общественности инцидентов с ЯО, а сколько неизвестных? Даже представить страшно!
      Ren
  5. DEZINTO Сегодня, 05:22
    Да ничего не будет!!!

    DEZINTO
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