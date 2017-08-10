США готовы к превентивному удару по КНДР
Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских военных, сообщил о том, что минобороны США подготовило план, предусматривающий нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории Северной Кореи.
Как указывается, "ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B, которые дислоцируются на базе ВВС "Андерсен" на острове Гуам". На текущий момент здесь расположены 6 самолетов данного типа. До этого они участвовали в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова.
Ранее в КНДР заявили о готовности осуществить ракетное нападение на районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме. В этих целях предполагается использовать 4 баллистические ракеты средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.
Планируется, что полет ракет дистанцией 3356,7 км состоится над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, завершится в 30-40 км от острова Гуам.
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".
— заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма.
Как указывается, "ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B, которые дислоцируются на базе ВВС "Андерсен" на острове Гуам". На текущий момент здесь расположены 6 самолетов данного типа. До этого они участвовали в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова.
Ранее в КНДР заявили о готовности осуществить ракетное нападение на районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме. В этих целях предполагается использовать 4 баллистические ракеты средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.
Планируется, что полет ракет дистанцией 3356,7 км состоится над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, завершится в 30-40 км от острова Гуам.
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".
Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать.
— заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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