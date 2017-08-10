Проект «Курганец-25» оказался неудачным, необходима новая машина, а значит, техническое задание на её разработку. Но кто его должен составить — не ясно.

Информационный портал города Курган "Курган и курганцы" опубликовал материал, в котором рассказано о проблемах Курганского машиностроительного завода. Это тот самый завод, который занят выпуском военной техники, включая новейшую гусеничную платформу для боевой машины пехоты – «Курганец-25». Напомним, что БМП на базе «Курганец-25» была продемонстрирована на парадах в честь годовщины Победы 9 мая в российской столице.В материале приводится заявление бывшего заместителя главного инженера Курганского машзавода Данила Релина. По его словам, проект гусеничной платформы, о которой речь шла выше, является неудачным.Из заявления производственника:При этом не отмечается, что именно делает «Курганец-25» неудачным проектом. Или кто...Рабочая группа сошлась во мнении, что нужно незамедлительно направить обращение в кабинет министров РФ с целью разъяснить ситуацию с платформой для БМП. Отмечено, что нужно определиться с тем, будет ли предприятие задействовано в производстве абсолютно новой, «прорывной» модели, или сконцентрируется на модернизации имеющейся платформы.На этом фоне обнаруживаются и явные проблемы у самого Курганмашзавода, который фактически оказался доведённым до банкротства. Члены рабочей группы направили обращение в Курганскую облдуму с просьбой взять ситуацию под контроль и не дать негативным процессам, связанным с предприятием, усугубиться.