08:46 10 августа

США готовы к превентивному удару по КНДР

Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских военных, сообщил о том, что минобороны США подготовило план, предусматривающий нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории Северной Кореи.

Как указывается, "ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B, которые дислоцируются на базе ВВС "Андерсен" на острове Гуам". На текущий момент здесь расположены 6 самолетов данного типа. До этого они участвовали в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова.




Ранее в КНДР заявили о готовности осуществить ракетное нападение на районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме. В этих целях предполагается использовать 4 баллистические ракеты средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

Планируется, что полет ракет дистанцией 3356,7 км состоится над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, завершится в 30-40 км от острова Гуам.

На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. После получения информации о возможном ударе КНДР Дональд Трамп заявил о готовности США ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью".

Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать.

— заявил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Olegater Сегодня, 05:59
    Ну верить CNN себя не уважать, а так становиться не по себе от мысли о намечающейся заварухе.
    Olegater
    1. Чёрный Сегодня, 06:03
      Не будет никакого привентивного удара.....боязнь получить в отвеку пересилит. Да, случись что , у КНДР шансов нет, но даже если хотя бы одна ракета долетит до территории США - нынешнему правительству США кранты....а шанс доле еть есть. Например с подлодки..
      Чёрный
      1. zivXP Сегодня, 08:07
        Китай тоже только и ждет чтобы заступиться за соседей. Думаю очередная пугалка.
        zivXP
  2. андрей юрьевич Сегодня, 05:59
    США готовы к превентивному удару по КНДР
    ставки принимаются? в любом случае Россия крайней будет...
    андрей юрьевич
    1. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 06:08
      А без "участия"России (или обвинения в этом)никакая авантюра в мире не случается.Хотя я думаю что в данном случае-это очередная шумиха и надувание щек.
      Цитата: андрей юрьевич
      США готовы к превентивному удару по КНДР
      ставки принимаются? в любом случае Россия крайней будет...
      210окв
  3. Roma-1977 Сегодня, 06:05
    Закралась крамольная мысль. А вдруг атака на "башни-близнецы" в Нью-Йорке была всего лишь превентивным ударом Аль-Каиды?
    Roma-1977
  4. Vadmir Сегодня, 06:06
    Они доиграются со спичками. У кого нибудь могут сдать нервы и полыхнет. А полыхнуть там может так сильно, что весь регион в шоке будет от последствий.
    Vadmir
  5. DEZINTO Сегодня, 06:14
    Да неее.....?
    Чё вот прям лупанут? Ну это-же. Да там же. Регион. Южная. Китай. Все же. Всех же. Там такое начнётся! --- В...мелкую крошку.

    Ну что у них там аналитиков нет, или они вторую корескую хотят в которой не ахти как выступили?

    Но!, конечно теперь нет СССР! Это конечно ньюанс....

    Если лупанут. На что я бы и чирика не поставил. То такая хрень начнётся........

    DEZINTO
  6. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:17
    Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских военных, сообщил о том, что минобороны США подготовило план, предусматривающий нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории Северной Кореи.

    Дыма без огня не бывает...

    Варианты развития ситуации:
    1. США могут устроить провокацию со своими военными и перевести стрелки на сев. корейцев.
    2. После чего делает заявление высокопоставленное лицо о том что они долго терпели, но их терпение кончилось!
    3. Начинается масштабная атака Сев. Кореи.
    4. Сев. Корея атакует все до чего может дотянуться.
    5. Фондовые рынки бурлят и кто то под шумок делает свое дело.
    6. Катару, Саудитам и кО дают понять что они могут делать в Сирии, что хотят.
    7. На границах Средней Азии начинают активизироваться террористы и прочая нечисть.

    В этом "схеме" Укронацисткой власти не нахожу места - все равно проиграют в открытом военном конфликте ДНР и ЛНР. Если разве что подгадить в чем то. Вопрос накой они нужны такие? Может быть их кураторы смирились с ними как с долгосрочным антирусским проектом для взращивания последующих антирусских поколений итп.
    IGOR GORDEEV
    1. Хагалаз Сегодня, 07:41
      П6 и п7 как то не очевидно, по моему. Как вариант среди сотни других если только.
      Хагалаз
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    Президент США снова несет вздор об "огне и ярости"

    Правильная мысль у корейцев. Если Сша решаться на эту авантюру, что исключать ни как нельзя, то это можно будет считать началом крупного вооруженного конфликта, в который постепенно втянуться другие страны. А если изначально будет применено ядерное оружие, то полноценная война.
    rotmistr60
  8. raw174 Сегодня, 07:11
    Не думаю что кто то нанесет удар. Но если всё же ы решатся, то они сначала своих вояк с территории полуострова выведут, ведь против ствольной артиллерии Северной Кореи нет защиты, кроме расстояния... А пока их база у южан, не дернутся.
    raw174
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:16
      Цитата: raw174
      Не думаю что кто то нанесет удар.

      Между тем крупные военные конфликты на Земле происходят, как минимум раз в 100 лет. Сейчас 21 век, а уже были Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия. На сегодня после распада СССР миром в основном правят глобалисты итп А им война, что мать родная.
      IGOR GORDEEV
  9. Alexandr2637 Сегодня, 07:13
    При всей ненависти к янки, увы нужно признать, что при желании они сотрут Корею с карты мира за пару часов.....
    Alexandr2637
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:23
      Цитата: Alexandr2637
      При всей ненависти к янки, увы нужно признать, что при желании они сотрут Корею с карты мира за пару часов.....

      Если только массированным ядерным ударом...А им это надо?
      IGOR GORDEEV
    2. raw174 Сегодня, 08:06
      Конечно они вломят корейцам, но сами без потерь не уйдут. Там же одними ракетами не обойтись, нужна наземная операция, а на полуострове нет проамериканских "ИГИЛ" (южане только, но их на долго не хватит, да и не захотят они воевать), придется самим по земле идти, а корейцы не сдадутся без боя, потери ов будут большими!
      PS: как правильно или ?
      raw174
  10. Dave36 Сегодня, 07:30
    Трампу не позавидуешь, куда не посмотри , везде нужно что то делать, а страшно.
    Dave36
  11. raw174 Сегодня, 08:09
    Цитата: IGOR GORDEEV
    Между тем крупные военные конфликты на Земле происходят, как минимум раз в 100 лет.

    Согласен и это не плохо, с точки зрения развития технологий и эволюции человечества в целом, но тут янки спасуют, они воюют чужими руками, а в данном регионе нет нужного количества лояльных юнитов...
    raw174
  12. Вал31rus Сегодня, 08:15
    Иванка отговорит папу Дональда.
    И ваще как я буду после в таиланде отдыхать...
    Вал31rus
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