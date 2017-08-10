08:46 10 августа

CNN: Самолёт ВКС РФ осуществил полёт над Белым домом и Пентагоном

Американский телеканал CNN утверждает, что самолёт ВКС РФ осуществил полёт над Белым домом, гольф-клубом Трампа, Капитолием, Пентагоном и несколькими правительственными зданиями округа Колумбия и штатов Вирджиния и Нью-Джерси. Полёт прошёл, как заявлено, и над «секретным правительственным бункером».

CNN: Самолёт ВКС РФ осуществил полёт над Белым домом и Пентагоном


Сообщается, что самолёт Ту-154 осуществил наблюдательный полёт в рамках миссии «Открытое небо» на высоте чуть более 1 км. CNN обращает внимание на то, что экипаж российского самолёта предварительно получил разрешение на вхождение в воздушное пространство так называемой особой зоны безопасности. В США такая зона безопасности обозначается как P-5.


В Пентагоне отмечают, что это обычная практика, и что на борту российского самолёта находились помимо российских лётчиков и военных специалистов военнослужащие армии США, контролировавшие осуществление полёта российского воздушного судна.

В американских СМИ по этому поводу выразили возмущение, заявив, что давно не слышали, чтобы самолёт американских ВВС осуществлял полёт над Кремлём или президентской резиденцией Барвиха. Это дало очередной повод для американских СМИ заявить, что «без Трампа не обошлось».



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Sharky Сегодня, 06:16
    За окном и дождь, и град. в этом Трамп и виноват...
    Пролетел и пролетел, что за кипиш, тем более всё в рамках соглашения.
    Sharky
    1. 210окв Сегодня, 06:20
      Слава CNN!Утятам слава!
      Цитата: Sharky
      За окном и дождь и град, в этом Трамп и виноват...
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 06:25
        Иванка ручкой не помахала? smile
        Чёрный
    2. vkl.47 Сегодня, 07:41
      Новость из разряда сам придумал сам поверил
      vkl.47
  2. soroKING Сегодня, 06:16
    очередная утка
    soroKING
  3. DEZINTO Сегодня, 06:25
    Ну поскольку все ссылки на эту новость ведёт к CNN я пока не поверю.

    Хотя очень даже допускаю что может быть таким образом наши заклятые партнёры решили проявить некую дружественность. Вполне может быть.

    Им то что? Секретов никаких не раскрыто. Они свой белый дом сто миллионов раз со всех сторон дали сфотогрфировать разным камерам в мире. А жест, чисто с полетической точки зрения, такой вот,...мол мы вам пожалуйста, ладонью вверх. )))))

    DEZINTO
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:25
    Главное как озаглавить статью. А то, что это плановый полет по программе "Открытое небо", ни кого в американских СМИ не волнует. И про Белый дом с "секретным бункером" вероятнее всего "преувеличили" для большего интереса и очередной шпильки в адрес Трампа.
    rotmistr60
  5. Александр 3 Сегодня, 06:47
    Пролетая над пентагоном посылку с приветиком не сбросили?
    Александр 3
  6. askme Сегодня, 07:03
    Если это в контексте кризиса США с КНДР смотреть, тревожное событие... Уточнили координаты что ли? Через ГЛОНАСС привязали... Какой еще резон может быть для пролета??
    askme
  7. Alex_59 Сегодня, 07:07
    Анекдоты про Штирлица надо уже переделывать под Трампа. Типа бородатого:
    В белый дом заходит подвыпивший Трамп, из кармана торчит бутылка "столичной", на голове шапка-ушанка со звездой. Проходит мимо ошалевших Обамы и Хиллари, молча открывает секретный сейф и начинает рыться не обращая на них внимания. Хиллари Обаме: - совсем обнаглели эти русские шпионы! Обама: - Ааа, оставьте его Хиллари, всё равно отмажется...
    Alex_59
  8. kolyhalovs Сегодня, 07:10
    Fake news продолжают бороться с POTUS-ом всеми при любом возможном случае. Да и он в своём твиттере чуть ли ни треть всех сообщений их поливает гуано. Так и живут.
    kolyhalovs
  9. Tusv Сегодня, 07:29
    Мда. Самолет над городом, на высоте 1 км, уже сенсация. Над белым домом с секретным бункером да еще и Русский- ваще. Вот, что Трамп животворящий с журналюгами делает fool
    Tusv
  10. zivXP Сегодня, 08:02
    В эпоху когда космические корабли бороздят просторы вселенной и несут на своем борту новейшее оптическое и прочее оборудование - это просто смешно рассуждать о пролете самолета.
    zivXP
  11. pvv113 Сегодня, 08:28
    Американский телеканал CNN утверждает

    Как-то последнее время этому телеканалу не особенно верится. Иногда возникает вопрос - откуда они получают информацию?
    pvv113
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