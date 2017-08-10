США готовы к превентивному удару по КНДР

Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », телеканал NBC , ссылаясь на высокопоставленных американских военных, сообщил о том, что минобороны США подготовило план, предусматривающий нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории Северной Кореи.Как указывается, "ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B , которые дислоцируются на базе ВВС "Андерсен" на острове Гуам". На текущий момент здесь расположены 6 самолетов данного типа. До этого они участвовали в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова.Ранее в КНДР заявили о готовности осуществить ракетное нападение на районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме. В этих целях предполагается использовать 4 баллистические ракеты средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.Планируется, что полет ракет дистанцией 3356,7 км состоится над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, завершится в 30-40 км от острова Гуам.На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".— заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма.