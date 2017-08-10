08:46 10 августа

Американский истребитель потерпел крушение у берегов Флориды

Командование ВМС США сообщает о том, что у берегов американского штата Флорида потерпел крушение истребитель Northrop F-5, который входил в состав авиационного сегмента военно-морских сил. Речь идёт об истребителе серии, последний самолёт которой был выпущен 31 год назад – в 1986 году.

Американский истребитель потерпел крушение у берегов Флориды


Падение самолёта в океан произошло накануне примерно в 19:40 (мск). Пресс-служба ведомства сообщает, что пилот сумел катапультироваться. Через некоторое время после катапультирования он был обнаружен на поверхности воды кораблём Береговой охраны США и поднят на борт. Лётчика уже доставили в одну из клиник Флориды. Угроз его жизни нет. Медики сообщили о травмах военнослужащего, степень тяжесть которых не конкретизирована.


В сообщении говорится, что самолёт был задействован для выполнения планового тренировочного полёта.

Создана специальная комиссия, которая выяснит причины крушения Northrop F-5. На данный момент выдвигаются следующие версии: техническая неисправность и ошибка пилотирования.

О нахождении на борту самолёта вооружений на данный момент не сообщается.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_F-5
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Сегодня, 07:56
    Мне казалось, что F-5 уже сняты с вооружения. Полвека эксплуатации - хороший срок
    pvv113
    1. Mark9103 Сегодня, 08:02
      Скорее всего использовался для тренировок, или в эскадрилье Агрессоров
      Mark9103
      1. RusArmy235 Сегодня, 08:16
        ...или в эскадрилье Агрессоров

        Пора "матрасам" на своих разрекламированных F-35, начать уже вести учебные воздушные бои с эскадрильей "кукурузников"(Ан-2), тогда бы вообще почувствовали бы настоящими хероями и вЯликими воздушными асами! good
        RusArmy235
        1. Meliodous Сегодня, 08:27
          зря смеетесь. Когда наши после Вьетнама испытывали трофейный F-5, оказалось, что в ближнем воздушном бою он переигрывает все наши самолеты: МиГ-19, МиГ-21 и МиГ-23. Условно сбить его смог только последний, применив ракету средней дальности. Так что не удивительно, что этот самолет используют для тренировок до сих пор.
          Meliodous
  2. Magic Archer Сегодня, 08:02
    когда то был разработан в ответ на МИГ-21!И при этом в эскадрильях Агрессор всегда играли роль истребителей СССР.
    Magic Archer
  3. Altona Сегодня, 08:03
    Опачки, очередной МиГ-28 разбился. laughing
    Altona
  4. Романенко Сегодня, 08:37
    Развалился от старости скорее всего, неплохой конечно самолет, да уж больно старый
    Романенко
Картина дня