08:47 10 августа

Госдеп выразил недовольство визитом российского президента в Абхазию

«Необходимость» выразить своё возмущение по поводу визита президента России в Абхазию почувствовали и в США. В самом деле, Грузия выразила, НАТО выразило, а США ещё нет... Теперь официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт высказала мнение американского внешнеполитического ведомства по поводу визита Владимира Путина в Сухум, состоявшегося 8 августа. При этом г-жа Науэрт явно не учла важного момента: ни президента России, ни официальный Сухум, мнение американского ведомства не интересует.

Госдеп выразил недовольство визитом российского президента в Абхазию


Науэрт (перевод РИА Новости):
США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия. США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии. США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии.



Напомним, что ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который теперь является человеком без гражданства, заявлял буквально следующее:
США обещали Тбилиси оказать свою поддержку, однако поддержка так и не пришла.


Накануне Саакашвили предупредил прибалтийские республики о том, что те зря надеются на помощь Запада, так как «Запад может и обмануть». После этого заявления Саакашвили Литва поспешила проводить экс-президента Грузии поскорее.

Использованы фотографии: Сайт президента Абхазии
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Комментарии 14

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  1. polev66 Сегодня, 06:30
    Накануне Саакашвили предупредил прибалтийские республики о том, что те зря надеются на помощь Запада, так как «Запад может и обмануть».


    Любитель галстуков прозрел ?
    polev66
    1. 79807420129 Сегодня, 07:10
      Да пускай расстраиваются,вот им лекарство от расстройства. laughing
      79807420129
      1. Подрезчик Сегодня, 07:22
        Да, наглости нет предела.."...и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии." Вот это уже дипломатическое хамство, дипломаты комментируют или отвечают на заявления и действия, но отвергать дип. действие в международном праве-что-то новое! Хамло, а не страна, тем более трусливая! am
        Подрезчик
  2. DEZINTO Сегодня, 06:36
    Ну "ВО" ну со всем уважением, спустя сутки выкладывать как новость....!?? Это что?

    Уже обмусолили насквозь это заявление.
    DEZINTO
    1. Володин Сегодня, 07:03
      При всём уважении, но Вы, видимо, имеете в виду какое-то другое заявление. Науэрт в Госдепе провела брифинг несколько часов назад.
      Володин
  3. RusArmy235 Сегодня, 06:40
    Как только "матрасня" и НАТО, начинают сожалеть или возмущаться действиями России - значит, цитирую классика марксизма-ленинизма: - "...верным курсом идём товарищи!" yes
    RusArmy235
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    Грузия выразила, НАТО выразило, а США ещё нет...

    Действительно, что-то припозднились. Внутренние разборки сильно отвлекают. Суют свой нос в любую дырку, так не долго и без него остаться.
    rotmistr60
  5. Балу Сегодня, 06:50
    ни президента России, ни официальный Сухум, мнение американского ведомства не интересует


    А он все сожалеют и сожалеют. Расстроились видно.
    Балу
  6. Александр 3 Сегодня, 06:54
    Грузии надо кролика пригласить для строительства забора.И надувное чучело саакашвили по периметру разместить и тогда Абхазия и Южная Осетия сами попросятся в Грузию.
    Александр 3
  7. annodomene Сегодня, 07:19
    "Бедненькие и недовольненькие" наши... laughing Здесь вполне уместна цитата из книги Геннадия Паркина: "...Вот мне их "бобик" тоже не нравится, я же не лезу шмонать его...".
    annodomene
  8. Masya Masya Сегодня, 07:38
    отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии

    Ваши проблемы...
    США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии.

    И не говорите, что нам делать... И мы не скажем, куда вам идти...
    Masya Masya
  9. мичман Сегодня, 07:57
    А ваше какое дело США? У русских вызывает недовольство ваши вмешательства в дела всех стран, написание нашей конституции, выделение средств для развала России, выдачи прибежищ министров и чиновников из России. Не мешайте развитию мира. Честь имею.
    мичман
  10. ссс Сегодня, 07:57
    Странные люди! Абхазия и Южная Осетия сами отделились в 90-х. Российскому правительству было не до этих разборок, страна трещала по швам.
    Причем здесь Путин и Россия?
    ссс
  11. PValery53 Сегодня, 08:41
    "Госдеп выразил недовольство визитом российского президента в Абхазию"
    - Ну, господа, всем не угодишь. Как говорится: - преследуй свои интересы, - и не ошибёшься.
    PValery53
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