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Троянский клоп «Гражданского форума ЕС- Россия»
Иностранные фонды и финансируемые ими некоммерческие организации проявляют настолько явное и пристальное внимание к России, что стали настоящей «притчей во языцех». И складывается впечатление, что в этих учреждениях Российскую Федерацию считают самой нецивилизованной и варварской страной в мире.
Самым «странным образом» эти весьма респектабельные конторы почти не обращают внимания на то, что происходит, например, в Йемене и Ираке, Ливии или Афганистане, где ежедневно происходят события, никак не вписывающиеся в постулаты так называемого «гражданского общества». Ссылки на географическую удалённость этих регионов от штаб-квартир вышеупомянутых фондов и НКО не проходят, потому что и в Европе они работают только там, где считают нужным…
То есть, они не видят ущемления прав русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии. Они не желают знать не только трагические обстоятельства массовых убийств на Украине за последние 3 года, но и активно сотрудничают с киевским правительством, на совести которого все эти жертвы.
И одесская «Хатынь» 2 мая 2014-го года не вызывает у них никакого бурного осуждения.
Хотя бы такого, как реакция на задержание какого-то полоумного маргинала, пригвоздившего свои половые органы к брусчатке Красной площади…
Зато все эти фонды и НКО бурно проявляли свою активность тогда, когда надо было расшатать ситуацию все на той же Украине и приложили значительные усилия по организации протестов на Майдане.
А в самих странах ЕС или США такие гражданские активисты ведут себя так тихо, что можно и впрямь поверить в полную победу здесь «демократии» и процветании «прав человека», хотя это никак не соответствует реальности.
Нельзя отрицать того очевидного факта, что и неправительственные фонды, которые на самом деле финансируются из бюджетов США, Германии и других западных стран, и НКО, связанные с ними, выполняют совсем другие задачи, никак не связанные с декларируемыми.
Типичный пример такой некоммерческой организации – «Гражданский форум ЕС-Россия».
Сама себя она оценивает так: «…сеть тематически разнообразных некоммерческих организаций из России и стран ЕС, созданная в качестве гражданской независимой инициативы снизу… Форум объединяет организации и людей и, таким образом, способствует интеграции России и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости…»
То есть, сам процесс формирования этой организации можно представить как стихийно возникшее желание неравнодушных активистов «сделать жизнь лучше»?
Но на сайте «Гражданского форума ЕС-Россия» указаны те, кто, разумеется, совершенно «безвозмездно» и на основании «чистого альтруизма» помогает несчастным российским правозащитникам -- это фонды имени Роберта Боша (Германия) и Oak Foundation «Швейцария».
Последний, например, заявляет, что он старается «вместе с нашими партнерами-грантополучателями максимально эффективно прилагать усилия и использовать ресурсы в рамках наших программ».
И «финансирует инициативы, которые:
-- гарантированно обеспечены софинансированием из других источников, а также поощряют участие местных сообществ и граждан, в том числе детей(!?)…»
Между прочим, «Гражданский форум ЕС-Россия», как уже было сказано, служит для его участников платформой для… влияния гражданского общества на руководителей, принимающих решения в органах власти и на межправительственном уровне».
То есть, получается, что данная организация, внимание, организует участие детей(!!!) в оказании влияния на руководителей…
Остается тайной «Гражданского форума», с какого имени возраста он планирует использовать детей? Прямо с роддома, или все-таки, начиная хотя бы с детского сада…
Однако шутки шутками, но если вспомнить недавние события в виде так называемых «стихийных» протестов против коррупции в России, то там отмечалась небывалая активность именно несовершеннолетних российских граждан, которые даже не могли связно ответить журналистам на вопрос, что их, собственно, подвигло на такие шаги…
Нельзя не обратить внимания и на то, что, несмотря на декларации, почти вся деятельность «Гражданского форума» проходит в России. Хотя теоретически и представители России в этой организации должны активно работать в странах ЕС, выполняя те же задачи: искать нарушения прав человека, устанавливать социальную справедливость и т.д. Да вот незадача – ничего подобного нет и в помине…
А вот в России «Гражданский форум ЕС-Россия», что называется, пашет не покладая рук.
Например, организуя во многих городах России проведение выставок под названием «Разные войны», на которых под видом «переосмысления» Второй мировой войны в реальности осуществляется попытки пересмотреть её итоги. Проще говоря, на одну ступень ставится гитлеровская Германия и Советский Союз, а в качестве образца для подражания подаются школьные учебники из некоторых стран ЕС, где оправдываются преступления против человечности, совершённые местными коллаборационистами.
Оказывается, оккупацию можно воспринимать с юмором...
К слову, в публикациях, посвящённых этим выставкам, деятели «Гражданского форума» обвиняют СССР в том, что он… не организовал снабжение лекарствами своих граждан, оставшихся на оккупированных территориях! Оставим за рамками вопрос об исторической грамотности таких активистов, потому что она уж точно ни в какие рамки не укладывается.
В Новосибирске такую выставку не преминул почтить своим посещением Виктор Рихтер, консул Германии в этом городе, широко известный своими встречами с представителями так называемой «несистемной оппозиции», а также нелегальными поездками на Алтай для участия в «Сибирском «Давосе», что является грубым и неприкрытым нарушением Венской конвенции.
Огромное внимание уделяет «Гражданский форум ЕС-Россия» любым инцидентам, связанным с нарушениями российского законодательства со стороны различных персон, которые сами себя именуют «правозащитниками». И почти всегда складывается впечатление, что и те, кто нарушает закон, и те, кто поднимает крик о их якобы «преследованиях», очень тесно связаны между собой.
К примеру, 28 июня 2017-го года В Нижнем Новгороде членов итальянской правозащитной организации "Антигона" оштрафовали по обвинению в нарушении порядка пребывания в России. Об этом тут же сообщили «Радио «Свобода» и, конечно же, «Гражданский форум ЕС-Россия». Разумеется, ничуть не смутившись тем обстоятельством, что нарушения прав порядка пребывания и прав человека понятия совершенно разные. И таких прецедентов весьма много.
Похоже, что таким «форумам» очень хочется, чтобы так называемые «правозащитники» в России заимели бы статус, сходный с… дипломатическим. То есть, творили бы, что хотели, но при этом российские правоохранительные органы не имели бы никакой возможности указывать им на нарушения законодательства. Вот такое «интересное» толкование равенства всех перед законом.
А 16 мая 2016-го года в в конференц-зале новосибирского отеля «Ривер-парк» по инициативе директора Фонда «Гражданское согласие» Игоря Макаренко прошел дискуссионный семинар «Гражданский диалог: новые горизонты». В качестве эксперта выступила исполнительный директор «Гражданского Форума «ЕС-Россия» Анна Севортьян.
Она рассказала, что «основная масса российских НКО попала в список иностранных агентов. И… надо искать пути для обхода законодательства РФ, чтобы продолжить финансирование. Очень трудно назвать такое заявление иначе, как не призывом нарушать законы страны пребывания.
И как оно согласуется с теми самыми «общими ценностями плюралистической демократии и верховенства права», которые вроде бы являются основами деятельности «Гражданского Форума «ЕС-Россия»???
Кроме того, Анна Севортьян рассказала о высоком уровне коррупции в России и невозможности органов власти повлиять на это в связи с огромной коррупцией в их собственных рядах.
И тут нельзя не вспомнить о так называемых технологиях «облачного противника».
Согласно им в стране – объекте агрессии разрушаются политический и социально-экономический фундамент, организуются массовые «стихийные» протесты, а затем местные элиты объявляются виновниками кризиса. Раковая опухоль государственного организма поражает самые основы страны – правоохранительные и судебные органы, вооружённые силы и т.д. После этого происходят провокации – захваты заложников, объектов инфраструктуры.
Если действия «Гражданского Форума «ЕС-Россия» не подпадают под этот алгоритм, то, что это?
Многомудрый Одиссей в соответствии с «Илиадой» успешно использовал троянского коня для проникновения греческих воинов в Трою. Нынешние западные «партнёры» России, не обладая его талантами, используют в качестве такого «коня»… клопов.
Клоп, как известно, насекомое противное и весьма надоедливое, способное, несмотря на всю свою миниатюрность, и, благодаря многочисленности, доставить не только неудобства, но и мучения весьма крупным животным, и даже таким как медведь…
И такие троянские клопы в виде фондов и НКО с иностранным участием, типичным образцом которых является «Гражданский форум «ЕС-Россия», не устают усердно исполнять свою роль.
Автор: Игорь Матвеев
Первоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/troyanskiy_klop_grazhdanskogo_foruma_es_rossiya.html
Самым «странным образом» эти весьма респектабельные конторы почти не обращают внимания на то, что происходит, например, в Йемене и Ираке, Ливии или Афганистане, где ежедневно происходят события, никак не вписывающиеся в постулаты так называемого «гражданского общества». Ссылки на географическую удалённость этих регионов от штаб-квартир вышеупомянутых фондов и НКО не проходят, потому что и в Европе они работают только там, где считают нужным…
То есть, они не видят ущемления прав русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии. Они не желают знать не только трагические обстоятельства массовых убийств на Украине за последние 3 года, но и активно сотрудничают с киевским правительством, на совести которого все эти жертвы.
И одесская «Хатынь» 2 мая 2014-го года не вызывает у них никакого бурного осуждения.
Хотя бы такого, как реакция на задержание какого-то полоумного маргинала, пригвоздившего свои половые органы к брусчатке Красной площади…
Зато все эти фонды и НКО бурно проявляли свою активность тогда, когда надо было расшатать ситуацию все на той же Украине и приложили значительные усилия по организации протестов на Майдане.
А в самих странах ЕС или США такие гражданские активисты ведут себя так тихо, что можно и впрямь поверить в полную победу здесь «демократии» и процветании «прав человека», хотя это никак не соответствует реальности.
Нельзя отрицать того очевидного факта, что и неправительственные фонды, которые на самом деле финансируются из бюджетов США, Германии и других западных стран, и НКО, связанные с ними, выполняют совсем другие задачи, никак не связанные с декларируемыми.
Типичный пример такой некоммерческой организации – «Гражданский форум ЕС-Россия».
Сама себя она оценивает так: «…сеть тематически разнообразных некоммерческих организаций из России и стран ЕС, созданная в качестве гражданской независимой инициативы снизу… Форум объединяет организации и людей и, таким образом, способствует интеграции России и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости…»
То есть, сам процесс формирования этой организации можно представить как стихийно возникшее желание неравнодушных активистов «сделать жизнь лучше»?
Но на сайте «Гражданского форума ЕС-Россия» указаны те, кто, разумеется, совершенно «безвозмездно» и на основании «чистого альтруизма» помогает несчастным российским правозащитникам -- это фонды имени Роберта Боша (Германия) и Oak Foundation «Швейцария».
Последний, например, заявляет, что он старается «вместе с нашими партнерами-грантополучателями максимально эффективно прилагать усилия и использовать ресурсы в рамках наших программ».
И «финансирует инициативы, которые:
-- гарантированно обеспечены софинансированием из других источников, а также поощряют участие местных сообществ и граждан, в том числе детей(!?)…»
Между прочим, «Гражданский форум ЕС-Россия», как уже было сказано, служит для его участников платформой для… влияния гражданского общества на руководителей, принимающих решения в органах власти и на межправительственном уровне».
То есть, получается, что данная организация, внимание, организует участие детей(!!!) в оказании влияния на руководителей…
Остается тайной «Гражданского форума», с какого имени возраста он планирует использовать детей? Прямо с роддома, или все-таки, начиная хотя бы с детского сада…
Однако шутки шутками, но если вспомнить недавние события в виде так называемых «стихийных» протестов против коррупции в России, то там отмечалась небывалая активность именно несовершеннолетних российских граждан, которые даже не могли связно ответить журналистам на вопрос, что их, собственно, подвигло на такие шаги…
Нельзя не обратить внимания и на то, что, несмотря на декларации, почти вся деятельность «Гражданского форума» проходит в России. Хотя теоретически и представители России в этой организации должны активно работать в странах ЕС, выполняя те же задачи: искать нарушения прав человека, устанавливать социальную справедливость и т.д. Да вот незадача – ничего подобного нет и в помине…
А вот в России «Гражданский форум ЕС-Россия», что называется, пашет не покладая рук.
Например, организуя во многих городах России проведение выставок под названием «Разные войны», на которых под видом «переосмысления» Второй мировой войны в реальности осуществляется попытки пересмотреть её итоги. Проще говоря, на одну ступень ставится гитлеровская Германия и Советский Союз, а в качестве образца для подражания подаются школьные учебники из некоторых стран ЕС, где оправдываются преступления против человечности, совершённые местными коллаборационистами.
Оказывается, оккупацию можно воспринимать с юмором...
К слову, в публикациях, посвящённых этим выставкам, деятели «Гражданского форума» обвиняют СССР в том, что он… не организовал снабжение лекарствами своих граждан, оставшихся на оккупированных территориях! Оставим за рамками вопрос об исторической грамотности таких активистов, потому что она уж точно ни в какие рамки не укладывается.
В Новосибирске такую выставку не преминул почтить своим посещением Виктор Рихтер, консул Германии в этом городе, широко известный своими встречами с представителями так называемой «несистемной оппозиции», а также нелегальными поездками на Алтай для участия в «Сибирском «Давосе», что является грубым и неприкрытым нарушением Венской конвенции.
Огромное внимание уделяет «Гражданский форум ЕС-Россия» любым инцидентам, связанным с нарушениями российского законодательства со стороны различных персон, которые сами себя именуют «правозащитниками». И почти всегда складывается впечатление, что и те, кто нарушает закон, и те, кто поднимает крик о их якобы «преследованиях», очень тесно связаны между собой.
К примеру, 28 июня 2017-го года В Нижнем Новгороде членов итальянской правозащитной организации "Антигона" оштрафовали по обвинению в нарушении порядка пребывания в России. Об этом тут же сообщили «Радио «Свобода» и, конечно же, «Гражданский форум ЕС-Россия». Разумеется, ничуть не смутившись тем обстоятельством, что нарушения прав порядка пребывания и прав человека понятия совершенно разные. И таких прецедентов весьма много.
Похоже, что таким «форумам» очень хочется, чтобы так называемые «правозащитники» в России заимели бы статус, сходный с… дипломатическим. То есть, творили бы, что хотели, но при этом российские правоохранительные органы не имели бы никакой возможности указывать им на нарушения законодательства. Вот такое «интересное» толкование равенства всех перед законом.
А 16 мая 2016-го года в в конференц-зале новосибирского отеля «Ривер-парк» по инициативе директора Фонда «Гражданское согласие» Игоря Макаренко прошел дискуссионный семинар «Гражданский диалог: новые горизонты». В качестве эксперта выступила исполнительный директор «Гражданского Форума «ЕС-Россия» Анна Севортьян.
Она рассказала, что «основная масса российских НКО попала в список иностранных агентов. И… надо искать пути для обхода законодательства РФ, чтобы продолжить финансирование. Очень трудно назвать такое заявление иначе, как не призывом нарушать законы страны пребывания.
И как оно согласуется с теми самыми «общими ценностями плюралистической демократии и верховенства права», которые вроде бы являются основами деятельности «Гражданского Форума «ЕС-Россия»???
Кроме того, Анна Севортьян рассказала о высоком уровне коррупции в России и невозможности органов власти повлиять на это в связи с огромной коррупцией в их собственных рядах.
И тут нельзя не вспомнить о так называемых технологиях «облачного противника».
Согласно им в стране – объекте агрессии разрушаются политический и социально-экономический фундамент, организуются массовые «стихийные» протесты, а затем местные элиты объявляются виновниками кризиса. Раковая опухоль государственного организма поражает самые основы страны – правоохранительные и судебные органы, вооружённые силы и т.д. После этого происходят провокации – захваты заложников, объектов инфраструктуры.
Если действия «Гражданского Форума «ЕС-Россия» не подпадают под этот алгоритм, то, что это?
Многомудрый Одиссей в соответствии с «Илиадой» успешно использовал троянского коня для проникновения греческих воинов в Трою. Нынешние западные «партнёры» России, не обладая его талантами, используют в качестве такого «коня»… клопов.
Клоп, как известно, насекомое противное и весьма надоедливое, способное, несмотря на всю свою миниатюрность, и, благодаря многочисленности, доставить не только неудобства, но и мучения весьма крупным животным, и даже таким как медведь…
И такие троянские клопы в виде фондов и НКО с иностранным участием, типичным образцом которых является «Гражданский форум «ЕС-Россия», не устают усердно исполнять свою роль.
Автор: Игорь МатвеевПервоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/troyanskiy_klop_grazhdanskogo_foruma_es_rossiya.html
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