Посольство РФ в США ответило на сожаление Госдепа о выдворении американских дипломатов
Согласно информации РИА Новости, пресс-служба посольства РФ в США заявила о сокращении численности американских дипломатов как вынужденной мере, являющейся ответом на действия Вашингтона.
Указывается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества".
Согласно предпринятым российской стороной действиям, дипломатический корпус США в РФ подлежит сокращению. Численность его работников должна соответствовать количеству персонала российской дипмиссии в США, то есть не превышать 455 чел. В связи с этим выдворению подлежат 755 сотрудников.
В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" — не наш выбор.
Указывается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества".
Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения.
Согласно предпринятым российской стороной действиям, дипломатический корпус США в РФ подлежит сокращению. Численность его работников должна соответствовать количеству персонала российской дипмиссии в США, то есть не превышать 455 чел. В связи с этим выдворению подлежат 755 сотрудников.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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