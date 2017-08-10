08:46 10 августа

"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"

Информационный портал города Курган "Курган и курганцы" опубликовал материал, в котором рассказано о проблемах Курганского машиностроительного завода. Это тот самый завод, который занят выпуском военной техники, включая новейшую гусеничную платформу для боевой машины пехоты – «Курганец-25». Напомним, что БМП на базе «Курганец-25» была продемонстрирована на парадах в честь годовщины Победы 9 мая в российской столице.

"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"


В материале приводится заявление бывшего заместителя главного инженера Курганского машзавода Данила Релина. По его словам, проект гусеничной платформы, о которой речь шла выше, является неудачным.


Из заявления производственника:
Проект «Курганец-25» оказался неудачным, необходима новая машина, а значит, техническое задание на её разработку. Но кто его должен составить — не ясно.


При этом не отмечается, что именно делает «Курганец-25» неудачным проектом. Или кто...

Рабочая группа сошлась во мнении, что нужно незамедлительно направить обращение в кабинет министров РФ с целью разъяснить ситуацию с платформой для БМП. Отмечено, что нужно определиться с тем, будет ли предприятие задействовано в производстве абсолютно новой, «прорывной» модели, или сконцентрируется на модернизации имеющейся платформы.

На этом фоне обнаруживаются и явные проблемы у самого Курганмашзавода, который фактически оказался доведённым до банкротства. Члены рабочей группы направили обращение в Курганскую облдуму с просьбой взять ситуацию под контроль и не дать негативным процессам, связанным с предприятием, усугубиться.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. garx Сегодня, 07:30
    Импортозамещение не поперло, вот чем неудача!
    garx
    1. К-50 Сегодня, 07:52
      Цитата: garx
      Импортозамещение не поперло, вот чем неудача!

      Да нет, пожалуй. Мне кажется это из той же оперы, когда начался выпуск "Арматы" Т-14, банк "Альфа" начал процедуру банкротства Уралвагонзавода.
      Хотелось бы чтоб компетентные органы присмотрелись к ситуации и определили, кто мешает выпуску прорывных изделий оборонки. Ну и соответствующим образом наказали!! am
      К-50
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:12
        Цитата: К-50
        банк "Альфа" начал процедуру банкротства Уралвагонзавода

        В свете нынешней "санационной политики" Центробанка это не исключено. На последнем крупном банке "Югра" вышла непонятная заминка. В печати проскальзывали противоречивые новости. Но, если один и тот же банк (Альфа, ВТБ и т.п.) кредитует оборонные предприятия, а выручки от продажи продукции не поступает, то что остаётся делать банку?
        А ещё есть старинный способ - "прокрутить" сумму, выделенную на оборонку, на стороне. А окончательный расчёт вести под обещания "долги погасим завтра".
        Там, где крутятся большие деньги, всегда есть след криминала.
        stalkerwalker
      2. Алексей 2016 Сегодня, 08:13
        Полностью с Вами согласен. Всё тормозиться или уничтожается умышленно. Вот где надо реально произвести чистку и ликвидацию вредителей, как в славные 30-е года прошлого столетия, без фанатизма. После тщательной проверки.
        Алексей 2016
    2. алексеев Сегодня, 08:19
      Цитата: garx
      Импортозамещение не поперло

      Причем тут импортозамещение...
      Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй - лишь бы брякнуть что-нибудь...
      Скорее всего нет заказа на большую серию новых машин потому что на всё сразу денег не хватает, ведь РВСН и прочее ослаблять неможно: в США был правят пристарелые психопаты с опухолями головного мозга, от них можно ожидать всякого...
      И Курганмашзавод, несмотря на какие бы не были долги, будет сохранен, ибо БМП ещё никто не отменял.
      Ну и садить нужно, не огороды, конечно, но менагеров поболее.
      алексеев
  2. mark1 Сегодня, 07:35
    Чудны дела твои, Господь! Так то по совести Данил Релин со товарищи должны в леспромхозе обосноваться на должности младшие дровосеки.
    mark1
    1. Житель Мордора Сегодня, 08:16
      А точно "дровосеки"? Пару букв убрать пару добавить и вот и картина явственнее станет. laughing
      Житель Мордора
  3. МорякЧФ Сегодня, 07:39
    Раз на заводе кризис ,то нужны деньги,вот их то и хотят взять под новую разработку или модернизацию "Курганца", эх товарищ Сталин бы объяснил где их взять и банкам и руководству.
    МорякЧФ
    1. dauria Сегодня, 08:27
      эх товарищ Сталин бы объяснил где их взять и банкам и руководству.


      В наше время банки и их владельцы делают "товарищей Сталиных" и объясняют им, как себя вести, чтобы продолжать кушать хлеб с маслом.
      dauria
  4. Опасный Сегодня, 07:40
    Который год уже эту платформу пилят и только сейчас выяснилось, что она неудачная. Ну и бардак!
    Опасный
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:37
      Зато по телевизору " не имеющая аналогов в мире"....
      DIVAN SOLDIER
  5. Печенег Сегодня, 07:45
    а какие радужные были перспективы
    Печенег
  6. кедр Сегодня, 07:51
    Кому принадлежит завод, кто хозяин, в чьих руках контрольный пакет, какова доля иностранного капитала, какие иностранные консалтинговые компании контролируют финансовую отчётность, в чьих интересах обанкротить завод, кто конкуренты и враги ????????
    Без освещения этих вопросов - эта статья и ей подобные, неудачный вброс, пустышка для младенцев...
    кедр
    1. rudolff Сегодня, 08:06
      Не путайте финансовое положение завода и конкретный технический проект. Уралвагонзавод тоже в одном месте сидит, только у него уши длиннее, за которые и вытягивают, плюс экспортных контрактов поболее.
      А вообще, это конечно новость. Если говорят не "проект недоработан", не "проект сырой", а "проект неудачный" и требуется новый, это... большой скандал назревает. Сразу появляются вопросы по Бумерангу, Армате, Коалиции.
      rudolff
  7. Вежливый Лось Сегодня, 07:56
    В материале приводится заявление бывшего заместителя главного инженера Курганского машзавода Данила Релина. По его словам, проект гусеничной платформы, о которой речь шла выше, является неудачным.

    Возможно, ключевое слово тут "бывшего заместителя".
    Если талантище и гениальность не оценены по достоинству, то это, знаете-ли, обидно, да. Чесс слово.
    Вежливый Лось
    1. AID.S Сегодня, 08:20
      Цитата: Вежливый Лось
      Возможно, ключевое слово тут "бывшего заместителя".

      Обычно замы гл. инженеров не рукож-е, производственники могут подсказать конструкторам, но не через интервью, а тут похоже на нарушение подписки о неразглашении.
      AID.S
      1. Вежливый Лось Сегодня, 08:33
        Цитата: AID.S
        Обычно замы гл. инженеров не рукож-е,

        Смотря каким путем человек пришел на эту должность.
        Вежливый Лось
  8. zivXP Сегодня, 07:57
    При этом не отмечается, что именно делает «Курганец-25» неудачным проектом. Или кто...


    Вот, вот. По конкретнее бы, а то столько воды и пузырей.
    zivXP
    1. новичок Сегодня, 08:31
      вот, вот. помнится, про “Армату“ какой то бывший тоже плохо отзывался. на мой взгляд, это вброс обиды бывшего, прошлого.
      новичок
  9. MegaMarcel Сегодня, 07:58
    Довели завод до банкротства чтобы еще бобла выделили, а потом рейдерский захват и бывшее оборонное предприятие будет использовано под сдачу в аренду. Эффективные менеджеры епт.
    MegaMarcel
  10. Alex66 Сегодня, 07:59
    А все таки молодцы матрасники, без войны нас разрушают, а правительство все о рынке да инвесторах печется, пора понять, что рынок хорош на уровне бытового обслуживания населения, а все остальное требует планирования, работы мозга.
    Alex66
  11. anjey Сегодня, 08:06
    Члены рабочей группы направили обращение в Курганскую облдуму с просьбой взять ситуацию под контроль и не дать негативным процессам, связанным с предприятием, усугубиться.
    пока непосредственно не вмешается Путин дело может зайти в тупик,такой у нас менталитет -пока нет ответственности за реальное дело-дела не будет ,и конечно же нонсенс если один из ведуших заводов ВПК банкротят ,как минимум диверсию при Сталине вменили бы,распродали оборонку иностранцам,которые теперь вставляют палки в колеса..
    anjey
  12. uav80 Сегодня, 08:13
    Про то что "Альфа груп" банкротит Курганмашзавод давно уже известно, да и с сомим "Курганцем-25" не всё так гладко, не зря же вояки назвали его "мечта гранатометчика", они сразу заявили что силуэт очнь крупный для БМП... вот поэтому и хотят денег под разработку новой машины выбить... Тут еще не понятно банкротят весь концерн или какое то отдельное предприятие в Курганмашзавод 7 или 8 разнотипных заводов...
    Собственно у предприятия по военке контракты есть, те же
    БМП-3, БРЭМ-Л, БМПД-4 кто то должен делать, ну и полным ходом модернизация "старых" БМП-2 идет...
    uav80
    1. Аспид 57 Сегодня, 08:43
      Замечательно! А на этапе эскизного проектирования ,то что это "мечта гранатометчика" видно не было? Почему тогда проект не зарубили? Почему изначально в Техзадании не была приписана предельная высота силуэта? Командование Сухопутных войск, Автодроме танковое управление куда смотрело? Банкиры виноваты? Шпага в пороках с лампасами как всегда ни в чем не виновата! Можно подумать промышленность с ними доходами не делится и что такое откаты они знать не знают...
      Аспид 57
  13. gukoyan Сегодня, 08:33
    Денег нет, но вы терпите)))
    Неудачной БМП признана потому что денежку надо у государства как-то попросить, а там отмыть или ещё чего.
    Мафия одна вокруг блин, все теперь без бабок.
    Потрясти чиновников нужно, там в карманах денег не мало лежит, и зарплаты по 200 тысяч, а простой люд и так уже обнищал ((
    gukoyan
  14. 3officer Сегодня, 08:34
    Армата-дорого,Т 50-скоро состарится на испытаниях о "Бумеранге" вообще забыли,теперь и "Курганец"-неудачый??? Зато весьма удачны финансово-паразитические стаи крутящиеся возле каждого предприятия ВПК и несмолкаемый скулеж адептов "кудринской "закваски с требованием слить оставшиеся предприятия под "эффективное частное" управление.Если это выглядит как диверсия,приносит урон как диверсия..то скорее всего это и есть диверсия.
    3officer
  15. voyaka uh Сегодня, 08:34
    Старые заводы, со старым оборудованием не справляются с выпуском
    новейших разработок. И обвиняют не себя, а конструкторов.
    voyaka uh
  16. Романенко Сегодня, 08:35
    А внешне такая крутая машина.. Жаль, очень жаль
    Романенко
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