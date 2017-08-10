Посольство РФ в США ответило на сожаление Госдепа о выдворении американских дипломатов

В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" — не наш выбор.

Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения.