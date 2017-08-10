CNN: Самолёт ВКС РФ осуществил полёт над Белым домом и Пентагоном

Американский телеканал CNN утверждает, что самолёт ВКС РФ осуществил полёт над Белым домом, гольф-клубом Трампа, Капитолием, Пентагоном и несколькими правительственными зданиями округа Колумбия и штатов Вирджиния и Нью-Джерси. Полёт прошёл, как заявлено, и над «секретным правительственным бункером».Сообщается, что самолёт Ту-154 осуществил наблюдательный полёт в рамках миссии «Открытое небо» на высоте чуть более 1 км. CNN обращает внимание на то, что экипаж российского самолёта предварительно получил разрешение на вхождение в воздушное пространство так называемой особой зоны безопасности. В США такая зона безопасности обозначается как P-5.В Пентагоне отмечают, что это обычная практика, и что на борту российского самолёта находились помимо российских лётчиков и военных специалистов военнослужащие армии США, контролировавшие осуществление полёта российского воздушного судна.В американских СМИ по этому поводу выразили возмущение, заявив, что давно не слышали, чтобы самолёт американских ВВС осуществлял полёт над Кремлём или президентской резиденцией Барвиха. Это дало очередной повод для американских СМИ заявить, что «без Трампа не обошлось».