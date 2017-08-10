Американский истребитель потерпел крушение у берегов Флориды

Командование ВМС США сообщает о том, что у берегов американского штата Флорида потерпел крушение истребитель Northrop F-5, который входил в состав авиационного сегмента военно-морских сил. Речь идёт об истребителе серии, последний самолёт которой был выпущен 31 год назад – в 1986 году.Падение самолёта в океан произошло накануне примерно в 19:40 (мск). Пресс-служба ведомства сообщает, что пилот сумел катапультироваться. Через некоторое время после катапультирования он был обнаружен на поверхности воды кораблём Береговой охраны США и поднят на борт. Лётчика уже доставили в одну из клиник Флориды. Угроз его жизни нет. Медики сообщили о травмах военнослужащего, степень тяжесть которых не конкретизирована.В сообщении говорится, что самолёт был задействован для выполнения планового тренировочного полёта.Создана специальная комиссия, которая выяснит причины крушения Northrop F-5. На данный момент выдвигаются следующие версии: техническая неисправность и ошибка пилотирования.О нахождении на борту самолёта вооружений на данный момент не сообщается.