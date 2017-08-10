Госдеп выразил недовольство визитом российского президента в Абхазию
«Необходимость» выразить своё возмущение по поводу визита президента России в Абхазию почувствовали и в США. В самом деле, Грузия выразила, НАТО выразило, а США ещё нет... Теперь официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт высказала мнение американского внешнеполитического ведомства по поводу визита Владимира Путина в Сухум, состоявшегося 8 августа. При этом г-жа Науэрт явно не учла важного момента: ни президента России, ни официальный Сухум, мнение американского ведомства не интересует.
Науэрт (перевод РИА Новости):
Напомним, что ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который теперь является человеком без гражданства, заявлял буквально следующее:
Накануне Саакашвили предупредил прибалтийские республики о том, что те зря надеются на помощь Запада, так как «Запад может и обмануть». После этого заявления Саакашвили Литва поспешила проводить экс-президента Грузии поскорее.
Науэрт (перевод РИА Новости):
США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия. США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии. США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии.
Напомним, что ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который теперь является человеком без гражданства, заявлял буквально следующее:
США обещали Тбилиси оказать свою поддержку, однако поддержка так и не пришла.
Накануне Саакашвили предупредил прибалтийские республики о том, что те зря надеются на помощь Запада, так как «Запад может и обмануть». После этого заявления Саакашвили Литва поспешила проводить экс-президента Грузии поскорее.
Использованы фотографии: Сайт президента Абхазии
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