Троянский клоп «Гражданского форума ЕС- Россия»

Иностранные фонды и финансируемые ими некоммерческие организации проявляют настолько явное и пристальное внимание к России, что стали настоящей «притчей во языцех». И складывается впечатление, что в этих учреждениях Российскую Федерацию считают самой нецивилизованной и варварской страной в мире.Самым «странным образом» эти весьма респектабельные конторы почти не обращают внимания на то, что происходит, например, в Йемене и Ираке, Ливии или Афганистане, где ежедневно происходят события, никак не вписывающиеся в постулаты так называемого «гражданского общества». Ссылки на географическую удалённость этих регионов от штаб-квартир вышеупомянутых фондов и НКО не проходят, потому что и в Европе они работают только там, где считают нужным…То есть, они не видят ущемления прав русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии. Они не желают знать не только трагические обстоятельства массовых убийств на Украине за последние 3 года, но и активно сотрудничают с киевским правительством, на совести которого все эти жертвы.Хотя бы такого, как реакция на задержание какого-то полоумного маргинала, пригвоздившего свои половые органы к брусчатке Красной площади…Зато все эти фонды и НКО бурно проявляли свою активность тогда, когда надо было расшатать ситуацию все на той же Украине и приложили значительные усилия по организации протестов на Майдане.А в самих странах ЕС или США такие гражданские активисты ведут себя так тихо, что можно и впрямь поверить в полную победу здесь «демократии» и процветании «прав человека», хотя это никак не соответствует реальности.Нельзя отрицать того очевидного факта, что и неправительственные фонды, которые на самом деле финансируются из бюджетов США, Германии и других западных стран, и НКО, связанные с ними, выполняют совсем другие задачи, никак не связанные с декларируемыми.Типичный пример такой некоммерческой организации – «Гражданский форум ЕС-Россия».Сама себя она оценивает так: «…сеть тематически разнообразных некоммерческих организаций из России и стран ЕС, созданная в качестве гражданской независимой инициативы снизу… Форум объединяет организации и людей и, таким образом, способствует интеграции России и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости…»То есть, сам процесс формирования этой организации можно представить как стихийно возникшее желание неравнодушных активистов «сделать жизнь лучше»?Но на сайте «Гражданского форума ЕС-Россия» указаны те, кто, разумеется, совершенно «безвозмездно» и на основании «чистого альтруизма» помогает несчастным российским правозащитникам -- это фонды имени Роберта Боша (Германия) и Oak Foundation «Швейцария».Последний, например, заявляет, что он старается «вместе с нашими партнерами-грантополучателями максимально эффективно прилагать усилия и использовать ресурсы в рамках наших программ».И «финансирует инициативы, которые:Между прочим, «Гражданский форум ЕС-Россия», как уже было сказано, служит для его участников платформой для… влияния гражданского общества на руководителей, принимающих решения в органах власти и на межправительственном уровне».То есть, получается, что данная организация, внимание, организует участие детей(!!!) в оказании влияния на руководителей…Остается тайной «Гражданского форума», с какого имени возраста он планирует использовать детей? Прямо с роддома, или все-таки, начиная хотя бы с детского сада…Однако шутки шутками, но если вспомнить недавние события в виде так называемых «стихийных» протестов против коррупции в России, то там отмечалась небывалая активность именно несовершеннолетних российских граждан, которые даже не могли связно ответить журналистам на вопрос, что их, собственно, подвигло на такие шаги…Нельзя не обратить внимания и на то, что, несмотря на декларации, почти вся деятельность «Гражданского форума» проходит в России. Хотя теоретически и представители России в этой организации должны активно работать в странах ЕС, выполняя те же задачи: искать нарушения прав человека, устанавливать социальную справедливость и т.д. Да вот незадача – ничего подобного нет и в помине…А вот в России «Гражданский форум ЕС-Россия», что называется, пашет не покладая рук.Оказывается, оккупацию можно воспринимать с юмором...К слову, в публикациях, посвящённых этим выставкам, деятели «Гражданского форума» обвиняют СССР в том, что он… не организовал снабжение лекарствами своих граждан, оставшихся на оккупированных территориях! Оставим за рамками вопрос об исторической грамотности таких активистов, потому что она уж точно ни в какие рамки не укладывается.В Новосибирске такую выставку не преминул почтить своим посещением Виктор Рихтер, консул Германии в этом городе, широко известный своими встречами с представителями так называемой «несистемной оппозиции», а также нелегальными поездками на Алтай для участия в «Сибирском «Давосе», что является грубым и неприкрытым нарушением Венской конвенции.Огромное внимание уделяет «Гражданский форум ЕС-Россия» любым инцидентам, связанным с нарушениями российского законодательства со стороны различных персон, которые сами себя именуют «правозащитниками». И почти всегда складывается впечатление, что и те, кто нарушает закон, и те, кто поднимает крик о их якобы «преследованиях», очень тесно связаны между собой.К примеру, 28 июня 2017-го года В Нижнем Новгороде членов итальянской правозащитной организации "Антигона" оштрафовали по обвинению в нарушении порядка пребывания в России. Об этом тут же сообщили «Радио «Свобода» и, конечно же, «Гражданский форум ЕС-Россия». Разумеется, ничуть не смутившись тем обстоятельством, что нарушения прав порядка пребывания и прав человека понятия совершенно разные. И таких прецедентов весьма много.А 16 мая 2016-го года в в конференц-зале новосибирского отеля «Ривер-парк» по инициативе директора Фонда «Гражданское согласие» Игоря Макаренко прошел дискуссионный семинар «Гражданский диалог: новые горизонты». В качестве эксперта выступила исполнительный директор «Гражданского Форума «ЕС-Россия» Анна Севортьян.Она рассказала, что «основная масса российских НКО попала в список иностранных агентов. И… надо искать пути для обхода законодательства РФ, чтобы продолжить финансирование. Очень трудно назвать такое заявление иначе, как не призывом нарушать законы страны пребывания.И как оно согласуется с теми самыми «общими ценностями плюралистической демократии и верховенства права», которые вроде бы являются основами деятельности «Гражданского Форума «ЕС-Россия»???Кроме того, Анна Севортьян рассказала о высоком уровне коррупции в России и невозможности органов власти повлиять на это в связи с огромной коррупцией в их собственных рядах.И тут нельзя не вспомнить о так называемых технологиях «облачного противника».Согласно им в стране – объекте агрессии разрушаются политический и социально-экономический фундамент, организуются массовые «стихийные» протесты, а затем местные элиты объявляются виновниками кризиса. Раковая опухоль государственного организма поражает самые основы страны – правоохранительные и судебные органы, вооружённые силы и т.д. После этого происходят провокации – захваты заложников, объектов инфраструктуры.Если действия «Гражданского Форума «ЕС-Россия» не подпадают под этот алгоритм, то, что это?Многомудрый Одиссей в соответствии с «Илиадой» успешно использовал троянского коня для проникновения греческих воинов в Трою. Нынешние западные «партнёры» России, не обладая его талантами, используют в качестве такого «коня»… клопов.И такие троянские клопы в виде фондов и НКО с иностранным участием, типичным образцом которых является «Гражданский форум «ЕС-Россия», не устают усердно исполнять свою роль.