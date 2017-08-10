08:47 10 августа

Посольство РФ в США ответило на сожаление Госдепа о выдворении американских дипломатов

Согласно информации РИА Новости, пресс-служба посольства РФ в США заявила о сокращении численности американских дипломатов как вынужденной мере, являющейся ответом на действия Вашингтона.

В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" — не наш выбор.


Посольство РФ в США ответило на сожаление Госдепа о выдворении американских дипломатов



Указывается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества".

Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения.


Согласно предпринятым российской стороной действиям, дипломатический корпус США в РФ подлежит сокращению. Численность его работников должна соответствовать количеству персонала российской дипмиссии в США, то есть не превышать 455 чел. В связи с этим выдворению подлежат 755 сотрудников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. DEZINTO Сегодня, 06:42
    Им надо. Очень сильно объяснять. Что бы понимание там началось!



    А если серьёзно. Очень удобно вот так себя вести. И на очевидные события делать вид что ничего не ясно - и "просьба уточнить". Отсюда все эти бесконечные Псаки и иже с ними сменяющие друг друга. Ну вот как ты с таким подходом к диалогу будешь его вести? Если оппонент делает вид что не видит разницы между круглым и мокрым! Ну вот договоритесь с такими по Сирии!?!?
    DEZINTO
    1. maxim947 Сегодня, 07:24
      К сожалению они не такие тупые как кажутся. Это проявление лицемерия какого то высшего порядка. И у нормального человека разум в ступор впадает, слыша подобное.
      maxim947
    2. Starover_Z Сегодня, 08:40
      В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России

      Ну это как в уже цитируемом здесь анекдоте:
      "- А нас то за что ?!"
      Сейчас начнут ныть, что Россия слишком большая,
      что дипломатов и так ихних мало ...
      Дипломатов достаточно для официальной работы, а для неофициальной пусть засылают по старинке, ночью, через границу !
      Starover_Z
  2. RusArmy235 Сегодня, 06:49
    Да в принципе, и вся Россия уже почти две недели, как рыдает и сожалеет о сокращении численности американских дипломатов, только об этой вЯликой трагедии и думаем день и ночь! belay И как же нам жить то теперь, кто же нам тёмным теперь будет святить ярким лучом дЕрмократии! laughing laughing laughing
    RusArmy235
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Объяснять очевидное американцам - наверное стало основной задачей нашего МИДа. Соблюли все формальности, дипломатический протокол и что там еще? Соблюли, так чего им каждый раз еще и разжевывать при этом как бы оправдываясь перед ними.
    rotmistr60
  4. zulusuluz Сегодня, 06:55
    Просто США не умеют разговаривать и боятся, что Россия на этом поле их всухую выиграет. Вот и действуют столь нахально.
    zulusuluz
  5. Михаил55 Сегодня, 07:01
    Прав Задорнов...ну ТУПЫЕ!!!!! laughing
    Михаил55
  6. К0щей Сегодня, 07:23
    надо ещё кол-во объектов имеющихся в их распоряжении сократить до той же площади, что и у наших там.
    К0щей
  7. Altona Сегодня, 07:26
    Я бы еще дипломатическую почту арестовал на всякий случай. Мало ли? wink
    Altona
  8. мичман Сегодня, 08:00
    Численность посольства США должно быть не 450 человек, 250 человек. Это в пропорции численности США и России (328 мил. чел. и 144 мил. чел. соответственно). Честь имею.
    мичман
    1. rudolff Сегодня, 08:15
      Шутите? Это какая же численность посольств Китая с Индией будет?!
      rudolff
  9. AID.S Сегодня, 08:27
    Целый батальон высылаем.
    AID.S
  10. rudolff Сегодня, 08:29
    У нас любят фактуру передергивать. "Сокрашение численности" и "выдворение", это не одно и тоже. Речь именно о сокращении численности, причем не только собственно дипсотрудников, но и технического персонала, а это сотни уборщиков, дворников, садовников, охранников, водителей, грузчиков, преподавателей и т.д. Вот этот техперсонал и будет сокращаться в первую очередь.А если учесть, что работают там в основном россияне, то в Штаты вернется не так уж и много, далеко не 750. Штатный техперсонал заменят аутсорсингом, т.е. заключат подрядные договора с юрлицами на оказание услуг.
    Короче, это все для американцев конечно неприятно, но не слишком болезнено.
    rudolff
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